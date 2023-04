Novos e velhacos

Bem que poderia aproveitando o título do artigo, nomear alguns novos e outros não tão novos assim corruptos de Manaus e do Brasil, superando até os “velhos” corruptos, conhecidos da maioria do povo, mas vamos a algumas constatações. A grande maioria dos homens dos tempos antigos era de analfabetos ou semi-analfabetos, mas eles tinham mais sabedoria que os letrados de hoje.

A longa experiência da vida de uns, somava-se à experiência de outros e, pela tradição, de geração em geração, indicava o bom caminho a ser trilhado e os orientava na tomada das grandes decisões, quando essas surgissem do interesse da comunidade. Por isso mesmo, naqueles tempos, eram os velhos que aconselhavam o destino dos povos. Entendia-se que a impetuosidade, os impulsos incontrolados, os arroubos, a rebeldia, eram próprios dos jovens e somente a longa experiência da vida, enfrentando o cotidiano de lutas e as tempestades e os sofrimentos, que inexoravelmente ocorrem, trazia na velhice a serenidade, a ponderação, a prudência e o bom senso.

Depois, com o tempo e o aumento das populações, foram os homens criando sistemas políticos de administração dos povos e, paulatinamente, os velhos começaram a ser afastados, para dar lugar aos mais jovens. E aí até meninos de cueiro, sem qualquer conhecimento da vida, através de regentes provisórios, sucediam a pais imperadores mortos, que eram imperadores por “manifestação sobrenatural, divina”... Hoje, no sistema republicano, olhando para o nosso Brasil, nossa Carta Magna estipula a idade de 35 anos, para ser Presidente, Vice-Presidente da República e senador; 30 anos para governador e vice; 21 anos para deputado federal estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz; 18 anos para vereador. Ainda pela nossa Constituição os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, mas no dia seguinte ao completarem 18 anos, podem ser vereador, e legislar até ser prefeito, se estiver na Presidência da Câmara de Vereadores e se o Prefeito e vice estiverem ausentes.

Na verdade, estamos passando por uma modificação geral nos valores da humanidade. Mas quero chegar com todo esse preâmbulo para dizer que ladroagem não se mede com a idade. Há gente da velha guarda, governando Estado e município importantes, locupletando-se, e há muito garotão na mesma trilha. Alguns da velha guarda, fazem peraltice de menino vadio, diabruras de garoto inexperiente, e roubam mais do que assaltante de banco. Outros, garotos na puberdade, depositários de nossa esperança contra a corrupção, assediados pelos veteranos que aos poucos conseguem trazê-los para a prática de atos corruptos, são neutralizados e passam a silenciar, conjugam os verbos subornar, mentir, enganar, usurpar, roubar e difamar, e isso em todos os níveis executivo, legislativo e judiciário.