O crescimento da ação criminosa chegou a um ponto sem retorno. Cada vez mais se sente a falta de intervenções afirmativas no setor da segurança pública. Todos os planos nacionais lançados nos últimos dez anos se perderam no vazio da burocracia que emperra o estado brasileiro. Os serviços de prevenção e repressão ao crime estão completamente defasados.

Há falta de pessoal em número suficiente e preparação adequada. As polícias – Civil e Militar – são impotentes para enfrentar o crime organizado, que com suas gangues do narcotráfico, inferniza a vida do povo brasileiro. Palavras o vento leva. Promessas já passaram da conta. E a situação assume proporções de calamidade nacional quando parcelas dos agentes da lei adotam comportamentos inadequados e até criminosos, para não dizer terrorisas como o que aconteceu em Brasilia. É estranho saber que a operação “não foi correta”, uma vez que o procedimento não tem base na doutrina policial, como disse o comandante-geral da PM, Especialistas em segurança de todo o País consideram a PM de Brasilia altamente qualificada. O que se poderá argüir para explicar o uso de veículos e seus passageiros para bloquear, queimar ônibus e carros? Mais que lamentar sob o fogo cruzado entre soldados e bandidos, a sociedade exige medidas drásticas para punição dos culpados. É justamente essa a posição do governador do Estado, reeleito do Distrito ederal assim como o Ministro da Justica e o pr’oprio Presidente da Republica, que nada fizeram, com uma apuração rigorosa da responsabilidade pela malsinada operação. Bem disse o engenheiro Tarcísio Celso de Castro,: “Tenho pena do povo, que não sabe se corre para o lado do bandido ou para o do guarda”.

A Polícia Militar do Distrito Federal, saberá honrar sua tradição firmada desde os tempos do Brasil colonial. O episódio não se encerra com a punição dos acusados. Mais que uma aspiração, viver em segurança é direito de todos e garanti-la é dever do estado.