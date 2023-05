Da escrita e do poder

Dizem os poetas e escritores que quem escreve não pode ter pressa. Precisa-se deixar o texto dormir. Pela manhã, talvez ele seja reformulado e se torne outro. Se não fizermos isso, corremos o risco do arrependimento. Eu sou diferente disso tudo.

Escrevo no computador em branco e não faço revisão, as palavras me vêm, e coloco-as no computador. Mas em se tratando de poemas, é bom não atendermos à solicitação de publicar poemas que não passaram por um tempo de hibernação. É bem verdade que somos carentes de publicações, e convites dessa ordem são um salto para o imediatismo. A ideia, geralmente, não sofre mutação, mas a palavra que expressa a ideia, sim.

O tempo da criação não tem nada a ver com o do relógio. Deixar para amanhã pode ser ruim para muita coisa na vida, menos para a literatura, pois ruminar o que se escreve é um dom. Quando Clarice Lispector esteve entre nós, no final de l976.o seu processo criativo veio a ser publicado. Na volta de uma visita que fez à oficina do mestre Brennand, a autora de A paixão segundo GH ditou, no carro, para a sua secretária Olga Borelli, frases de um futuro texto, e o fez com um grande espaço de tempo entre um pensamento e outro. As palavras eram vocalizadas depois de filtradas pela razão e pela sensibilidade. Não tenho dúvida que elas adormeceram durante dias ou meses, antes de vir a público.

O texto é a resposta maior do talento do escritor. Sobre esse sentido, o poeta e filósofo Ângelo Monteiro, escrevendo a respeito da relação do criador com o fruidor na experiência estética, em seu mais recente livro, Escolha e sobrevivência, publicado por editora de São Paulo, nos diz: “o público de um artista começa no exato momento em que ele vive seu estado de criação. A tão falada dimensão social da arte, portanto, deve existir quando o artista, saindo primeiramente de si, entra em relação com o outro que se lhe torna companheiro através da leitura do seu texto, seja ele literário, pictórico ou musical.”

Faço referência a esse assunto porque escrevi uma breve reflexão sobre o poder e que estava hibernando há um bom tempo. De onde vem o poder? Vem de Deus. Vem do diabo. Vem dos homens, da hierarquia criada pelos homens, da riqueza. Às vezes chega, instala-se e proclama-se poder. Vira tirano, ditador e arma-se para ter mais poder. O poder não tem consciência, não tem piedade e não chora por ninguém, mas muitos choram pelo poder. O poder vem da força. A força intimida aos que não têm poder, pois o temor é a arma mais usada para conservá-lo. O poder procura ser agradável e sempre sorrir. Quando faz bem às pessoas é para ter mais poder. Não tem escrúpulos. Não é tranquilo. Se assim fosse, desapareceria. É vigilante, não tem medida e consegue tudo o que quer. Não ama, se amasse estaria arruinado. Apesar de ser inteligente, se afina mais com a ignorância por ser ela o seu sustentáculo. A mentira é amiga íntima do poder.

Sua cor preferida é o amarelo ouro. Veste-se de roupas bonitas e tem postura elegante. Quando não se veste bem e não tem postura nenhuma, todos notam a sua feição grave de poder. Os que não têm poder lutam para conquistá-lo e, quando conseguem, continuam a gloriosa e terrível trajetória do poder e que um dia acaba. Depois, sem poder, sem mais necessidades, é consumido por uma solidão definitiva.