Esap abre inscrições para médicos preceptores com bolsa de até R$ 11 mil em Manaus

Manaus/AM - A Escola de Saúde Pública de Manaus (Esap) está com inscrições abertas para seleção de médicos preceptores para o programa. A remuneração é de até R$ 11 mil.

O processo seletivo é direcionado a médicos de Família e Comunidade, com ou sem vínculo com a Semsa. Nesta edição estão ofertadas cinco vagas, além de cadastro reserva.



As bolsas variam de R$ 1,2 mil a R$ 11 mil, e as inscrições podem ser realizadas até o dia 19 deste mês, por meio do link psesap.manaus.am.gov.br.

O edital completo da seleção pode ser acessado no Diário Oficial do Município (DOM), do dia 11 de janeiro de 2023, a partir da página 39.