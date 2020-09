Ervas medicinais são aliadas da saúde

Os mais antigos sempre possuem uma receita natural especial para combater ou prevenir determinadas doenças, como um chá contra a gripe. O boldo, por exemplo, faz bem para o fígado. Presentes no nosso dia a dia, as ervas medicinais ajudam no tratamento de diversos problemas de saúde.

Tanto que os produtos naturais são a base dos medicamentos chamados como fitoterápicos, que são derivados das plantas. Nas farmácias são facilmente encontrados nas prateleiras prometendo ajudam contra diversos problemas. Apesar dos benefícios, é preciso ter alguns cuidados. Afinal, o consumo errado provocar efeitos indesejados.

Orientação

O primeiro passo é ter cuidado com os medicamentos naturais que prometem resultados milagrosos. Os fitoterápicos fazem parte de um tratamento como qualquer outro. Portanto, possuem dose certa e contraindicações.

Entre os problemas que podem ocorrer estão a intoxicação. Além disso, é possível surgirem algumas reações provocadas por intolerância a determinadas substâncias ou até mesmo por causa da mistura de ingredientes. Por esse motivo, é muito importante a orientação correta.

É importante lembrar que a mesma erva medicinal pode servir para problemas diferentes de acordo com a maneira de preparo. Portanto, consulte um médico ou nutricionista para incluir na sua rotina as substâncias corretas, conquistando assim os benefícios desejados.