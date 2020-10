Epilepsia: não é preciso ter medo das crises

Toda doença que afeta diretamente o cérebro desperta curiosidade e medo. Com a epilepsia não é diferente. Alguns acreditam, por exemplo, que é um problema raro, contagioso e sem cura, atingindo somente quem possui casos na família.

A verdade, porém, é que essa doença é bastante comum. Um problema sério, mas que possui tratamento. A epilepsia afeta cerca de 4 milhões de brasileiros, segundo o Ministério da Saúde.

Orientação

O quadro, que nada mais é do que uma alteração na atividade das células cerebrais, pode ser provocado por uma série de fatores. Normalmente, o problema surge como consequência de outra doença, como tipos raros de lúpus e diabetes.

Marcada por repetidas crises epiléticas, onde o paciente pode perder os sentidos, cair ou fazer movimentos involuntários com braços e pernas, a epilepsia afeta também os familiares do paciente, que precisam aprender a conviver com as crises.

É importante ressaltar que não é preciso ter medo. A epilepsia não é contagiosa. O paciente só precisa ser levado ao hospital caso a convulsão dure mais do que cinco minutos ou quando ocorrerem quedas

Outros casos

É importante ressaltar que ter uma crise epilética não significa possuir epilepsia. Crianças de até 6 anos de idade, por exemplo, podem sofrer convulsões por febre e não apresentar desordem cerebral. O mesmo acontece com usuários de drogas e pacientes com meningite, que também podem sofrer convulsões.