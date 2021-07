Entenda os benefícios do leite para uma alimentação saudável

Considerado um alimento completo, o leite é saboroso e faz bem para a saúde. Por isso, precisa fazer parte do cardápio do dia a dia. Entre suas propriedades, ele possui: proteínas, carboidratos, vitaminas, gorduras e minerais.

Rico em cálcio, o leite ajuda a proteger os ossos. Por isso, contribui para prevenir a osteoporose. Pessoas com colesterol alto, porém, devem contar com a orientação de um médico especializado antes de consumir leite. Isso por causa da quantidade de gordura existente no alimento.

Orientações

integral, desnatado, semidesnatado, enriquecido com ferro, de cabra, de soja. Enfim, com tanta variedade de leite disponível nos supermercados, é possível encontrar dificuldade para comprar a melhor opção. Em linhas gerais, a diferença está na quantidade de gordura.

Em alguns casos, porém, o produto é indicado para um determinado público, atendendo a uma nutrição específica. Independentemente da versão, o cálcio continua por lá, como um nutriente valioso e necessário.

Para aproveitar os benefícios do leite, é indicado incluir o produto em um cardápio equilibrado e saudável. Cada organismo tem determinadas necessidades. Em linhas gerais, adultos devem consumir aproximadamente três copos por dia. O leite pode estar inserido em outros alimentos, como queijo.

Conte com a ajuda de um nutricionista ou um médico especializado para identificar as necessidades específicas do seu organismo, criando assim uma dieta ideal. Por fim, é sempre importante lembrar da importância da prática regular de atividade física.