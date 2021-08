Entenda a importância da prevenção para a qualidade de vida

Após os 50 anos, homens e mulheres precisam redobrar os cuidados, mantendo uma rotina de exames. Já na terceira idade é preciso ficar ainda mais atento com o coração. Quando se chega à terceira idade, é preciso ficar de olho no coração.

Análises preventivas fazem parte da lista de cuidados. Homens acima dos 40 anos, por exemplo, precisam fazer alguns exames, como o toque e também medir a quantidade de PSA no sangue. Por sua vez, as mulheres precisam fazer periodicamente papanicolau e mamografia após os 35 anos.

