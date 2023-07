Sushiman e mais: Confira as vagas de emprego do Sine Amazonas para esta quarta

Manaus/AM - O Sistema Nacional de Empregos do Amazonas (Sine/AM), divulga a oferta de 152 vagas de emprego para esta quarta-feira (12). Os interessados em concorrer às vagas devem acessar o site (http://empregabrasil.mte.gov.br) para fazer a solicitação de cadastro, ou comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Confira a lista de vagas disponíveis:

02 VAGAS: PINTOR INDUSTRIAL

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em pintura industrial, documentação completa e currículo atualizado.

30 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter habilidades com captação e abordagem de clientes, possuir CNH categoria “B”, ter experiência na área de vendas será um diferencial, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE T.I

Escolaridade: Ensino Técnico completo em Manutenção de Softwares, Hardwares e afins;

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em elaboração de planilhas, ter experiência com Pacote Office, documentação completa e currículo atualizado.

25 VAGAS: VENDEDOR EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Sem experiência na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

04 VAGAS: OPERADOR DE MÁQUINA

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência na função de operador de máquina perfiladeira, entre outras, ter curso de NR - 12, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: CUIDADOR DE IDOSOS

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter cursos na área de atuação com estágio presencial, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: OPERADOR DE PRODUÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em atividades de produção industrial pesada, ter curso de NR-12 e Metrologia, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de Operador de Empilhadeira, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

10 VAGAS: AGENTE DE PORTARIA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Sem experiência na área.

OBS: Ter curso de Agente de Portaria atualizado, conhecimento em Informática Básica, ter CNH categoria "AB”, possuir veículo próprio, documentação completa e currículo atualizado.

35 VAGAS: COBRADOR APRENDIZ

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Primeiro Emprego.

OBS: Possuir certificado de reservista, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em rolo compactador, obras de pavimentação, ter CNH categoria “D”, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: AUXILIAR DE FERRAMENTARIA

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ASSISTENTE COMERCIAL

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter experiência na área comercial em geral, ter domínio em Informática, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: SUSHIMAN

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso na área de manipulação de alimentos será um diferencial, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: PROMOTOR DE MERCHANDISING

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

OBS: Ter atuado com roteiro de lojas, desejável experiência com aplicativo para coleta de informações no PDV, desejáveis experiências com bebidas, possuir moto própria, ter CNH categoria “A”, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: CAIXA ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

OBS: Ter conhecimento no sistema Winthor será um diferencial, documentação completa e currículo atualizado.

VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

01 VAGA: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em Excel avançado, domínio de técnicas de organização e processos, ter cursos na área de acondicionamento de materiais, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

02 VAGAS: AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Sem experiência na área.

OBS: Ter pré-disposição para trabalho com serviço braçal, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

02 VAGAS: ATENDENTE DE LANCHONETE (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência na produção de lanches diversos, vivência como chapeiro e como atendente de lanchonete, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

02 VAGAS: REPOSITOR DE LOJA (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Sem experiência na área.

OBS: Ter documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

03 VAGAS: AUXILIAR OPERACIONAL (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter disponibilidade para trabalhar em regime de escala em Presidente Figueiredo, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Ensino Superior Cursando Administração em Recursos Humanos;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência na área administrativa em geral, curso de informática intermediária, ter CNH categoria "B”, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

01 VAGA: PROMOTOR DE VENDAS (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Sem experiência na área.

OBS: Ter disponibilidade de horário, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

04 VAGAS: SERVENTE DE OBRAS (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter disponibilidade de horário, documentação completa, laudo e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE RH (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em rotinas administrativas e de RH em geral, domínio em Informática, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

04 VAGAS: AUXILIAR DE DEPÓSITO (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Sem experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em Informática básica, habilidades em separação de produtos e armazenagem, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

01 VAGA: CAIXA ADMINISTRATIVO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

OBS: Ter conhecimento no sistema Winthor será um diferencial, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

03 VAGAS: PROMOTOR DE MERCHANDISING (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

OBS: Ter atuado com roteiro de lojas, desejável experiência com aplicativo para coleta de informações no PDV, desejável experiências com bebidas, possuir moto própria, ter CNH categoria “A”, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.