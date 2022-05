Subgerente e mais: Veja as 125 vagas do Sine Manaus para esta quinta

Atividades – realizar abertura do caixa, conferindo os numerários abastecidos; Atender clientes que realizaram as compras de produtos.

Atividades – realizar a abertura e fechamento de caixa, receber e processar pagamentos por diversos meios como, à vista, no crédito e no débito.

Atividades – supervisionar processos de produção e distribuição, participar de pesquisas para a melhoria, adequação e desenvolvimento de produtos sob supervisão, verificar as condições do ambiente, equipamentos e produtos.

Atividades – executar a despaletização de vasilhames vazios, montar paletes com os produtos envasados, realizar a organização dos vasilhames e abastecer as linhas de produção.

Requisitos Obrigatórios – os candidatos precisam ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade e experiência com caminhões pesados;

Atividades – receber os materiais nas obras e coletar assinaturas dos responsáveis que transportam o material, manter o estoque de materiais organizados, verificar diariamente as ordens de serviço no sistema, fazer o levantamento dos materiais necessários, receber e conferir diversos tipos de materiais.

Atividades – auxiliar o eletricista na instalação e/ou substituição de luminárias públicas; Preencher formulário com informações do serviço.

Atividades – coordenar e orientar as atividades contábeis; Desenvolver estudos, elaborar, publicar e converter as Demonstrações Contábeis; Atender as auditorias e fiscalizações internas e externas; Analisar e interpretar a legislação; Elaborar e analisar Informações Trimestrais – ITR e Demonstrações Financeiras Padronizada.

Atividades – auxiliar o eletricista na Instalação ou substituição de luminárias públicas; Preencher formulário com informações do serviço.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.