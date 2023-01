Soldador e mais: Sine Manaus oferta 243 vagas de emprego nesta terça



A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferta 243 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta terça-feira (3), de 8h às 16h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro. Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Jorge Teixeira, zona Leste.



Vagas novas – 79

2 vagas – Auxiliar de Produção de Alimentos

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – acompanhar as atividades dos padeiros; auxiliar na preparação de massas, folhados, bolos, tortas, salgados, entre outros.

Vaga disponível até 03/01/2023 ou até o encerramento da vaga.



2 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – organização, manutenção e serviços de limpeza em geral.

Vaga disponível até 04/01/2023 ou até encerramento da vaga.



4 vagas – Analista de Serviços Digitais

Escolaridade – ensino superior completo em tecnologia da informação;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter bons conhecimentos em T.I, redes de computadores, utilização do sistema, telecomunicações ou processamento de dados; ter perfil organizacional para criação e manutenção de sistemas de T.I e chamados técnicos; ter disponibilidade para viajar.

Vaga disponível até 06/01/2023 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Coordenador de Serviços Digitais

Escolaridade – ensino superior completo em tecnologia da informação;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em atividades de T.I; experiência profissional em cargos de liderança, preferencialmente em empresas de prestação de serviços; desejável ter experiência na área pública e visão social crítica, habilidades pessoais em liderança, negociação, análise de dados, tomada de decisão, administração de conflitos, agilidade nas tratativas e atendimento ao público; boa fluência verbal, proatividade, capacidade de análise crítica, capacidade de trabalho em grupo, capacidade de articulação, simpatia e cordialidade no trato social; bons conhecimentos práticos/teóricos e de legislações em gestão de contratos de prestação de serviços/terceirização, gestão de pessoal, atendimento, gestão da qualidade e sistemas de computação, boa redação e facilidade para elaboração de relatórios, textos e controles.

Vaga disponível até 06/01/2023 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo ou superior cursando ou completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - ter curso de informática básica/avançada ou pacote office;

Atividades – atendimento telefônico, suporte administrativo e organização de arquivos.

Vaga disponível até 06/01/2023 ou até o encerramento da vaga.



2 vagas – Supervisor de Vendas Comercial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de informática básica/avançada ou pacote office;

Atividades – planejar vendas, atender clientes e coletar indicadores do mercado consumidor; supervisionar rotina de equipe de vendas; recrutar, treinar e avaliar profissionais de vendas de produtos e serviços; apresentar à gerência os resultados das metas de vendas.

Vaga disponível até 06/01/2023 ou até o encerramento da vaga.



8 vagas – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar a prospecção de novos clientes para a empresa, priorizando a identificação das necessidades desses potenciais clientes e oferecendo as melhores soluções de acordo com as demandas.

Vaga disponível até 06/01/2023 ou até o encerramento da vaga.



17 vagas – Soldador Jr

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com solda MIG/MAG em estruturas de alumínio;

Atividades – executar processo de montagem e soldagem em solda MIG/MAG; utilizar equipamentos, aparelhos e ferramentas adequadas para a operação de montagem; preparação das partes a serem soldadas, aplicando o tratamento adequado; fazer o acabamento final.

Vaga disponível até 06/01/2023 ou até o encerramento da vaga.



18 vagas – Soldador Naval

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com solda eletrodo revestido ou arame tubular;

Atividades – executar serviços de soldagem em peças e embarcações; preparar equipamentos, acessórios consumíveis de soldagem e corte de peças a serem soldadas; operar máquinas de solda, pontes rolantes, pórticos e talhas, sempre que necessário à execução do trabalho.

Vaga disponível até 06/01/2023 ou até o encerramento da vaga.



18 vagas – Montador Naval

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com corte em ferro com maçarico;

Atividades – montagem de caldeiraria, peças, tubulações, estruturas e ferramentas; preparar peças específicas e especiais para a construção de embarcações.

Vaga disponível até 06/01/2023 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Assistente Comercial Externo

Escolaridade – Ensino superior completo em logística, administração, marketing ou áreas afins;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” e veículo próprio;

Atividades – prospectar novos clientes; realizar visitas de manutenção e de operação em clientes; preparar propostas e fazer cotações de frete; preencher o questionário de dados do cliente; emitir relatórios de visitas para gerência comercial; negociar tarifas de fretes; monitorar o grau de satisfação do cliente via sistema; realizar cadastro de tarifas e reajustes de fretes.

Vaga disponível até 06/01/2023 ou até o encerramento da vaga.



4 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atendimento ao público, abastecimento e produção para o balcão.

Vaga disponível até 06/01/2023 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Operador de Atendimento

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atendimento telefônico com foco em prestação de assistência aos clientes em diversas situações.

Vaga disponível até 06/01/2023 ou até o encerramento da vaga.



Vagas no comércio – 34

1 vaga – Analista de Departamento Pessoal

Escolaridade – ensino superior completo em recursos humanos;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria "B";

Atividades – Realizar rotinas do RH, como folha de pagamento, automação do ponto, processo de admissão e benefícios (inclusão, exclusão, concessão da carteira de benefícios, acompanhamento de contrato e processo de pagamento para fornecedores).

Vaga disponível até 03/01/2023 ou até o encerramento da vaga.



4 vagas – Costureira

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – costurar faixas, pillow, capas e outros artefatos para confecções de colchões.

Vaga disponível até 03/01/2023 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Atendente de Padaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir no bairro Compensa e adjacências;

Atividades – realizar atendimento ao cliente de forma presencial e online, organização do salão, precificação de produtos, apoio ao caixa, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 03/01/2023 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Supervisor de Vendas

Escolaridade – ensino superior completo em administração, contabilidade, gestão comercial ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter condução própria (carro);

Atividades – supervisionar a rotina da equipe; criar o planejamento de vendas; avaliar os profissionais de vendas de produtos e serviços e apresentar resultados.

Vaga disponível até 03/01/2023 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter condução própria (moto);

Atividades – realizar atendimento direto ao consumidor; negociar os preços das mercadorias, o prazo, as condições de pagamento e os descontos dessa venda, entre outras atividades correlatas.

Vaga disponível até 03/01/2023 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Eletricista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento de quadro elétrico de estação de tratamento;

Atividades – executar serviços de manutenção elétrica, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos eletrônicos.

Vaga disponível até 03/01/2023 ou até o encerramento da vaga.



3 vagas – Instalador Técnico de Purificador de Água

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento nas zonas da cidade e Carteira Nacional de Habilitação categoria "AB";

Atividades – realizar instalação e limpeza em purificadores e bebedouros de água.

Vaga disponível até 03/01/2023 ou até o encerramento da vaga.



2 vagas – Atendente de Telemarketing

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com atendimento ao cliente e curso de Informática básica;

Atividades – realizar atendimento via telefone; controlar os registros das chamadas e realizar prospecção de novos clientes.

Vaga disponível até 03/01/2023 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Nutricionista

Escolaridade – ensino superior completo em Nutrição;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar alimentos sob supervisão de nutricionista, de modo que assegure a qualidade, higiene, sabor, aroma e apresentação da refeição a ser servida; inspecionar a higienização de equipamentos e utensílios.

Vaga disponível até 03/01/2023 ou até o encerramento da vaga.



2 vagas – Assistente de Vendas – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atendimento ao cliente; empacotar e embalar mercadorias adquiridas pelos clientes no caixa; recolher carrinhos em todas as áreas da loja, recolher mercadorias devolvidas pelos clientes e recolocar na área de venda; reposição de mercadorias nas prateleiras.

Vaga disponível até 03/01/2023 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável por fazer a abertura e o fechamento de caixa, processar e receber o pagamento e emitir notas fiscais.

Vaga disponível até 03/01/2023 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Atendente de Padaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir no bairro Planalto e adjacências;

Atividades – realizar atendimento ao cliente de forma presencial e online, organização do salão, precificação de produtos, apoio ao caixa, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 03/01/2023 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Padaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir no bairro Planalto e adjacências;

Atividades – responsável por organizar a área de trabalho, conduzir e operar as máquinas de produção e fazer a limpeza periódica dos equipamentos utilizados.

Vaga disponível até 03/01/2023 ou até o encerramento da vaga.



2 vagas – Repositor de Mercadorias – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – repor mercadorias de frutas, verduras e legumes nas prateleiras e expositores; realizar limpeza e verificação das mercadorias e seu estado de qualidade; fazer recebimento e armazenamento das mercadorias no local correto; expor precificação correta dos produtos.

Vaga disponível até 03/01/2023 ou até o encerramento da vaga.



2 vagas – Operador de Caixa – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar a recepção dos clientes no caixa, bipar as mercadorias correspondentes, ensacar os itens comprados pelos clientes e receber do pagamento; controlar fundo de caixa, documentação emitida, cancelamentos e descontos.

Vaga disponível até 03/01/2023 ou até o encerramento da vaga.



2 vagas – Açougueiro – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar a organização dos produtos expostos para venda; limpeza do ambiente e de vitrines de exposição; verificação de validade, cortes e pesagem dos produtos.

Vaga disponível até 03/01/2023 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar no preparo das refeições, sobremesas e lanches; manter a ordem e a limpeza da cozinha, procedendo a coleta e a lavagem das bandejas e talheres, entre outras atividades correlatas.

Vaga disponível até 03/01/2023 ou até o encerramento da vaga.



2 vagas – Assistente de Departamento Pessoal

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – preferência por candidatos que residem no bairro Compensa;

Atividades – rotinas de departamento pessoal e recrutamento e seleção (programação de férias, escala de revezamento e banco de horas).

Vaga disponível até 03/01/2023 ou até o encerramento da vaga.



4 vagas – Gestor de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de informática básica, boa comunicação e conhecimento no ramo de vendas;

Atividades – responsável pela loja, equipe e mercadorias; avaliar e monitorar o desempenho da equipe.

Vaga disponível até 03/01/2022 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Analista de T.I

Escolaridade – ensino superior completo em ciência da computação ou técnico de informática;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em LGPD, sistema TOTVS, Banco de dados Oracle/SQL SERVER;

Atividades – implantação e mapeamento de processos e procedimentos referentes ao departamento, em todos os setores da instituição; resolução de problemas de infraestrutura e do sistema ERP; acompanhamento contínuo de certificados digitais a vencer e contratos de internet; dar suporte aos colaboradores sempre que for necessário no uso do pacote Office e rede.

Vaga disponível até 03/01/2022 ou até o encerramento da vaga.



Vagas na indústria – 57

1 vaga – Analista Contábil Sênior

Escolaridade – ensino superior completo em contabilidade;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em indústria;

Atividades – montar e analisar as conciliações contábeis; realizar o controle ativo fixo e cálculo de depreciação; executar lançamentos contábeis.

Vaga disponível até 03/01/2023 ou até o encerramento da vaga.



20 vagas – Promotor de Vendas

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria "A"; candidatos podem ter experiência como Repositor de Mercadorias;

Atividades – efetuar abastecimento e layout de geladeiras/freezers; assegurar a troca de produtos fora dos padrões de qualidade; contribuir na manutenção dos informativos com preços e exposição.

Vaga disponível até 03/01/2023 ou até o encerramento da vaga.



3 vagas – Serralheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – confeccionar, reparar e instalar peças e elementos diversos em chapas de metal, como aço, ferro galvanizado, cobre, estanho, latão, alumínio e zinco; fabricar ou reparar caldeiras, tanques, reservatórios e outros recipientes de chapas de aço.

Vaga disponível até 03/01/2023 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Produção – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter laudo atualizado;

Atividades – auxiliar no processo produtivo e tarefas diversas.

Vaga disponível até 03/01/2023 ou até o encerramento da vaga.



15 vagas – Pintor Industrial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cartão de vacina atualizado com as 4 doses da Covid-19:

Atividades – responsável pelo preparo dos componentes e equipamentos a serem utilizados, garantindo a segurança na aplicação das tintas e utilizando os equipamentos de segurança apropriados à função.

Vaga disponível até 03/01/2023 ou até o encerramento da vaga.



10 vagas – Operador de Centro de Usinagem

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cartão de vacina atualizado com as 4 doses da Covid-19;

Atividades – operar e programar máquinas de comando numérico para usinagem de peças; interpretar ordens de produção, projetos, desenhos ou esquemas; identificar ferramentas e ajustar medidas.

Vaga disponível até 03/01/2023 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Serralheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir na zona Leste de Manaus, ter cursos de NR-35, Solda, leitura e interpretação de desenho técnico;

Atividades – confeccionar, reparar e instalar peças e elementos diversos em chapas de metal, como aço, ferro galvanizado, cobre, estanho, latão, alumínio e zinco; fabricar ou reparar caldeiras, tanques, reservatórios e outros recipientes de chapas de aço.

Vaga disponível até 03/01/2023 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga - Artífice

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar serviços de manutenção preventiva e corretiva de rede hidráulica, hidro sanitário, pintura, carpintaria, marcenaria, serralheria e alvenaria; desmontar, montar e fazer os ajustes necessários em ferramentas de trabalho, entre outras atividades correlatas.

Vaga disponível até 03/01/2023 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando contabilidade, administração ou áreas afins;

Experiência – seis na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em autodata;

Atividades – realizar rotinas administrativas (arquivamento, emissão de documentos, emissão de notas fiscais, atendimento ao público, noções tributárias, estoque e financeiro), entre outras atividades correlatas.

Vaga disponível até 03/01/2023 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter flexibilidade de horário e cursos de mecânico de refrigeração, técnico em refrigeração e climatização;

Atividades – executar manutenção corretiva e preventiva de máquinas, equipamentos e componentes industriais existentes no contrato de manutenção; efetuar as inspeções de rotina para diagnosticar o estado de conservação e funcionamento dos equipamentos mecânicos nas salas e setores.

Vaga disponível até 03/01/2022 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Técnico em Segurança do Trabalho

Escolaridade – ensino técnico em segurança do trabalho completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-05, NR-10, NR-12, NR-33, NR-35, PGR e Ergonomia;

Atividades – atuar na investigação de acidentes nos ambientes de trabalho e na solicitação e inspeção de equipamentos de segurança; avaliar se a organização está atuando conforme as normas de segurança; criar medidas preventivas para qualquer situação de risco que esteja acontecendo dentro da organização, entre outras atividades correlatas.

Vaga disponível até 03/01/2022 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Técnico de Manutenção

Escolaridade – ensino técnico em elétrica, eletrotécnica, eletrônica, automação industrial ou mecânica completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de desenho técnico, instalações industriais, manutenção de caldeiras, pacote office, NR-12 e NR-35;

Atividades – realizar manutenção de máquinas, sistemas e instrumentos; supervisionar processos de manutenção; manter equipamentos, instrumentos, máquinas e sistemas em condições plenas de funcionamento; calibrar instrumentos e equipamentos.

Vaga disponível até 03/01/2023 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Mecânico de Manutenção

Escolaridade – ensino técnico em elétrica, eletrotécnica, eletrônica, automação industrial ou mecânica completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir preferencialmente nas proximidades da zona Sul de Manaus;

Atividades – atuar nas atividades de manutenção mecânica, montando e desmontando máquinas, equipamentos, tubulações e dispositivos, controlando, reparando e substituindo peças e dispositivos, visando o perfeito funcionamento dos equipamentos e sistemas; realizar manutenções preventivas, análises, inspeções, medições e lubrificação periódica, visando garantir o funcionamento adequado dos equipamentos, instalações e estruturas.

Vaga disponível até 03/01/2023 ou até o encerramento da vaga.



Vagas em serviços – 73

2 vagas – Oficial de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter certificados de cursos na área elétrica e NR-35 atualizadas;

Atividades – realizar manutenções preventivas e corretivas; atuar em atividades de pintura, elétrica (substituição de lâmpadas), hidráulica (substituição de torneiras e tubulações) e civil (substituição de cerâmicas).

Vaga disponível até 03/01/2023 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Assistente Administrativo – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino superior cursando administração, contabilidade ou áreas afins;

Experiência – registrada na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiências com pacote office básico/intermediário em rotinas administrativas e atendimento ao cliente;

Atividades – responsável por dar suporte às tarefas administrativas; organizar, coordenar e controlar todos os procedimentos operacionais e as suas respectivas documentações.

Vaga disponível até 03/01/2023 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Técnico em Segurança do Trabalho

Escolaridade – ensino técnico em Segurança do Trabalho completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos na área de atuação e das normas NR-06, NR-12, NR-33, NR-18 e NR-35 atualizados;

Atividades – participar da elaboração e implementar política de saúde e segurança do trabalho; realizar diagnóstico da situação de SST da instituição; identificar variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente; desenvolver ações educativas na área de saúde e segurança do trabalho; integrar processos de negociação; participar da adoção de tecnologias e processos de trabalho; investigar e analisar acidentes de trabalho; recomendar medidas de prevenção e controle.

Vaga disponível até 03/01/2023 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Carpinteiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-18 e NR-35 atualizados;

Atividades – planejar trabalho de carpintaria, preparar canteiro de obras, montar formas metálicas, confeccionar formas de madeira e ferro de laje.

Vaga disponível até 03/01/2023 ou até o encerramento da vaga.



4 vagas – Pedreiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cartão de vacina atualizado (4 doses de Covid-19, Febre Amarela, Hepatite B e Antitetânica);

Atividades – organizar e preparar o local de trabalho na obra; construir fundações e estruturas de alvenaria; aplicar revestimentos e contrapisos, entre outras atividades correlatas.

Vaga disponível até 03/01/2023 ou até o encerramento da vaga.



7 vagas – Ajudante de Obras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - Ter cursos de NR-18 e NR-35 atualizados;

Atividades – preparar o canteiro de obras, preparar massas de concreto, realizar escavações e fazer demolições.

Vaga disponível até 03/01/2023 ou até o encerramento da vaga.



10 vagas – Cabeleireiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário e ter seus próprios materiais;

Atividades – trabalhar com estética e saúde; aplicar produtos químicos para ondular, alisar ou colorir cabelos.

Vaga disponível até 03/01/2023 ou até o encerramento da vaga.



10 vagas – Manicure

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – cuidar da beleza das mãos e pés; preparar e cuidar do local e dos materiais de trabalho.

Vaga disponível até 03/01/2023 ou até o encerramento da vaga.



15 vagas – Auxiliar de Produção – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar no processo produtivo e tarefas diversas.

Vaga disponível até 03/01/2023 ou até o encerramento da vaga.



3 vagas – Agente de Portaria – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – identificar, organizar e comunicar a chegada de visitas; controlar o fluxo de pessoas no local.

Vaga disponível até 03/01/2023 ou até o encerramento da vaga.



3 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atuar na limpeza de pátios, banheiros e salas comerciais.

Vaga disponível até 03/01/2023 ou até o encerramento da vaga.



2 vagas – Assistente Administrativo – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atendimento telefônico, suporte administrativo e organização de arquivos.

Vaga disponível até 03/01/2023 ou até o encerramento da vaga.



2 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com rotinas de limpeza em indústria, hospital ou aeroporto, e manuseio de Enceradeira e Máquina de Lavar Automática;

Atividades – executar atividades de limpeza, higienização e conservação do local.

Vaga disponível até 03/01/2023 ou até o encerramento da vaga.



2 vagas – Jardineiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em máquina de cortar grama e Carteira Nacional de Habilitação categorias “A” ou “B”;

Atividades – realizar atividades de jardinagem em vasos, jardins internos e externos do local; aparar a vegetação nas áreas internas e externas; realizar inspeção, manutenção e abastecimento das máquinas e equipamentos de Jardinagem, seguindo instruções do fabricante; cortar, podar, regar, plantar, replantar e adubar plantas dos vasos e jardins externos e internos.

Vaga disponível até 03/01/2023 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Oficial de Manutenção

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando contabilidade;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-10 e NR-35; Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”;

Atividades – realizar manutenção corretiva e preventiva; inspeção de máquinas e equipamentos; identificar necessidades de reparo para preservar as condições de funcionamento em telhado (instalação e correção), hidráulica (instalação e manutenção corretiva), alvenaria, assentamento de cerâmicas e pintura em geral.

Vaga disponível até 03/01/2023 ou até o encerramento da vaga.



4 vagas – Motoboy

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A”; diferencial ter noções hidráulicas para instalação de purificadores de água;

Atividades – instalar purificadores de água; fazer coleta e entrega de malotes; efetuar pagamentos de boletos e depósitos; organizar documentos, traçar rotas e verificar endereços.

Vaga disponível até 03/01/2023 ou até o encerramento da vaga.



4 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – seis na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar limpeza e manutenção das áreas internas e externas.

Vaga disponível até 03/01/2023 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Refrigeração – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – auxiliar no recebimento e na distribuição dos materiais e ferramentas para execução da atividade; auxiliar os profissionais nas manutenções corretivas e preventivas, visando atender todas as áreas do contrato de manutenção, na preparação de peças, ferramentas e instrumentos necessários; guardar, conservar e limpar os equipamentos, instrumentos e materiais utilizados no local de trabalho.

Vaga disponível até 03/01/2023 ou até o encerramento da vaga.