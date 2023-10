Social Media, jardineiro e mais, confira 183 vagas de emprego do Sine Amazonas

Manaus/AM - O Sine Amazonas realiza seleção para o preenchimento de 183 vagas de emprego para esta segunda-feira (2). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Os interessados em concorrer às vagas devem acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br ou comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018, munidos de documentos pessoais e currículo.

12 VAGAS: OPERADOR DE MANUFATURA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Ter experiência em produção de eletrodomésticos, (montagem de ar condicionado, forno micro-ondas, geladeiras entre outros), conhecimento em manuseio de parafusadeira reta pistola industrial, conexões e injeção plástica,

Obrigatório curso de TBO e NR12.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Ter conhecimento de informática intermediária.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: ELETRICISTA DE VEÍCULOS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Ter experiência com elétrica de baixa e média tensão e elétrica veicular.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: AJUDANTE DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



10 VAGAS: AUXILIAR TÉCNICO DE INTERNET

Escolaridade: Ensino Médio Cursando ou Completo.

Com ou sem experiência na função.

Ter curso desejável na área de informática básica e possuir CNH B

Auxiliar na instalação e manutenção de internet residencial

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: PADEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na função.

Ter curso em panificação e confeitaria, que seja familiarizado com produção de pães especiais, e que possua conhecimento em manipulação de alimentos;

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado



01 VAGA: CONFEITEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na função.

Ter conhecimento em confeitarias fina, doces e salgados, biscoitos, bolos, sobremesas entre outros. Padronização dos produtos, cuidando da qualidade; Organização e higiene, de acordo com as normas sanitárias.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado



04 VAGAS: SERVENTE DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado



01 VAGA: LÍDER DE LOJA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na função.

Realizar a abertura e fechamento da loja, controlar o estoque, e orientar a equipe quanto a organização da loja.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado



01 VAGA: ESTAGIÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Superior Cursando;

Sem experiência na função.

Conhecimento de pacote Office - intermediário.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado



05 VAGAS: JARDINEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Sem experiência na função.

Ter curso voltado à jardinagem.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado



01 VAGA: CHURRASQUEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Ter experiência na função de churrasqueiro, executar, preparar, cortes e assar carnes em geral e realizar manutenção da churrasqueira.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: TOPÓGRAFO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Ter habilidade com estação total.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: LABORATORISTA DE SOLO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Acompanhar a massa asfáltica, inspecionar a temperatura e compactação, extrair de corpos de prova asfáltico e controlar de terraplanagem, analisar agregados (barro, areia, seixo).

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



04 VAGAS: SOCIAL MEDIA

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Superior Cursando.

Sem experiência na função.

Ter curso desejável em Marketing ou Comunicação e possuir CNH B.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



04 VAGAS: ESTAGIÁRIO DE ENDOMARKETING

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Superior Cursando.

Sem experiência na função.

Ter curso desejável em Marketing, Social Media, Jornalismo, Comunicação ou Designer.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



04 VAGAS: DESIGNER GRÁFICO

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Superior Completo.

Com experiência na função.

Ter curso desejável em Marketing e possuir CNH B.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



04 VAGAS: DESENHISTA PROJETISTA JR

Escolaridade: Ensino Médio Completo, Técnico Completo ou Superior Completo.

Com experiência na função.

Ter curso obrigatório em SKATCHUP, AUTOCAD e possuir CNH B.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



04 VAGAS: GESTOR DE FROTAS JR

Escolaridade: Ensino Médio Completo, Técnico Completo ou Superior Completo.

Com experiência na função.

Ter curso desejável em Mecânica ou Analista de Frotas e possuir CNH B.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



04 VAGAS: AUXILIAR TÉCNICO DE TELECOMUNICAÇÕES (PARINTINS)

Escolaridade: Ensino Médio Completo, Técnico Completo ou Superior Completo.

Sem experiência na função.

Ter curso desejável em Manutenção de Rede e possuir CNH B.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



04 VAGAS: ANALISTA DE SUPORTE TÉCNICO PL

Escolaridade: Ensino Médio Completo, Técnico Completo ou Superior Completo.

Com experiência na função.

Ter curso desejável na área de Tecnologia.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



04 VAGAS: ANALISTA DE TI PL

Escolaridade: Ensino Médio Completo, Técnico Completo ou Superior Completo.

Com experiência na função.

Ter curso desejável na área de Tecnologia.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



04 VAGAS: ATENDENTE DE LOJA JR (PARINTINS)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com ou sem experiência na função.

Ter curso desejável em Atendimento ao cliente e Pacote Office.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



04 VAGAS: ATENDENTE DE LOJA JR (MANAQUIRI)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com ou sem experiência na função.

Ter curso desejável em Atendimento ao cliente e Pacote Office.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



04 VAGAS: ATENDENTE DE LOJA JR (CAREIRO)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com ou sem experiência na função.

Ter curso desejável em Atendimento ao cliente e Pacote Office.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



20 VAGAS: SOLDADOR JR

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo ou Médio Cursando.

Com experiência na função.

Ter experiência em Solda Mig/Mag

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



30 VAGAS: SOLDADOR

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



22 VAGAS: MONTADOR NAVAL

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: INSTRUTOR DE CURSO

Escolaridade: Ensino Médio Completo, Técnico Completo ou Superior Cursando.

Com experiência na função.

Aplicar aulas teóricas e práticas sobre atendimento de farmácia.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



04 VAGAS: COSTUREIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Ter conhecimento em costuras overlock, interlock e galoneira.

Desejável cursos de Corte e costura, Costura industrial e/ ou modelagem

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: PROGRAMADOR DE ENCAIXE

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Técnico Completo

Com experiência na função.

Ter curso em Autocad, modelagem, coreldraw.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Escolaridade: Técnico Completo;

Com experiência na função.

Curso desejável em Técnico de Segurança do Trabalho e possuir CNH A e moto própria.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)



02 VAGAS: OPERADOR DE CAIXA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na função.

Ter habilidade com o público, ser proativo, comunicativo, conhecimento obrigatório em informática básica.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.



02 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na função.

Ter habilidade com o público, ser proativo, comunicativo. E conhecimento obrigatório em informática básica .

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.



02 VAGAS: AUXILIAR DE ESTOQUE (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na função.

Conhecimento obrigatório em informática básica .

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.



01 VAGA: AUXILIAR DE ELETRICISTA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Cursando;

Com experiência na função.

Ter curso desejável na área de eletricidade.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.



*09 VAGAS: ASSISTENTE OPERACIONAL (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Primeiro Emprego ou com Experiência.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currculo atualizado.