Sine tem 74 vagas de emprego nesta segunda-feira para Manaus e interior

Manaus/AM - O Sine Amazonas disponibiliza 74 vagas de emprego para esta segunda-feira (07).

Os interessados devem acessar o site (http://empregabrasil.mte.gov.br) para fazer a solicitação de cadastro, ou comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista.

A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h. Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência).



01 VAGA: POLIDOR DE VEÍCULOS

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter CNH categoria “B”, ter experiência em polimento de veículos, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: TÉCNICO EM MECÂNICO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter CNH categoria “AB”, ter experiência em soldagem para atuar na área de construção civil, documentação completa e currículo atualizado.



10 VAGAS: CARPINTEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



20 VAGAS: AJUDANTE DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



05 VAGAS: OPERADOR DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter experiência nos setores industriais/ setor de plásticos, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: AUXILIAR DE SOCIAL MÍDIA

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

OBS: Possuir portfólio será um diferencial, ter conhecimento em Corel Draw, Illustrator, Photoshop e Marketing Digital, ter cursos na área, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: PROFESSOR DE INGLÊS

Escolaridade: Ensino Superior completo em Letras Língua Inglesa;

Com experiência na função.

OBS: Ter disponibilidade para trabalho aos finais de semana, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: ATENDENTE DE LOJA

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter habilidades com Pacote Office e Excel, CNH categoria “AB”, ter documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: AJUDANTE DE ENTREGA

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter habilidades com atendimento ao cliente, ter CNH categoria “AB”, ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: ASSISTENTE DE COBRANÇAS

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de pacote Office atualizado, documentação completa e currículo atualizado.



03 VAGAS: VENDEDOR EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com ou sem experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria “A”, ter veículo próprio regularizado, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: ALIMENTADOR DE MÁQUINA

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter experiência na função de alimentador de máquinas no ramo de cartonagem, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: ESTAGIÁRIO DE DESIGN

Escolaridade: Ensino Superior cursando Design;

Sem experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em Illustrator, Photoshop, Premiere, documentação completa e currículo.



VAGAS EXCLUSIVAS PARA OS MUNICÍPIOS DO AMAZONAS



01 VAGA: ESTOQUISTA DE C MARA FRIGORÍFICA (IRANDUBA)

Escolaridade: Ensino Superior completo em Logística;

Com experiência na área.

OBS: Ter cursos de Almoxarife, Inventário, NR – 17, NR – 35, NR – 36, BPF, PPHO, POP, Cronogramas Autocontrole e APPCC, residir no município de Iranduba ou ter disponibilidade para se deslocar até a empresa, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: ANALISTA DE PCP (IRANDUBA)

Escolaridade: Ensino Superior completo em Engenharia de Produção;

Com experiência na área.

OBS: Ter cursos de Excel Avançado, BPF, PPHO, POP, Cronogramas de autocontrole e APPCC, residir no município de Iranduba ou ter disponibilidade para se deslocar até a empresa, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: COZINHEIRO (ITAPIRANGA)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Com experiência na área.

OBS: Residir no município de Itapiranga ou ter disponibilidade para trabalho em regime de escala, documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA (ITAPIRANGA)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Com experiência na área.

OBS: Residir no município de Itapiranga, documentação completa e currículo atualizado.



03 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ITAPIRANGA)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Com experiência na área.

OBS: Residir no município de Itapiranga, documentação completa e currículo atualizado.



VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)



01 VAGA: RECEPCIONISTA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter disponibilidade para trabalho em regime de escala, documentação completa, laudo e currículo atualizado.



01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Sem experiência na função.

OBS: Ter disponibilidade para trabalho em regime de escala, documentação completa, laudo e currículo atualizado.



01 VAGA: LÍDER DE SERVIÇOS (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter disponibilidade para trabalho em regime de escala, documentação completa, laudo e currículo atualizado.



01 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter disponibilidade para trabalho em regime de escala, documentação completa, laudo e currículo atualizado.



01 VAGA: LÍDER DE LIMPEZA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter disponibilidade para trabalho em regime de escala, documentação completa, laudo e currículo atualizado.



03 VAGAS: AUXILIAR OPERACIONAL (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com ou sem experiência na função ou primeiro emprego.

OBS: Ter disponibilidade de horário, documentação completa, laudo e currículo atualizado.



01 VAGA: AUXILIAR DE COZINHA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com ou sem experiência na função.

OBS: Ter disponibilidade de horário, documentação completa, laudo e currículo atualizado.



02 VAGAS: OPERADOR DE CAIXA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em Informática básica, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.



02 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter técnicas de negociação e comunicação, curso de informática atualizado, ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.



02 VAGAS: CARREGADOR DE ARMAZÉM (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em Pacote Office, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.



03 VAGAS: PROMOTOR DE VENDAS (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Sem experiência na área.

OBS: Ter curso de Informática Básica, ter conhecimento em separação de produtos e armazenagem, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.