Sine oferta 39 vagas de emprego nesta quarta em Manaus

Além das vagas de emprego, o Sine Manaus continua prestando seus demais serviços de forma remota. Orientações sobre a validação da CTPS Digital, entrada no seguro-desemprego ou qualquer outra dúvida, são feitas no WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Enviar currículo com o número do Programa de Integração Social (PIS) ativo e o assunto “Cozinheiro”

Atividades - realizar manipulação e tempero dos alimentos de forma a conservá-los em perfeito estado de consumo, distribuir as refeições nos horários determinados, gerenciar estoque de produtos, manipular utensílios da cozinha, manter a organização e limpeza do ambiente.

Enviar currículo com o número do Programa de Integração Social (PIS) ativo e o assunto “Assistente de Logística”

Atividades - responsável pela gestão de recebimento de alumínio que chega do porto, fazer inventário de estoque de produtos acabados e insumos; fazer diálogo de segurança com o time, emissão de nota fiscal e desembaraços para liberação de veículos nas operações.

Enviar currículo com o número do Programa de Integração Social (PIS) ativo e o assunto “Cabista”

Enviar currículo com o número do Programa de Integração Social (PIS) ativo, laudos médicos e o assunto “Operador de Caixa (PcD)”

Enviar currículo com o número do Programa de Integração Social (PIS) ativo, laudos médicos e o assunto “Operador de Caixa (PcD)”

Enviar currículo com o número do Programa de Integração Social (PIS) ativo, laudos médicos e o assunto “Auxiliar de Almoxarifado (PcD)”

Enviar currículo com o número do Programa de Integração Social (PIS) ativo e o assunto “Marceneiro”

Enviar currículo com o número do Programa de Integração Social (PIS) ativo e o assunto “Vendedor Externo”

Enviar currículo com o número do Programa de Integração Social (PIS) ativo e o assunto “Assistente de Vendas”

Enviar currículo com o número do Programa de Integração Social (PIS) ativo, laudos médicos e o assunto “Auxiliar de Operações (PcD)”

Atividades – responsável pela movimentação de matérias-primas físicas e embalagens. Organizar os materiais nas áreas, facilitando o inventário e a contagem, que será realizada pelo conferente. Realizar as embalagens dos produtos acabados do cliente. Executar processos de preenchimento e manter a área em condições seguras de trabalho.

Enviar currículo com o número do Programa de Integração Social (PIS) ativo e o assunto “Analista Contábil”

Enviar currículo com o número do Programa de Integração Social (PIS) ativo e o assunto “Analista Fiscal”

Enviar currículo com o número do Programa de Integração Social (PIS) ativo e o assunto “Empregado Doméstico”

Enviar currículo com o número do Programa de Integração Social (PIS) ativo e o assunto “Cozinheiro”

Enviar currículo com o número do Programa de Integração Social (PIS) ativo e o assunto “Estoquista”

Enviar currículo com o número do Programa de Integração Social (PIS) ativo e o assunto “Assistente de Cozinha”

Enviar currículo com o número do Programa de Integração Social (PIS) ativo e o assunto “Ajudante de Produção”

Enviar currículo com o número do Programa de Integração Social (PIS) ativo e o assunto “Auxiliar de Recursos Humanos”

Enviar currículo com o número do Programa de Integração Social (PIS) ativo e o assunto “Técnico de Edificações”

Enviar currículo com o número do Programa de Integração Social (PIS) ativo e o assunto “Vigia”

Atividades - atuar no controle de acesso de visitantes, colaboradores, prestadores de serviços, veículos, caminhões e equipamentos e realizar vistorias e rondas sistemáticas em todas as dependências.

Enviar currículo com o número do Programa de Integração Social (PIS) ativo e o assunto “Auxiliar Administrativo”

Atividades - realizar cadastro, levantamento de produtividade, levantamento de documentação, comunicação com agências bancárias, seguradoras e realizar serviços do escritório.

Requisitos obrigatórios - ter curso de pacote office, ter Carteira Nacional de Habilitação categoria "AB", dentro do prazo de validade e morar no bairro Planalto ou nas proximidades.

Enviar currículo com o número do Programa de Integração Social (PIS) ativo e o assunto “Vendedor Interno”

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus oferta 39 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta quarta-feira (10) por intermédio do Sine Manaus. Devido à pandemia da Covid-19, os atendimentos presenciais ainda não estão sendo realizados nos postos do órgão, mas os candidatos interessados nas vagas disponíveis devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] No campo assunto, deve-se colocar o nome da vaga pretendida.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.