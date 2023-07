Sine Manaus tem mais de 380 vagas de emprego nesta terça; confira

Manaus/AM - O Sine Manaus oferta 385 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta terça-feira, 1º/8, de 8h às 16h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Leste.

Vagas Novas – 30



1 vaga – Motorista

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade; cursos de TCP (Transporte Coletivo de Passageiros) e Direção Preventiva atualizados;

Atividades – transportar veículos com cargas ou pessoas, para itinerários definidos; elaborar rotas de transporte.

Disponível até 03/08/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Consultor de Vendas – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar vendas; organizar estoque; entre outras atividades.

Disponível até 05/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Motorista de Ônibus Especial – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade; cursos de TCP (Transporte Coletivo de Passageiros) e Direção Preventiva atualizados;

Atividades – transportar veículos com cargas ou pessoas, para itinerários definidos; elaborar rotas de transporte.

Disponível até 03/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Eletricista de Automóveis

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para viagens e escala 12x8;

Atividades – realizar instalação e manutenção elétrica preventiva e corretiva em veículos leves e pesados; analisar necessidades de troca e regulagem; montar sistemas e aplicar testes de funcionamento.

Disponível até 03/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Operador de Extrusora

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com máquina de extrusão balão e disponibilidade de horário;

Atividades – programar atividades de produção e monitorar funcionamento de equipamentos e sistemas; controlar parâmetros do processo produtivo.

Disponível até 03/08/2023 ou encerramento da vaga.



17 vagas – Operador de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência recente (a partir de dezembro de 2022) no segmento eletrônico; ter curso de TBO; ter no mínimo 3 doses da vacina da Covid-19;

Atividades – atuar no setor de produção da empresa do segmento eletroeletrônico: montagem de placas, embalagem em processos de linha de produção e controle de qualidade.

Disponível até 01/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Açougueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com desossa;

Atividades – abater bovinos e aves; controlar temperatura e velocidade das máquinas; preparar e limpar carcaças de animais (aves, bovinos, caprinos, ovinos e suínos); tratar vísceras limpando e escaldando; preparar carnes para comercialização; realizar tratamentos especiais em carnes, salgando, secando, prensando e adicionando conservantes; acondicionar carnes em embalagens individuais, manualmente ou com o auxílio de máquinas de embalagem a vácuo; trabalhar em conformidade com normas e procedimentos técnicos, de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental.

Disponível até 03/08/2023 ou encerramento da vaga.



4 vagas – Peixeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com desossa;

Atividades – cuidar do armazenamento correto, limpeza de pescados e frutos do mar de modo geral; realizar demais atividades inerentes a função.

Disponível até 03/08/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em supermercado;

Atividades – receber valores de vendas de produtos e serviços; controlar numerários e valores; atender o público na recepção; prestar informações ao público, sobre itinerários, horários, preços, locais, duração de espetáculos, promoções, entre outros; preencher formulários e relatórios administrativos.

Disponível até 03/08/2023 ou encerramento da vaga.





Vagas no Comércio – 52



10 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – receber e desossar peças, retalhando por tipo ou corte; avaliar a qualidade do produto e encaminhar para as câmaras frigoríficas; utilizar utensílios e equipamentos apropriados na execução das tarefas, entre outras atividades pertinentes à função.

Disponível até 01/08/2023 ou encerramento da vaga.



10 vagas – Operador de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em supermercado;

Atividades – responsável por auxiliar nas atividades do estabelecimento; realizar atendimento ao cliente; operar caixa, controlar e conferir produtos; organizar e limpar a loja.

Disponível até 01/08/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” dentro do prazo de validade e veículo próprio;

Atividades – realizar atendimentos e negociações com clientes externos.

Disponível até 01/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Confeiteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – quatro meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Atividades – trabalhar na preparação e desenforme de bolos e tortas, caldas, recheios e coberturas, lavagem de louça, limpeza de cozinha, recebimento de mercadorias e controle de estoque; auxiliar no preparo de refeições, sobremesas e lanches; manter a ordem e a limpeza da cozinha, realizando a coleta e a lavagem das bandejas e talheres.

Disponível até 01/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Confeiteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – quatro meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Requisitos obrigatórios – ter aptidão para preparo de bolos e doces e facilidade em seguir padrões;

Atividades – auxiliar na produção de bolos e doces; preparar decoração, recheios e coberturas.

Disponível até 01/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Confeiteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar e criar receitas de bolos, doces, biscoitos, salgados, canapés, sorvetes, caldas, tortas, cupcakes, recheios e coberturas.

Disponível até 01/08/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Atendente de Padaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Requisitos obrigatórios – residir nas proximidades do bairro Flores;

Atividades – atender clientes; prestar informações sobre produtos; separar, pesar, embalar, precificar e organizar os produtos nas prateleiras, agindo com cordialidade e presteza visando a satisfação do cliente.

Disponível até 01/08/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Chapeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Requisitos obrigatórios – residir nas proximidades do bairro Flores;

Atividades – higienizar e organizar o ambiente de trabalho; preparar lanches e pratos rápidos na lanchonete da loja (tapiocas e sanduíches diversos).

Disponível até 01/08/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir nas proximidades do bairro Flores;

Atividades – preparar alimentos; realizar limpeza e conservação das dependências do restaurante, lanchonete e equipamentos; auxiliar no preparo das refeições, sobremesas e lanches.

Disponível até 01/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar Financeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar escrituração fiscal; acompanhamento de entrada e saída de mercadorias; conferência dos lançamentos fiscais; classificação de notas fiscais; análise e conferência de notas fiscais; emissão de guias de recolhimento.

Disponível até 01/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Mecânico Industrial

Escolaridade – ensino técnico em mecânica completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter amplo conhecimento em manutenção preventiva, preditiva e corretiva de máquinas industriais;

Atividades – diagnosticar e solucionar problemas técnicos em equipamentos industriais; realizar testes e ajustes de máquinas e equipamentos; instalar equipamentos mecânicos; realizar manutenção preventiva, corretiva, leitura e interpretação de desenhos mecânicos; ter conhecimento em NR-33, NR-35 e elétrica será um diferencial.

Disponível até 01/08/2023 ou encerramento da vaga.



3 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – vender mercadorias em estabelecimentos do comércio varejista ou atacadista, auxiliando os clientes na escolha; registrar entrada e saída de mercadorias; promover venda de mercadorias e demonstrar seu funcionamento; informar sobre as qualidades e vantagens da compra; expor mercadorias de forma atrativa, em pontos estratégicos de vendas; prestar serviços aos clientes, tais como: troca de mercadorias, abastecimento de veículos e outros serviços correlatos; fazer inventário de mercadorias para reposição; elaborar relatórios de vendas, promoções, demonstrações e pesquisa de preços; desejável ter experiência no ramo de materiais de construção.

Disponível até 01/08/2023 ou encerramento da vaga.



10 vagas – Vendedor Porta a Porta

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – responsável por executar atividades relacionadas à venda de produtos ou serviços externos; comercializar produtos e serviços de Internet, TV, Telefone Fixo e Móvel; elaboração de propostas e prospecção de novos clientes.

Disponível até 01/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Confeiteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar no preparo de massas para a produção de pães e sobremesas e na montagem de pratos; auxiliar na produção de bolos e doces; preparar decoração, recheios e coberturas.

Disponível até 01/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Churrasqueiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Atividades – preparar, cortar e assar carnes bovinas e suínas; realizar manutenção da churrasqueira e organizar o local de trabalho.

Disponível até 01/08/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Auxiliar de Açougue

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar nos finais de semanas e feriados; residir na zona Centro-Oeste de Manaus;

Atividades – realizar atendimento ao cliente; fornecer orientação sobre carnes, adquirindo habilidade no preparo; ajudar o açougueiro no corte de carne, separação e desossa.

Disponível até 01/08/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar nos finais de semanas e feriados; residir na zona Centro-Oeste de Manaus;

Atividades – registrar mercadorias em um ponto de venda e receber pagamentos dos clientes.

Disponível até 01/08/2023 ou encerramento da vaga.





Vagas na Indústria – 19



1 vaga – Eletromecânico

Escolaridade – ensino técnico em eletromecânica ou elétrica completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar em linhas de alta tensão, transformadores 220v, 110v e 380v;

Atividades – realizar manutenção corretiva e preventiva em máquinas de injeção plástica.

Disponível até 01/08/2023 ou encerramento da vaga.



10 vagas – Promotor de Merchandising

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” dentro do prazo de validade e moto própria;

Atividades – participar e atuar na montagem de lojas e mercadinhos novos no mercado ou região; acompanhar as instalações de comunicação visual; negociar a participação das lojas em campanhas de lançamentos de produtos da empresa; garantir a melhor apresentação da marca e seus produtos nas lojas; mapear os pontos-de-venda e gerar relatórios periódicos de manutenção do espaço, com fotos do local e diagnósticos de possíveis atualizações e reposições.

Disponível até 01/08/2023 ou encerramento da vaga.



8 vagas – Assistente de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atendimento a clientes; negociar preços, prazos, condições de pagamento e descontos das vendas; orienta quanto às especificações dos produtos; controlar os pedidos dos clientes, a qualidade dos produtos e o prazo de entrega estabelecido; auxiliar os clientes na escolha dos produtos, demonstrando seu funcionamento; oferecer degustação ou distribuir amostras.

Disponível até 01/08/2023 ou encerramento da vaga.



Vagas em Serviços – 258



1 vaga – Babá

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar as refeições das crianças, alimentá-las e trocar fraldas; manter o quarto limpo e arrumado, incluindo camas e lençóis; lavar e passar roupas; levar as crianças para passear e brincar.

Disponível até 01/08/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de MOPP e Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade; residir nas proximidades ou na zona Leste de Manaus;

Atividades – transportar, coletar e entregar cargas no Polo Industrial de Manaus.

Disponível até 01/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Capitão Fluvial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter CIR e conhecimento no Baixo Amazonas ou Rio Madeira; residir em Manaus;

Atividades – navegar, atracar e desatracar embarcações; gerenciar tripulação; operar equipamentos de embarcação; monitorar carga e descarga da embarcação; controlar embarque e desembarque de passageiros.

Disponível até 01/08/2023 ou encerramento da vaga.



4 vagas – Contramestre Fluvial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter CIR e conhecimento no Baixo Amazonas ou Rio Madeira; residir em Manaus;

Atividades – coordenar e auxiliar na arrumação de carga no convés, orientando quanto aos setores que afetam a segurança da embarcação; determinar as providências necessárias para que as embarcações de salvatagem e os equipamentos de combate a incêndio estejam em condições de uso.

Disponível até 01/08/2023 ou encerramento da vaga.



3 vagas – Piloto Fluvial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter CIR e conhecimento no Baixo Amazonas ou Rio Madeira; residir em Manaus;

Atividades – conduzir motores de embarcações; operar equipamentos da seção de máquinas; realizar manutenção em equipamentos, carregar e descarregar embarcações; registrar dados e coordenar serviços da seção de máquinas; controlar materiais de consumo e sobressalentes; executar serviços de conservação da seção de máquinas.

Disponível até 01/08/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Condutor Maquinista Motorista Fluvial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter CIR e conhecimento no Baixo Amazonas ou Rio Madeira; residir em Manaus;

Atividades – conduzir motores de embarcações; operar equipamentos da seção de máquinas; realizar manutenção em equipamentos; carregar e descarregar embarcações; registrar dados e coordenar serviços da seção de máquinas; controlar materiais de consumo e sobressalentes; executar serviços de conservação da seção de máquinas.

Disponível até 01/08/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Cozinheiro Fluvial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter CIR e conhecimento no Baixo Amazonas ou Rio Madeira; residir em Manaus;

Atividades – organizar e supervisionar serviços de cozinha em embarcações, planejando cardápios e elaborando a estocagem e conservação, o pré-preparo, o preparo e a finalização de alimentos, observando métodos de cocção e padrões de qualidade dos alimentos.

Disponível até 01/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Técnico de Suporte de TI

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” dentro do prazo de validade e conhecimentos na área de TI;

Atividades – auxiliar os usuários em problemas ou danos específicos, que podem ir desde problemas em impressoras e e-mails até invasões de sistema ou máquinas corrompidas.

Disponível até 01/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Mecânico de Motores a Diesel

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter CIR e conhecimento no Baixo Amazonas ou Rio Madeira; residir em Manaus;

Atividades – atuar na desmontagem, montagem, ajuste, testes e regulagens em motores a diesel; realizar manutenção e diagnósticos de falhas em motores a diesel e sistemas complementares.

Disponível até 01/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria "A" dentro do prazo de validade;

Atividades – realizar limpeza diária das dependências da empresa; remover o pó dos móveis, fazer a varredura do piso, aspirar detritos, limpar ou lavar vidros e janelas, remover o lixo das lixeiras, higienizar os banheiros e repor materiais de limpeza e higiene.

Disponível até 01/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Pedreiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – construir alicerces, levantar paredes, muros e construções similares; rebocar estruturas construídas; realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes; armar e desmontar andaimes para execução das obras desejadas.

Disponível até 01/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Supervisor de Telemarketing

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – gerenciar as atividades de teleatendimento, como distribuição de tarefas à equipe, acompanhamento de procedimentos e regras para um melhor atendimento ao cliente e elaboração de relatórios estatísticos; propor medidas para a correção e prevenção de problemas, entre outras atividades relativas à função.

Disponível até 01/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Empregada Doméstica

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – cozinhar com qualidade e realizar tarefas domésticas em geral.

Disponível até 01/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Técnico de segurança Eletrônica

Escolaridade – ensino técnico completo em eletrônica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em CFTV;

Atividades – planejar serviços de instalação e manutenção de sistemas eletroeletrônicos de segurança; interpretar ordens de serviço, desenhos e cronogramas de projetos; instalar, inspecionar e ativar sistemas, montar e conectar equipamentos para instalações, ajustar parâmetros elétricos e lógicos dos equipamentos; realizar testes e corrigir falhas; realizar manutenções preventiva e corretiva dos sistemas eletroeletrônicos e elaborar documentos técnicos; trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente; desejável ter cursos de NR-10, 35, 18, 12 e PTA;

Disponível até 01/08/2023 ou encerramento da vaga.



80 vagas – Servente de Obras

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar e transportar materiais, ferramentas, aparelhos e demais peças, limpando e arrumando de acordo com instruções; zelar pela conservação dos locais onde estão sendo realizados os serviços.

Disponível até 01/08/2023 ou encerramento da vaga.



40 vagas – Pedreiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – construir alicerces, levantar paredes, muros e construções similares; rebocar estruturas construídas; realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes; armar e desmontar andaimes para execução das obras desejadas.

Disponível até 01/08/2023 ou encerramento da vaga.



10 vagas – Bombeiro Hidráulico

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – operacionalizar projetos de instalações de tubulações, definir traçados e dimensionar tubulações; especificar, quantificar e inspecionar materiais; preparar locais para instalações, realizar pré-montagem e instalar tubulações.

Disponível até 01/08/2023 ou encerramento da vaga.



30 vagas – Pedreiro de Fachada

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar trabalhos em alvenaria, concreto e outros materiais, guiando-se por desenhos, esquemas e especificações, utilizando processos e instrumentos pertinentes ao ofício, para construir, reformar ou reparar prédios e obras similares; verificar as características das obras, examinando plantas e especificações técnicas.

Disponível até 01/08/2023 ou encerramento da vaga.



30 vagas – Montador de Andaimes

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar montagem e desmontagem de andaimes e suportes de acordo com o projeto específico na construção civil; verificar e conferir a qualidade dos equipamentos necessários a cada modelo de andaime.

Disponível até 01/08/2023 ou encerramento da vaga.



15 vagas – Rejuntador

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar argamassas e epóxi; aplicar rejunte em paredes, pisos e fachadas; aplicar juntas especiais movimentação e dessolidarização, realizar o acabamento (frisar juntas), limpar o rejuntamento e operar equipamento de acesso por corda; especificar materiais, medir a área de serviço e calcular quantidade de materiais.

Disponível até 01/08/2023 ou encerramento da vaga.



15 vagas – Azulejista

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável pelos acabamentos da construção; fazer aplicação de azulejos, revestimentos cerâmicos e porcelanatos em paredes e pisos.

Disponível até 01/08/2023 ou encerramento da vaga.



10 vagas – Eletricista

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – montar, ajustar, instalar, manter e reparar aparelhos e equipamentos elétricos; instalar e manter as redes de linhas elétricas, de alta e baixa tensão.

Disponível até 01/08/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir nas proximidades do parque Riachuelo;

Atividades – realizar limpeza em geral, nas áreas internas e externas.

Disponível até 01/08/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Agente de Portaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir nas proximidades do parque Riachuelo e ter curso de Agente de Portaria atualizado;

Atividades – fiscalizar, observar e orientar a entrada e saída de pessoas; receber, identificar e encaminhar pessoas aos destinatários; abrir e fechar as dependências do prédio; receber e encaminhar as correspondências ao protocolo; atender e efetuar ligações telefônicas.

Disponível até 01/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Artífice de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na carteira de trabalho;

Atividades – executar serviços de manutenção preventiva e corretiva de rede elétrica, hidráulica, hidro sanitária, pintura, carpintaria, marcenaria, serralheria, alvenaria e refrigeração; preparar infraestrutura para máquinas e equipamentos, quando necessário.

Disponível até 01/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Pedreiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na carteira de trabalho;

Atividades – construir alicerces, levantar paredes, muros e construções similares; rebocar estruturas construídas; realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes; armar e desmontar andaimes para execução das obras desejadas.

Disponível até 01/08/2023 ou encerramento da vaga.





Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD) – 26



2 vagas – Operador Multifuncional – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar, ajustar e operar máquinas de produção; garantir a qualidade das máquinas por meio da realização de testes, frequência e padrões estipulados; manter a limpeza das máquinas e a organização do setor.

Disponível até 01/08/2023 ou encerramento da vaga.



3 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – executar serviços de limpeza, conservação e higienização de bens móveis e imóveis; realizar arrumação e remoção de móveis e utensílios nas dependências do contrato; entre outras atividades correlatas.

Disponível até 01/08/2023 ou encerramento da vaga.



3 vagas - Auxiliar de Serviços Gerais – vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar limpeza diária das dependências da empresa; remover o pó dos móveis, fazer a varredura do piso, aspirar detritos, limpar ou lavar vidros e janelas, remover o lixo das lixeiras, higienizar os banheiros e repor materiais de limpeza.

Disponível até 01/08/2023 ou encerramento da vaga.



6 vagas – Repositor de Mercadorias – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – recepção e atendimento ao cliente; recebimento, conferência e reposição de mercadorias; organização dos produtos na loja e estoque.

Disponível até 01/08/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Auxiliar de Depósito – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – controlar o estoque dos produtos ou materiais; localizar os lotes a expedir; emitir notas fiscais, conferir encomendas e material a expedir.

Disponível até 01/08/2023 ou encerramento da vaga.



10 vagas – Atendente de Lanchonete – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar atendimento ao público no balcão e nas mesas, anotando pedidos, solicitando o preparo dos alimentos junto à cozinha, acertando comandas, efetuando o recebimento de valores, organizando o estoque e repondo produtos em prateleiras; realizar higienização de utensílios.

Disponível até 01/08/2023 ou encerramento da vaga.