Sine Manaus tem 375 vagas de emprego para esta terça; confira

Manaus/AM - O Sine Manaus, oferta 375 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta terça-feira (2), de 8h às 17h.

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site www.gov.br/trabalho, e para concorrer às vagas, deve acessar o site empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Confira abaixo as vagas ofertadas para esta terça-feira:

VAGAS NOVAS: 137

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar limpeza nas áreas internas e externas.

Vaga disponível até 4/8/2021

155 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com manuseio de equipamentos industriais de limpeza;

Atividades – fazer a higienização e a conservação de lugares, limpar o chão e os vidros, remover o lixo, limpar banheiros, salas e áreas de convivência.

Vaga disponível até 17/8/2021

6 vagas – Ajudante de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria “B”, dentro do prazo de validade;

Atividades – preparar cargas e descargas de mercadorias, movimentar mercadorias em transportes, abastecer os bebedouros com garrafões de água potável, e cuidar da assepsia dos garrafões de bebedouros.

Vaga disponível até 13/8/2021

6 vagas – Auxiliar de Jardinagem

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar na preparação da terra, executar o plantio de sementes e mudas em covas previamente preparadas nos canteiros. Auxiliar no paisagismo e na conservação dos jardins. Executar sob a podagem das plantas, aparando-as com serras e tesouras. Ajudar na pulverização de inseticidas.

Vaga disponível até 13/8/2021

4 vagas – Jardineiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Responsável por escolher os melhores adubos, além de preparar o substrato: terra, pedras, areia e o que mais for necessário.

Vaga disponível até 13/8/2021

1 vaga – Técnico em Segurança do Trabalho

Escolaridade – ensino técnico completo em Segurança do Trabalho;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – elaborar e orientar atividades de segurança do trabalho e preservação física dos funcionários em empresas, construções e instalações industriais. Inspecionar equipamentos e condições de trabalho, investigar e analisar causas de acidentes para eliminar riscos.

Vaga disponível até 13/8/2021

1 vaga – Estágio em Recursos Humanos

Escolaridade – ensino superior cursando em Recursos Humanos, Psicologia ou áreas correlacionadas, a partir do 2º período;

Experiência – não é necessário;

Atividades – verificar ponto eletrônico. Alterar, corrigir no sistema de Ponto Eletrônico e auxiliar no monitoramento das presenças.

Vaga disponível até 5/8/2021

3 vagas – Estágio em Administração

Escolaridade – ensino superior cursando em Administração, a partir do 2º período;

Experiência – não é necessário;

Requisito obrigatório – possuir declaração de matrícula atualizada, que more no bairro Dom Pedro ou adjacências: Chapada, Alvorada, Alvorada 2 e que estude nos turnos matutino ou noturno;

Atividades – auxiliar nas atividades operacionais do departamento, separar documentos para clientes, conferir relatórios, preparar informações para atualização de banco de dados dos clientes.

Vaga disponível até 5/8/2021

2 vagas – Estágio em Administração

Escolaridade – ensino superior cursando em Administração, a partir do 2º período;

Experiência – não é necessário;

Requisito obrigatório – possuir declaração de matrícula atualizada e que estude no turno noturno;

Atividades – auxiliar nas atividades operacionais do departamento, separar documentos para clientes, conferir relatórios, preparar informações para atualização de banco de dados dos clientes.

Vaga disponível até 5/8/2021

1 vaga – Confeiteiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir no bairro Alvorada ou adjacências: Nova Esperança, Dom Pedro, Planalto e Redenção;

Atividades – criar receitas de bolos, tortas, doces e salgados, coberturas e recheios.

Vaga disponível até 5/8/2021

7 vagas – Operador de Máquina Fin Press Expander ou Bengaleira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência na operação de máquinas ar-condicionado e Curso de Treinamento Básico Operacional;

Atividades – realizar operação de máquinas Fin Press Expander e H/P Bending (Bengaleira).

Vaga disponível até o dia 4/8/2021.

1 vaga – Atendente no setor de Cartão de Crédito

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade total de horário (regime de escala 6×1, horário 14h às 22h – podendo revezar em outros turnos). Ter experiência em vendas (metas, ativação, consulta de clientes, abordagem de clientes), ser comunicativo e realizar o atendimento ao cliente.

Vaga disponível até o dia 5/8/2021.

9 vagas – Auxiliar de Estoque

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – preferência por candidatos que residam na zona Leste;

Atividades – realizar o recebimento de mercadorias, conferência de peças, descarga de caminhão e organizar peças no estoque.

Vaga disponível até o dia 6/8/2021.

1 vaga – Promotor de Vendas

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando em Administração, Contabilidade ou na Área Comercial;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – preferência por candidatos que residam na zona Leste;

Atividades – realizar a venda da imagem da empresa, planos de estudo e ação em locais diferentes para abertura de futuras lojas e a captação de novos clientes.

Vaga disponível até o dia 5/8/2021.

1 vaga – Artífice de Manutenção Predial

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter o curso de NR 35 atualizado. O mesmo exercerá a função em condomínios;

Atividades – responsável por manutenções corretivas e preventivas de máquinas e instrumentos, sistemas hidráulicos, sistemas elétricos, reparos de alvenaria.

Vaga disponível até o dia 3/8/2021.

1 vaga – Ferramenteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter o curso de NR-11: Operador de Ponte Rolante não embarcada;

Atividades – realizar manutenções preventivas e corretivas em moldes de injeção; operação de máquinas de usinagem; manutenção de ferramentas, ajustagem e outras atividades similares.

Vaga disponível até o dia 5/8/2021.

15 vagas – Operador de Loja – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – os candidatos poderão ter experiência com atendimento, operador de caixa ou repositor;

Atividades – auxiliar no atendimento ao cliente, realizar a reposição, alterar preço e operar o caixa.

Vaga disponível até o dia 4/8/2021.

1 vaga – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – os candidatos poderão ter experiência com informática e pacote office;

Atividades – auxiliar nas áreas de finanças, cobrança e operacional.

Vaga disponível até o dia 4/8/2021.

1 vaga – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em produtos de construção civil, Carteira Nacional de Habilitação Categoria “A” e veículo próprio;

Atividades – atuar na área comercial, roteirizar visitas diárias.

Vaga disponível até o dia 4/8/2021.

VAGAS EM ANDAMENTO: 238

30 vagas – Auxiliar Administrativo – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não necessário;

Requisitos obrigatórios – obrigatório os candidatos terem o laudo médico e documentos atualizados;

Atividades – atender aos clientes, oferecer apoio administrativo e arrumar as prateleiras da loja.

Vaga disponível até 5/8/2021

2 vagas – Vendedor de Veículos

Escolaridade – ensino superior cursando nas áreas de Ciências Humanas ou Exatas;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”, dentro do prazo de validade e ter curso de Informática Básica;

Atividades – atende clientes, identifica as necessidades e orienta com informações referentes ao veículo. Realiza o fechamento da venda e acompanha as práticas comerciais da concorrência, a fim de identificar oportunidades de novos negócios.

Vaga disponível até 5/8/2021

3 vagas – Assistente Comercial

Escolaridade – ensino superior cursando nas áreas de Ciências Humanas ou Exatas;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – planejar atividades de vendas especializadas e demonstrar produtos. Contatar áreas internas da empresa, sugerir políticas de vendas e de promoção de produtos.

Vaga disponível até 3/8/2021

5 vagas – Analista Comercial

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando em Administração, Marketing e áreas afins;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”, dentro do prazo de validade, ter experiências em vendas e possuir disponibilidades de horário para trabalhar;

Atividades – realizar pesquisas de mercado e análise dos dados coletados para identificar o potencial de vendas dos produtos e monitorar o desempenho dos vendedores. Ser responsável por monitorar os concorrentes no mercado local.

Vaga disponível até 4/8/2021

3 vagas – Auxiliar de Produção – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não necessário;

Atividades – auxiliar nas atividades de produção.

Vaga disponível até 4/8/2021

1 vaga – Auxiliar Administrativo – Vaga exclusiva para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – elaborar controles em planilhas de processos e rotinas do dia a dia. Executar rotinas administrativas: copiar, escanear, arquivar e utilizar sistemas internos.

Vaga disponível até 4/8/2021

1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – vender mercadorias em estabelecimentos do comércio varejista, auxiliando os clientes na escolha dos produtos. Registrar entradas e saídas de mercadorias. Promover a venda de mercadorias, demonstrando o seu funcionamento.

Vaga disponível até 4/8/2021

1 vaga – Auxiliar de Estoque

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – armazenar e organizar mercadorias, realizar escrituração do livro de controle de estoque, conferir entrada e saída de mercadorias.

Vaga disponível até 4/8/2021

2 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – vender mercadorias em estabelecimentos, auxiliar os clientes na escolha dos produtos. Registrar entradas e saídas de mercadorias. Promover a venda de mercadorias, demonstrando o seu funcionamento.

Vaga disponível até 3/8/2021

4 vagas – Auxiliar de Arquivo – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessária;

Requisitos obrigatórios – o candidato deve ter conhecimentos do Pacote Office;

Atividades – dar suporte para as atividades diárias do departamento administrativo e financeiro. Realizar controle de documentos, tais como: canhoto de nota fiscal dos modais. Fazer envio dos arquivos para empresa arquivar, controlar todos os documentos recebidos e enviados. Fazer fechamento mensal dos movimentos de balsas.

Vaga disponível até 4/8/2021

1 vaga – Auxiliar Administrativo – Vaga exclusiva para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Informática Básica. Desejável ter experiência em Ponto Eletrônico;

Atividades – elaborar controles em planilhas de processos e rotinas do dia a dia. Executar rotinas administrativas: Copiar, escanear, arquivar e utilizar sistemas internos.

Vaga disponível até 4/8/2021

1 vaga – Supervisor de Transporte

Escolaridade – ensino superior completo em Logística, Administração ou Comércio Exterior;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – atuar na implementação dos serviços de transporte, programação de viagens e rotas, responsável pela gestão da equipe frota, elaboração e emissão de documentação pertinente às viagens, controle de abastecimento, consumo de pneus e demais indicadores relacionados à frota.

Vaga disponível até 3/8/2021

1 vaga – Inspetor de Qualidade II

Escolaridade – ensino superior completo ou ensino médio técnico completo em qualquer área;

Experiência – registrada na carteira de trabalho;

Atividades – realizar ensaios, medições e testes de controle de qualidade de produtos, de acordo com as normas e padrões estabelecidos, analisando sua conformidade dentro das especificações técnicas. Reporta os resultados das inspeções à gerência para elaborar planos de prevenção e correção.

Vaga disponível até 4/8/2021

2 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar serviços de limpeza em geral em pisos, paredes, tetos, banheiros, vidraças, jardins, serviços de carga e descarga de materiais, preparar e servir café, lanches e higienizar utensílios de cozinha.

Vaga disponível até 4/8/2021

1 vaga – Jardineiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar, conservar e limpar jardins, compreendendo: capina, corte, replantio, adubação periódica, irrigação, varredura, pulverização simples e polvilhamento. Preparar as sementes. Fazer a repicagem e o transplante das mudas, incluindo desmate, transporte e embalagem.

Vaga disponível até 5/8/2021

1 vaga – Rebobinador de Bombas

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar a montagem, desmontagem e manutenção de bombas hidráulicas, motores elétricos e motores à vácuo.

Vaga disponível até o dia 3/8/2021.

1 vaga – Borracheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – montar, desmontar e alinhar pneus e rodas.

Vaga disponível até o dia 3/8/2021.

5 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Atividades – realizar atendimento no balcão, examinar as peças de carnes recebidas, verificando se está de acordo com a aquisição para comprovar a qualidade e a quantidade, armazenar a carne, dispondo-a em frigorífico para evitar sua deterioração.

Vaga disponível até o dia 4/8/2021.

1 vaga – Técnico de Manutenção de Equipamentos Hospitalares

Escolaridade – ensino técnico completo em Eletrônica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar manutenção preventiva e corretiva de equipamentos hospitalares de suporte à vida como: bisturi eletrônico, respirador, ventilador pulmonar, carro anestésico e monitor multiparamétrico.

Vaga disponível até o dia 3/8/2021.

3 vagas – Desossador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Requisitos obrigatórios – desejável experiência em atendimento, rotinas de açougue ou manipulação de alimentos;

Atividades – preparar, limpar e cortar carnes para comercialização, examinar as peças de carnes recebidas, armazenar a carne, dispondo-a em frigorífico para evitar sua deterioração.

Vaga disponível até o dia 4/8/2021.

1 vaga – Técnico de Refrigeração

Escolaridade – ensino técnico completo em Refrigeração;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso técnico de refrigeração;

Atividades – diagnosticar e executar serviços técnicos na área de refrigeração.

Vaga disponível até o dia 4/8/2021.

4 vagas – Barista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar café expresso de alta qualidade, criando novos sabores e estilos unindo frutos e outras bebidas.

Requisitos obrigatórios – obrigatório saber operar máquina de café expresso, entender sobre grãos de café e o processo de torra;

Vaga disponível até o dia 3/8/2021.

1 vaga – Encarregado de Projetos

Escolaridade – ensino Superior em Engenharia Mecânica ou Técnico em Automação Industrial;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência comprovada em desenhos em Software, cargo de liderança, conhecimento e manuseio em Autocad;

Atividades – liderar equipe e realizar criação de projetos.

Vaga disponível até o dia 3/8/2021.

10 vagas – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter o curso de Empilhadeira, Movimentação Operacional de Produtos Perigosos (MOPP) e Movimentação de Materiais atualizados. Preferencial ter conhecimento no sistema FIFO, estoque e expedição. Todos os cursos devem estar atualizados.

Vaga disponível até o dia 6/8/2021.

1 vaga – Atendente Comercial – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com atendimento ao público ou cursos na área e conhecimento de informática básica;

Atividades – realizar o atendimento ao cliente presencial ou por telefone e a análise de crédito para cartões de novos clientes.

Vaga disponível até o dia 3/8/2021.

2 vagas – Atendente Comercial de Call Center – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com atendimento ao público ou cursos na área e conhecimento de informática básica;

Atividades – realizar a prospecção de novos clientes; preenchimento da ficha de cadastro de novos clientes; fornecer informações sobre os produtos, efetuar a venda, acompanhar a performance de venda da carteira de clientes, pós-venda.

Vaga disponível até o dia 3/8/2021.

1 vaga – Técnico em Eletrônica

Escolaridade – ensino técnico completo em Eletrônica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – análise de placas, trocas de componentes, limpeza de circuitos.

Vaga disponível até o dia 3/8/2021.

3 vagas – Artesão de Cartonagem

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – confecção de caixas de papelão com revestimento em papel especial e vinil.

Vaga disponível até o dia 4/8/2021.

4 vagas – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter o curso de Operador de Empilhadeira;

Atividades – realizar manutenções preventivas e corretivas, atividades de pintura, elétrica, hidráulica.

Vaga disponível até o dia 4/8/2021.

2 vagas – Mecânico de Injeção Eletrônica

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar a manutenção preventiva e corretiva de veículos.

Vaga disponível até o dia 4/8/2021.

2 vagas – Auxiliar de Mecânico de Injeção Eletrônica

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar na manutenção preventiva e corretiva de veículos.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto Vaga disponível até o dia 4/8/2021.

15 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência comprovada em empresas do setor como Bemol, Ramsons, Novo Mundo, Tv Lar e Apa Móveis;

Atividades – executar o trabalho de limpeza e higienização de ambientes internos e externos.

Vaga disponível até o dia 4/8/2021.

1 vaga – Crediarista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência comprovada em empresas do setor como Bemol, Ramsons, Novo Mundo, Tv Lar e Apa Móveis;

Atividades – realizar atividades de caixa, recebendo também pagamentos de boletos, crediário.

Vaga disponível até o dia 6/8/2021.

1 vaga – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência comprovada em empresas do setor como Bemol, Ramsons, Novo Mundo, Tv Lar e Apa Móveis e Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”;

Atividades – transportar materiais e produtos para diversos itinerários. Elaborar relatórios de viagem e rota. Efetuar a prestação de contas das despesas efetuadas com o veículo.

Vaga disponível até o dia 6/8/2021.

3 vagas – Ajudante de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência comprovada em empresas do setor como Bemol, Ramsons, Novo Mundo, Tv Lar e Apa Móveis;

Atividades – realizar carga e descarga de mercadorias, coleta e entrega de mercadorias.

Vaga disponível até o dia 5/8/2021.

1 vaga – Assistente Fiscal

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência comprovada em empresas do setor como Bemol, Ramsons, Novo Mundo, Tv Lar e Apa Móveis;

Atividades – realizar cálculos de impostos, emissão de certidões, contribuições, conferências de notas fiscais e fechamento fiscal.

Vaga disponível até o dia 5/8/2021.

1 vaga – Técnico Mecânico de Máquinas

Escolaridade – ensino técnico completo em Mecânica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – trabalhar com coletas de dados de vibração, alinhamento e balanceamento.

Vaga disponível até o dia 3/8/2021.

1 vaga – Operador de Extrusora

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter o curso de NR-12, NR-35, Metrologia e ter noções de boas práticas de fabricação. Desejável que os candidatos residam próximos ou no bairro: Armando Mendes;

Atividades – operar máquina extrusora, de acordo com as especificações, realizar tarefas indicadas pelo operador e separar produtos defeituosos para amostragem de não conformidades.

Vaga disponível até o dia 3/8/2021.

1 vaga – Supervisor de Manutenção

Escolaridade – ensino técnico completo em Mecânica ou Elétrica;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter os cursos de NR 10, NR13, NR35 e Refrigeração, atualizados. Desejável ter os cursos de Leitura de Temperatura e Funcionamento de Compressores. Preferência por pessoas que tenham experiência no ramo de frigoríficos e que residam na zona Leste;

Atividades – direcionar todos os processos de manutenção mecânica e elétrica da unidade, realizando a programação das manutenções preventivas, preditivas, corretivas e revisões. Manter o sistema de refrigeração da unidade em perfeitas condições de funcionamento.

Vaga disponível até o dia 3/8/2021.

11 vagas – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Requisitos obrigatórios – ter o curso de Operador de Empilhadeira atualizado. Preferencial ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”, saber operar máquinas Still Retrátil e residir na Zona Leste;

Atividades – realizar carregamento e descarregamento de produtos e estufagem de contêineres, com ou sem utilização de equipamentos mecânicos, bem como manusear os produtos no armazém, sejam retirando-os ou colocando-os em paletes, gaiolas, containers, estruturas, mesmo que manualmente.

Vaga disponível até o dia 3/8/2021.

15 vagas – Ajudante de Produção – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – verificar o programa de produção, abastecer máquina e efetuar o checklist da máquina.

Vaga disponível até o dia 4/8/2021.

1 vaga – Suporte de T.I (Menor Aprendiz)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – candidato precisa estar devidamente matriculado no CIEE e estar estudando no turno da tarde;

Atividades – conferir e arquivar documentos impressos ou relatórios diversos, cadastrar dados no computador como planilhas de controle, acompanhar e auxiliar instalação de equipamentos de informática e suporte ao usuário.

Vaga disponível até o dia 3/8/2021.

1 vaga – Auxiliar de Logística (Menor Aprendiz)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – candidato precisa estar devidamente matriculado no CIEE e estar estudando no turno da tarde;

Atividades – realizar transporte, materiais, armazenamento de mercadorias, processamento de pedidos e armazenamento de informações.

Vaga disponível até o dia 3/8/2021.

1 vaga – Auxiliar de Manutenção Elétrica e Hidráulica

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar nas atividades de manutenção elétrica, mecânica e hidráulica.

Vaga disponível até o dia 3/8/2021.

2 vagas – Auxiliar de Produção I

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável ter o curso de NR-12, NR-35, Metrologia e Noções de Boas Práticas de Fabricação. Preferencial que os candidatos residam próximos ou no bairro: Armando Mendes;

Atividades – alimentar máquina extrusora de acordo com matéria prima, realizar tarefas indicadas pelo operador e separar produtos defeituosos para amostragem de não conformidades.

Vaga disponível até o dia 3/8/2021.

2 vagas – Estágio no Ramo de Atendimento

Escolaridade – ensino superior completo em Administração ou Comunicação;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar atendimento ao cliente via Ifood ou WhatsApp, organizar materiais do setor, preparação das embalagens dos pedidos para despacho.

Vaga disponível até o dia 3/8/2021.

1 vaga – Auxiliar de Logística

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com empilhadeira;

Atividades – manusear e acondicionar materiais e produtos e efetuar baixa no sistema de estoque.

Vaga disponível até o dia 6/8/2021.