Sine Manaus oferta quase 600 vagas de emprego para esta quinta; confira

Manaus/AM - O Sine Manaus oferta 585 vagas de emprego para esta quinta-feira (28), das 8h às 16h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e, para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Leste.

Vagas Novas – 191

1 vaga - Motorista de Caminhão

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “D” e estar com exame toxicológico apto;

Atividades - transportar, coletar e entregar cargas em geral; guinchar, destombar e remover veículos avariados e prestar socorro mecânico; movimentar cargas volumosas e pesadas, pode, também, operar equipamentos, realizar inspeções e reparar veículos, vistoriar cargas, além de verificar documentação de veículos e de cargas; definir rotas e assegurar a regularidade do transporte; as atividades são desenvolvidas em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de segurança.

Disponível até 28/12/2023 ou encerramento da vaga

1 vaga - Motorista Entregador

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias “AB”; estar com exame toxicológico apto e conhecer bem a cidade;

Atividades - dirigir e manobrar motocicletas, transportando cargas. Efetuar pagamentos e recebimentos no desempenho das atividades, ter boa comunicação, trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

Disponível até 28/12/2023 ou encerramento da vaga

1 vaga - Assistente de Marketing

Escolaridade - ensino superior completo ou cursando em Marketing ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades - elaborar planos estratégicos das áreas de comercialização, marketing e comunicação em geral; implementar atividades, coordenar execução, assessorar a diretoria e setores da empresa.

Disponível até 28/12/2023 ou encerramento da vaga

1 vaga - Operador de Caixa

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - residir na zona leste;

Atividades - receber valores de vendas de produtos e serviços; controlar numerários e valores; atender o público na recepção; prestar informações ao público, como itinerários, horários, preços, locais, duração de espetáculos, promoções e etc; além de preencher formulários e relatórios administrativos.

Disponível até 28/12/2023 ou encerramento da vaga

1 vaga - Açougueiro

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Atividades - Abater bovinos e aves, controlar a temperatura e velocidade das máquinas; preparar carcaças de animais (aves, bovinos, caprinos, ovinos e suínos), limpar, retirar vísceras, depilar, riscar pequenos cortes e separar cabeças e carcaças; tratar vísceras limpando e escaldando; preparar carnes para comercialização desossando, identificar tipos, marcar, fatiar, pesar e cortar; realizar tratamentos especiais em carnes, salgando, secando, prensando e adicionando conservantes; acondicionar carnes em embalagens individuais, manualmente ou com o auxílio de máquinas de embalagem a vácuo; trabalhar em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental.

Disponível até 28/12/2023 ou encerramento da vaga

100 vagas - Auxiliar de Produção

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Treinamento Básico Operacional (TBO) e vacinação COVID 19 (3ª dose). Apresentar o título eleitoral, certificado de reservista (homens), comprovante de residência, certificado e histórico escolar do ensino médio e residir nas zonas sul, leste ou oeste;

Atividades - Auxiliar nas atividades de produção, seguindo as orientações e normas estabelecidas pela empresa; suas principais atribuições incluirão a preparação de materiais, montagem de produtos, embalagem, etiquetagem e demais tarefas relacionadas ao processo produtivo.

Disponível até 28/12/2023 ou encerramento da vaga

3 vagas - Inspetor de Qualidade

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter o curso de NR-12 (Atualizada a partir de 2021), informática básica, matemática básica, metrologia, leitura e interpretação de desenhos técnicos;

Atividades - auxiliar na realização de tarefas operacionais e relacionadas ao processo de produção.

Disponível até 28/12/2023 ou encerramento da vaga

3 vagas - Agente de Portaria

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter o curso de AGP atualizado;

Atividades - zelar pela guarda do patrimônio e exercer a vigilância de fábricas, armazéns, residências, estacionamentos, edifícios públicos, privados e outros estabelecimentos, percorrendo-os sistematicamente e inspecionando suas dependências, para evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades; controlar o fluxo de pessoas, identificar, orientar e encaminhar para os lugares desejados; escoltar pessoas e mercadorias; fazer manutenções simples nos locais de trabalho.

Disponível até 28/12/2023 ou encerramento da vaga

4 vagas - Auxiliar de Logística - Vaga Exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário;

Atividades - observar as regras de segurança para uma operação com o mínimo de risco possível, contribuir para a manutenção da limpeza e organização da área operacional externa, contribuir para a manutenção da limpeza e organização do interior da modal SW, manter organizados todos os materiais e ferramentas de apoio à operação de carregamento/descarregamento do modal SW, contribuir para a segurança da carga dentro da carreta (amarração), contribuir no carregamento/descarregamento da SW.



Disponível até 28/12/2023 ou encerramento da vaga

4 vagas - Operador de Empilhadeira - Vaga Exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter o curso de operador de empilhadeira;

Atividades - preparar a movimentação de carga e movimentá-la. Organizar carga, interpretar simbologia das embalagens, armazenar de acordo com o prazo de validade do produto, identificar características da carga para transporte, armazenar e separar carga não conforme; realizar manutenções previstas em equipamentos para movimentação de cargas; trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

Disponível até 28/12/2023 ou encerramento da vaga

20 vagas - Operador de Caixa

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – três a seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades - realizar a abertura e o fechamento do caixa, bem como processar e receber pagamentos, incluindo a emissão de notas fiscais; além das atividades administrativas, ele desempenha um papel fundamental no atendimento direto ao cliente, sendo o responsável por concluir a compra.

Disponível até 28/12/2023 ou encerramento da vaga

3 vagas - Operador de Telemarketing Receptivo

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - conhecimento no pacote office;

Atividades – realizar serviços relacionados ao telemarketing, receber as ligações dos clientes ou potenciais e controlar a movimentação em planilhas e relatórios.

Disponível até 28/12/2023 ou encerramento da vaga

5 vagas - Vendedor em Comércio Atacadista

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – registrado na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - possuir veículo próprio (preferência por moto), Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “A” e documentação regularizada;

Atividades - realizar atendimento a clientes, negociar preços, prazo, condições de pagamento e descontos da venda, orientar quanto às especificações dos produtos; controlar os pedidos dos clientes, qualidade dos produtos e prazo de entrega estabelecido; auxiliar os clientes na escolha, demonstrar o funcionamento, oferecer degustação ou distribuir amostras.

Disponível até 28/12/2023 ou encerramento da vaga

1 vaga - Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “B” e estar com exame toxicológico apto;

Atividades - executar serviços de limpeza em geral (pisos, paredes, tetos, sanitários, pias, vidraças, jardins); utilização de produtos de limpeza; transporte de móveis e objetos em geral; serviços de carga e descarga de materiais;

Disponível até 28/12/2023 ou encerramento da vaga

1 vaga - Auxiliar de Escrituração Fiscal

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – registrado na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - conhecimento no sistema “Alterdata” e possuir veículo próprio (preferência por moto);

Atividades - realiza apuração e declaração de impostos diretos e indiretos e escrituração fiscal; atende fiscalizações e participa na análise dos procedimentos tributários da empresa.;

Disponível até 28/12/2023 ou encerramento da vaga

2 vagas - Fiscal de Loja

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - disponibilidade de horário e experiência no comércio;

Atividades = fiscalizar a entrada e saída de clientes, funcionários e mercadorias em lojas e identificar movimentos de pessoas suspeitas; fiscalizar e cumprir as normas de segurança e procedimentos da loja.

Disponível até 28/12/2023 ou encerramento da vaga

5 vagas - Vendedor de Comércio Varejista

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário, experiência na área de vendas de varejo e atacado e experiência com atendimento ao cliente;

Atividades - recepcionar os clientes quando chegam; realizar venda cruzada de produtos de maquiagem quando apropriado (exemplo, corretivo, base ou produtos correlatos); ajudar os clientes a encontrar em nossa loja os produtos que procuram; informar os clientes sobre os preços e ofertas especiais; identificar as necessidades do cliente e recomendar os produtos da loja; garantir a apresentação adequada dos produtos nas prateleiras.

Disponível até 28/12/2023 ou encerramento da vaga

2 vagas - Gerente de Loja

Escolaridade – ensino médio completo; ensino superior completo ou cursando;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios -ter experiência com a área do comércio;

Atividades - experiência como gerente com atividades relacionadas à gestão de pessoas, gestão de vendas, estabelecimento de metas, abertura e fechamento de loja, abertura e fechamento de caixa, bem como recrutamento e seleção de colaboradores.

Disponível até 28/12/2023 ou encerramento da vaga

30 vagas - Montador

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter os cursos de NR-12 e NR-20;

Atividades - unir e cortar peças de ligas metálicas utilizando processos de soldagem e corte, tais como eletrodo revestido, TIG, MIG, MAG, oxigás, arco submerso, brasagem e plasma. Preparar equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem e corte, além de peças a serem soldadas.

Disponível até 28/12/2023 ou encerramento da vaga

2 vagas - Pedreiro

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades - realizar inspeção de segurança e recomendar medidas de prevenção e controle, integração dos colaboradores nas obras, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 28/12/2023 ou encerramento da vaga

1 vaga - Auxiliar Administrativo

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades - garantir suporte administrativo e operacional às demais áreas da empresa, realizando atendimento telefônico, organização de arquivos, envio de documentos, gestão de planilhas, entre outras atividades.

Disponível até 28/12/2023 ou encerramento da vaga.

Vagas no Comércio – 25

1 vaga – Chapeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar sanduíches; auxiliar no preparo de café da manhã; realizar produção e fritura de alimentos, como carnes, frangos, peixes e sanduíches, utilizando chapas metálicas de cozinha, churrasqueiras e grelhas.

Disponível até 29/12/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Forneiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – operar o forno da padaria, assando pães, salgados, biscoitos, entre outros produtos, controlando processos e linhas de produção; zelar pelo bom funcionamento e higienização dos equipamentos e do forno.

Disponível até 29/12/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Ajudante de Açougueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar na desossa e no corte de carnes; verificar a qualidade e higiene dos produtos; atender clientes com qualidade.

Disponível até 29/12/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Refrigeração

Escolaridade – ensino técnico em refrigeração;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade;

Atividades – atuar na inspeção, manutenção e reparo de sistemas de refrigeração; realizar reparos e substituições de peças conforme necessário; garantir que os sistemas de refrigeração estejam operando de forma segura e eficiente; realizar injeção de gás e soldagem em peças e equipamentos; realizar diagnósticos em domicílio; inspecionar e testar sistemas de refrigeração.

Disponível até 29/12/2023 ou encerramento da vaga.

20 vagas - Promotor de Vendas

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios - expertise com aparelho móvel (celular);

Atividades - captação e prospecção de clientes em lojas parceiras com o objetivo de obter o maior número de cadastros possíveis; despertar o interesse dos clientes em conhecer o produto UME; ter conhecimento em técnicas de vendas - abordagem, postura, comportamento; identificar o perfil do cliente para apresentar o produto da forma mais adequada às suas necessidades; fortalecer o relacionamento e encantar o cliente na abordagem; executar os procedimentos das abordagens e cadastro com segurança e espontaneidade, conforme procedimentos da empresa; garantir a melhor experiência de cadastro para o cliente UME.

Disponível até 29/12/2023 ou encerramento da vaga

Vagas na Indústria – 304

50 vagas – Almoxarife

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter cursos de NR-11 (atualizado a partir de 2021), Informática básica, Controle de Estoque e Recebimento e Técnicas de Inventários;

Atividades – auxiliar na realização de tarefas operacionais e relacionadas ao processo de produção.

Disponível até 29/12/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga - Estágio Técnico em Manutenção

Escolaridade - cursando ensino técnico em Mecânica, Eletroeletrônico, Automação Industrial;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter o curso de Excel intermediário;

Atividades – realizar leitura e interpretação de desenho técnico; organização da base de dados de desenhos; participar de reuniões técnicas para compreensão das prioridades; fazer reparo de subconjuntos de máquina com a substituição de componentes danificados; controlar o estoque de subconjuntos de máquina.

Disponível até 29/12/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga - Estágio Técnico em Manutenção Industrial

Escolaridade - cursando ensino técnico em Manutenção Industrial;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter o curso Excel avançado e inglês;

Atividades – fazer análise de problemas em máquinas e equipamentos do processo produtivo de assemblagem e vulcanização.

Disponível até 29/12/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga - Estágio na Área Fiscal

Escolaridade - cursando ensino superior em Contabilidade, Economia ou Administração a partir do 3º período;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de inglês intermediário e avançado;

Atividades - auxiliar no faturamento de saídas, atendimento ao cliente, acessar os sites da SEFAZ/AM diretamente no domicilio tributário eletrônico; PMM; sistema Oracle e etc.

Disponível até 29/12/2023 ou encerramento da vaga.

50 vagas – Montador de Forma de Alumínio

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar montagem e desmontagem de estruturas metálicas; interpretar desenhos técnicos; fazer soldagem de peças.

Disponível até 29/12/2023 ou encerramento da vaga.

50 vagas – Servente

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Atividades – escavar valas e fossas; abrir sulcos em pisos e paredes, extraindo terras, rebocos e massas, para execução de fundações, assentamento de canalizações ou tubulações para água ou rede elétrica.

Disponível até 29/12/2023 ou encerramento da vaga.

20 vagas – Pedreiro

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – assentar tijolos, ladrilhos, alvenarias e materiais afins; construir alicerces, levantar paredes, muros e construções similares; rebocar estruturas construídas; realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes.

Disponível até 29/12/2023 ou encerramento da vaga.

20 vagas – Bombeiro Hidráulico

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – operacionalizar projetos de instalações de tubulações, definir traçados e dimensionar tubulações; especificar, quantificar e inspecionar materiais; preparar locais para instalações, realizar pré-montagem e instalar tubulações; realizar testes operacionais de pressão de fluidos e de estanqueidade.

Disponível até 29/12/2023 ou encerramento da vaga.

20 vagas – Azulejista

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – fazer revestimentos em paredes, pisos, muros e outras partes de construções, com ladrilhos, pastilhas, cerâmicas ou material similar.

Disponível até 29/12/2023 ou encerramento da vaga.

20 vagas – Carpinteiro

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – instalar e ajustar esquadrias de madeira e outras peças como janelas, portas, escadas, rodapés, divisórias, forros e guardições; construir formas de madeira para concretagem; reparar elementos de madeira e substituir peças desajustadas ou deterioradas.

Disponível até 29/12/2023 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Rejuntador

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – revestir superfícies com cerâmicas, pastilhas, azulejos, mármores, granitos e pedras decorativas; aplicar juntas especiais (movimentação e dessolidarização); aplicar rejunte em paredes, pisos e fachadas; limpar o rejuntamento; operar equipamento de acesso por corda; preparar as argamassas e epóxi.

Disponível até 29/12/2023 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Eletricista de Instalações

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de NR-10 atualizado;

Atividades – montar e manter instalações elétricas de residências, fábricas e outros estabelecimentos, bem como de embarcações, aviões, automóveis automotores.

Disponível até 29/12/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista de Caminhão Toco

Escolaridade – ensino médio incompleto;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – dirigir caminhão grande estilo toco; transportar material acabado e matéria-prima.

Disponível até 29/12/2023 ou encerramento da vaga.

50 vagas - Auxiliar de Produção

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios - TBO e NR-12 (atualizados a partir de 2021);

Atividades - auxiliar na realização de tarefas operacionais e relacionadas ao processo de produção.

Disponível até 29/12/2023 ou encerramento da vaga

Vagas em Serviços – 43

1 vaga – Serralheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter habilidade com soldas elétricas, MIG, TIG ou oxiacetileno; ter cursos atualizados na área;

Atividades – confeccionar, reparar e instalar peças e elementos diversos em chapas de metal, como aço, ferro galvanizado, cobre, estanho, latão, alumínio e zinco; fazer recorte, modelar e trabalhar barras perfiladas de materiais ferrosos e não ferrosos, para fabricar esquadrias, portas, grades, vitrais e peças similares.

Disponível até 29/12/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Estágio de Engenharia Mecânica

Escolaridade – cursando ensino superior;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – estar matriculado em uma instituição de ensino superior; ter conhecimento em PMOC;

Atividades – realizar desenhos de adequação do local, de instalação e fabricação; verificar fabricação de componentes mecânicos; auxiliar engenheiros responsáveis pelos projetos em atividades de apoio.

Disponível até 29/12/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Soldador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos atualizados e experiência na área de solda;

Atividades – unir e cortar peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte, como eletrodo revestido, TIG, MIG, MAG, oxigás, arco submerso, brasagem e plasma; preparar equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem, corte e peças a serem soldadas; aplicar estritas normas de segurança, organização do local de trabalho e meio ambiente.

Disponível até 29/12/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento e experiência em Chillers, Fancoils e Splits; ter curso de qualificação na área;

Atividades – prestar assistência técnica; instalar, realizar manutenção e modernização em aparelhos de climatização e refrigeração, de acordo com normas de segurança e qualidade; realizar orçamento de serviços; elaborar documentação técnica.

Disponível até 29/12/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Consultor de Vendas Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – prospectar clientes, efetuar cadastros e realizar vendas de Tecelon.

Disponível até 29/12/2023 ou encerramento da vaga.

16 vagas – Operador de Retroescavadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade e certificado atualizado;

Atividades – operar retroescavadeira em obras de construção civil e de saneamento; acompanhar atentamente os serviços de manutenção preventiva.

Disponível até 29/12/2023 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Motorista de Caminhão Basculante

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade e certificado atualizado;

Atividades – responsável pelo transporte de materiais como terra, cascalho, areia e outros.

Disponível até 29/12/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Costureira

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – operar máquinas, Overloque, Interloque, Elastiqueira e Reta.

Disponível até 29/12/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico de Fibra Óptica

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de NR-35 atualizado;

Atividades – realizar serviços tecnológicos em redes de comunicação de dados; analisar defeitos e realizar reparos em redes ópticas, utilizando ferramentas de manutenção, configuração, análise e monitoramento, entre outras atividades correlatas à função.

Disponível até 29/12/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga - Auxiliar Administrativo

Escolaridade - ensino superior em administração e áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades - executar serviços de apoio nas áreas de administrativas, recursos humanos; suporte; redes e operações e demais áreas; podendo atender fornecedores e clientes, fornecer e receber informações sobre produtos e serviços, além de tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos.

Disponível até 29/12/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga - Promotor de Vendas Externo (porta a porta)

Escolaridade - ensino médio completo ou cursando;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades - realiza panfletagem e vendas de pacotes de internet, além de outros serviços porta a porta em rotas pré-definidas pelo gerente comercial.

Disponível até 29/12/2023 ou encerramento da vaga

Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD) – 22

15 vagas – Repositor de Mercadorias – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – organizar, repor, conservar e precificar os produtos do estabelecimento; controlar os níveis de estoque, solicitando a compra dos materiais necessários.

Disponível até 29/12/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Cozinha – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar nas diversas atividades do restaurante, como preparação de alimentos, limpeza e conservação das dependências do restaurante, lanchonete e equipamentos; auxiliar no preparo de refeições, sobremesas e lanches.

Disponível até 29/12/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Merendeira – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – colaborar no processo de produção de alimentos, atuando como agente condutora de técnicas adequadas para o preparo da merenda e de informações sobre hábitos alimentares saudáveis.

Disponível até 29/12/2023 ou encerramento da vaga.