Sine Manaus oferta mais de 240 vagas de emprego para esta terça; confira

Manaus/AM - O Sine Manaus oferta 249 vagas de emprego em várias áreas de atuação nesta terça-feira, 27, de 8h às 16h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939,

Vagas Novas – 77

1 vaga – Auxiliar de Marketing

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter cursos na área de Marketing e Informática avançada; residir na zona Centro-Oeste de Manaus;

Atividades – auxiliar a gerência; fazer acompanhamento e planejar formas de melhorar o desempenho de vendas; ajudar em tarefas operacionais; implementar campanhas e ações publicitárias; entrar em contato com fornecedores, entre outras funções.

Disponível até 27/06/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir na zona Centro-Oeste de Manaus;

Atividades – executar trabalhos de limpeza em geral em edifícios e outros locais, para manutenção das condições de higiene e conservação do ambiente, coletando o lixo.

Disponível até 27/06/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Atendente

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em Atendimento; residir na zona Centro-Oeste de Manaus;

Atividades – atender solicitações e questionamentos dos clientes; processar pagamentos, fazer ligações, verificar identificações e lidar com documentação.

Disponível até 27/06/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em gestão de vendas, habilidades com comunicação, negociação e networking em diversas áreas;

Atividades – responsável por estratégias de vendas; entender as necessidades dos clientes e oferecer as melhores soluções, aumentando os resultados da equipe de vendas.

Disponível até 27/06/2023 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Instrutor de Aprendizagem e Treinamento Industrial

Escolaridade – ensino técnico/tecnólogo completo em segurança do trabalho, engenharia elétrica ou mecânica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar e ministrar treinamentos; elaborar materiais e atividades teóricas e práticas, conforme projeto estabelecido para capacitar e desenvolver pessoas.

Disponível até 27/06/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Repositor de Mercadorias

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de qualificação de Estoquista;

Atividades – responsável por organizar, repor, conservar e precificar os produtos do estabelecimento; controlar os níveis de estoque, solicitando a compra dos materiais necessários para o administrativo; arrumar as ilhas de mercadorias nos salões; realizar atendimento direto com clientes de balcão; embalar mercadorias para direcionar aos clientes.

Disponível até 27/06/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista Entregador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” dentro do prazo de validade;

Atividades – dirigir, manobrar motocicletas e transportar cargas; efetuar pagamentos e recebimentos no desempenho das atividades, trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

Disponível até 27/06/2023 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Operador de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência no segmento eletrônico; ter no mínimo três doses da vacina da Covid-19; não residir nos seguintes bairros: Lago Azul, Viver Melhor ou Tarumã;

Atividades – atuar no setor de produção da empresa do segmento eletroeletrônico: montagem de placas, embalagem em processos de linha de produção e controle de qualidade.

Disponível até 27/06/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Departamento Pessoal

Escolaridade – ensino superior cursando ou completo em contabilidade;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – estar cursando graduação a partir do 3º período;

Atividades – responsável pelas rotinas de Departamento Pessoal na empresa; cuidar da documentação de admissão, demissão e rescisão, folhas de ponto, férias, banco de horas, horas extras e demais benefícios voltados ao trabalhador.

Disponível até 27/06/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Contabilidade

Escolaridade – ensino superior cursando ou completo em contabilidade;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – estar cursando graduação a partir do 3º período;

Atividades – organizar documentos e efetuar sua classificação contábil; gerar lançamentos contábeis; auxiliar na apuração de impostos; conciliar contas e preenchimento de guias de recolhimento e de solicitações, junto a órgãos do governo; emitir notas de venda e transferência; realizar arquivamento de documentos.

Disponível até 27/06/2023 ou encerramento da vaga.

30 vagas – Ajudante de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir preferencialmente no bairro Tarumã-Açú;

Atividades – preparar cargas e descargas de mercadorias; movimentar e fixar mercadorias e cargas em caminhões e vagões; entregar e coletar encomendas; manusear cargas especiais; reparar embalagens danificadas e controlar a qualidade dos serviços prestados; operar equipamentos de carga e descarga; conectar tubulações às instalações de embarque de cargas; estabelecer comunicação, emitir, receber e verificar mensagens, notificando e solicitando informações, autorizações e orientações de transporte, embarque e desembarque de mercadorias.

Disponível até 27/06/2023 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Almoxarife

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Almoxarife atualizado e residir preferencialmente no bairro Tarumã-açú ou proximidades;

Atividades – recepcionar, conferir e armazenar produtos e materiais em almoxarifados, armazéns, silos e depósitos; fazer os lançamentos da movimentação de entradas e saídas e controlar os estoques; distribuir produtos e materiais a serem expedidos; organizar o almoxarifado para facilitar a movimentação dos itens armazenados.

Disponível até 27/06/2023 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Estoquista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Almoxarife atualizado e residir preferencialmente no bairro Tarumã-açú ou proximidades;

Atividades – recepcionar, conferir e armazenar produtos e materiais em almoxarifados, armazéns, silos e depósitos; fazer os lançamentos da movimentação de entradas e saídas e controlar os estoques; distribuir produtos e materiais a serem expedidos; organizar o almoxarifado para facilitar a movimentação dos itens armazenados, preservando o estoque limpo e organizado; empacotar e desempacotar produtos; realizar expedição de materiais e produtos; providenciar despachos e auxiliar no processo de logística.

Disponível até 27/06/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de empilhadeira atualizado e residir preferencialmente no bairro Tarumã-açú ou proximidades;

Atividades – preparar a movimentação de carga; organizar carga; interpretar simbologia das embalagens e armazenar de acordo com o prazo de validade do produto; identificar características da carga para transporte; armazenar e separar carga não-conforme; realizar manutenções previstas em equipamentos para movimentação de cargas; trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

Disponível até 27/06/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em rotina administrativa em distribuidoras;

Atividades – executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atender fornecedores e clientes, fornecer e receber informações sobre produtos e serviços; tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário; preparar relatórios e planilhas; executar serviços gerais de escritório.

Disponível até 27/06/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Chapeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atuar no preparo e montagem de lanches quentes, pratos rápidos e porções em geral; organizar o local de trabalho e utensílios.

Disponível até 27/06/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Servente de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar trabalhos de limpeza em geral em edifícios e outros locais, para manutenção das condições de higiene e conservação do ambiente, coletando o lixo.

Disponível até 27/06/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Garçom

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – servir alimentos e bebidas aos clientes; recolher travessas, talheres e demais recipientes desocupados, encaminhando para lavagem e secagem; preparar a mesa de refeições, dispondo em ordem pratos, copos, talheres e guardanapos.

Disponível até 27/06/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Manutenção Predial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter noções de manutenção predial e área administrativa; ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade;

Atividades – executar serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos.

Disponível até 27/06/2023 ou encerramento da vaga.

Vagas no Comércio – 51

2 vagas – Auxiliar de Logística – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável pelo recebimento, conferência e armazenagem dos produtos no estoque, levantamento dos itens de avarias e conferência da devolução; manter o centro de distribuição em boas condições de higiene; colaborar na organização da armazenagem de mercadorias de modo a facilitar a movimentação, localização e utilização de espaços; separar os produtos no estoque utilizando o mapa de separação para comparação com as informações em nota fiscal.

Disponível até 27/06/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Supervisor de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – acompanhar rotinas de vendas, definir escalas e horários, organizar loja e conferir entrada e saída de mercadorias, com objetivo de cumprir as regras estabelecidas pela empresa; identificar a necessidade de programas de treinamento e participar no planejamento de estratégias de promoção e propaganda.

Disponível até 27/06/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável pelas estratégias de vendas, entender as necessidades dos clientes e oferecer as melhores soluções, para aumentar os resultados da equipe de vendas.

Disponível até 27/06/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com venda de motocicletas;

Atividades – atendimento direto ao consumidor; negociar preços, prazos, condições de pagamento e descontos das mercadorias; orientar o cliente sobre as especificações dos produtos e serviços; controlar a demanda dos pedidos em estoque e cumprir as metas de vendas.

Disponível até 27/06/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Padaria

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar na fabricação de pães e suas variações; movimentar a matéria-prima a ser utilizada na fabricação dos pães, salgados e doces; auxiliar na pesagem, medição e carga dos cilindros misturadores (masseira) e movimentação da massa para laminação e corte; auxiliar no preparo do pão/salgados, posicionando em bandejas para fermentação e posterior cozimento; retirar e transportar os produtos prontos em bandejas próprias para a área da loja.

Disponível até 27/06/2023 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Churrasqueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Atividades – receber pedidos, preparar e liberar para os atendentes levarem ao cliente; manter o ambiente de trabalho organizado e a churrasqueira limpa; ser proativo, cordial e educado.

Disponível até 27/06/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Repositor de Mercadorias – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário;

Atividades – repor e arrumar mercadorias em prateleiras; organizar e abastecer as gôndolas de produtos; prestar atendimento aos clientes, indicando a posição das mercadorias.

Disponível até 27/06/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Fiscal de Prevenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Fiscal de Loja e disponibilidade de horário (vaga para supermercado);

Atividades – atuar como assistente de prevenção de perdas, fiscal de piso e prevenção de perdas e monitor de prevenção de perdas.

Disponível até 27/06/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Peixeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário (vaga para supermercado);

Atividades – realizar venda de peixes, crustáceos e mariscos; escolher, preparar e conservar peixes.

Disponível até 27/06/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar no 2º turno, de 14h às 22h e aos sábados, domingos e feriados;

Atividades – responsável por fazer abertura e fechamento de caixa, processar e receber pagamentos e emitir notas fiscais.

Disponível até 27/06/2023 ou encerramento da vaga.

15 vagas – Atendente de Lanchonete

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário;

Atividades – realizar atendimento ao público no balcão e nas mesas, anotando pedidos, solicitando o preparo dos alimentos junto à cozinha, acertando comandas, efetuando o recebimento de valores, organizando o estoque e repondo produtos em prateleiras; realizar higienização de utensílios.

Disponível até 27/06/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar no preparo de refeições, sobremesas e lanches; manter a ordem e a limpeza da cozinha, realizando a coleta e a lavagem das bandejas e talheres.

Disponível até 27/06/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Promotor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – organização de produtos em gôndolas e expositores nas lojas dos clientes da empresa; produção e criatividade de merchandising; ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” dentro do prazo de validade e veículo próprio será um diferencial.

Disponível até 27/06/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categorias “A” ou “AB” dentro do prazo de validade e veículo próprio;

Atividades – oferecer o produto ou serviço para o consumidor por meio de técnicas que tornem o bem mais atrativo e necessário para o cliente.

Disponível até 27/06/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Repositor de Mercadorias

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável por executar tarefas de reposição e arrumação, seguindo o layout já definido de mercadorias nas gôndolas; providenciar o recolhimento de produtos sem condições de venda e de mercadorias que estão fora das suas respectivas gôndolas; apoiar na separação, embalagem e armazenamento das mercadorias; zelar pela limpeza e organização dos equipamentos e ambiente de trabalho.

Disponível até 27/06/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Açougueiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atividades relacionadas ao recebimento de animais abatidos, preparando para conservação e utilização; realizar desossa e limpeza de carnes vermelhas e brancas; preparar as peças de acordo com instruções recebidas.

Disponível até 27/06/2023 ou encerramento da vaga.

Vagas na Indústria – 19

1 vaga – Marceneiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em corte de MDF, máquina seccionadora, plano de corte de projeto e montagem;

Atividades – confeccionar e reparar móveis e peças e dar-lhes o acabamento requerido, utilizando equipamento adequado e guiando-se por desenhos e especificações.

Disponível até 27/06/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Projetista de Móveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para início imediato e experiência;

Atividades – desenvolver projetos de móveis, analisar medidas, definir matéria-prima e elaborar preço de venda do produto.

Disponível até 27/06/2023 ou encerramento da vaga.

15 vagas – Promotor de Vendas Motorizado

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” definitiva e atualizada, Informática básica e boa comunicação; ter conhecimento em Matemática básica;

Atividades – efetuar execução de mercado; capturar informações, movimentar produtos, executar fotografia de sucesso através do abastecimento de gôndolas, geladeiras e pontos extras; garantir disponibilidade e visibilidade do portfólio da empresa; efetuar coleta de preços, estoque, ações promocionais, movimentação de caixas, pallets com produtos de estoques e áreas de vendas da loja dentro das condições de segurança e saúde.

Disponível até 27/06/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico em Eletromecânica

Escolaridade – ensino médio técnico completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – planejar, executar e participar da elaboração de projetos eletromecânicos de máquinas, equipamentos e instalações; usinar peças e interpretar esquemas de montagem e desenhos técnicos; montar máquinas e fazer entrega técnica; realizar manutenção eletromecânica de máquinas, equipamentos e instalações.

Disponível até 27/06/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Promotor de Vendas – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – responsável por apresentar a empresa para potenciais clientes; elaborar metas e negociar propostas, entre outras atividades.

Disponível até 27/06/2023 ou encerramento da vaga.

Vagas em Serviços – 102

2 vagas – Supervisor de Instalação

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando sistema de telecomunicações;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” ou “B” dentro do prazo de validade, experiência na área de Telecomunicações, curso de pacote Office e disponibilidade de horário;

Atividades – implantar, avaliar e recomendar o uso de tecnologias de comunicação; definição das prioridades de execução das atividades; avaliação dos custos com telecomunicações corporativas e indicação de ações de proteção das informações.

Disponível até 27/06/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar limpeza diária nas dependências da empresa; remover o pó dos móveis, fazer a varredura do piso, aspirar detritos, limpar ou lavar vidros e janelas, remover o lixo das lixeiras, higienizar os banheiros e repor materiais.

Disponível até 27/06/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Empregada Doméstica

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável que resida em um dos seguintes bairros: Aleixo, Coroado, São José Operário, Ouro Verde, Japiim ou adjacências;

Atividades – limpeza interna da residência; preparo de refeições (café, almoço, lanche da tarde e jantar); assistência à pessoa idosa: servir refeições, oferecer água/sucos, conferir a medicação tomada via oral e apoiar na higiene pessoal; cuidados básicos com pets (gatos): troca de água, servir ração e limpeza de caixa de areia higiênica; varrição da garagem interna, pátio interno e calçada externa.

Disponível até 27/06/2023 ou encerramento da vaga.

20 vagas – Vendedor Porta a Porta

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – vender produtos e serviços em residências e escritórios; planejar e discutir metas e estratégias de venda; contatar, visitar e entrevistar clientes; demonstrar produtos, avaliar o perfil dos clientes e fechar contratos de vendas; orientar, informar e visitar clientes no pós-venda; acompanhar entrega de produtos e requisitar manutenção de produtos; relacionar-se com setores da empresa.

Disponível até 27/06/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Motorista Carreteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “E” dentro do prazo de validade; residir nas proximidades ou na zona Leste; ter curso de MOPP;

Atividades – transportar, coletar e entregar cargas no Polo Industrial de Manaus.

Disponível até 27/06/2023 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Auxiliar de Serviços Gerais – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário;

Atividades – realizar limpeza diária das dependências da empresa; remover pó dos móveis, fazer varredura do piso, aspirar detritos, limpar ou lavar vidros e janelas, remover o lixo das lixeiras, higienizar os banheiros e repor materiais.

Disponível até 27/06/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Professor de Língua Inglesa

Escolaridade – ensino superior completo em língua inglesa;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – atuar nas áreas de Educação Infantil, Ensino Fundamental l e ll;

Atividades – ensinar os princípios da língua inglesa, usando diferentes métodos para produzir cursos de sucesso.

Disponível até 27/06/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar limpeza e manutenção de áreas internas e externas.

Disponível até 27/06/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Servente de Obras

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter no mínimo duas doses da vacina da Covid-19 e disponibilidade de horário;

Atividades – preparar e transportar materiais, ferramentas, aparelhos e demais peças, limpando e arrumando de acordo com instruções; auxiliar o oficial ou encarregado, em conjunto ou sozinho para levar a bom termo a execução das tarefas; zelar pela conservação dos locais onde estão sendo realizados os serviços.

Disponível até 27/06/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Eletricista Auxiliar

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de NR-10, no mínimo duas doses da vacina da Covid-19 e disponibilidade de horário;

Atividades – auxiliar na montagem de instalações elétricas de residências, fábricas e outros estabelecimentos, embarcações, aviões, automóveis e demais veículos automotores.

Disponível até 27/06/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Pedreiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter no mínimo duas doses da vacina da Covid-19 e disponibilidade de horário;

Atividades – assentar tijolos, ladrilhos, alvenarias e materiais afins; construir alicerces, levantar paredes, muros e construções similares; rebocar estruturas construídas; realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes.

Disponível até 27/06/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Armador de Ferros

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter no mínimo duas doses da vacina da Covid-19 e disponibilidade de horário;

Atividades – interpretar projetos de arquitetura e estrutural; definir o local de trabalho; montar bancadas e máquinas de corte; relacionar materiais para armação de ferragens; selecionar vergalhões; medir ferragens e armações.

Disponível até 27/06/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Carpinteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter no mínimo duas doses da vacina da Covid-19 e disponibilidade de horário;

Atividades – interpretar projetos de arquitetura e estrutural; definir o local de trabalho; montar bancadas e máquinas de corte; relacionar materiais para armação de ferragens; selecionar vergalhões; medir ferragens e armações.

Disponível até 27/06/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Pintor

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar e pintar superfícies externas e internas de edifícios e outras obras civis, raspando, limpando, emassando e cobrindo com uma ou várias camadas de tinta; pintar letras e motivos decorativos, baseando-se nas especificações do trabalho e desenhos.

Disponível até 27/06/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Pedagoga

Escolaridade – ensino superior completo em pedagogia;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência na Educação Infantil, Ensino Fundamental l e ll;

Atividades – assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão; estudar medidas que visem melhorar os processos pedagógicos na educação infantil; elaborar e desenvolver projetos educacionais; participar da elaboração de instrumentos específicos de orientação pedagógica e educacional.

Disponível até 27/06/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Comprador

Escolaridade – ensino superior completo em administração ou áreas afins;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com compras de materiais de Construção Civil, no mínimo duas doses da vacina da Covid-19 e disponibilidade de horário;

Atividades – responsável por todo o processo de compras de bens e serviços para empresas que possuem um processo de compras mais definido e estruturado; atender todas as solicitações internas de compras diretas e indiretas, com o objetivo da redução de custos para a organização.

Disponível até 27/06/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Artífice de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar e pintar superfícies externas e internas de edifícios e outras obras civis, raspando, limpando, emassando e cobrindo com uma ou várias camadas de tinta.

Disponível até 27/06/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Pintor de Obras

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar e pintar superfícies externas e internas de edifícios e outras obras civis, raspando, limpando, emassando e cobrindo com uma ou várias camadas de tinta.

Disponível até 27/06/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Carpinteiro

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – instalar e ajustar esquadrias de madeira e demais peças, como janelas, portas, escadas, rodapés, divisórias, forros e guardições; construir formas de madeira para concretagem; reparar elementos de madeira; substituir total ou parcialmente, peças desajustadas ou deterioradas.

Disponível até 27/06/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Controlador de Pragas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário e para viagens; ter Carteira Nacional de Habilitação categorias “A” ou “B” dentro do prazo de validade; candidatos não podem ter qualquer tipo de alergia à produtos químicos;

Atividades – responsável pela execução de serviços como desinsetização (dedetização), desratização, descupinização, manejo de pombos e morcegos e limpeza de caixa d’água.

Disponível até 27/06/2023 ou encerramento da vaga.

25 vagas – Auxiliar de Serviços Gerais – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário;

Atividades – realizar limpeza diária das dependências da empresa; remover pó dos móveis, fazer varredura do piso, aspirar detritos, limpar ou lavar vidros e janelas, remover lixo das lixeiras, higienizar banheiros e repor materiais.

Disponível até 27/06/2023 ou encerramento da vaga.

15 vagas – Auxiliar Administrativo – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário;

Atividades – operar máquinas copiadoras, extraindo cópias de documentos originais; Alimentar a máquina com produtos determinados pelo fabricante; acionar botões de comando da máquina, dando início à operação; cuidar da manutenção básica do equipamento; distribuir cópias solicitadas; receber requisição para cópias devidamente autorizadas; solicitar à chefia imediata papel para produção de cópias; efetuar controle de estoque de papel e todo material necessário para execução das atividades; realizar tarefas correlatas às descritas.

Disponível até 27/06/2023 ou encerramento da vaga.