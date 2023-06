Sine Manaus oferta mais de 200 vagas de emprego para esta terça; confira

Manaus/AM - O Sine Manaus oferta 204 vagas de emprego em várias áreas de atuação nesta terça-feira (13), de 8h às 16h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Leste.

Vagas Novas – 49



1 vaga – Assistente Operacional em Construção Civil

Escolaridade – ensino superior cursando administração, logística, áreas afins ou ensino técnico/tecnológico completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” dentro do prazo de validade e curso de Informática básica;

Atividades – elaborar projetos de engenharia civil; gerenciar obras; controlar e coordenar a operação e manutenção do empreendimento.

Disponível até 13/6/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AD” dentro do prazo de validade;

Atividades – dirigir e manobrar veículos, transportar pessoas, cargas ou valores; realizar verificações e manutenções básicas do veículo.

Disponível até 13/6/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Polidor de Veículos

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – fazer polimento e cristalização de veículos após a pintura ou lavagem, utilizando processos manuais, semiautomáticos e automáticos.

Disponível até 13/6/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Agente de Portaria ou Vigilante

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de Agente de Portaria ou Vigilante atualizados;

Atividades – fiscalizar a entrada e saída de pessoas, observando o movimento no saguão da portaria principal, dos elevadores, pátios, corredores do prédio e garagens, procurando identificá-las, para vedar a entrada as pessoas suspeitas, ou encaminhá-las ao destino solicitado; encarregar-se da correspondência em geral e de encomendas de pequeno porte enviadas aos ocupantes do edifício; acender e apagar as luzes das partes comuns do edifício, observando os horários e necessidades; auxiliar no serviço de segurança interna do edifício; operar a mesa de interfones e fiscalizar seu uso; desempenhar outras atribuições pertinentes ao cargo.

Disponível até 13/6/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Artífice de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-10 e NR-35 atualizados;

Atividades – identificar instalações hidrossanitárias, esgoto a vácuo e aquecedores a gás; executar instalações hidrossanitárias, de esgoto a vácuo em PVC, CPVC, cobre e ferro, e bombas do sistema hidrossanitárias e esgoto a vácuo; montar, instalar e reparar circuitos elétricos de baixa tensão em geral; consertar motores de bombas; avaliar e instalar equipamentos elétricos; realizar manutenção preventiva em subestações de média tensão; realizar testes para identificar e localizar defeitos na instalação e no funcionamento dos equipamentos; realizar inspeções rotineiras com elaboração de relatórios; realizar outras atribuições inerentes à função.

Disponível até 13/6/2023 ou encerramento da vaga.



3 vagas – Assistente Administrativo – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Informática básica;

Atividades – realizar atividades administrativas; fazer solicitação de materiais de expedientes; realizar atendimento ao cliente; autorizar exames e agendamentos de consultas para convênios internos e externos; controlar e acompanhar as senhas de atendimento; manter o local de trabalho limpo e organizado; participar de comissões do hospital quando indicado pela diretoria ou por meio de eleição; guardar e entregar objetos achados e perdidos; anunciar e controlar chegada de funcionário a setores.

Disponível até 13/6/2023 ou encerramento da vaga.



4 vagas – Cobrador de Transportes Coletivos – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com atendimento ao público;

Atividades – realizar cobrança de tarifas em transportes coletivos e repassar o troco se necessário; prestar informações aos usuários e manter a ordem e limpeza do veículo.

Disponível até 13/6/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Qualidade e Perdidos

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com atendimento ao público;

Atividades – auxiliar na monitoria de processos e identificação de oportunidades de melhoria; controlar conformidade e não conformidade dos procedimentos; acompanhar a execução de medidas corretivas para alcançar os padrões de qualidade.

Disponível até 13/6/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar trabalhos de limpeza em geral em edifícios e outros locais, para manutenção das condições de higiene e conservação do ambiente, coletando o lixo.

Disponível até 13/6/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga - Auxiliar de Manutenção Predial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – zelar pela manutenção, organização e conservação dos equipamentos e ferramentas de trabalho; realizar serviços básicos de carpintaria, marcenaria e hidráulica.

Disponível até 13/6/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Repositor

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em hortifrúti (mercado);

Atividades – auxiliar no transporte de produtos perecíveis, como frios, carnes, frutas, verduras e legumes; observar prazos de validade e qualidade para consumo; fazer reposição de produtos em loja.

Disponível até 13/6/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Açougueiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atividades relacionadas ao recebimento de animais abatidos, preparando para a conservação e utilização; realizar desossa e limpeza de carnes vermelhas e brancas; preparar as peças de acordo com as instruções recebidas.

Disponível até 13/6/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Atendente de Telemarketing

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar registro e controle de vendas de produtos e serviços em estabelecimentos comerciais que atuam com entregas a domicílio; receber os pedidos dos clientes, confirmar informações como endereço e forma de pagamento; garantir a efetivação da venda e o recebimento dos valores correspondentes.

Disponível até 13/6/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Cozinheiro de Restaurante

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar alimentos sob supervisão de nutricionista, de modo que assegure a qualidade, higiene, sabor, aroma e apresentação das refeições; inspecionar a higienização de equipamentos e utensílios; auxiliar na requisição do material necessário para a preparação dos alimentos; coordenar atividades da cozinha.

Disponível até 13/6/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar no preparo de refeições, lanches e sobremesas; manter a ordem e a limpeza da cozinha, realizando a coleta e a lavagem das bandejas e talheres.

Disponível até 13/6/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Motorista Carreteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AE” dentro do prazo de validade e curso de Direção Defensiva;

Atividades – movimentar cargas volumosas e pesadas; operar equipamentos, realizar inspeções e reparos em veículos e vistoriar cargas; verificar documentação de veículos e cargas; definir rotas e assegurar a regularidade do transporte.

Disponível até 13/6/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar instalação e manutenção de equipamentos de refrigeração, como Self Contained, Splitões, Splits Piso Teto, Splits HI-WALL, Split Cassete, Chiller e Bombas.

Disponível até 13/6/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Auxiliar de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar na instalação, manutenção preventiva e corretiva de sistemas de refrigeração e ventilação; montar tubulações, avaliar o dimensionamento de locais para instalação de equipamentos e realizar testes finais.

Disponível até 13/6/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Técnico de Refrigeração

Escolaridade – ensino técnico completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – avaliar e dimensionar locais para instalação de equipamentos de refrigeração, calefação e ar-condicionado; especificar materiais e acessórios e instalar equipamentos de refrigeração e ventilação; instalar ramais de dutos, montar tubulações de refrigeração e aplicar vácuo em sistemas de refrigeração.

Disponível até 13/6/2023 ou encerramento da vaga.



10 vagas – Auxiliar de Estoque – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – armazenar e organizar produtos; separar e receber entregas; realizar conferência dos produtos e armazenar no local correto, auxiliando os estoquistas.

Disponível até 13/6/2023 ou encerramento da vaga.



10 vagas – Operador de Caixa – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – responsável por fazer abertura e fechamento de caixa, processar e receber pagamentos e emitir notas fiscais.

Disponível até 13/6/2023 ou encerramento da vaga.





Vagas no Comércio – 21



1 vaga – Supervisor Comercial

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando administração, marketing ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter informática avançada e boa comunicação;

Atividades – supervisionar a equipe de gestores de loja; apresentar estratégia de vendas, relatórios e apresentação de indicadores.

Disponível até 13/6/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Cozinheiro de Restaurante

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar alimentos sob supervisão de nutricionista, de modo que assegure a qualidade, higiene, sabor, aroma e apresentação da refeição a ser servida; inspecionar a higienização de equipamentos e utensílios; auxiliar na requisição do material necessário para a preparação dos alimentos.

Disponível até 13/6/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Peixeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário;

Atividades – realizar venda de peixes, crustáceos e mariscos; escolher, preparar e conservar os peixes.

Disponível até 13/6/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Designer Gráfico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em Corel Draw, Photoshop, Impressão Offset e Flexografia;

Atividades – criar material gráfico para sites, panfletos, outdoors, banners, embalagens, anúncios, campanhas e logotipos.

Disponível até 13/6/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Vendedor Interno – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – fidelização e prospecção de clientes; promover a adequada operação da loja; garantir a montagem, organização, limpeza e reposição da vitrine; garantir conhecimento do negócio e do produto.

Disponível até 13/6/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Padeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir no bairro Tarumã ou proximidades e ter experiência nos processos de panificação;

Atividades – realizar a produção de pães em geral e auxiliar na organização do setor de trabalho.

Disponível até 13/6/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Confeiteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir no bairro Tarumã ou proximidades;

Atividades – auxiliar na produção de bolos e doces; preparar decoração, recheios e coberturas.

Disponível até 13/6/2023 ou encerramento da vaga.



12 vagas – Vendedor Porta a Porta

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – oferecer por meio de visitas, demonstração de produtos e serviços para os consumidores; realizar vendas externas de serviços de internet.

Disponível até 13/6/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Auxiliar de Logística – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável pelo recebimento, conferência e armazenagem dos produtos no estoque, levantamento dos itens de avarias e conferência da devolução; manter o centro de distribuição em boas condições de higiene; colaborar na organização da armazenagem de mercadorias de modo a facilitar a movimentação, localização e utilização de espaços; separar os produtos no estoque utilizando o mapa de separação para comparação com as informações em nota fiscal.

Disponível até 13/6/2023 ou encerramento da vaga.





Vagas na Indústria – 26



1 vaga – Auxiliar de Produção – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – atuar no setor de produção da empresa do segmento eletroeletrônico: montagem de placas, embalagem em processos de linha de produção e controle de qualidade. Desejável ter curso de TBO.

Disponível até 13/6/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Auxiliar de Almoxarife – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – dar apoio ao controle de recebimento e expedição de produtos, na organização do estoque, no pedido de reposição de e distribuição de produtos dentro dos setores da empresa, conforme necessário.

Disponível até 13/6/2023 ou encerramento da vaga.



12 vagas – Auxiliar de Manutenção Predial – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – efetuar trabalhos de manutenção corretiva e preventiva de hidráulica, elétrica, pintura e alvenaria, com objetivo de adequar e conservar instalações prediais. Desejável ter curso de NR-35.

Disponível até 13/6/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Recepcionista – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atender chamadas telefônicas; anotar recados; prestar informações; registrar visitas e telefonemas recebidos.

Disponível até 13/6/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Representante Comercial (Consultor de Vendas)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em vendas na indústria e comércio; ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” dentro do prazo de validade e veículo próprio; ter conhecimentos na área de etiquetas e rótulos;

Atividades – atuar diretamente com os clientes de empresas ou organizações que trabalham com a venda de produtos ou serviços; estudar o mercado de atuação e identificar, analisar e avaliar as necessidades dos clientes do setor.

Disponível até 13/6/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Cozinheiro Industrial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar pratos, atentando para as especificações da comanda ou cardápio; manipular, temperar alimentos e verificar o estado de conservação dos ingredientes utilizados, para atender as exigências dos pedidos e assegurar o padrão de qualidade.

Disponível até 13/6/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Confeiteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar e criar receitas de bolos, doces, biscoitos, salgados, canapés, sorvetes, caldas, tortas, cupcakes, recheios e coberturas.

Disponível até 13/6/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Açougueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar a desossa e limpeza de carnes vermelhas e brancas; preparar as peças de acordo com as instruções recebidas da cozinha.

Disponível até 13/6/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Assistente de Departamento Pessoal

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento no sistema de ponto Ahgora;

Atividades – fazer o controle de registro de ponto eletrônico e manual, lançamento e controle de horas extras e banco de horas.

Disponível até 13/6/2023 ou encerramento da vaga.



5 vagas – Auxiliar Mecânico de Refrigeração – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – executar serviços de manutenção corretiva e preventiva de máquinas, equipamentos e instalações; auxiliar o oficial ou encarregado, em conjunto ou sozinho para levar a bom termo a execução das tarefas; zelar pela conservação dos locais onde estão sendo realizados os serviços.

Disponível até 13/6/2023 ou encerramento da vaga.





Vagas em Serviços – 108



5 vagas – Estofador de Móveis

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – fazer moldes, traçar linhas, reparar e trocar partes danificadas dos estofamentos e colchões, móveis, revestimentos de interiores em tecidos, couros e outros materiais; colocar, dispor e prender molas, enchimento e tapeçaria dos móveis e cortinas; zelar pela conservação do local de trabalho.

Disponível até 13/6/2023 ou encerramento da vaga.



5 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria "D” dentro do prazo de validade;

Atividades – dirigir de forma segura e econômica, usando os equipamentos necessários, seguindo sempre as normas de trânsito e boa conduta; assegurar o cumprimento da rota; conferir a troca dos produtos no processo de entrega, conforme nota fiscal, garantindo o retorno dos produtos provenientes da troca; evitar retorno de produtos; orientar e auxiliar a carga e descarga de produtos do veículo; monitorar a segurança e integridade do veículo, através do preenchimento diário do checklist, atestando suas condições de uso. Os candidatos realizarão um teste prático.

Disponível até 13/6/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Assistente Administrativo – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento no Pacote Office;

Atividades – realizar atendimento ao cliente, preenchimento de planilhas, relatórios e formulários, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 13/6/2023 ou encerramento da vaga.



6 vagas – Pintor Predial

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar e pintar superfícies externas e internas de edifícios e outras obras civis, raspando, limpando, emassando e cobrindo com uma ou várias camadas de tinta; pintar letras e motivos decorativos, baseando-se nas especificações do trabalho e nos desenhos.

Disponível até 13/6/2023 ou encerramento da vaga.



30 vagas – Pintor de Obras

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade imediata;

Atividades – fazer revestimentos em paredes, pisos, muros e outras partes de construções com ladrilhos, pastilhas, cerâmicas ou material similar.

Disponível até 13/6/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Assistente de Qualidade – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino superior cursando gestão da qualidade, administração, direito, letras ou engenharia a partir do 3º período;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável pela elaboração e revisão de procedimentos, garantindo o bom andamento da área da qualidade.

Disponível até 13/6/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Assistente de Engenharia – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino superior cursando engenharia civil ou técnico em edificações a partir do 3º período;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável por apoiar o trabalho do engenheiro civil em vários aspectos, incluindo coordenação de projetos, preparação de relatórios, realização de pesquisas, supervisão de equipe técnica e gerenciamento de documentos.

Disponível até 13/6/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Gerente Administrativo

Escolaridade – ensino superior completo em administração, ciências contábeis ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em atividades logísticas;

Atividades – planejar e coordenar procedimentos, sistemas administrativos e formas de otimizar processos; garantir o fluxo de informações adequadas para facilitar outras operações comerciais; organizar e supervisionar outras atividades da empresa (reciclagem, reformas, planejamento de eventos, entre outras).

Disponível até 13/6/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Técnico em Segurança do Trabalho

Escolaridade – ensino técnico completo em segurança do trabalho;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para viagens e trabalho em regime de escala 12x8; ter experiência em empresa no Urucu/AM;

Atividades – realizar inspeção de segurança e recomendar medidas de prevenção e controle; apresentação de DDS, relatórios, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 13/6/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Jardineiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – cuidar da jardinagem, roçagem das plantas e poda de galhos; retirar árvores que ofereçam risco de queda, manter o gramado sempre cortado, evitar doenças e pragas.

Disponível até 13/6/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar trabalhos de limpeza em geral em edifícios e outros locais, para manutenção das condições de higiene e conservação do ambiente, coletando o lixo.

Disponível até 13/6/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Caseiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência anterior ou disponibilidade para desempenhar as atividades da função; ter disponibilidade para mudança imediata para a cidade de Barcelos/AM;

Atividades – realizar serviços como limpeza em geral em ambientes internos e externos, serviços de jardinagem, manuseio de produtos de limpeza, zelar pela organização e limpeza dos ambientes.

Disponível até 13/6/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável ter curso de Técnico em Elétrica, Refrigeração ou área correlata; ter experiência em manutenções preventiva e corretiva em redes elétricas, refrigeração e geradores; ter disponibilidade para mudança imediata para a cidade de Barcelos/AM;

Atividades – realizar manutenções preventiva e corretiva nos equipamentos de refrigeração e nos equipamentos de geração de energia (eletricidade em alta e baixa tensão).

Disponível até 13/6/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar Mecânico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar na manutenção de motores, sistemas e partes de veículos automotores; substituir peças, reparar e testar desempenho de componentes e sistemas de veículos; vaga estendida para Pessoa com Deficiência (PcD);

Disponível até 13/6/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Encarregado de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência sólida em liderança de equipes em área de manutenção e administrativa e disponibilidade para mudança imediata para a cidade de Barcelos/AM;

Atividades – realizar distribuição e acompanhamento de serviços; fazer controle de materiais de saída e devolução; realizar apontamentos de horários dos colaboradores e pedido de compras de acordo com a necessidade; emitir relatórios de pendências e soluções para a gerência; liderar, delegar e acompanhar serviços dos colaboradores de obras, manutenções e jardinagem.

Disponível até 13/6/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Departamento Pessoal

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com folha de pagamento e E-Social;

Atividades – responsável pelas rotinas do departamento pessoal na empresa, cuidando da documentação de admissão, demissão, rescisão, folhas de ponto, férias, banco de horas, horas extras e demais benefícios para os trabalhadores.

Disponível até 13/6/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Motorista de Caminhão Truck

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade;

Atividades – operar e avaliar as condições de funcionamento das máquinas e equipamentos de elevação, realizando a verificação do painel de instrumentos de medição e da fonte de alimentação.

Disponível até 13/6/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Motofretista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” dentro do prazo de validade;

Atividades – fazer coleta e entrega de pequenos volumes, documentos e demais produtos; efetuar pagamentos de boletos e depósitos; organizar documentos, traçar rotas e verificar endereços.

Disponível até 13/6/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Pedreiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – organizar e preparar o local de trabalho na obra; construir fundações e estruturas de alvenaria; aplicar revestimentos e contrapisos.

Disponível até 13/6/2023 ou encerramento da vaga.



25 vagas – Azulejista

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade imediata;

Atividades – realizar revestimentos em paredes, pisos, muros e outras partes de construções, com ladrilhos, pastilhas, cerâmicas ou materiais similares.

Disponível até 13/6/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Assistente de Departamento Pessoal

Escolaridade – ensino superior cursando administração ou áreas afins;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável por realizar processos como admissão e demissão de funcionários; auxiliar na administração de pessoal com folha de pagamento, rescisão e folha de ponto; preencher guias trabalhistas (Guia de Recolhimento do FGTS), entre outras atividades correlatas.

Disponível até 13/6/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Borracheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar no setor de borracharia.

Disponível até 13/6/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Marketing

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – planejar, organizar, controlar e assessorar as organizações nas áreas de marketing; elaborar planejamento e promover produtos do estabelecimento.

Disponível até 13/6/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Eletrotécnico

Escolaridade – ensino técnico completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter CFT/CREA, cursos de eletricista, NR-10, NR-35 e SEP; ter disponibilidade para viajar;

Atividades – executar tecnicamente os projetos de equipamentos e instalações elétricas; colaborar na assistência técnica de equipamentos elétricos; registrar desempenho e avaliar eficiência; auxiliar na elaboração de projetos e fazer manutenção dos equipamentos elétricos.

Disponível até 13/6/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Técnico em Segurança do Trabalho

Escolaridade – ensino técnico completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de brigada de incêndio, amplo conhecimento nas normas NR10 e NR-35 e disponibilidade para viajar;

Atividades – selecionar metodologia para investigação de acidentes; analisar e determinar causas de acidentes; identificar perdas decorrentes do acidente; elaborar relatório de acidente de trabalho; propor recomendações técnicas e verificar sua eficácia.

Disponível até 13/6/2023 ou encerramento da vaga.



4 vagas – Eletricista de Linha Viva

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de Linha Viva, NR-10, SEP e NR-35; ter disponibilidade para viajar.

Atividades – atuar com redes de distribuição de energia elétrica de baixa e média tensão, promovendo assim, uma energia e serviços com qualidade.

Disponível até 13/6/2023 ou encerramento da vaga.



5 vagas – Eletricista de Rede de Distribuição

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de distribuição (RD), NR-10, NR-35 e SEP; ter disponibilidade para viajar;

Atividades – construir e manter em funcionamento adequado e seguro, redes de distribuição de energia elétrica de média e baixa tensão e estrutura de iluminação pública; realizar serviços técnicos comerciais seguindo normas específicas, técnicas, de segurança, qualidade e meio ambiente; diferencial ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”.

Disponível até 13/6/2023 ou encerramento da vaga.



5 vagas – Auxiliar Eletricista

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-10, NR-35 e SEP; ter disponibilidade para viajar;

Atividades – auxiliar na montagem de instalações elétricas de residências, fábricas e outros estabelecimentos, de embarcações, aviões, automóveis e outros veículos automotores; auxiliar na instalação e manutenção de redes elétricas; transportar equipamentos e ferramentas necessários à execução dos trabalhos.

Disponível até 13/6/2023 ou encerramento da vaga.