Sine Manaus oferta mais de 200 vagas de emprego nesta segunda

Manaus/AM - O Sine Manaus irá ofertar 229 vagas de emprego em várias áreas nesta segunda-feira (13), das 8h às 16h.

Para concorrer às vagas é necessário acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro. Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Jorge Teixeira, zona Leste.

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. Vale lembrar que o atendimento no posto do shopping Phelippe Daou foi reduzido em virtude de reforma no espaço.

Confira as vagas

Vagas Novas – 17

4 vagas – Repositor de Mercadorias – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – organizar, repor, conservar e precificar os produtos do estabelecimento; controlar os níveis de estoque, solicitando a compra dos materiais necessários.

3 vagas – Montador de Equipamentos – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – montar, testar e inspecionar placas, aparelhos e equipamentos eletroeletrônicos; instalar painel de comando de rampa, esteira rolante e elevadores; preencher relatórios e fichas dos equipamentos.

1 vaga – Atendente de telemarketing

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – ligar para pessoas usando uma lista telefônica específica para vender produtos ou solicitar doações; atender chamadas de clientes em potencial; utilizar roteiros para fornecer informações sobre os produtos e apresentar seus benefícios.

3 vagas – Promotor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”; desejável ter noções de termos como layout, PDV, ponto extra, ponto extra criativo, ilha e ponta de gôndola); ter experiência/conhecimento na área de merchandising;

Atividades – apresentar a empresa; elaborar e implementar estratégias de vendas; definir metas de vendas e supervisionar a equipe; organizar o calendário de visitas do time de vendas.

2 vagas – Motorista Entregador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” ou “D”; disponibilidade para viajar quando necessário;

Atividades – efetuar entregas, conferindo as mercadorias e a documentação junto ao cliente ou responsável, bem como colhendo dados e assinaturas de comprovação; conduzir o veículo de acordo com as normas internas da empresa, obedecendo às leis de trânsito vigentes; inspecionar o veículo e apontar a necessidade de reparos ao seu superior; realizar verificações e manutenções básicas do veículo, seguir rotas e cronogramas de entrega.

3 vagas – Atendente de Lojas de Conveniência

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de Operador de Caixa e Atendimento ao Cliente; residir na zona Leste ou bairros adjacentes;

Atividades – atendimento ao cliente; apresentar opções de compras, esclarecer dúvidas, reclamações e contratação de serviços da loja (cartões, conserto de roupas, seguros, entre outros).

1 vaga – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Auxiliar Administrativo e Microsoft Excel avançado;

Atividades – realizar fechamento de caixa e de faturas, lançamento de notas de entrada, elaboração de relatórios, entre outras atividades.

Vagas no Comércio – 83

2 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar serviços de limpeza e conservação em geral e rotinas previamente estabelecidas.

3 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – atuar na limpeza e organização.

1 vaga – Designer Gráfico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – conceber e desenvolver obras de arte e projetos de design gráfico; elaborar e executar projetos de restauração e conservação preventiva de bens culturais móveis e integrados; realizar pesquisas, elaborar propostas e divulgar suas obras de arte, produtos e serviços.

1 vaga – Confeiteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir no bairro Tarumã ou adjacências;

Atividades – preparar bolos, cookies, tortas e salgados, seguindo receitas tradicionais e modernas conforme padrão da empresa; criar sobremesas para renovar cardápios; decorar os doces de forma atrativa; monitorar estoques de ingredientes de panificação; solicitar produtos para o setor de compras, entre outras atividades correlatas.

1 vaga – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir no município de Manacapuru;

Atividades – entender as necessidades dos clientes para oferecer as melhores soluções, aumentando os resultados da equipe de vendas.

3 vagas – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável ser dinâmico, comunicativo e resiliente, saber trabalhar em equipe e com meta, ter disposição para caminhar no sol e deslocar-se pela cidade;

Atividades – estudar o mercado, identificando as tendências e as necessidades do cliente ou do público-alvo de um negócio/empresa.

2 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir nas proximidades dos bairros Cidade Nova, Zumbi e Lírio do Vale;

Atividades – atendimento; cortes normais e especiais; realizar limpeza no setor.

20 vagas – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – ter experiência em vendas, bom relacionamento profissional e visão de mercado; saber cumprir metas.

2 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparação de alimentos; limpeza e conservação das dependências do restaurante, lanchonete e equipamentos; auxiliar no preparo de refeições, sobremesas e lanches; manter a ordem e a limpeza da cozinha, realizando a coleta e a lavagem das bandejas e talheres.

1 vaga – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar no preparo de refeições, sobremesas e lanches; manter ordem e limpeza da cozinha; auxiliar na higienização e armazenamento de verduras, carnes, peixes e cereais, para preparação do alimento; reposição de proteínas e vegetais no buffet do salão; preferencialmente residir próximo ao bairro Planalto.

2 vagas – Peixeiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar venda de peixe; tratar, limpar, tirar espinha, entre outras atividades correlatas.

10 vagas – Atendente de Lanchonete

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Atividades – realizar atendimento ao público, no balcão e nas mesas, anotando pedidos, solicitando o preparo dos alimentos junto à cozinha, acertando comandas, efetuando o recebimento de valores, organizando o estoque e repondo produtos em prateleiras; realizar higienização de utensílios.

3 vagas – Subgerente de Restaurante

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – coordenar as operações diárias de gestão do restaurante; oferecer serviço superior de alimentos e bebidas e maximizar a satisfação do cliente; responder com eficiência e precisão às reclamações dos clientes.

5 vagas – Gerente de Restaurante

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – coordenar as operações diárias de gestão do restaurante; oferecer serviço superior de alimentos e bebidas e maximizar a satisfação do cliente; responder com eficiência e precisão às reclamações dos clientes.

3 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – trabalhar no suporte ao cozinheiro, fazendo a separação e a limpeza dos objetos e dos alimentos; descascar, cortar, ralar e realizar outras ações no manejo da comida, conforme as orientações de um nutricionista ou chefe de cozinha.

1 vaga – Açougueiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atividades relacionadas ao recebimento de animais abatidos, desossa, preparação e conservação para a utilização; realizar a desossa e limpeza de carnes vermelhas e brancas; preparar as peças de acordo com as instruções recebidas da cozinha.

1 vaga – Cozinheiro Geral

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar alimentos sob supervisão de nutricionista, de modo que assegure a qualidade, higiene, sabor, aroma e apresentação da refeição a ser servida; inspecionar a higienização de equipamentos e utensílios.

4 vagas – Vendedor Interno – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar prospecção de novos clientes; fazer venda e pós venda, entre outras atividades correlatas.

4 vagas – Repositor de Mercadorias – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – repor e organizar produtos em prateleiras; abastecer gôndolas; repor e retirar mercadorias do estoque; informar o cliente sobre os produtos e sua localização no estabelecimento, entre outras atividades correlatas.

2 vagas – Auxiliar de Produção de Padaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência no segmento de panificação;

residir no bairro Ajuricaba ou adjacentes;

Atividades – auxiliar no setor de produção de biscoitos.

3 vagas – Auxiliar de Produção de Padaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir na zona Centro-Oeste de Manaus;

Atividades – auxiliar o padeiro no preparo de pães, salgados e massas; fabricação de pães e bolos; controlar a qualidade dos alimentos.

1 vaga – Motorista de Caminhão Toco

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” e curso de MOPP;

Atividades – dirigir e manobrar veículos, transportar pessoas, cargas ou valores. Realizar verificações e manutenções básicas do veículo.

1 vaga – Operador de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – prospectar clientes no interior da loja para preenchimento de propostas; garantir o cumprimento das normas e procedimentos com qualidade; ofertar produtos, serviços financeiros e maquinhas; vaga estendida para Pessoa com Deficiência (PcD).

2 vagas – Repositor de Mercadorias

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;