Sine Manaus oferta 74 vagas de emprego nesta terça

Manaus/AM - O Sine Manaus, oferta 74 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta terça-feira, 28, de 8h às 17h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho, e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro. Os interessados devem realizar o agendamento por meio do link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento e comparecer ao posto escolhido no dia e hora marcados, portando currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos. Vagas ofertadas para esta terça-feira: Vagas novas – 4 4 vagas – Auxiliar de Estoque Escolaridade – ensino médio completo; Experiência – seis meses na carteira de trabalho; Atividades – receber mercadorias e produtos dos fornecedores. Conferir notas fiscais e lotes de produtos recebidos. Prestar assistência durante a carga e descarga dos caminhões e outros transportes. Endereçar produtos para o local devido, realizando a armazenagem. Vaga disponível até 28/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected] Vagas em andamento – 70 1 vaga – Auxiliar de Design Gráfico Escolaridade – ensino médio completo; Experiência – seis meses na carteira de trabalho; Atividades – auxiliar na criação de materiais gráficos de comunicação visual, como banners, catálogos, panfletos, dentre outros. Desenvolver logotipos e definir diagramação, na seleção de letras para textos e tratamento de imagens. Vaga disponível até 29/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected] 1 vaga – Técnico de Refrigeração Escolaridade – ensino médio completo; Experiência – seis meses na carteira de trabalho; Requisitos obrigatórios – Possuir conhecimento com choperia; Atividades – elaborar projetos de sistemas de refrigeração e climatização, realizar instalação e manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e aplicar testes e regulagens para melhorar o seu funcionamento. Vaga disponível até 29/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected] 1 vaga – Auxiliar de Cozinha Escolaridade – ensino médio completo; Experiência – seis meses na carteira de trabalho; Requisitos obrigatórios – ter experiência com elaboração de alimentos e manusear o forno e o fogão; Atividades – auxiliar na elaboração de salgados e alimentos; manter a limpeza da cozinha em geral. Vaga estendida para Pessoa com Deficiência (PcD); Vaga disponível até 29/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected] 2 vagas – Motorista de Caminhão Escolaridade – ensino médio completo; Experiência – seis meses na carteira de trabalho; Atividades – transportar e coletar entregas de cargas no polo industrial. Vaga disponível até 29/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected] 2 vagas – Técnico em Informática Escolaridade – ensino médio completo; Experiência – seis meses na carteira de trabalho; Atividades – realizar montagem e instalação de computadores, prestar assistência na correção de defeitos ou falhas nas redes ou equipamentos, desenvolvimento e instalação de softwares e de sistemas para computadores, entre outras atividades inerentes à função. Vaga disponível até 28/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected] 8 vagas – Meio Oficial de Extrusão Escolaridade – ensino médio completo; Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho; Atividades – conferir as dimensões especificadas; leitura de instrumentos da máquina e registro de processos de qualidade. Vaga disponível até o dia 30/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected] 40 vagas – Operador de Extrusão Escolaridade – ensino médio completo; Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho; Atividades – operar máquinas de Extrusão, ajustar dimensões do produto de acordo com a produção e controlar parâmetros do processo. Vaga disponível até o dia 30/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected] 3 vagas – Líder de Extrusão Escolaridade – ensino médio completo; Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho; Atividades – organizar e distribuir a equipe; acompanhar as ordens de produção X programação e responder análise crítica. Vaga disponível até o dia 30/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected] 4 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs) Escolaridade – ensino fundamental completo; Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho; Atividades – Limpar áreas externa e interna da empresa. Vaga disponível até o dia 28/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected] 1 vaga – Pedreiro – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD) Escolaridade – ensino fundamental completo; Experiência – não é necessário; Atividades – preparar massa, rejunte e acabamento. Vaga disponível até o dia 4/1/2022 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected] 1 vaga – Agente de Portaria Escolaridade – ensino médio completo; Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho; Requisitos obrigatórios – obrigatório ter o curso de Agente de Portaria atualizado; Atividades – responsável pelo monitoramento de entrada e saída de veículos; procedimentos rotineiros de portaria. Vaga disponível até o dia 29/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected] 1 vaga – Soldador Escolaridade – ensino médio completo; Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho; Requisitos obrigatórios – candidatos precisam ter cursos pertinentes à função; Atividades – dominar todos os tipos de solda e auxiliar na revisão da solda. Vaga disponível até o dia 28/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected] 3 vagas – Operador de Máquina Pneumática (Embalador) Escolaridade – ensino médio completo; Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho; Atividades – realizar operação de máquina de embalar, manutenção e limpeza da máquina e do local de trabalho. Vaga disponível até o dia 28/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected] 2 vagas – Motorista de Caminhão Escolaridade – ensino médio completo; Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho; Requisitos obrigatórios – candidatos precisam ter Carteira de Nacional Habilitação (CNH) categoria “D” dentro do prazo de validade; Atividades – fazer as entregas da empresa, manutenção e limpeza dos veículos. Vaga disponível até o dia 28/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

