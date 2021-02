Sine Manaus oferta 52 vagas de emprego nesta segunda-feira

Além das vagas de emprego, o Sine Manaus continua prestando seus demais serviços de forma remota. Orientações sobre a validação da CTPS Digital, entrada no seguro-desemprego ou qualquer outra dúvida, são feitas no WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h.

Enviar currículos com o assunto “Estágio em Segurança do Trabalho”

Escolaridade – ensino cursando a partir do segundo período de tecnólogo de segurança do trabalho ou quinto período de bacharelado de segurança do trabalho;

Atividades – dirigir o veículo da empresa, transportando mercadorias, realizar entregas e fazer coletas, atuar com o cumprimento de rotas diárias estabelecidas de diversas regiões da cidade, realizar preenchimento de relatórios de bordo e manter o contato diário com os superiores.

Atividades – unir e cortar peças de ligas metálicas usando processos de soldagem, preparar equipamentos e acessórios consumíveis de soldagem; aplicar as estritas normas de segurança, organização do local de trabalho e meio ambiente.

Atividades – acompanhar e fiscalizar a execução de quaisquer outros serviços de manutenção executados por terceiros, controlando e efetuando medição, visando garantir que sejam realizados de acordo com as especificações e normas técnicas, acompanhar e fiscalizar a conservação das instalações e ferramentas, bem como a disponibilidade de equipamentos, peças e materiais de manutenção.

Manaus/AM - O Sine Manaus oferta 52 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta segunda-feira (1º. Devido à pandemia da Covid-19, os atendimentos presenciais ainda não estão sendo realizados nos postos do órgão, mas os candidatos interessados nas vagas disponíveis devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] No campo assunto, deve-se colocar o nome da vaga pretendida.

