Sine Manaus oferta 290 vagas de emprego nesta quarta-feira

Manaus/AM - O Sine Manaus, oferece 296 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta quarta-feira (11), das 8h às 17h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho, e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Vagas ofertadas para esta quarta-feira:

VAGAS NOVAS: 74

2 vagas – Eletricista Automotivo

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na carteira de trabalho;

Atividades – realizar manutenção e reparo de motores, sistemas e partes de veículos automotores, substituir peças, reparar e testar desempenho de componentes e veículos.

Vaga disponível até 12/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Administrativo – vaga exclusiva para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – auxiliar na rotina administrativa.

Vaga disponível até 12/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Financeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir conhecimento avançado em Excel, experiência em PROCV e tabela dinâmica;

Atividades – Verificar controle de caixa, controle de despesas, relatórios de despesas, envio de carnês, auditoria em vendas, organização e fechamento de mês.

Vaga disponível até 12/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Supervisor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência com vendas de cursos profissionalizantes consignados e/ou vendas de serviços;

Atividades – coordenar equipes de vendas visando alcançar as metas estabelecidas, apontando e propondo melhorias e soluções. Orientar e dar suporte, analisar e acompanhar resultados, treinamentos, entregas de indicadores.

Vaga disponível até 11/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Vendedor Porta a Porta

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho ou declaração;

Requisitos obrigatórios – experiência com vendas de cursos profissionalizantes consignados e/ou vendas de serviços;

Atividades – Captar novos alunos através de vendas externas e parcerias afins.

Vaga disponível até 11/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho ou declaração;

Requisitos obrigatórios – experiência com vendas de cursos profissionalizantes consignados e/ou vendas de serviços.

Atividades – Captar novos alunos através do atendimento pessoal, telemarketing ativo e receptivo e parcerias afins.

Vaga disponível até 11/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Confeiteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência com confeitaria fina, salgados em geral, pizzas, pães e ter conhecimento com práticas de segurança alimentar;

Atividades – Desenvolver e fabricar novas receitas, decorar bolos em geral, confeccionar salgados e pães.

Vaga disponível até 13/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Cozinheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Obrigatório ter experiência com buffet self-service. Imprescindível ter experiência com comida brasileira e internacional;

Atividades – Coordenar as atividades de preparação das refeições, planejar cardápio, acompanhar a produção.

Vaga disponível até 13/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Padeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência em fabricação de pães especiais, artesanais, bolos, doces, pizzas, salgados em geral;

Atividades – fabricar produtos de panificação e confeitaria. Recomendar e desenvolver receitas para a renovação da produção.

Vaga disponível até 13/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Apresentar planos da academia e vender planos para fidelização dos clientes.

Vaga disponível até 12/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Eletricista Industrial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência com construção civil e que more na zona Leste;

Atividades – realizar montagem de eletrocalhas, montagem de iluminação, corte e dobra de barramento, conhecimentos em bitola de cabo, solda isotérmica, instalar medidores de grandeza.

Vaga disponível até 13/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

7 vagas – Assistente de Vendas

Escolaridade – ensino superior cursando Administração, Gestão Financeira ou áreas correlacionadas;

Experiência – registrada na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável possuir CNH categoria B dentro do prazo de validade;

Atividades – atender o cliente, atuar na prospecção e realizar vendas e acompanhamento dos processos.

Vaga disponível até 16/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

7 vagas – Auxiliar Mecânico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – diferencial possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade e cursos voltados na área;

Atividades – Auxiliar o mecânico e realizar atendimento ao cliente.

Vaga disponível até 13/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Mecânico de Automóveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade;

Atividades – Realizar manutenção mecânica preventiva e corretiva de veículos, montar e trocar peças, lubrificar motor, regular mecanismos e alinha direção.

Vaga disponível até 16/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na carteira de trabalho;

Atividades – Realizar vendas de balcão, atender de acordo com os processos, realizar prospecção de clientes e pós-vendas.

Vaga disponível até 13/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Supervisor de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência em vendas e supervisor de área comercial;

Atividades – supervisionar e liderar equipe de, aproximadamente, 8 pessoas, acompanhar rotinas de vendas, organizar loja e conferir entrada e saída de mercadorias.

Vaga disponível até 16/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Recebimento Fiscal

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – saber realizar entrada de nota fiscal e conferência;

Atividades – auxiliar no lançamento e conferência de entrada de notas fiscais de mercadorias para verificar impostos e inconsistências, conferir livros fiscais e emitir notas fiscais de devolução.

Vaga disponível até o dia 12/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Faturista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – emitir notas fiscais de produtos e serviços, realizar cálculos de impostos e alíquotas. Receber e preparar documentos para análise cadastral e liberação de crédito a fim de gerar faturamento e liberar pedidos.

Vaga disponível até o dia 12/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Ajudante de Caminhão

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar, entregar e manusear cargas e descargas de mercadorias.

Vaga disponível até o dia 12/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Ajudante de Depósito

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – controlar o estoque dos produtos ou materiais, localizar os lotes a expedir, emitir notas fiscais, conferir as encomendas e o material a expedir.

Vaga disponível até o dia 12/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

4 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”. Preferencial ter o curso de Movimentação Operacional de Produtos Perigosos (MOPP) atualizados;

Atividades – transportar materiais e produtos para diversos itinerários. Elaborar relatórios de viagem e rota.

Vaga disponível até o dia 12/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Auxiliar de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com alimentos como em cozinha industrial e restaurantes. Os candidatos devem residir próximo ou nas localidades do bairro Tarumã. Desejáveis candidatos que possuam automóvel próprio.

Atividades – organizar a área de serviço, auxiliar na produção de alimentos, no abastecimento da linha de produção e limpeza em geral.

Vaga disponível até o dia 12/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Produção – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar a montagem de motocicletas.

Vaga disponível até o dia 13/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Assistente Administrativo – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – quatro meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter domínio no Excel;

Atividades – elaborar a criação de planilhas e gráficos, recebimento de documentação e controle de dados no sistema.

Vaga disponível até o dia 11/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Supervisor de Operações

Escolaridade – ensino superior completo em Administração, Economia, Direito ou Engenharia de Produção;

Experiência – registrado na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento com sistema WMS (Warehouse Management System), conhecimento em inventário e estoque, conhecimento em logística/foco em operações de armazém e disponibilidade de horário;

Atividades – realizar trabalhos em altura sob demanda em equipamentos apropriados quando habilitado e autorizado, acompanhar as temperaturas dos armazéns e antecâmaras frias, agindo se estiver fora do padrão, acompanhar o quadro de funcionários, sua demanda, atuando para equilibrá-lo sempre que necessário.

Vaga disponível até o dia 12/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

4 vagas – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de operador de empilhadeira atualizado e Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”;

Atividades – realizar diariamente a armazenagem de pallets e caixas operando empilhadeira elétrica.

Vaga disponível até o dia 12/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Instalador Técnico de Purificador de Água

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em zona e Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” ou “B”;

Atividades – realizar a instalação e limpeza em purificadores e bebedouros de água.

Vaga disponível até o dia 13/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico de Refrigeração

Escolaridade – ensino técnico completo em Refrigeração;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Atividades – realizar a instalação, manutenção e limpeza de ar condicionado Split de 12.000 a 60.000 BTUs.

Vaga disponível até o dia 12/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Refrigeração

Escolaridade – ensino técnico completo em Refrigeração;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Atividades – auxiliar na instalação, manutenção e limpeza de ar condicionado Split de 12.000 a 60.000 BTUs.

Vaga disponível até o dia 12/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Jardineiro

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Atividades – efetuar corte de gramas e arbustos, manutenção de jardins e operar roçadeira.

Vaga disponível até o dia 12/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Agente de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com roçadeiras;

Atividades – varrer, limpar, cuidar de jardins, plantas e operar roçadeiras.

Vaga disponível até o dia 12/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

VAGAS EM ANDAMENTO: 222

100 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com manuseio de equipamentos industriais de limpeza;

Atividades – fazer a higienização e a conservação de lugares, limpar o chão e os vidros, remover o lixo, limpar banheiros, salas e áreas de convivência.

Vaga disponível até 17/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

6 vagas – Ajudante de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria “B”, dentro do prazo de validade;

Atividades – preparar cargas e descargas de mercadorias, movimentar mercadorias em transportes, abastecer os bebedouros com garrafões de água potável, e cuidar da assepsia dos garrafões de bebedouros.

Vaga disponível até 13/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

6 vagas – Auxiliar de Jardinagem

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar na preparação da terra, executar o plantio de sementes e mudas em covas previamente preparadas nos canteiros. Auxiliar no paisagismo e na conservação dos jardins. Executar sob a podagem das plantas, aparando-as com serras e tesouras. Ajudar na pulverização de inseticidas.

Vaga disponível até 13/08/2021 ou até o encerramento da vaga.

4 vagas – Jardineiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Responsável por escolher os melhores adubos, além de preparar o substrato: terra, pedras, areia e o que mais for necessário.

Vaga disponível até 13/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico em Segurança do Trabalho

Escolaridade – ensino técnico completo em Segurança do Trabalho;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – elaborar e orientar atividades de segurança do trabalho e preservação física dos funcionários em empresas, construções e instalações industriais. Inspecionar equipamentos e condições de trabalho, investigar e analisar causas de acidentes para eliminar riscos.

Vaga disponível até 13/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Produção de Padaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável que resida no bairro Planalto, ou nos conjuntos Belvedere e Campos Elíseos;

Atividades – assar pães e salgados em geral. Manuseio de forno turbo e lastro.

Vaga disponível até 11/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Operador de Ponte

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir o curso de Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais (NR-11) atualizado;

Atividades – operar ponte rolante para transporte de cargas leves ou pesadas, ajustar comandos e avaliar condições de funcionamento da máquina.

Vaga disponível até 11/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

30 vagas – Soldador de Eletrodo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável ter experiência no ramo naval;

Atividades – identificar posição de soldagem, aplicar removedores para retirada de óleos. Aquecer previamente a peça com maçarico e escovar peças.

Vaga disponível até 18/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Lavador de Veículos

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”, dentro do prazo de validade;

Atividades – atuar com lavagem e secagem de veículos, aplicação de produtos, higienização e polimento.

Vaga disponível até 12/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”, dentro do prazo de validade e ter experiência com aparelhos de climatização e refrigeração;

Atividades – executar serviços de assistência técnica, realizar instalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de climatização e refrigeração, de acordo com normas de segurança e qualidade.

Vaga disponível até 11/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter trabalhado com refrigeração residencial e ter experiência com manutenção de Split, Self Container, compressores pistão, Scrool, controladores e exibidores;

Atividades – auxiliar na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de ar-condicionado de baixa e média complexidade, acompanhar a troca e limpeza de filtros, ajustes de correias, auxiliar no conserto de equipamentos diversos nos testes no sistema de refrigeração.

Vaga disponível até 11/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Eletricista Predial

Escolaridade – ensino Técnico Completo em Eletricista;

Experiência – registrada na carteira de trabalho;

Atividades – Realizar pequenas instalações elétricas, como pontos de energia e iluminação, manter os sistemas de energia e iluminação operando regularmente, substituir lâmpadas, tomadas, entre outros.

Vaga disponível até 12/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Vendedor Porta a Porta

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho, declaração ou trabalho avulso;

Requisitos obrigatórios – possuir boa dicção e habilidade do pacote Office. Desejável possuir veículo próprio (moto ou carro) e experiência com vendas de serviços;

Atividades – Criar estratégias de vendas dos serviços, captação de novos clientes porta a porta, abordagem em Pessoa Jurídica, realizar vendas por telefone, pós-vendas, realizar ações de vendas, entre outras atividades.

Vaga disponível até 11/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Eletricista Automotivo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar em Manaus, com idas à Pitinga (Presidente Figueiredo), conforme demanda. Desejável possuir curso técnico em Refrigeração Automotiva e ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”, dentro do prazo de validade;

Atividades – executar instalação e manutenção elétrica preventiva e corretiva em veículos, analisar as necessidades de troca e regulagem, montar sistemas e aplicar testes de funcionamento, preencher relatórios de serviços e fazer checklist do equipamento.

Vaga disponível até 12/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Estágio em Recursos Humanos

Escolaridade – ensino superior cursando Recursos Humanos, Psicologia ou áreas correlacionadas, a partir do 2° período;

Experiência – não necessário;

Atividades – verificar ponto eletrônico. Alterar, corrigir no sistema de ponto eletrônico e auxiliar no monitoramento das presenças.

Vaga disponível até 11/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Atividades – realizar atendimento no balcão, examinar as peças de carnes recebidas, verificando se está de acordo com a aquisição para comprovar a qualidade e a quantidade, armazenar a carne, dispondo-a em frigorífico para evitar sua deterioração.

Vaga disponível até o dia 13/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Desossador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Requisitos obrigatórios – desejável experiência em atendimento, rotinas de açougue ou manipulação de alimentos;

Atividades – preparar, limpar e cortar carnes para comercialização, examinar as peças de carnes recebidas, armazenar a carne, dispondo-a em frigorífico para evitar sua deterioração.

Vaga disponível até o dia 13/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

4 vagas – Barista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar café expresso de alta qualidade criando novos sabores e estilos unindo frutos e outras bebidas.

Requisitos obrigatórios – obrigatório saber operar máquina de café expresso, entender sobre grãos de café e o processo de torra;

Vaga disponível até o dia 11/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Encarregado de Projetos

Escolaridade – ensino superior em Engenharia Mecânica ou Técnico em Automação Industrial;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência comprovada em desenhos em software, cargo de liderança, conhecimento e manuseio em Autocad;

Atividades – liderar equipe e realizar criação de projetos.

Vaga disponível até o dia 13/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico em Eletrônica

Escolaridade – ensino técnico completo em Eletrônica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – análise de placas, trocas de componentes, limpeza de circuitos.

Vaga disponível até o dia 13/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Artesão de Cartonagem

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – confecção de caixas de papelão com revestimento em papel especial e vinil.

Vaga disponível até o dia 13/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Mecânico de Injeção Eletrônica

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar a manutenção preventiva e corretiva de veículos.

Vaga disponível até o dia 13/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Mecânico de Injeção Eletrônica

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar na manutenção preventiva e corretiva de veículos.

Vaga disponível até o dia 13/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

7 vagas – Operador de Máquina Fin Press Expander ou “Bengaleira”

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência na operação de máquinas, ar-condicionado e curso de Treinamento Básico Operacional;

Atividades – realizar operação de máquinas Fin Press Expander e H/P Bending (bengaleira).

Vaga disponível até o dia 12/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

8 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – efetuar vendas externas, panfletagem, prospecção e fechamentos de contratos.

Vaga disponível até o dia 10/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em produtos de construção civil, Carteira Nacional de Habilitação categoria A e veículo próprio;

Atividades – atuar na área comercial, roteirizar visitas diárias.

Vaga disponível até o dia 13/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Administrativo – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com informática e pacote Office;

Atividades – auxiliar nas áreas de finanças, cobrança e operacional.

Vaga disponível até o dia 11/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

15 vagas – Ajudante de Produção – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – verificar o programa de produção, abastecer a máquina e efetuar o checklist da mesma.

Vaga disponível até o dia 11/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Costureira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir nos seguintes bairros: Crespo, Raiz, Cachoeirinha, Japiim, Colônia Oliveira Machado ou zona Leste;

Atividades – colocar e tirar etiquetas, corte e costura.

Vaga disponível até o dia 11/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

4 vagas – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Requisitos obrigatórios – ter o curso de Operador de Empilhadeira atualizado;

Atividades – realizar carregamento e descarregamento de produtos e estufagem de contêineres, com ou sem utilização de equipamentos mecânicos, bem como manusear os produtos no armazém, sejam retirando-os ou colocando-os em paletes, gaiolas, containers, estruturas, mesmo que manualmente.

Vaga disponível até o dia 12/8/2021 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Lubrificador de Máquinas

Escolaridade – ensino técnico completo em Lubrificação de Máquinas;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Atividades – realizar lubrificação de máquinas, programação de manutenção e organização da área de inflamáveis.

Vaga disponível até o dia 12/8/2021 ou até o encerramento da vaga.