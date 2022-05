Sine Manaus oferta 284 vagas de emprego nesta segunda; Confira

Manaus/AM - O Sine Manaus, oferta 284 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta segunda-feira (30), de 8h às 17h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Vagas ofertadas para esta segunda-feira:





Vagas Novas – 70

1 vaga – Assistente Administrativo – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de pacote Office;

Atividades – realizar atendimento ao cliente, recebimento de veículos, acompanhar os serviços dos veículos na oficina, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 31/05/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar Administrativo – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar cargas e descargas de mercadorias, movimentar mercadorias em transportes, coletar e entregar encomendas. Receber e solicitar informações, autorizações e orientações de transporte, embarque e desembarque de mercadorias.

Vaga disponível até 31/05/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista Entregador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”; Curso de Direção defensiva, MOPP e Primeiros Socorros;

Atividades – cumprir rotas e cronogramas de entrega. Carregar, descarregar, preparar, inspecionar e operar o veículo de entrega.

Vaga disponível até 31/05/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Recursos Humanos – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Desejável: Vivência em empresa certificada ISO 9001/14001; Auditorias Internas.

Atividades – auxiliar nos sub processos de treinamento e desenvolvimento, recrutamento e seleção, e departamento pessoal.

Vaga disponível até 31/05/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Torneiro Mecânico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Usinagem e Metrologia Básica; Desejável: Vivência em empresa certificada ISO 9001/14001;

Atividades – operar furadeira elétrica, serra mecânica/elétrica e torno mecânico, para confeccionar peças de acordo com o solicitado para manutenção em máquinas, equipamentos e outros, recuperando-os de forma preventiva e corretiva.

Vaga disponível até 31/05/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Encarregado de Manutenção Elétrica

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter cursos técnicos na área e NR-10 e NR-35;

Atividades – fazer a limpeza interna das salas de aula, como vidros, chão, pó, quadro, riscos das classes, corredores e escadarias; Fazer limpeza da área externa, lavar calçadas; Fazer limpeza das portas de vidro; Lavar e recolher lixo dos banheiros;

Vaga disponível até 03/06/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Babá

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira Trabalho;

Atividades – cuidar de bebês, a partir de objetivos estabelecidos, zelando pelo bem-estar, saúde, alimentação e higiene pessoal.

Vaga disponível até 02/06/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Torneiro Mecânico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira Trabalho;

Atividades – relacionadas à tornearia, confecção de peças e usinagem.

Vaga disponível até 02/06/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor de Autopeças

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência em vendas de autopeças;

Atividades – promover vendas, ser responsável pelo pré e pós venda.

Vaga disponível até 02/06/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino técnico em Refrigeração ou Mecânica completo;

Experiência – seis meses na Carteira Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de NR-10.

Atividades – executar serviços de manutenção mecânica preventiva e corretiva em todos os equipamentos e respectivos acessórios, assegurando o seu adequado funcionamento.

Vaga disponível até 30/05/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – candidatos com experiência e conhecimento em empresas do Distrito Industrial, Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade e veículo próprio;

Atividades – promover vendas, ser responsável pelo pré e pós venda.

Vaga disponível até 31/05/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Torneiro Mecânico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – experiência em torno convencional e noções de retifica;

Atividades – relacionadas à tornearia, confecção de peças e usinagem.

Vaga disponível até 01/06/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Fresador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – experiência com retífica plana, metrologia, leitura e interpretação de desenho técnico;

Atividades – realizar fresa convencional, fabricação de peças de precisão.

Vaga disponível até 01/06/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vagas em Andamento – 214

1 vaga – Analista Contábil

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – coordenar e orientar as atividades contábeis; Desenvolver estudos, elaborar, publicar e converter as Demonstrações Contábeis; Atender as auditorias e fiscalizações internas e externas; Analisar e interpretar a legislação; Elaborar e analisar Informações Trimestrais – ITR e Demonstrações Financeiras Padronizada.

Vaga disponível até 30/05/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Analista Fiscal

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atuar ou auxiliar na apuração e na declaração de impostos diretos e indiretos de uma empresa. Realizar escrituração fiscal, atender fiscalizações e participar na análise dos procedimentos fiscais.

Vaga disponível até 30/05/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Cobrança

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Microsoft Excel avançado e preferencialmente possuir experiência na área de medicamentos;

Atividades – cadastrar novos clientes. Realizar conciliação bancária, cobrança, análise de créditos, negociação de débitos e gerar relatórios.

Vaga disponível até 30/05/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista Roll On

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “E”; Curso de MOPP; Disponibilidade para atuar em Juruti/PA; Desejável curso de Direção Defensiva;

Atividades – dirigir caminhão Roll On.

Vaga disponível até 30/05/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categorias “A ou B” e moto ou carro próprio;

Atividades – deslocar-se até potenciais clientes para tentar vender produtos ou serviços, por meio de reuniões presenciais com apresentações, negociações e follow-up de vendas.

Vaga disponível até 30/05/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” e moto própria;

Atividades – deslocar-se até potenciais clientes para tentar vender produtos ou serviços, por meio de reuniões presenciais com apresentações, negociações e follow-up de vendas.

Vaga disponível até 30/05/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Retroescavadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter certificado de Operador de Retroescavadeira, experiência com escavação em expansão de rede de água e Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”;

Atividades – responsável por conduzir e operar os equipamentos em obras de construção civil e movimentação de materiais. Planejar o trabalho e executar a manutenção preventiva das máquinas pesadas.

Vaga disponível até 30/05/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Pedagogo

Escolaridade – ensino superior completo em Pedagogia;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – fornecer apoio e orientação para a construção do conhecimento, através do ensino e do aprendizado de qualidade.

Vaga disponível até 30/05/2022 ou até o encerramento da vaga.

4 vagas – Motoboy

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – realizar manutenção de equipamentos e acessórios; instalar tubulações; preparar locais para instalação; realizar teste de alta pressão (estanqueidade).

Vaga disponível até 30/05/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Mecânico a Diesel

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A/B”; Certificados NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade), NR-35 (Trabalho em Altura) e SEP atualizados; Ter disponibilidade para viagens e realizar serviços aos finais de semana;

Atividades – executar manutenções preventivas em grupos geradores com troca de óleo e filtros; Limpeza geral do equipamento e sala de máquina; Auxiliar na montagem, desmontagem e substituição de peças; Auxiliar em consertos mecânicos nas partes mais simples e demais atividades correlatas a função.

Vaga disponível até 30/05/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Gerente Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter os cursos de pacote Microsoft Office nível avançado;

Atividades – liderar equipe para alcance de resultados; Gerenciar demandas operacionais e administrativas; Coordenação e organização de equipe e atendimento.

Vaga disponível até 30/05/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar Operacional

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Operador de Empilhadeira; Diferencial ter atuado na área de operações de carga aérea;

Atividades – realizar a movimentação da carga aérea cumprindo os requisitos do setor. Zelar pela limpeza e organização da área de trabalho. Cuidar de todos os equipamentos de movimentação e de apoio operacional

Vaga disponível até 30/05/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Produção – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Atividades – executar serviços na linha de produção, tais como: montagens de componentes, conexão de fiação, fixando partes, soldando peças, colocando e encaixando as peças nos gabinetes e utilizando-se de parafusadeiras e ferro de solda na posição em pé.

Vaga disponível até 05/06/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Ajudante de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Atividades – manusear e movimentar cargas, realizar retirada de produtos da linha de produção.

Vaga disponível até 30/05/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Sushiman

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Atividades – auxiliar na preparação de pratos de comida japonesa. Limpar peixe, fazer cortes, receber pedidos, mercadorias e manter o controle de desperdício.

Vaga disponível até 30/05/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Automóvel

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – profissional com conhecimentos suficientes de Mecânica para diagnosticar, de forma precisa e rápida, problemas em automóveis, além de realizar reparos e manutenção em carros e motocicletas. Esse profissional é capaz de desmontar o automóvel, reparar e substituir qualquer peça, ajustar e lubrificar o motor de um veículo.

Vaga disponível até 30/05/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor de Materiais de Construção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – vender mercadorias em estabelecimentos do comércio varejista ou atacadista, auxiliando os clientes na escolha.

Vaga disponível até 30/05/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Vendedor Porta a Porta

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Atividades – efetuar visitas aos possíveis compradores objetivando a oferta de produtos.

Vaga disponível até 30/05/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar a limpeza e manutenção das áreas internas e externas.

Vaga disponível até 30/05/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Repositor de Mercadorias

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Requisitos Obrigatórios – residir na zona Sul (Educandos, Betânia, São Lázaro, Santa Luzia, Cachoeirinha, Praça 14, Centro e adjacências); Desejável: curso de Repositor e Atendimento ao Cliente;

Atividades – repor e arrumar as mercadorias, sendo responsável por organizar e abastecer as gôndolas de produtos; Prestar atendimento aos clientes, indicando a posição de uma mercadoria.

Vaga disponível até 30/05/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Bombeiro Hidráulico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – operacionalizar projetos de instalações de tubulações, definir traçados e dimensionar tubulações; especificar, quantificar e inspecionar materiais; preparar locais para instalações, realizar pré-montagem e instalar tubulações. Realizar testes operacionais de pressão de fluidos e testes de estanqueidade;

Vaga disponível até 30/05/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Cozinheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar pratos, atentando para as especificações da comanda ou cardápio. Manipular e temperar alimentos e verificar o estado de conservação dos ingredientes utilizados, para atender as exigências dos pedidos e assegurar o padrão de qualidade.

Vaga disponível até 30/05/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – demonstrar produtos, atender clientes, controlar entrada e saída de mercadorias, preparar mercadorias para venda, promover a venda de produtos, expor mercadorias nos pontos de venda e trocar mercadorias.

Vaga disponível até 30/05/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Automóveis

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade e cursos na área;

Atividades – realizar manutenção preventiva e corretiva de veículos, montar e trocar peças, lubrificar motor e trocar óleo e alinhar direção.

Vaga disponível até 01/06/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Nutricionista

Escolaridade – ensino superior completo em Nutrição;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”;

Atividades – supervisionar processos de produção e distribuição, participar de pesquisas para a melhoria, adequação e desenvolvimento de produtos sob supervisão, verificar as condições do ambiente, equipamentos e produtos.

Vaga disponível até 30/05/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Caixa – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – os candidatos precisam ter domínio no Pacote Office;

Atividades – realizar abertura do caixa, conferindo os numerários abastecidos; Atender clientes que realizaram as compras de produtos.

Vaga disponível até 31/05/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Veículos Leves e Pesados

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar serviços em caminhão leve e pesado, com experiência em hidráulica, elétrica e mecânica.

Vaga disponível até 31/05/2022 ou até o encerramento da vaga.

60 vagas – Mecânico de Manutenção Industrial

Escolaridade – ensino médio completo ou cursando técnico em Mecânica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – reportar-se ao supervisor imediato de manutenção, executar serviços de manutenção elétrica, mecânica e trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, proteção e qualidade do ambiente.

Vaga disponível até 06/06/2022 ou até o encerramento da vaga.

60 vagas – Eletricista

Escolaridade – técnico de Eletrotécnica, Eletroeletrônica ou Eletromecânica completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de NR-10 atualizado;

Atividades – realizar a manutenção elétrica preventiva e corretiva de infraestrutura, máquinas, motores e equipamentos da empresa de forma a mantê-los em perfeitas condições de uso bem como participar de sua instalação e montagem.

Vaga disponível até 06/06/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Artífice de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos.

Vaga disponível até 06/06/2022 ou até o encerramento da vaga.

20 vagas – Serralheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – confeccionar, reparar e instalar peças e elementos diversos em chapas de metal como aço, ferro galvanizado, cobre, estanho, latão, alumínio e zinco; Recortar e modelar barras perfiladas de materiais ferrosos e não ferrosos para fabricar esquadrias, portas, grades e peças similares.

Vaga disponível até 06/06/2022 ou até o encerramento da vaga.

20 vagas – Técnico em rede de computadores

Escolaridade – ensino técnico em Rede de Computadores completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter os cursos de NR-10 e NR-35 atualizados;

Atividades – montar, configurar e realizar a manutenção de computadores em rede, realizar a instalação e configuração de dispositivos de comunicação digital e de sistemas operacionais.

Vaga disponível até 06/06/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Encarregado de Obras

Escolaridade – ensino técnico em Edificações completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – supervisionar as equipes de trabalhadores da construção civil que atuam em usinas de concreto, canteiros de obras civis e ferrovias; Elaborar documentação técnica e controlar recursos produtivos da obra, controlar padrões produtivos da obra tais como inspeção da qualidade dos materiais de insumos utilizados.

Vaga disponível até 06/06/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Jardineiro Roçador

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar roçagem, cuidados com plantas e poda.

Vaga disponível até 01/06/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Linha de Produção – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – executar a despaletização de vasilhames vazios, montar paletes com os produtos envasados, realizar a organização dos vasilhames e abastecer as linhas de produção.

Vaga disponível até 31/05/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com materiais de construção.

Atividades – atender clientes presencialmente e via telefone; Processar e gerenciar pedidos de clientes; Processar vendas à vista ou a prazo; Fazer pós venda e acompanhar as vendas realizadas início e fim.

Vaga disponível até 30/05/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Analista de RH

Escolaridade – ensino superior em Administração, Gestão de Recursos Humanos e áreas afins incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento em controle de ponto, banco de horas, folha de pagamento, sistema Alterdata e Whintor.

Atividades – realizar admissão, rescisão, férias, gerar guias de FGTS, E-social e manter contato com colaboradores.

Vaga disponível até 30/05/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Supervisor de Manutenção Industrial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – os candidatos devem residir na zona Leste;

Atividades – direcionar todos os processos de manutenção mecânica e elétrica da unidade, realizando a programação das manutenções preventivas, corretivas e revisões.

Vaga disponível até 31/05/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Assistente Financeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – os candidatos devem residir na zona Leste da cidade;

Atividades – receber e registrar mercadoria; Abertura e fechamento de caixa e atendimento ao cliente.

Vaga disponível até 02/06/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – conhecimento em Pacote Office e em departamento de utilidades domésticas, cama, mesa e banho;

Atividades – efetuar vendas e apresentação de produtos, prospecção de clientes e pós venda.

Vaga disponível até 30/05/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Contabilidade

Escolaridade – ensino superior completo em Contabilidade;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – os candidatos devem ter CRC ativo e experiência com sistema Protheus. Desejável ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”;

Atividades – apuração de impostos, envio de obrigações assessorais e classificação contábil.

Vaga disponível até 30/05/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Seccionadora

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar, regular e operar máquina de corte e coladeira de fita de bordo, auxiliando em todo o processo produtivo de móveis.

Vaga disponível até 31/05/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Atendente de Telemarketing

Escolaridade – ensino Médio Completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atendimento de telefones, pedidos para rota, prospectar clientes e realizar orçamentos;

Requisitos Obrigatórios – os candidatos precisam ter experiência com informática e se expressar bem.

Vaga disponível até 30/05/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Vendedor

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – os candidatos precisam ter experiência em vendas de autopeças;

Atividades – promover vendas, ser responsável pelo pré e pós venda.

Vaga disponível até 31/05/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Escritório

Escolaridade – ensino médio completo ou cursando ensino superior em Contabilidade e áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – os candidatos precisam ter experiência no setor financeiro;

Atividades – realizar lançamentos, emitir notas fiscais, lançar e fazer impostos, tributos e encargos.

Vaga disponível até 30/05/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atendimento no balcão, examinar as peças de carnes recebidas, verificando se está de acordo com a aquisição para comprovar a qualidade e a quantidade, armazenar a carne, dispondo-a em frigorífico para evitar sua deterioração.

Vaga disponível até 10/06/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – necessário ter experiência com materiais de construção;

Atividades – atender clientes presencialmente e via telefone; Processar e gerenciar pedidos de clientes; Processar vendas à vista ou a prazo; Fazer pós venda e acompanhar as vendas realizadas início e fim.

Vaga disponível até 02/06/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Linha de Produção – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – necessário que os candidatos residam na zona Leste;

Atividades – executar a despaletização de vasilhames vazios, montar paletes com os produtos envasados, realizar a organização dos vasilhames e abastecer as linhas de produção.

Vaga disponível até 31/05/2022 ou até encerramento da vaga.