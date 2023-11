Sine Manaus oferta 273 vagas de emprego para esta sexta; confira

Manaus/AM - O Sine Manaus oferta 273 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta sexta-feira (10), de 8h às 16h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Leste.

Vagas Novas – 68

2 vagas – Eletricista de Manutenção em Geral

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – fazer ajustes, montar e regular painéis elétricos e eletrônicos em máquinas e equipamentos; interpretar desenhos, esboços, especificações e outras informações; executar encaixe e montagem de peças; instalar e conectar fios elétricos no conjunto; realizar testes no equipamento; reparar defeitos e desmontar peças.

Disponível até 10/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Bombeiro Hidráulico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – operacionalizar projetos de instalações de tubulações, definir traçados e dimensionar tubulações; especificar, quantificar e inspecionar materiais; preparar locais para instalações, realizar pré-montagem e instalar tubulações; realizar testes operacionais de pressão de fluidos e estanqueidade.

Disponível até 10/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico em Segurança do Trabalho

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-33 e NR-35 atualizados;

Atividades – participar da elaboração e implementação de política de saúde e segurança no trabalho.

Disponível até 10/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista de Ônibus Rodoviário

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” ou “E” dentro do prazo de validade; ter curso de transporte coletivo de passageiros atualizado; ter disponibilidade para viagens e trabalho em regime de escala 12x8;

Atividades – realizar transporte de passageiros.

Disponível até 10/11/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Eletricista de Automóveis

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em elétrica de carro pesado, disponibilidade para viagens e trabalho sob escala 12x8;

Atividades – executar serviços de instalação e reparos na parte elétrica dos veículos, utilizando ferramentas e aparelhos diversos.

Disponível até 10/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Dedetizador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” e disponibilidade de horário;

Atividades – dedetizar terrenos baldios, residências, prédios comerciais e órgãos públicos, para eliminar e controlar pragas.

Disponível até 10/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade; ter certificado do curso de refrigeração e disponibilidade de horário;

Atividades – especificar materiais e acessórios; instalar equipamentos de refrigeração e ventilação; realizar testes nos sistemas de refrigeração, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 10/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário;

Atividades – auxiliar na instalação, manutenção preventiva e corretiva de sistemas de refrigeração e ventilação; realizar testes finais nos equipamentos, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 10/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Atendente de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em redes sociais;

Atividades – realizar atendimento ao cliente em loja e vendas por meio de redes sociais.

Disponível até 10/11/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar Administrativo – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – auxiliar em rotinas administrativas.

Disponível até 10/11/2023 ou encerramento da vaga.

15 vagas – Pedreiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar serviços de assentamento e instalações de materiais diversos, como granitos e mármores em bancadas, instalações de janelas, portas, louças sanitárias, cubas e outros acessórios de acabamento em obras.

Disponível até 10/11/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Costureira

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com interlock, overlock e galoneira;

Atividades – trabalhar com produção de vestuário, utilizando máquinas de costura para criar roupas, acessórios, artigos para o lar e outros itens.

Disponível até 10/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Repositor – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – responsável pela organização, conservação e precificação de produtos; fazer o registro de entrada e saída de mercadorias; controlar os níveis de estoque, solicitando a compra dos materiais necessários para reposição.

Disponível até 10/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Artífice

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável pelos serviços de manutenção geral e pequenos reparos; contribuir com a limpeza, conservação e organização do local; oferecer suporte técnico e operacional para as tarefas rotineiras.

Disponível até 10/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Empregada Doméstica (Serviços Gerais)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir no bairro Ponta Negra ou proximidades;

Atividades – preparar refeições e prestar assistência às pessoas; organizar e limpar roupas e sapatos; colaborar com a administração da casa, conforme orientações recebidas; realizar arrumação ou faxina; cuidar de plantas do ambiente interno e de animais domésticos.

Disponível até 10/11/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Servente de Obras

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir nas zonas Leste ou Norte de Manaus;

Atividades – realizar a preparação e transporte de materiais, ferramentas, equipamentos e peças, seguindo instruções de limpeza e organização; auxiliar o oficial ou encarregado, trabalhando em equipe ou de forma independente para garantir a conclusão das tarefas; manter a conservação dos locais onde os serviços estão sendo realizados.

Disponível até 10/11/2023 ou encerramento da vaga.

8 vagas – Manobrista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação “B” dentro do prazo de validade;

Atividades – manobrar veículos manuais e automáticos.

Disponível até 10/11/2023 ou encerramento da vaga.

6 vagas – Guardador de Veículos

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação “B” dentro do prazo de validade;

Atividades – controlar o acesso de veículos no estacionamento; orientar clientes e manobristas; prestar informações a respeito de preços e horários de funcionamento.

Disponível até 10/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Encarregado de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em Pacote Office;

Atividades – acompanhar serviços de limpeza; verificar se as equipes estão dimensionadas para o volume de atividades, controlando assiduidade, pontualidade e reposição de quadros; controlar estoque de equipamentos, uniformes e insumos.

Disponível até 10/11/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Bronzeamento

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – residir na zona Oeste de Manaus;

Atividades – acompanhar clientes na máquina de bronzeamento e em bronzeamento natural; controlar tempo de exposição, entre outras atividades.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação “B” dentro do prazo de validade;

Atividades – realizar serviços de limpeza; substituir, trocar, limpar, reparar e instalar peças, componentes e equipamentos; conservar vidros e fachadas, limpar recintos e acessórios; trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

Disponível até 10/11/2023 ou encerramento da vaga.

6 vagas – Repositor de Mercadorias

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – repor e arrumar mercadorias em prateleiras; organizar e abastecer as gôndolas de produtos; prestar atendimento aos clientes, indicando a posição de mercadorias; definir os locais mais adequados para exposição dos produtos.

Disponível até 10/11/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em supermercados;

Atividades – receber valores de vendas de produtos e serviços; controlar numerários e valores; atender o público na recepção; prestar informações ao público, sobre itinerários, horários, preços, locais, duração de espetáculos, promoções e outros; preencher formulários e relatórios administrativos.

Disponível até 10/11/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em supermercados;

Atividades – limpar e conservar banheiros e demais ambientes internos e externos, executando limpeza úmida e seca; realizar coleta de lixo comum e reciclável; limpar portas e janelas de vidro, paredes e teto; cuidar dos vasos de plantas internas; varrer ambientes externos, coletando folhas secas e buscando contribuir para manter o ambiente agradável; limpar cozinhas, área de serviço, garagens, pátios, assoalhos, móveis, carpetes e tapetes, abastecendo os ambientes com materiais; executar outras tarefas relacionadas à área.

Disponível até 10/11/2023 ou encerramento da vaga.

Vagas no Comércio – 13

1 vaga – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade; o candidato não deve estar a mais de um ano fora da área de atuação;

Atividades – transportar materiais e produtos para diversos itinerários; elaborar relatórios de viagens e rotas; efetuar a prestação de contas das despesas realizadas com o veículo; zelar pela conservação e segurança dos veículos, providenciando limpeza, ajustes e pequenos reparos.

Disponível até 10/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Fotógrafo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter habilidades em Canva, Marketplace e E-commerce;

Atividades – fotografar produtos de alta qualidade; capturar detalhes e características essenciais; escolher locais para ensaio fotográfico.

Disponível até 10/11/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Estagiário de Mídia

Escolaridade – ensino superior cursando publicidade ou áreas afins;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – estar cursando a partir do 7º período e ter conhecimento em Pacote Office;

Atividades – auxiliar na definição de abordagem e meios de comunicação mais adequados à campanha, como outdoors, anúncios de jornais e revistas, comerciais de rádio, TV e banners em sites da internet.

Disponível até 10/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Secretária Executiva

Escolaridade – ensino tecnólogo/superior cursando administração ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em pacote Office;

Atividades – administrar agenda pessoal das direções, recepcionar pessoas, fornecer informações, atender pedidos, solicitações e chamadas telefônicas, filtrar ligações, gerir equipes de office-boy e copeira.

Disponível até 10/11/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Atendente de Lanchonete

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Atividades – realizar atendimento ao público no balcão e nas mesas, anotando pedidos, solicitando o preparo dos alimentos junto à cozinha, acertando comandas, efetuando o recebimento de valores, organizando o estoque, repondo produtos em prateleiras e higienizando utensílios.

Disponível até 10/11/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Garçom

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Atividades – servir alimentos e bebidas aos clientes; recolher travessas, talheres e outros recipientes desocupados, encaminhando para lavagem e secagem; preparar a mesa de refeições, dispondo em ordem pratos, copos, talheres e guardanapos.

Disponível até 10/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Encarregado de Padaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com gerenciamento de trabalhadores;

Atividades – planejar a produção e preparar massas de pão, macarrão e similares; fazer pães, bolachas e biscoitos; fabricar macarrão; confeitar doces, preparar recheios e confeccionar salgados; trabalhar em conformidade a normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental.

Disponível até 10/11/2023 ou encerramento da vaga.



Vagas na Indústria – 117

100 vagas – Auxiliar Operacional

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – vaga direcionada a candidatos que buscam novos desafios, com atuação na cidade de Várzea Grande (MT);

Atividades – responsável por executar atividades operacionais em setores de apoio ou produção de frios, visando garantir a manutenção, organização, limpeza ou operação de atividades na unidade.

Disponível até 10/11/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Mecânico Industrial

Escolaridade – ensino técnico em mecânica completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – instalar equipamentos mecânicos; realizar manutenção preventiva e corretiva; desenvolver desenhos e projetos de conjuntos mecânicos, componentes e ferramentas.

Disponível até 10/11/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Ajudante de Montagem e Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – trabalhar na produção de produtos, manutenção e operação de máquinas, distribuição e abastecimento de materiais; responsável pela organização e limpeza das máquinas e do ambiente de trabalho, controle de entrada e saída de materiais, registro de produtos e controle de qualidade.

Disponível até 10/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Bombeiro Hidráulico

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar instalações de reservatórios de água, dosador de cloro e bombas submersas.

Disponível até 10/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo ou cursando;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com roçadeira;

Atividades – realizar serviços de limpeza em geral (pisos, paredes, tetos, sanitários, pias, vidraças e jardins); executar transporte de móveis e objetos em geral; realizar serviços de carga e descarga de materiais.

Disponível até 10/11/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – transportar produtos para diversos itinerários; validar os produtos carregados no caminhão; efetuar a prestação de contas das despesas realizadas com o veículo; realizar entregas a clientes; zelar pela conservação e segurança dos veículos.

Disponível até 10/11/2023 ou encerramento da vaga.

6 vagas – Ajudante de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar cargas e descargas de mercadorias para embarque; movimentar e fixar mercadorias; entregar e coletar encomendas; manusear cargas especiais; preparar embalagens; operar equipamentos de carga e descarga.

Disponível até 10/11/2023 ou encerramento da vaga.



Vagas em Serviços – 65

1 vaga – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar vendas externas.

Disponível até 10/11/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade; residir nas proximidades ou na zona Leste de Manaus; ter curso de MOPP;

Atividades – transportar, coletar e entregar cargas no Polo Industrial de Manaus.

Disponível até 10/11/2023 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Motoqueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” dentro do prazo de validade;

Atividades – realizar instalação e desinstalação de purificadores.

Disponível até 10/11/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Técnico em Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” ou “B” dentro do prazo de validade;

Atividades – realizar serviço interno na oficina, manutenção de aparelhos e purificadores.

Disponível até 10/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga - Técnico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso técnico em refrigeração, NR-10 e NR-35 atualizados; ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade; ter experiência em Sistema de refrigeração Chiller e Carrier; ter disponibilidade para viagens;

Atividades – atuar na avaliação e dimensionamento de locais para instalação de equipamentos de refrigeração, calefação e ar-condicionado.; especificação de materiais e acessórios; instalação de equipamentos de refrigeração, ventilação e ramais de dutos; montagem de tubulações de refrigeração e aplicação de vácuo em sistemas de refrigeração; realização de testes nos sistemas de refrigeração.

Disponível até 10/11/2023 ou encerramento da vaga

3 vagas – Encarregado Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – elaborar planos operacionais, colaborando com sugestões, realizando mudanças de funções, delegando atividades e supervisionando o trabalho das equipes.

Disponível até 10/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico de Som

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos na área de Sonorização e Sincronização, NR-10 e NR-35 atualizados; ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade; ter disponibilidade para viagens;

Atividades – realizar manutenção, instalação e vistoria preventiva em equipamentos de sonorização; levantamento de material para manutenção, reparo e requisição de som completo; pequenos consertos de equipamentos.

Disponível até 10/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Mecânico

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade, residir na Zona Leste ou bairros próximos ao Distrito Industrial: Japiim, Petrópolis, Betânia ou Morro da liberdade;

Atividades – realizar consertos mecânicos ou elétricos; fazer a troca de óleo e limpeza de motores; lavar as peças e outros componentes de motores e equipamentos; auxiliar na desmontagem e montagem de motores e máquinas; executar outros serviços auxiliares de manutenção, operando equipamentos simples; realizar manutenção e limpeza; zelar pelas ferramentas sob sua responsabilidade.

Disponível até 10/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista de Automóveis

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade; residir na zona Leste ou em bairros próximos ao Distrito Industrial: Japiim, Petrópolis, Betânia ou Morro da liberdade;

Atividades – dirigir e manobrar veículos; transportar pessoas e materiais; realizar verificação e manutenções básicas de veículos; realizar estocagem, separação e conferência de materiais.

Disponível até 10/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Artífice de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos; conservar vidros e fachadas, limpar recintos e acessórios e tratar piscinas; trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

Disponível até 10/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade; residir na zona Sul de Manaus; ter curso de Operador de Empilhadeira atualizado;

Atividades – responsável por manusear, transportar, movimentar e armazenar cargas, materiais e produtos preestabelecidos pela empresa, por meio da condução de empilhadeira; zelar pelas boas condições do transporte, garantindo seu uso com segurança.

Disponível até 10/11/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Costureira

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Atividades – alinhavar e coser as entretelas das diferentes peças, utilizando instrumentos comuns de costura e máquinas de costura; coser as diferentes partes da peça, utilizando máquinas e outros instrumentos apropriados, para confeccionar os diversos tipos de vestiário.

Disponível até 10/11/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Duteiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de leitura e interpretação de desenho técnico; experiência com fabricação de dutos e manipulação de máquinas e equipamentos como dobradeiras, calandras e ferramentas de corte de chapas e perfis (aço galvanizado e alumínio);

Atividades – atuar na fabricação de peças de dutos de ar condicionado, utilizando equipamentos como dobradeiras, calandras e tesoura; interpretar desenhos técnicos e especificações de peças de dutos projetadas; realizar atividades como traçar e cortar peças em chapa de aço galvanizado e alumínio, para a montagem de rede de dutos e suas conexões.

Disponível até 10/11/2023 ou encerramento da vaga.

30 vagas – Promotor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em aparelho móvel (celular);

Atividades – realizar captação e prospecção de clientes em lojas parceiras com o objetivo de obter o maior número de cadastros possíveis; despertar o interesse dos clientes em conhecer o produto UME; identificar o perfil do cliente para apresentar o produto da forma mais adequada às suas necessidades; fortalecer o relacionamento e encantar o cliente na abordagem; executar os procedimentos de abordagem e cadastro com segurança e espontaneidade, conforme procedimentos da empresa; garantir a melhor experiência de cadastro para o cliente UME.

Disponível até 10/11/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Técnico em Segurança do Trabalho

Escolaridade – ensino técnico completo em segurança do trabalho;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em PCMSO e PGR; ter cursos de pacote Office avançado, NR-33 e NR-35 atualizados; ter Registro de Certificação;

Atividades – realizar inspeção de segurança e recomendar medidas de prevenção e controle, integração dos colaboradores nas obras, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 10/11/2023 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Artífice

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável por manutenções corretivas e preventivas de máquinas e instrumentos, sistemas hidráulicos, sistemas elétricos e reparos de alvenaria.

Disponível até 10/11/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atividades relacionadas a projetos de manutenção de instalações, equipamentos e aparelhos elétricos; inspecionar, consertar, regular e calibrar equipamentos e sistemas elétricos, mecânicos e pneumáticos; auxiliar na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, como geradores de energia elétrica, nobreaks, quadros elétricos e equipamentos de ar-condicionado.

Disponível até 10/11/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Empregada Doméstica (Serviços Gerais)

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades - preparar refeições e prestar assistência às pessoas; organizar e limpar roupas e sapatos; colaborar com a administração da casa, conforme orientações recebidas; realizar arrumação ou faxina; cuidar de plantas do ambiente interno e de animais domésticos.

Disponível até 10/11/2023 ou encerramento da vaga.



Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD) – 10

5 vagas – Repositor de Mercadorias – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – conduzir clientes até a mercadoria desejada; fracionar, contar, pesar e embalar mercadorias; checar lista de mercadorias em promoção para planejamento de exposições semanais; verificar a necessidade de abastecimento dos produtos promocionais na entrada da loja; realizar o abastecimento das gôndolas e manter os produtos frenteados; verificar alterações de preço na lista de produtos diárias e manter local de trabalho limpo e organizado.

Disponível até 10/11/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Frentista – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – abastecer veículos; prestar atendimento a clientes; auxiliar com o pagamento dos serviços prestados; ajudar na limpeza e manutenção de veículos.

Disponível até 10/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente de Vendas – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – empacotar as compras dos clientes no caixa; levar as compras dos clientes até o carro se solicitado; realizar reposição de mercadorias; trocar etiquetas de preços dos produtos, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 10/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – executar serviços de limpeza, conservação e higienização de ambientes; realizar arrumação e remoção de móveis e utensílios nas dependências da empresa.

Disponível até 10/11/2023 ou encerramento da vaga.