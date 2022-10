Sine Manaus oferta 252 vagas de emprego para esta segunda-feira

Manaus/AM - Quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho pode aproveitar as 252 vagas de emprego em várias áreas de atuação, ofertadas pelo Sine Manaus nesta segunda-feira (17), de 8h às 17h.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de Cadastro, Carteira de Trabalho Digital e Seguro-Desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus, na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul e no shopping Phelippe Daou, avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Norte.

VAGAS NOVAS – 86

10 vagas – Atendente de Lanchonete

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atendimento ao público no balcão e nas mesas, anotando pedidos, solicitando o preparo dos alimentos junto à cozinha, acertando comandas, efetuando o recebimento de valores, organizando o estoque e repondo produtos em prateleiras; higienização de utensílios.

Vaga disponível até 18/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – diferencial ter cursos na área;

Atividades – auxiliar na preparação de alimentos a serem comercializados na área (pratos, lanches e salgados), lavando ingredientes, descascando produtos, fatiando carnes, verduras e legumes e outras atividades simples de apoio; fazer a limpeza da área e dos utensílios utilizados no processo.

Vaga disponível até 18/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Borracheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência em pneus de caminhões Caterpillar e Scania.

Atividades – realizar manutenção de equipamentos, montagem e desmontagem de pneus e alinhamento.

Vaga disponível até 20/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Lubrificador de Manutenção de Frota

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-12 e NR-22; ter experiência com lubrificação de frota, caminhões Scania e Caterpillar, peças de caminhões e máquinas pesadas;

Atividades – lubrificar máquinas e equipamentos, sinalizando pontos de lubrificação.

Vaga disponível até 20/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Eletricista de Automóveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-10 e NR-22 atualizados e experiência com manutenção elétrica de frota, peças de caminhões e máquinas pesadas; ter disponibilidade para trabalhar em escala 5x8: (5 dias na empresa e 8 dias de descanso);

Atividades – manutenção de sistemas elétricos de caminhões Scania e Caterpillar; inspeção, manutenção preventiva e corretiva.

Vaga disponível até 20/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Planejador de Manutenção Industrial

Escolaridade – ensino técnico completo em Eletromecânica, Elétrica ou Mecânica;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento no sistema SAP, Módulo MP e disponibilidade para trabalhar em escala 12x8: (12 dias na empresa e 8 dias de descanso);

Atividades – realizar planejamento e controle de manutenção, elaboração de planos de parada de grande porte.

Vaga disponível até 20/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Inspetor de Manutenção Mecânica

Escolaridade – ensino técnico completo em Eletromecânica;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar em escala 5x2 (5 dias na empresa e 2 dias de descanso); ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” (2 anos habilitado) e estar com CFT ativo;

Atividades – ter experiência em manutenção de sistemas elétricos de caminhões Scania e Caterpilar; manutenção preventiva e corretiva; realizar testes e ajustes, dentre outras atividades.

Vaga disponível até 20/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Planejador de Manutenção de Frota

Escolaridade – ensino técnico completo em Mecânica;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento no sistema SAP, Módulo MP e disponibilidade para trabalhar em escala 5x8 (5 dias na empresa e 8 dias de descanso);

Atividades – realizar planejamento e controle de manutenção, elaboração de planos de parada da frota.

Vaga disponível até 20/10/2022 ou até encerramento da vaga.

4 vagas – Eletricista de Manutenção Industrial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-10, NR-12, NR-33, NR-35 e SEP atualizados;

Atividades – ter experiência em manutenção elétrica (preventiva e corretiva) em equipamentos industriais.

Vaga disponível até 20/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Eletricista de Frota

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar em escala 12x8 (12 dias na empresa e 8 de descanso);

Atividades – ter experiência em manutenção de sistemas elétricos de caminhões Scania e Caterpillar; manutenção preventiva e corretiva, teste e ajuste, entre outras atividades.

Vaga disponível até 20/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Inspetor de Manutenção Elétrica

Escolaridade – ensino técnico completo em Eletromecânica;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter CFT ativo, Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” (2 anos habilitado) e disponibilidade para trabalhar em escala 5x2 (5 dias na empresa e 2 dias de descanso);

Atividades – ter experiência em manutenção de sistemas elétricos de máquinas industriais, manutenção preventiva e corretiva, teste e ajuste, entre outras atividades.

Vaga disponível até 20/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Artífice de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade (2 anos habilitado) e disponibilidade para trabalhar em escala de 12x8 (12 dias na empresa e 8 dias de descanso);

Atividades – ter experiência em atividade de manutenção preventiva e corretiva de rede hidráulica e hidrosanitária, carpintaria, serralheria, marcenaria e alvenaria.

Vaga disponível até 20/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Assistente Administrativo – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando Administração;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade (2 anos habilitado) e disponibilidade para trabalhar em escala de 12x8 (12 dias na empresa e 8 dias de descanso);

Atividades – ter experiência em rotinas de apoio administrativo;

Vaga disponível até 20/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Almoxarife

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar em escala de 12x8 (12 dias na empresa e 8 dias de descanso);

Atividades – ter experiência em rotinas de apoio administrativo.

Vaga disponível até 20/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação “D” atualizada e curso de MOPP;

Atividades – responsável por garantir a entrega das mercadorias aos clientes pré-determinados em rotas específicas, revendo as ordens antes da entrega; realizar inspeções do veículo antes de partir para entregar mercadorias; carregar produtos em caminhões, de acordo com as especificações da empresa; entregar encomendas para clientes nas rotas atribuídas; manter uma comunicação permanente com o expedidor de rotas.

Vaga disponível até 20/10/2022 ou até encerramento da vaga.

5 vagas – Instalador Gráfico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – fazer a aplicação de adesivo em PVC em chão e parede; instalação de lonas em estruturas ou paredes, acabamento em banners e faixas, pintura e soldagem de estruturas.

Vaga disponível até 20/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Mecânico Especializado Industrial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de NR-12 atualizado, Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” e experiência com máquinas Caterpillar e Scania; ter disponibilidade para trabalhar em escala 12x8: (12 dias na empresa e 8 dias de descanso); ter curso Técnico em Mecânica será um diferencial;

Atividades – manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de mineração.

Vaga disponível até 20/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

20 vagas – Mecânico de Manutenção de Frotas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de NR-12 atualizado, Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” e experiência com máquinas Caterpillar e Scania; ter disponibilidade para trabalhar em escala 12x8: (12 dias na empresa e 8 dias de descanso); ter curso Técnico em Mecânica será um diferencial;

Atividades – manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de mineração.

Vaga disponível até 20/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

4 vagas – Assistente de Marketing

Escolaridade – ensino superior completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – implementar todas as técnicas que farão o consumidor se atrair pela marca e querer comprar o produto ou serviço ofertado.

Vaga disponível até 20/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Mestre de Obras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – trabalhar como líder da obra, responsável pela organização em geral do trabalho de diversos outros profissionais.

Vaga disponível até 20/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Linha de Produção – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar produtos acabados para embalagem com colocação de etiquetas; preenchimento de ficha de produção; organização do setor.

Vaga disponível até 20/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Artífice de Manutenção Industrial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – ter experiência em atividade de manutenção preventiva e corretiva de rede hidráulica e hidrosanitária, carpintaria, serralheria, marcenaria e alvenaria.

Vaga disponível até 20/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Auxiliar de Produção – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou primeiro emprego;

Atividades – responsável pela organização e limpeza das máquinas e do ambiente de trabalho; controle de entrada e saída de materiais; registro de produtos e controle de qualidade.

Vaga disponível até 20/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Vendedor Porta-Porta

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar vendas de produtos ou serviços de telecomunicações, por meio de reuniões presenciais, apresentações e negociações de follow-up de vendas.

Vaga disponível até 20/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – planejar e executar serviços de manutenção corretiva e preventiva de máquinas, equipamentos e instalações.

Vaga disponível até 20/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

VAGAS EM ANDAMENTO – 166

2 vagas – Coordenador de Infraestrutura

Escolaridade – ensino superior completo em Administração, Contabilidade ou Recursos Humanos;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – experiência profissional em atividades de liderança de equipes e área administrativa ou atendimento ao público; bons conhecimentos práticos de Estatística e de Gestão da Qualidade do Atendimento; conhecimento das ferramentas Microsoft Office (Word e Excel) e dos Sistemas específicos de gerenciamento de Filas, Registro e Controle de Frequência.

Vaga disponível até 17/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Salgadeiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar a preparação de massas de salgados fritos, assados, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 17/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Confeitaria

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar no preparo de bolos, tortas, salgados, biscoitos, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 17/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

7 vagas – Gerente de Loja

Escolaridade – ensino superior completo em Administração, Marketing, Negócios, ou áreas afins;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência no segmento de Varejo; domínio no uso de smartphones, aplicativos, redes sociais e computadores;

Atividades – entregar as metas e os resultados da loja; gerenciar o andamento diário das atividades desenvolvidas, distribuindo tarefas, acompanhando, direcionando e orientando a equipe, visando assegurar que os trabalhos ocorram dentro dos padrões de eficiência e eficácia determinados pela empresa.

Vaga disponível até 17/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Controlador de Pragas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” dentro do prazo de validade;

Atividades – realizar serviços de controle de pragas urbanas, visando o bem-estar dos clientes e do meio ambiente.

Vaga disponível até 18/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar manutenção preventiva e corretiva, e instalação de condicionadores de ar de 9 a 60 mil Btus.

Vaga disponível até 18/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Recepcionista de Hotel

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com sistema hoteleiro;

Atividades – realizar atendimento ao cliente, check-in e check-out, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 18/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-12 e Operador de Empilhadeira atualizados; Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade;

Atividades – manusear empilhadeira, transportando os produtos para o estoque.

Vaga disponível até 18/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Promotor de Vendas

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” dentro do prazo de validade; candidato pode ter experiência como Repositor de Mercadorias;

Atividades – efetuar abastecimento e layout de geladeiras/freezers; assegurar a troca de produtos fora dos padrões de qualidade; contribuir na manutenção dos informativos com preços e exposição.

Vaga disponível até 18/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AD” dentro do prazo de validade e cursos voltados para a função;

Atividades – revisão preventiva de veículos à diesel; troca de sensores, pastilhas, freio e suspensão; fazer pedido de peças necessárias para a manutenção; gerir a manutenção de veículos da frota.

Vaga disponível até 18/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico Socorrista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AD” dentro do prazo de validade e cursos voltados para a função;

Atividades – atender as necessidades de manutenção corretivas externas e quando não houver demanda executar os serviços internamente; dirigir veículo da empresa para executar manutenção externa.

Vaga disponível até 18/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Encarregado de Manutenção Elétrica

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-10, NR-35 e Instalação Elétricas com Montagem de Quadros Elétricos;

Atividades – realizar instalação de distribuição de alta e baixa tensão; montar e reparar instalações elétricas e equipamentos auxiliares em residências.

Vaga disponível até 18/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Gerente de Restaurante

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – coordenar as operações diárias de gestão do restaurante; oferecer serviço superior de alimentos e bebidas e maximizar a satisfação do cliente; responder com eficiência e precisão às reclamações dos clientes.

Vaga disponível até 18/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Garçom

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – servir alimentos e bebidas em restaurantes e outros estabelecimentos, anotando pedidos; apresentar o cardápio ao comensal, consultando-o sobre as preferências e fazendo-lhe sugestões, para auxiliá-lo na escolha dos pratos.

Vaga disponível até 18/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter certificados de cursos na área Mecânica de Máquinas, NR-10 e NR-35 atualizadas;

Atividades – planejar atividades de manutenção, avaliando condições de funcionamento e desempenho de máquinas e equipamentos; lubrificar máquinas, componentes e ferramentas; documentar informações técnicas, fazer a manutenção preventiva e corretiva em máquinas e equipamentos, como betoneiras, marteletes, compactadores, elevadores de obras e automação; manutenção em equipamentos industriais e pneumáticos.

Vaga disponível até 18/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Produção – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades - alimentar a linha de produção, montagem e colagem.

Vaga disponível até 18/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Instalador de Sistemas CFTV

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – atuar na instalação e manutenção de sistemas de alarme (incêndio ou antifurto) e sistemas de controle eletrônico.

Vaga disponível até 18/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Gerente Comercial

Escolaridade – ensino superior completo em Administração ou áreas afins;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência mínima de 2 anos no ramo do varejo comprovado em CTPS;

Atividades – gerenciar equipes de trabalhadores envolvidos no processo de vendas e pós-vendas, garantindo o alcance das metas através de estratégias diversas; elaborar relatórios com indicadores; elaborar métricas para melhoria de desempenho; fazer gestão do quadro de supervisores de loja.

Vaga disponível até 18/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Telemarketing

Escolaridade – ensino médio completo ou cursando superior;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Informática básica;

Atividades – realizar vendas via telefone, WhatsApp e redes sociais; fazer o acompanhamento de orçamentos, entregas e pós-vendas.

Vaga disponível até 18/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Professor de Educação Infantil

Escolaridade – ensino superior completo em Pedagogia;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – acompanhar professores da educação infantil e fundamental para desenvolver e acompanhar atividades pedagógicas; acompanhar o desenvolvimento de atividades educacionais dentro do currículo pedagógico junto à Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Vaga disponível até 18/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar limpeza de forma geral.

Vaga disponível até 18/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

18 vagas – Motorista de Ônibus Rodoviário

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Transporte Coletivo de Passageiros e Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”;

Atividades – realizar o transporte rodoviário e interno da empresa.

Vaga disponível até 18/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Garçom

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – estar de prontidão para o atendimento, trabalhando com preparo de bebidas, encaminhamento de pedidos à cozinha, reposição de pratos e talheres, cuidados com o buffet, organização e limpeza de mesas e cadeiras, entrega das contas quando solicitadas, entre outras atividades.

Vaga disponível até 18/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Fiscal de Loja Líder

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com Liderança em alguma outra função;

Atividades – atender os clientes na entrada da loja; operar o sistema de circuito fechado; garantir os procedimentos de segurança na entrada e saída.

Vaga disponível até 18/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Artífice Junior

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência prévia na posição, com instalações elétricas e hidráulicas; desejável ter cursos de NR-10, NR-12, NR-20 e NR-35;

Atividades – executar serviços de manutenção e instalações elétrica e hidráulica; preparar infraestrutura para máquinas e equipamentos; realizar testes para identificar e localizar defeitos na instalação e no funcionamento dos equipamentos.

Vaga disponível até 18/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Artífice Pleno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência prévia na posição, com instalações elétricas e hidráulicas e pintura industrial e residencial; ter cursos de Bombeiro Hidráulico, Pintura Industrial e Maçariqueiro; desejáveis cursos de NR-10, NR-12, NR-20 e NR-35;

Atividades – executar serviços de manutenção e instalações elétrica e hidráulica, pintura industrial e residencial; preparar infraestrutura para máquinas e equipamentos; realizar testes para identificar e localizar defeitos na instalação e no funcionamento dos equipamentos.

Vaga disponível até 18/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Analista de Marketing

Escolaridade – ensino superior incompleto em Marketing, Publicidade e áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em SEO, ferramentas Google e automatização de processos; ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”; ter disponibilidade para viagens e residir na zona Leste;

Atividades – idealizar, programar e acompanhar campanhas publicitárias; realizar atividades de automação de processos e redes sociais.

Vaga disponível até 18/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Estágio Auxiliar Administrativo

Escolaridade – cursando ensino superior em Administração e áreas afins;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade pela parte da manhã e tarde; residir na zona Leste;

Atividades – auxiliar no atendimento ao cliente.

Vaga disponível até 17/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade pela parte da manhã e tarde; residir na zona Leste;

Atividades – realizar transporte de cargas para clientes do Polo Industrial de Manaus.

Vaga disponível até 17/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – organizar a ordem da cozinha, gerir mantimentos e preparar pratos.

Vaga disponível até 18/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Soldador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de trabalho;

Atividades – executar serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos.

Vaga disponível até 18/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Atendente Recepcionista – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – recepcionar clientes; dar informações a respeito dos serviços ofertados; organizar a recepção.

Vaga disponível até 18/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de MOPP e Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” atualizada; residir nas proximidades ou na zona Leste;

Atividades – transportar, coletar e entregar cargas no Polo Industrial de Manaus.

Vaga disponível até 18/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atuar na limpeza e conservação de banheiros, pátios e salas comerciais.

Vaga disponível até 18/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Auxiliar de Escritório – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – enviar relatórios e escanear documentos.

Vaga disponível até 18/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Garçom – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades - servir e atender clientes.

Vaga disponível até 18/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Açougue

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atendimento ao cliente, cortes e auxiliar o açougueiro.

Vaga disponível até 18/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – atender clientes nas lojas e por telefone; realizar coleta de pedidos e encomendas; demonstrar produtos e efetuar vendas internas; conferir, armazenar, vender, cobrar e organizar mercadorias.

Vaga disponível até 18/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atender clientes nas lojas e por telefone; realizar coleta de pedidos e encomendas; demonstrar produtos e efetuar vendas internas; conferir, armazenar, vender, cobrar e organizar mercadorias.

Vaga disponível até 18/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Coordenador Geral

Escolaridade – ensino superior completo em Administração;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável por controlar e supervisionar a execução de atividades operacionais e estratégicas administrativas definidas pela empresa, supervisionando os colaboradores responsáveis e levando informações para a gerência.

Vaga disponível até 18/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Técnico em Segurança do Trabalho

Escolaridade – ensino técnico em Segurança do Trabalho completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – orientar e acompanhar os colaboradores e prestadores de serviços quanto ao uso correto de EPI; implantar o e-Social; promover rondas/blitz com o objetivo de monitorar os cuidados necessários com a segurança no ambiente de trabalho; realizar DDS e assegurar o cumprimento das NRs.

Vaga disponível até 18/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Costureira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir na zona Norte de Manaus, próximo ao Tarumã;

Atividades – realizar costuras de modo geral.

Vaga disponível até 18/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Cortador de Tecido

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir na zona Norte de Manaus, próximo ao Tarumã;

Atividades – seguir a ordem de fabricação das peças, que informa a sequência em que elas devem ser cortadas.

Vaga disponível até 18/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir na zona Norte de Manaus, próximo ao Tarumã;

Atividades – ter conhecimento de rotas e realizar entregas de mercadorias.

Vaga disponível até 18/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Ajudante de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir na zona Norte de Manaus, próximo ao Tarumã;

Atividades – preparar, entregar e manusear cargas e descargas de mercadorias.

Vaga disponível até 18/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

16 vagas – Maqueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – encaminhar pacientes para áreas solicitadas; receber, conferir e transportar exames, materiais ou equipamentos; controlar material esterilizado; manter equipamentos limpos e organizados.

Vaga disponível até 18/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades - realizar a abertura e o fechamento de caixa, processar e receber o pagamento e emitir notas fiscais.

Vaga disponível até 18/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Produção – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – executar serviços na linha de produção, tais como montagens de componentes e conexão de fiação, fixando partes, soldando peças, colocando e encaixando as peças nos gabinetes, utilizando parafusadeiras e ferro de solda na posição em pé.

Vaga disponível até 18/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

15 vagas – Auxiliar de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cartão de vacina atualizado com as quatro doses da Covid-19; preferencialmente ter atuado na área de metal mecânico;

Atividades – atuar na linha de produção, sendo responsável por organizar a área de trabalho, separar os materiais e ferramentas que serão utilizados, preparar e conduzir as máquinas.

Vaga disponível até 18/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Inspetor de Qualidade

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de Metrologia e Ferramentas da Qualidade; ter cartão de vacina atualizado com as quatro doses da Covid-19;

Atividades – realizar ensaios, medições e testes de controle de qualidade de produtos, de acordo com as normas e padrões estabelecidos, analisando sua conformidade dentro das especificações técnicas, entre outras atividades correlatas.

Vaga disponível até 18/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Auxiliar de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cartão de vacina atualizado (Covid-19) e cursos de Metrologia e TBO; ter experiência na Indústria, com instrumentos de medição: paquímetro e micrômetro; residir nos seguintes bairros: Armando Mendes, Morro da Liberdade, Betânia, São Lázaro, Educandos, Cidade Nova, Jorge Teixeira e Conjunto João Paulo;

Atividades – realizar a operação de máquinas de prensas e correlatas.

Vaga disponível até 18/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Manutenção Predial – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – atuar na área de manutenção, preparando peças, ferramentas e instrumentos necessários para a manutenção preventiva e corretiva de edifícios, circuitos hidráulicos, elétricos entre outras; instalar e efetuar manutenção de instalação elétrica preventiva, corretiva e preditiva; realizar pintura à mão.

Vaga disponível até 18/10/2022 ou até o encerramento da vaga.