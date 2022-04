Sine Manaus oferta 239 vagas de emprego nesta sexta

Manaus/AM - O Sine Manaus, oferta 239 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta sexta-feira, 8/4, de 8h às 17h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Confira abaixo as vagas ofertadas para esta sexta-feira:



Vagas Novas – 18

2 vagas – Eletricista de Máquinas Pesadas

Escolaridade – Ensino Técnico em Mecatrônica ou Automação Industrial;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Possuir curso Técnico em Automação Industrial ou Mecatrônica (feitos na Fucapi ou Mathias Machline) e domínio em manutenção elétrica e eletrônica de equipamentos;

Atividades – Realizar manutenção elétrica em embarcações, geradores, compressores e equipamentos elétricos destinados às operações portuárias, incluindo manobra em subestação: empilhadeiras de contêiner, tug master, trollers, guindastes marítimos, RTGs, geradores de energia, bombas elétricas, painéis elétricos, sistemas eletrônicos. Realizar diagnósticos em circuitos elétricos e eletromecânicos.

Vaga disponível até o dia 12/04/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Almoxarife

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Possuir Pacote Office nível Intermediário;

Atividades – Realizar o lançamento de movimentação de entrada e saída e controle de estoque, organizar o almoxarifado e fazer o despacho de materiais.

Vaga disponível até o dia 12/04/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente Administrativo

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Possuir Pacote Office nível Intermediário;

Atividades – Atender fornecedores e clientes; Tratar de documentos variados; Apoio a área de recursos Humano e Administrativo.

Vaga disponível até o dia 11/04/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista Administrativo

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” e curso de direção Defensiva atualizado;

Atividades – Transportar os colaboradores em serviços externos; Efetuar e controlar registros de quilometragem do veículo de apoio bem como registro de paradas; Realizar quando necessário, serviços de entrega e protocolo de documentos, para as áreas internas e externas da empresa; Manter sigilo das informações recebidas e de documentos confidenciais; Garantir a integridade física ao transportar as pessoas; Zelar pelos equipamentos sob sua responsabilidade, mantendo o veículo sempre que possível limpo, abastecido e em condições de uso; Utilizar o EPI adequado de acordo com o tipo de risco; Atender os requisitos/orientações descritos no Pame (Plano de atendimento multo de emergência) em caso de sinistro. Demais atividades correlatas a área.

Vaga disponível até o dia 13/04/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Ajudante de Serralheiro

Escolaridade – Ensino Superior Completo ou Nível Técnico;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Auxiliar nas rotinas de corte, serragem, acabamento, forja e solda de estruturas de ferro dentre outros.

Vaga disponível até o dia 13/04/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Marceneiro

Escolaridade – Ensino Superior Completo ou Nível Técnico;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Confeccionar e reparar móveis, utilizando equipamento adequado e guiando-se por desenhos e especificações. Analisar a peça a ser fabricada consultando os desenhos, modelos, especificações ou outras instruções.

Vaga disponível até o dia 13/04/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Pintor a Revólver

Escolaridade – Ensino Superior Completo ou Nível Técnico;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Preparação para pintura, aplicação de pintura eletrostática (cabine de pintura), finalização em forno.

Vaga disponível até o dia 17/04/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Projetista de Móveis

Escolaridade – Ensino Superior Completo ou Nível Técnico;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Conhecimentos Em Detalhamento De Projetos, Domínio Em Sketch-Up E Conhecimento Básico Sobre Móveis.

Vaga disponível até o dia 17/04/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Alimentador de Produção – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Auxiliar no processo produtivo e tarefas diversas.

Vaga disponível até o dia 17/04/2022 ou até o encerramento da vaga

1 vaga – Atendente de Loja – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Não é necessário;

Atividades – Realizar atendimento ao cliente, arrumação e distribuição de roupas.

Vaga disponível até 08/04/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar a limpeza e conservação do ambiente, lavar banheiros e áreas afins.

Vaga disponível até 11/04/2022 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Operador de Movimentação de Armazenagem de Cargas – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Não é necessário;

Atividades – Recepcionar, conferir e armazenar produtos e materiais em almoxarifados.

Vaga disponível até 11/04/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino Fundamental Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar a limpeza e conservação do ambiente, lavar banheiros e áreas afins.

Vaga disponível até 11/04/2022 ou até encerramento da vaga.

Vagas em Andamento – 221



5 vagas – Açougueiro

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Vaga estendida para Pessoa com Deficiência;

Atividades – Realizar a desossa, limpeza e embalagem de carnes e fazer a montagem do balcão.

Vaga disponível até o dia 12/04/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Técnico de Refrigeração

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Possuir conhecimento em linha branca;

Atividades – Realizar montagem e instalação de calefação, ventilação e refrigeração, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até o dia 09/04/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Analista de Inovação e Metodologias Trainner

Escolaridade – Ensino Superior Completo;

Experiência – Não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – Conhecimento em metodologias ágeis para desenvolvimento de startups e projetos inovadores. Vivência em ecossistemas de inovação, programas de aceleração de startups. Vivência com metodologias de ensino, palestras e workshops;

Atividades – Atuar com rotatividade em diversas áreas da empresa, com foco inicial e central em suportar o quadro de Programas e Inovação, suas operações. Acompanhar e auxiliar os Programas de Aceleração e Inovação Corporativa; Trabalhar na Operação e Entrega de Programas de Aceleração de Startups e Projetos de Inovação Corporativa; Desenvolver, organizar e operacionalizar parcerias para os Programas, para o Hub e para as Startups (Corporate, Acadêmicas e Institucionais). Suportar, colaborar e executar atividades relacionadas aos programas e entregas, quando necessário.

Vaga disponível até o dia 09/04/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Fiscal de Loja – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Atuar na prevenção de perdas e danos no interior da loja, na circulação interna na loja, a fim de monitorar. Fiscalizar a entrada e a saída de funcionários, prestar atendimento ao cliente, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até o dia 08/04/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” e moto própria;

Atividades – Profissional responsável por captar novos clientes para a empresa, realizando atendimentos e negociações com prospectos que ainda não fazem parte da carteira de clientes da organização.

Vaga disponível até o dia 08/04/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Mecânica Diesel

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Possuir Experiência em manutenção e mecânica de caminhões;

Atividades – Reparar sistema de arrefecimento, unidade hidráulica e bomba de combustível, trocar válvula injetora, molas, barras estabilizadoras, hastes de reação e peças desgastadas, orçar serviços manuais e por computador, efetuar testes hidráulicos e pneumáticos, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até o dia 07/04/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Supervisor de Vendas

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Supervisionar atividade de manutenção e captação novos clientes.

Vaga disponível até o dia 08/04/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Técnico de Refrigeração

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”;

Atividades – Serviços internos de manutenção de aparelhos e instalação de purificador.

Vaga disponível até o dia 08/04/2022 ou até o encerramento da vaga.

4 vagas – Operador de Telemarketing

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Manutenção, captação de clientes e vendas de produtos.

Vaga disponível até o dia 08/04/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Atendimento ao cliente nas vendas, emissão de relatórios.

Vaga disponível até o dia 08/04/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Motoboy

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “A”;

Atividades – Serviços externos, manutenção e panfletagem.

Vaga disponível até o dia 08/04/2022 ou até o encerramento da vaga.

12 vagas – Ajudante de Motorista

Escolaridade – Ensino Fundamental Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar a organização e limpeza do armazém, carga e descarga, auxiliar o motorista nas entregas.

Vaga disponível até o dia 08/04/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Serralheiro Industrial

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Ter prática no manuseio de equipamentos, como esmeril e serra. Diferencial possuir cursos na área;

Atividades – Confeccionar, reparar e instalar peças em chapas de metal, recortar, modelar e trabalhar barras de materiais ferrosos e não ferrosos, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até o dia 08/04/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Recepcionista de Hotel

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Possuir experiência com Sistema Desbravador;

Atividades – Realizar atendimento ao cliente, Check-in e Check-out, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até o dia 08/04/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 Vaga – Torneiro Mecânico

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Possuir curso de torneiro Mecânico;

Atividades – Preparar, regular e operar máquinas-ferramenta que usinam peças de metal e compósitos; Controlar os parâmetros e a qualidade das peças usinadas, aplicando procedimentos de segurança às tarefas realizadas; Planejar sequências de operações e executar cálculos técnicos; Implementar ações de preservação do meio ambiente. Dependendo da divisão do trabalho na empresa, podem apenas preparar ou operar as máquinas-ferramenta.

Vaga disponível até o dia 08/04/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente Comercial

Escolaridade – Ensino Superior Completo em Administração;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar assistência a toda a área comercial do local que trabalha, seja de uma empresa, indústria ou organização, auxiliando os processos relacionados principalmente às vendas de serviços e produtos, podendo atuar também na pré-venda e no pós-venda.

Vaga disponível até o dia 08/04/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Manutenção Predial

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Possuir curso de NR-35 (Trabalho em Altura) atualizado;

Atividades – Executar serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos. Conservar vidros e fachadas, limpar recintos e acessórios e tratar de piscinas. Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

Vaga disponível até o dia 08/04/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Eletricista de Manutenção Industrial

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Possuir curso de eletricista, informática básica, Curso de SEP, NR-10, (Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade), NR-12 (Segurança no Trabalho em Máquinas) e NR-35 (Trabalho em Altura). Desejável curso de elétrica (Industrial e Predial); Cursos de Eletrotécnica e Instalações Elétricas.

Atividades – Instalações de eletrotécnica. Manutenção preventivas, preditivas e corretivas. Elaborar documentação técnica em conformidade com normas e procedimentos técnicos de qualidade.

Vaga disponível até o dia 08/04/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Manutenção JR

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Possuir curso de NR-12 (Segurança no Trabalho em Máquinas) e NR-35 (Trabalho em Altura);

Atividades – Auxiliar nos serviços de manutenção elétrica com circuitos sem energia, mecânica hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituir, trocar, limpar reparar e instalar peças.

Vaga disponível até o dia 08/04/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de açougue

Escolaridade – Ensino Fundamental Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar atendimento ao cliente e fornecer orientação sobre carnes, auxiliar no preparo das carnes, auxiliar o açougueiro no corte de carne, separação e desossa.

Vaga disponível até o dia 11/04/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Açougueiro

Escolaridade – Ensino Fundamental Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar a limpeza e corte das carnes, separar a carne por categorias, limpar o balcão ou local de trabalho, embalar adequadamente o pedido do cliente, armazenar a carne em locais de refrigeração adequados, organizar as carnes para exposição nas prateleiras, controlar a reposição de mercadorias, higiene e limpeza de câmaras frias.

Vaga disponível até o dia 11/04/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Repositor de Mercadorias

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Receber e conferir os produtos do fornecedor, abastecer as prateleiras, repondo os produtos que foram vendidos, realizar a limpeza das gôndolas e a precificação dos produtos, verificar a data de validade das mercadorias, identificar a dificuldade da venda de um produto em específico, proceder pedido de produtos que estão saindo mais e o layout das seções.

Vaga disponível até o dia 11/04/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Líder de FLV

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Garantir a operação do setor de FLV, fazer a seleção de frutas, verduras e legumes, acondicionar os hortifrutigranjeiros no depósito, ser responsável pela conservação de alimentos e abastecer as gôndolas, produzir bandejas, embalar e precificar as mercadorias, fazer atendimento ao cliente e pesagem de produtos, ser responsável pela exposição, precificação, limpeza e organização do setor. Supervisionar os colaboradores do FLV e ser responsável pela avaria do setor.

Vaga disponível até o dia 11/04/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Peixeiro

Escolaridade – Ensino Fundamental Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Preparar, limpar e cortar pescado para comercialização, examinar peixes recebidos, armazenar os peixes e manter a ordem e higiene no ambiente de trabalho.

Vaga disponível até 08/04/2022 ou até encerramento da vaga.

3 vagas – Açougueiro

Escolaridade – Ensino Fundamental Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar atendimento no balcão, examinar as peças de carnes recebidas, verificando se está de acordo com a aquisição para comprovar a qualidade e a quantidade, armazenar a carne, dispondo-a em frigorífico para evitar sua deterioração.

Vaga disponível até 08/04/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Encarregado de Obras de Manutenção

Escolaridade – Ensino Fundamental Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Supervisionar colaboradores, leitura e execução de projetos, acompanhar cronograma e medições de obras e controlar equipamentos.

Vaga disponível até 08/04/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente Financeiro

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Os candidatos devem residir na zona Leste da cidade;

Atividades – Receber e registrar mercadoria; Abertura e fechamento de caixa e atendimento ao cliente.

Vaga disponível até 10/04/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Administrativo – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Ter experiência com Pacote Office e possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade;

Atividades – Responsável em auxiliar processos administrativos do setor; Auxiliar no controle dos vencimentos, admissões e demais funções correlacionadas.

Vaga disponível até 08/04/2022 ou até encerramento da vaga.

3 vagas – Eletricista de Manutenção Industrial

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Ter cursos NR-10, NR-12, NR-33, NR-35, SEP atualizados e Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade;

Atividades – Realizar manutenção preventiva e corretiva em equipamentos industriais.

Vaga disponível até 08/04/2022 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Operador de Caminhão Basculante

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Ter cursos de NR-11, NR-12, Direção Defensiva e Carteira Nacional de Habilitação categorias “D” ou “E” dentro do prazo de validade;

Atividades – Transportar mercadorias conforme a legislação do trânsito, seguir roteiro, fazer solicitações de manutenção preventiva e corretiva do veículo.

Vaga disponível até 08/04/2022 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Mecânico de Máquinas Pesadas (Mineração)

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Ter cursos de NR-12, NR-33, NR-35 e Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”;

Atividades – Realizar a manutenção de equipamentos de mineração (máquinas pesadas – marca Caterpillar).

Vaga disponível até 08/04/2022 ou até encerramento da vaga.

3 vagas – Garçom

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Ter disponibilidade para dormir em hotel de selva;

Atividades – Recepcionar o cliente, servir alimentos e bebidas, anotar e servir pedidos e executar tarefas correlatas.

Vaga disponível até 08/04/2022 ou até encerramento da vaga.

10 vagas – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade;

Atividades – Executar serviços de apoio nas áreas de Recursos Humanos, realizar serviços externos para o acompanhamento de mão de obra nas tomadoras de serviços.

Vaga disponível até 13/04/2022 ou até encerramento da vaga.

5 vagas – Encarregado de Obras

Escolaridade – Ensino Técnico em Edificações Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade;

Atividades – Supervisionar equipes de trabalhadores da construção civil; Orientar sobre medidas de segurança e equipamentos; Administrar o cronograma da obra.

Vaga disponível até 13/04/2022 ou até encerramento da vaga.

10 vagas – Técnico em Rede de Computadores

Escolaridade – Ensino Técnico em Eletrotécnica, Eletroeletrônica ou Eletromecânica Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Ter cursos pertinentes à vaga: CLP, NR-10 e NR-35;

Atividades – Montar, configurar e realizar manutenção de computadores em redes; Instalação e configuração de dispositivos e sistemas operacionais.

Vaga disponível até 13/04/2022 ou até encerramento da vaga.

20 vagas – Pintor de Obras

Escolaridade – Ensino Fundamental Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Ter cursos pertinentes à vaga: CLP, NR-10 e NR-35;

Atividades – Montar, configurar e realizar manutenção de computadores em redes; Instalação e configuração de dispositivos e sistemas operacionais.

Vaga disponível até 13/04/2022 ou até encerramento da vaga.

20 vagas – Serralheiro

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Ter cursos na área;

Atividades – Confeccionar, reparar e instalar peças e elementos diversos em chapas de metal; Fabricar ou reparar caldeiras, tanques, reservatórios e outros recipientes de chapas de aço; Recortar, modelar e trabalhar barras perfiladas de materiais ferrosos e não ferrosos.

Vaga disponível até 13/04/2022 ou até encerramento da vaga.

10 vagas – Soldador

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Ter cursos na área;

Atividades – Unir e cortar peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte tais como eletrodo revestido, tig, mig, mag, oxigás, arco submerso, brasagem, plasma. Preparar equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem e corte e peças a serem soldadas.

Vaga disponível até 13/04/2022 ou até encerramento da vaga.

10 vagas – Auxiliar de Solda

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Auxiliar nos serviços de solda, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos.

Vaga disponível até 13/04/2022 ou até encerramento da vaga.

10 vagas – Pedreiro

Escolaridade – Ensino Fundamental Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Reporta-se ao Encarregado de Obras ou Superior Imediato. Atua na construção e reforma da parte estrutural e acabamento de prédios comerciais e residenciais ou também em construções de grande, médio ou pequeno porte.

Vaga disponível até 13/04/2022 ou até encerramento da vaga.

10 vagas – Auxiliar de Pintor de Obras

Escolaridade – Ensino Fundamental Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Pintar as superfícies externas e internas de edifícios e outras obras civis, raspando amassando e cobrindo com uma ou várias camadas de tinta; Revestir tetos, paredes e outras partes de edificações com papel e materiais plásticos.

Vaga disponível até 13/04/2022 ou até encerramento da vaga.

10 vagas – Artífice

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Executar serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos.

Vaga disponível até 13/04/2022 ou até encerramento da vaga.

10 vagas – Servente

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Reporta-se ao Encarregado de Obras ou Pedreiro, auxiliando na construção ou reparo de obras.

Vaga disponível até 13/04/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Necessário ter experiência com materiais de construção;

Atividades – Atender clientes presencialmente e via telefone; Processar e gerenciar pedidos de clientes; Processar vendas à vista ou a prazo; Fazer pós-venda e acompanhar as vendas realizadas início e fim.

Vaga disponível até 08/04/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Faturista

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Necessário ter experiência com materiais de construção;

Atividades – Realizar transações financeiras do dia a dia, preparar contas, faturas e depósitos bancários. Emitir o faturamento da empresa, receber pedidos de vendas, emissão de notas fiscais e demais funções correlatas.

Vaga disponível até 08/04/2022 ou até encerramento da vaga.

7 vagas – Auxiliar de Limpeza – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar a limpeza e conservação do ambiente, lavar banheiros e áreas afins.

Vaga disponível até 08/04/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Confeiteiro

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Confeitar bolos e tortas, ter experiência com preparo de bolos e doces.

Vaga disponível até 08/04/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Encarregado de Produção de Padaria

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar a programação, controle de qualidade dos produtos e gestão.

Vaga disponível até 08/04/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Supervisor de Logística

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Ter conhecimento em softwares ERP e planilhas;

Atividades – Liderar a equipe nos processos de produção e logística; Analisar relatórios diários; Garantir o cumprimento de metas.

Vaga disponível até 11/04/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Projetista de Móveis

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar atendimento ao cliente, projetar ambientes em Promob, venda e fechamento de projetos.

Vaga disponível até 11/04/2022 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Manutenção Industrial

Escolaridade – Ensino Fundamental Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Conservar e reparar áreas dos edifícios, aparelhos de distribuição, canalizações de água e gás, dentre outros.

Vaga disponível até 11/04/2022 ou até encerramento da vaga.

3 vagas – Assistente Administrativo – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Ter experiência com atendimento ao público e conhecimento em informática básica e Excel;

Atividades – Realizar atendimento ao cliente, digitar exames, protocolar atendimentos e exames, entregar resultados de exames e manter o local de trabalho limpo e organizado.

Vaga disponível até 11/04/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Analista de Departamento Pessoal

Escolaridade – Ensino Superior em Administração, Gestão de RH e áreas afins Incompleto;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Ter conhecimento em controle de ponto, banco de horas, folha de pagamento, sistema Alterdata e Whintor.

Atividades – Realizar admissão, rescisão, férias, gerar guias de FGTS, E-social e manter contato com colaboradores.

Vaga disponível até 14/04/2022 ou até encerramento da vaga.