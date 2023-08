Sine Manaus oferta 225 vagas de emprego para esta quarta; confira

Manaus/AM -O Sine Manaus oferta 225 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta quarta-feira, 16, de 8h às 16h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Leste.

Vagas Novas – 57



1 vaga – Auxiliar de Loja – vaga exclusiva para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – responsável pela organização das mercadorias de forma que fique atrativa nas vitrines, em pontos estratégicos de vendas e auxiliar os clientes na procura de um produto;

Disponível até 16/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar na produção e assar pães;

Disponível até 16/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – residir na Zona Leste e ter disponibilidade de trabalho de domingo a sexta-feira;

Atividades – fazer a abertura e o fechamento de caixa, processar e receber o pagamento e emitir notas fiscais;

Disponível até 16/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Estoque

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – residir na Zona Leste, ter experiência em materiais de construção e disponibilidade de trabalho de domingo a sexta-feira;

Atividades – armazenar e organizar produtos, separar e receber entregas; realizar a conferência dos produtos e os armazenar no local correto, auxiliando os estoquistas;

Disponível até 16/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Assistente de Vendas – vaga exclusiva para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – empacotar compras dos clientes no caixa, levar as compras dos clientes até o carro (se necessário), realizar reposição de algumas mercadorias, trocar preço dos produtos, entre outras atividades correlatas;

Disponível até 16/08/2023 ou encerramento da vaga.



10 vagas – Auxiliar de Produção de Alimentos – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar materiais para alimentação de linhas de produção; organizar a área de serviço; abastecer linhas de produção; alimentar máquinas e separar materiais para reaproveitamento;

Disponível até 16/08/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar os serviços de limpeza, conservação e higienização dos ambientes;

Disponível até 16/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Assistente Financeiro

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando em Ciências Contábeis ou áreas afins;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar atividades financeiras, contas a pagar e a receber; fazer lançamentos financeiros e contábeis no ERP da empresa e de Notas Fiscais, entre outras atividades;

Disponível até 16/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Conferente de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – residir na Zona Oeste;

Atividades – recepcionar, conferir e armazenar produtos e materiais em almoxarifados, armazéns, silos e depósitos; fazer os lançamentos da movimentação de entradas e saídas e controlar os estoques; distribuir produtos e materiais a serem expedidos; organizar o almoxarifado para facilitar a movimentação dos itens armazenados, preservar o estoque limpo e organizado; empacotar e desempacotar os produtos, realizar expedição materiais e produtos, examinando-os, providenciando os despachos dos mesmos e auxiliar no processo de logística;

Disponível até 16/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Cozinheiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar os mais diversos tipos de pratos culinários, tais como: refeição, lanche, sobremesa, entrada, salada, acompanhamento e outros; manipular e temperar alimentos, verificar o estado de conservação dos ingredientes, gerenciar estoque de produtos, manipular utensílios de cozinha, manter a organização e limpeza do ambiente de trabalho; realizar outras tarefas a pedido do superior imediato;

Disponível até 16/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Encarregado de Cozinha

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com cozinha industrial;

Atividades – criar e elaborar pratos e cardápios, atuar direta e indiretamente na preparação dos alimentos; gerenciar brigada de cozinha e planejar as rotinas de trabalho e os estoques, além de atuar na capacitação de funcionários;

Disponível até 16/08/2023 ou encerramento da vaga.



17 vagas – Auxiliar de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Requisitos Obrigatórios – ter o curso de TBO, residir na Zona Leste e ter no mínimo 3 doses da vacina da covid-19;

Atividades – atuar no setor de produção da empresa do segmento eletroeletrônico: montagem de placas, embalagem em processos de linha de produção, controle de qualidade;

Disponível até 16/08/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Atividades – vender mercadorias em estabelecimentos do comércio varejista ou atacadista, auxiliar os clientes na escolha. Registrar entrada e saída de mercadorias; promover a venda de mercadorias, demonstrar seu funcionamento. Informar sobre suas qualidades e vantagens de aquisição; expor mercadorias de forma atrativa, em pontos estratégicos de vendas, com etiquetas de preço; prestar serviços aos clientes, tais como: troca de mercadorias; abastecimento de veículos; e outros serviços correlatos; fazer inventário de mercadorias para reposição; elaborar relatórios de vendas, de promoções, de demonstrações e de pesquisa de preços;

Disponível até 16/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Eletricista de Autos

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com elétrica geral em caminhões e máquinas pesadas;

Atividades – planejar serviços de instalação e manutenção elétrica em veículos, estabelecendo cronogramas e estimando prazos; instalar sistemas e componentes, elaborar leituras e esquemas, interpretar e corrigir esquemas, conectar cabos aos equipamentos e acessórios e testar o funcionamento de máquinas, equipamentos e sistemas para operação; realizar manutenções preventiva, preditiva e corretiva, inspecionando visualmente máquinas e equipamentos, diagnosticar defeitos eletroeletrônicos, desmontar, reparar, lubrificar, substituir e montar componentes, ajustar componentes e peças e simular o funcionamento de componentes e equipamentos; elaborar documentação técnica, cumprir normas de segurança, meio ambiente e saúde e realizar com qualidade as instalações eletroeletrônicas;

Disponível até 16/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Informática Avançada;

Atividades – executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atender fornecedores e clientes, fornecer e receber informações sobre produtos e serviços; tratar de documentos variados, cumprir todo o procedimento necessários; preparar relatórios e planilhas; executar serviços gerais de escritórios;

Disponível até 16/08/2023 ou encerramento da vaga.



15 vagas – Pedreiro de Fachada

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar em Iranduba;

Atividades – executar trabalhos em alvenaria, concreto e outros materiais, guiando-se por desenhos, esquemas e especificações, utilizando processos e instrumentos pertinentes ao ofício para construir, reformar ou reparar prédios e obras similares; verificar as características das obras, examinando plantas e especificações técnicas;

Disponível até 16/08/2023 ou encerramento da vaga.





Vagas no Comércio – 56





1 vaga – Confeiteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – quatro meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Atividades – trabalhar na preparação e desenforme de bolos e tortas, caldas, recheios e coberturas, lavagem de louça, limpeza de cozinha, recebimento de mercadorias e controle de estoque; auxiliar no preparo de refeições, sobremesas e lanches; manter a ordem e a limpeza da cozinha, realizando a coleta e a lavagem das bandejas e talheres.

Disponível até 16/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Confeiteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar no preparo de massas para a produção de pães e sobremesas e na montagem de pratos; auxiliar na produção de bolos e doces; preparar decoração, recheios e coberturas.

Disponível até 16/08/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atendimento ao cliente online e presencial; prospectar novos clientes e rotinas administrativas em geral;

Disponível até 16/08/2023 ou encerramento da vaga.



6 vagas – Operador de Telemarketing Receptivo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência em vendas no atacado;

Atividades – atender usuários, oferecer serviços e produtos, prestar serviços técnicos especializados; realizar pesquisas; fazer serviços de cobrança e cadastramento de clientes, sempre via teleatendimento, seguindo roteiros e scripts planejados e controlados para captar, reter ou recuperar clientes;

Disponível até 16/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Açougueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com desossa;

Atividades – abater bovinos e aves, controlar a temperatura e velocidade de máquinas; preparar carcaças de animais (aves, bovinos, caprinos, ovinos e suínos), limpar, retirar vísceras, depilar, riscar pequenos cortes e separar cabeças e carcaças; tratar vísceras limpando e escaldando; preparar carnes para comercialização desossando, identificar tipos, marcar, fatiar, pesar e cortar; realizar tratamentos especiais em carnes, salgando, secando, prensando e adicionando conservantes; acondicionar carnes em embalagens individuais, manualmente ou com o auxílio de máquinas de embalagem a vácuo; trabalhar em conformidade a normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental;

Disponível até 16/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar Financeiro

Escolaridade – ensino superior completo em Contabilidade ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência em conciliação bancária e curso de Informática Avançada ou Excel Avançado;

Atividades – organizar documentos e efetuar sua classificação contábil; gerar lançamentos contábeis; auxiliar na apuração dos impostos; conciliar contas e preenchimento de guias de recolhimento e de solicitações, junto a órgãos do governo; emitir notas de venda e transferência, entre outras; realizar o arquivo de documentos;

Disponível até 16/08/2023 ou encerramento da vaga.



3 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atender aos clientes que chegam nas dependências da loja; cumprir com metas de vendas determinadas pelo supervisor e

auxiliar na organização da loja;

Disponível até 16/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Encarregado de Padaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – coordenar equipe, participar do processo de produção de pães e salgados, passar relatórios de uso e consumo e realizar treinamento de conservação e preparo dos produtos;

Disponível até 16/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Compras

Escolaridade – ensino médio completo ou cursando técnico, tecnólogo ou superior em Logística;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiências na área de compras, setor fiscal, Sefaz, Suframa, ICMS, Pins e Confins;

Atividades – auxiliar nos processos de compras de materiais para empresa; emitir pedidos e notas fiscais; realizar cotação e acompanhar os prazos de entrega, qualidade dos produtos;

Disponível até 16/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Açougueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atendimento ao cliente; desossar e executar corte especial das carnes;

Disponível até 16/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Assistente de Contabilidade

Escolaridade – cursando ensino superior em Ciências Contábeis;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiências na área de compras, setor fiscal, Sefaz, Suframa, ICMS, Pis e Cofins;

Atividades – auxiliar nos processos de compras de materiais para empresa; emitir pedidos e notas fiscais; realizar cotação e acompanhar os prazos de entrega, qualidade dos produtos;

Disponível até 16/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Expedição

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar separação de materiais; entregar, conferir, organizar e contar mercadorias;

Disponível até 16/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Técnico de Manutenção de Produtos Eletrônicos

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter o curso de informática básica;

Atividades – fazer conserto, reparo de produtos, troca expressa, e garantia; conhecimento dos produtos Intelbras; atender clientes e conhecer o código do consumidor, pacote office;

Disponível até 16/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – mapear oportunidades de negócio; elaborar e apresentar propostas comerciais; organizar pedidos; acompanhar entrega de produtos; negociar preços e prazos; redatar contratos; visitas de pós-venda;

Disponível até 16/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Marketing

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Requisitos Obrigatórios – residir nas proximidades do bairro de flores;

Atividades – dominar de redes sociais; fotografia básica, divulgação e atendimento via ifood, produção de conteúdo;

Disponível até 16/08/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Atendente de Padaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Requisitos Obrigatórios – residir nas proximidades do bairro de flores;

Atividades – atender aos pedidos dos clientes para a venda de pães e buffet: acolhe o pedido, presta informações sobre o produto, separa, pesa, embala e precifica, organizar os produtos nas prateleiras, agindo com cordialidade e presteza visando a satisfação do cliente;

Disponível até 16/08/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Chapeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Requisitos Obrigatórios – residir nas proximidades do bairro de flores;

Atividades – higienizar e organizar o ambiente de trabalho; preparar lanches e pratos rápidos na lanchonete da loja (x-salada, tapiocas, sanduíches diversos);

Disponível até 16/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Estoque

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Informática Básica (conhecimento em Excel);

Atividades – armazenar e organizar produtos, separar e receber entregas; realizar a conferência dos produtos, auxiliando os estoquistas;

Disponível até 16/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Supervisor de Vendas

Escolaridade – ensino superior completo em Administração, Logística ou Gestão Comercial;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” dentro do prazo de validade e veículo próprio;

Atividades – definir objetivos de desempenho e prazos, sempre observando os planos e a visão da empresa; organizar o fluxo de trabalho; elaborar planos de desenvolvimento de novos clientes e distribuidores; coletar indicadores de mercado;

Disponível até 16/08/2023 ou encerramento da vaga.



8 vagas – Coordenador de Loja (Restaurante)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário e de atuação em supervisão/ gerenciamento de equipe;

Atividades – coordenar os funcionários na elaboração de refeições, administrar e controlar a reposição e abastecimento de alimentos e acompanhar os recursos financeiros do restaurante;

Disponível até 16/08/2023 ou encerramento da vaga.



10 vagas – Vendedor Porta a Porta

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – responsável por executar atividades relacionadas à venda de produtos ou serviços externos; comercializar produtos da maior empresa do Brasil em Internet, TV, Telefone Fixo e Móvel; elaborar propostas e prospecção de novos clientes;

Disponível até 16/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atendimento dos clientes, negociar preços, prazo, condições de pagamento e descontos na venda; orientar quanto às especificações dos produtos e/ou serviços; controlar os pedidos dos clientes, qualidade dos produtos e prazo de entrega estabelecido;

Disponível até 16/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Motorista Carreteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “E” dentro do prazo de validade; ter o curso de Direção defensiva e noções básicas em mecânica;

Atividades – transportar materiais e produtos para diversos itinerários; elaborar relatórios de viagem e rota; efetuar a prestação de contas das despesas do veículo; zelar pela conservação e segurança dos veículos, providenciando limpeza, ajustes e pequenos reparos;

Disponível até 16/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Garçom

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – servir alimentos e bebidas, apresentando-os ao usuário e dispondo-os nos pratos e copos; recolher travessas, talheres e outros recipientes desocupados, encaminhar os mesmos para lavagem e secagem; preparar a mesa de refeições, dispondo em ordem pratos, copos, talheres e guardanapos;

Disponível até 16/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – diferencial ter conhecimento no Sistema Operacional Wintor; residir nas proximidades Centro, Educandos, Japiim, Crespo, São Lázaro (zona Sul);

Atividades – responsável por fazer a abertura e o fechamento de caixa, processar e receber o pagamento e emitir notas fiscais. Além das tarefas administrativas, o operador de caixa atua diretamente no atendimento ao cliente, uma vez que é a pessoa que concretiza e finaliza a compra;

Disponível até 16/08/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Peneirador de Minerais

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade para serviços braçais intenso;

Atividades – realizar o peneiramento de minerais, areia e outros, verificando possíveis anomalias e fazendo o ensacamento dos materiais para entregas;

Disponível até 16/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Ajudante de Caminhão

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável por prestar auxílio ao motorista durante o trajeto da entrega; auxiliar nas entregas de produto, fazer carga e descarga realizando a leitura de mapas e de ruas;

Disponível até 16/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de TI

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando Sistema de Informação ou áreas afins;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário;

Atividades – prestar suporte aos usuários da rede de computadores, fazer montagem, reparos e configurações de equipamentos hardware e software. Participa de processo de análise de novos softwares e de processo de compra de softwares aplicativos. Elabora programas que facilitam a interface do usuário.

Disponível até 16/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Almoxarifado

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Almoxarifado e Informática Básica;

Atividades – recepcionar, conferir, armazenar produtos, controlar as entradas e saídas do estoque e auxiliar nos inventários; receber materiais, separar e organizar mercadorias, auxiliar na verificação e na embalagem de produtos prontos, conferência de produtos recebidos e anotar os dados em planilhas, além de verificar o estoque e anotar os produtos que estão em falta ou sem saída.

Disponível até 16/08/2023 ou encerramento da vaga.





Vagas na Indústria – 40





30 vagas – Montador a Mão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter os cursos de NR-12 e NR-20; residir nos bairros Armando Mendes, São José, Zumbi, Grande Vitória, Novo Aleixo, Cidade Nova, Nova Cidade, Japiim. Petrópolis, Coroado, Aleixo, Crespo, Santa Luzia, Educandos, Betânia, Morro da Liberdade, Compensa, Santo Antônio e Comunidade Mundo Novo;

Atividades – realizar Montagem de bateria de Notebook;

Disponível até 16/08/2023 ou encerramento da vaga.



5 vagas – Operador de Máquina SMT

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter os cursos de Leitura de Componentes e Solda; residir nos bairros Armando Mendes, São José, Zumbi, Grande Vitória, Novo Aleixo, Cidade Nova, Nova Cidade, Japiim. Petrópolis, Coroado, Aleixo, Crespo, Santa Luzia, Educandos, Betânia, Morro da Liberdade, Compensa, Santo Antônio e Comunidade Mundo Novo;

Atividades – preparar as máquinas de SMD para produção; receber e conferir materiais, aparelhos, instrumentos, produtos e matéria-prima a serem utilizados no processo de produção conforme sua sequência; ajustam e controlam seu funcionamento, efetuando retoques e aplicação de produtos necessários para garantir a qualidade e eficiência no processo produtivo;

Disponível até 16/08/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Técnico de Reparo (Técnico de Produção)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter os cursos de Leitura de Componentes; residir nos bairros Armando Mendes, São José, Zumbi, Grande Vitória, Novo Aleixo, Cidade Nova, Nova Cidade, Japiim. Petrópolis, Coroado, Aleixo, Crespo, Santa Luzia, Educandos, Betânia, Morro da Liberdade, Compensa, Santo Antônio e Comunidade Mundo Novo;

Atividades – realizar diagnóstico, instalação e manutenção preventiva e corretiva de sistemas, máquinas e equipamentos, conforme os procedimentos definidos e normas técnicas;

Disponível até 16/08/2023 ou encerramento da vaga.





Vagas em Serviços – 63





1 vaga – Supervisor de Telemarketing

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – gerenciar as atividades de teleatendimento, como distribuição de tarefas à equipe, acompanhamento de procedimentos e regras para um melhor atendimento ao cliente e elaboração de relatórios estatísticos; propor medidas para a correção e prevenção de problemas, entre outras atividades relativas à função.

Disponível até 16/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Encarregado de Manutenção

Escolaridade – ensino superior completo em engenharia elétrica;

Experiência – registrada na carteira de trabalho;

Atividades – programar e supervisionar os serviços de instalação, paradas de máquinas para manutenção preventiva e corretiva, visando minimizar o tempo não produtivo dos equipamentos; elaborar os projetos de desenvolvimento de dispositivos para máquinas e equipamentos;

Disponível até 16/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na carteira de trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar no final de semana e feriado; morar próximo ao bairro São Jorge;

Atividades – executar trabalhos de limpeza em geral em edifícios e outros locais, para manutenção das condições de higiene e conservação do ambiente, coletando o lixo, entre outras atividades correlatas;

Disponível até 16/08/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar a limpeza das dependências da empresa utilizando-se de material (desinfetante, cera, removedores, etc.) e equipamento específico (vassoura, pá, aspirador de pó, etc.): remover o pó dos móveis, fazer a varredura do piso, aspira detritos, limpar ou lava vidros e janelas, remover o lixo das lixeiras, higienizar os banheiros e repor materiais (sabonete, papel higiênico, papel toalha, etc);

Disponível até 16/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar Técnico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – residir na zona Centro- Sul;

Atividades – auxiliar na instalação, manutenção preventiva e corretiva de sistemas de refrigeração e ventilação; montar tubulações, avaliar o dimensionamento de locais para instalação de equipamento e realizar testes finais nos equipamentos;

Disponível até 16/08/2023 ou encerramento da vaga.



20 vagas – Alpinista Predial (Limpador de Fachadas)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de NR-35; Noção de trabalho em cadeirinha ou balancim (Trabalho em altura);

Atividades – limpeza de fachada predial, manutenção em geral na fachada, necessário ter conhecimento de trabalho em cadeirinha com técnicas de alpinismo;

Disponível até 16/08/2023 ou encerramento da vaga.



32 vagas – Técnico de Enfermagem

Escolaridade – ensino técnico ou superior completo em Enfermagem;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Coren Ativo e experiência na área de enfermagem neonatal;

Atividades – auxiliar equipe em procedimentos invasivos; auxiliar em reanimação de paciente; aprontar paciente para exame e cirurgia; efetuar tricotomia; coletar material para exames; efetuar testes e exames (cutâneo, ergométrico, eletrocardiograma); controlar administração de vacinas;

Disponível até 16/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade;

Atividades – transportar produtos acabados e matérias-primas de e para fábricas ou centros de varejo e distribuição; inspecionar veículos quanto a itens mecânicos e problemas de segurança e realizar a manutenção preventiva; planejar rotas e cumprir os horários de entrega.

Disponível até 16/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Eletricista de Automóveis

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de viagem em caso de necessidade da empresa (escala 12×8) e experiência com frota pesada (caminhões e ônibus);

Atividades – realizar instalação e manutenção elétrica preventiva e corretiva em veículos pesados; analisar as necessidades de troca e regulagem, montar sistemas e aplicar testes de funcionamento;

Disponível até 16/08/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Técnico em Eletromecânica

Escolaridade – ensino técnico completo em Eletromecânica;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”;

Atividades – planejar, executar e participar da elaboração de projetos eletromecânicos de máquinas, equipamentos e instalações; usinar peças e interpretar esquemas de montagem e desenhos técnicos; montar máquinas e realizar manutenção eletromecânica de máquinas, equipamentos e instalações;

Disponível até 16/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Analista de Recursos Humanos

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – administrar pessoal e plano de cargos e salários; promover ações de treinamento e de desenvolvimento de pessoal; efetuar processo de recrutamento e de seleção, gerar plano de benefícios e promover ações de qualidade de vida e assistência aos empregados; administrar relações de trabalho e coordenar sistemas de avaliação de desempenho; mobilizar um conjunto de capacidades comunicativas;

Disponível até 16/08/2023 ou encerramento da vaga.





Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD) – 9





3 vagas – Auxiliar de Serviços Gerais – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar atividades de limpeza na área externa e interna da empresa;

Disponível até 16/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Oficial de Manutenção – vaga exclusiva para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – limpar e manter limpo ambientes internos e externos, executando limpeza unida e limpeza seca; limpar e conservar limpo banheiros e outros ambientes de higiene pessoal; executar a coleta de lixo comum e reciclável; limpar portas e janelas de vidro, paredes e teto; cuidar dos vasos de plantas internas; varrer ambientes externos, coletando folhas secas, buscando contribuir para manter o ambiente agradável, além de fazer a limpeza de cozinhas, área de serviço, garagens e pátios, assoalhos e móveis, carpetes e tapetes, abastecer os ambientes com materiais;

Disponível até 16/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Motorista de Ônibus – vaga exclusiva para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade, curso de Transporte Coletivo de Passageiros (TCP) e Direção Preventiva atualizado;

Atividades – transportar veículos com cargas ou pessoas, para itinerários definidos, podendo ser também o responsável por elaborar as rotas de transporte;

Disponível até 16/08/2023 ou encerramento da vaga.



3 vagas – Cobrador – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar cobrança de tarifas em transportes coletivos e repassar o troco, se necessário; prestar informações aos usuários e manter a ordem e limpeza do veículo;

Disponível até 16/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Vigia – vaga exclusiva para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter o curso de Agente de Portaria ou Vigilante atualizado;

Atividades – controlar portaria e fluxo de pessoas, ronda, orientar visitantes, clientes e prestadores de serviço a respeito de regimento interno, normas e procedimentos nas dependências da empresa; inspecionar veículos no estacionamento, ligar e desligar luzes do campus;

Disponível até 16/08/2023 ou encerramento da vaga.