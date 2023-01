Sine Manaus oferta 211 vagas de emprego para esta terça; confira

Manaus/AM - O Sine Manaus oferta 211 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta terça-feira (17), de 8h às 16h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.



Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Jorge Teixeira, zona Leste.



Vagas Novas – 37



1 vaga – Gerente

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – devem ter experiência no ramo de Posto de combustível;

Atividades – gestão operacional do Posto, liderança dentro dos padrões exigidos: atendimento, gestão de pessoas, limpeza, vendas e entre outras;

Disponível até 17/01/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – devem ter curso de Informática Básica/Avançada ou Pacote Office;

Atividades – atendimento telefônico, suporte administrativo, organização de arquivos.

Disponível até 18/01/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Montador de Esquadria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realiza montagem, instalação, manutenção e acabamento de esquadrias de alumínio, madeiras, entre outros materiais.

Disponível até 18/01/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Bombeiro Hidráulico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – operacionalizar projetos de instalações de tubulações, definir traçados e dimensionar tubulações; especificar, quantificar e inspecionar materiais; preparar locais para instalações, realizar pré-montagem e instalar tubulações. Realizar testes operacionais de pressão de fluidos e testes de estanqueidade.

Disponível até 18/01/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Pintor de Obras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades - realizar pintura em paredes internas e externas. Preparar as superfícies antes de pintá-las, como limpeza, aplicação de massa fina ou corrida e lixamento. Aplicar papel de parede e gesso para acabamento.

Disponível até 18/01/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Eletricista Predial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de NR10;

Atividades – realizar manutenção preventiva e corretiva quadro de força, comandos elétricos e demais equipamento de energia em prédios, analisar também as necessidades de troca e regulagem de peças e aplica testes de funcionamento.

Disponível até 18/01/2023 ou encerramento da vaga.



3 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atuar na limpeza e organização.

Disponível até 18/01/2023 ou encerramento da vaga.



4 vagas – Repositor de Mercadoria – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – organizar, repor, conservar e precificar os produtos de um estabelecimento. Controlar os níveis de estoque, solicitando a compra dos materiais necessários.

Disponível até 18/01/2023 ou encerramento da vaga.



5 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparação de alimentos, limpeza e conservação das dependências do restaurante, lanchonete e dos equipamentos existentes.

Disponível até 18/01/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Recepcionista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Requisitos Obrigatórios – disponibilidade para dormir no local de trabalho, hotel de selva e ter Inglês fluente;

Atividades – atender os clientes, recepcionando-os, fazendo check-in.

Disponível até 20/01/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Jardineiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – que o candidato tenha experiência em Roçadeira;

Atividades – realizar atividades de jardinagem em vasos, jardins internos e externos do local; aparar a vegetação nas áreas internas e externas; realizar a inspeção, manutenção e abastecimento das máquinas e equipamentos de jardinagem, seguindo instruções do fabricante; cortar, podar, regar, plantar, replantar, adubar plantas dos jardins externos e internos e dos vasos.

Disponível até 19/01/2023 ou encerramento da vaga.



5 vagas – Ajudante de Motorista

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar cargas e descargas de mercadorias, movimentar mercadorias em transportes, coletar e entregar encomendas. Receber e solicitar informações, autorizações e orientações de transporte, embarque e desembarque de mercadorias.

Disponível até 18/01/2023 ou encerramento da vaga.



3 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter habilitação categoria D e curso de direção defensiva;

Atividades – responsável por transportar produtos para diversos itinerários, validar os produtos que estão sendo carregados no caminhão, efetuar a prestação de contas das despesas efetuadas com o veículo, como também das entregas aos clientes;

Disponível até 18/01/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Operador de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – fazer a organização, conservação e precificação dos produtos, o registro de entrada e saída de mercadorias, o controle dos níveis de estoque, solicitando a compra dos materiais necessários para reposição. Realizar o atendimento e acompanhamento do cliente pela loja, apresentando os produtos;

Disponível até 18/01/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Técnico de Panificação

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar a produção de pães, massas, pizzas e salgados de maneira artesanal e industrializada. Organizar a área de trabalho e matéria-prima nas produções e executar práticas de manipulação de alimentos;

Disponível até 19/01/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Supervisor de Transporte

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter habilitação categoria D e possuir disponibilidade de horário;

Atividades – supervisionar toda a logística de transporte, atuar com contratação e cotação de frete, verificar custos logísticos e elaborar planilhas e relatórios. Analisar e propor soluções para os problemas da área, coleta dados, divulgar e implementar melhorias nos indicadores de desempenho e monitorar o desempenho dos motoristas.

Disponível até 17/01/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Forneiro de Panificadora

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – que seja um profissional responsável, pontual, habilidoso, com experiência, que demonstra respeito com os empregadores e colegas de trabalho;

Atividades – operar forno de panificadora com zelo, pontualidade, cuidados e responsabilidade; assar pães, biscoitos, pães de queijo, salgados e bolos; pincelar produtos; organizar os produtos para assar; fazer as pestanas nos pães para assar, manusear os carrinhos de pães e fazer as preparações para assar; transportar os produtos para a loja e abastecer com produtos recém-assados.

Disponível até 18/01/2023 ou encerramento da vaga.



Vagas Comércio – 63



2 vagas – Assistente de Departamento Pessoal

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – preferência por candidatos que residem no bairro compensa;

Atividades – rotinas de departamento pessoal e recrutamento e seleção (programação de férias, escala de revezamento e banco de horas);

Disponível até 17/01/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Montador de Móveis Planejado

Escolaridade – ensino médio completo ou cursando superior em administração;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com montagem de móveis projetados;

Atividades – montagem de modulados de acordo com projeto/móveis projetados;

Disponível até 17/01/2023 ou encerramento da vaga.



3 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – morar nas proximidades da Cidade Nova, Zumbi e Lírio do Vale;

Atividades – atendimento, cortes normais e especiais e a limpeza do setor;

Vaga disponível até 17/01/2023 ou até encerramento da vaga.



2 vagas – Auxiliar de Manutenção Predial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos NR10, NR 13 e NR 35;

Atividades – realizar atividades de pintura, alvenaria, locomoção de móveis e acompanhar prestadores de serviço de manutenção;

Disponível até 17/01/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar serviços de limpeza e conservação em geral e rotinas previamente estabelecidas;

Disponível até 17/01/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Cozinheiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar o pré-preparo do processamento dos alimentos; Montagem de pratos; café da manhã; desjejum e saladas;

Disponível até 17/01/2023 ou encerramento da vaga.



7 vagas – Repositor de Mercadoria – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação ''D" atualizada; curso MOPP; residir na proximidade da zona leste;

Atividades – organizar, repor, conservar e precificar os produtos de um estabelecimento; sua tarefa também é controlar os níveis de estoque, solicitando a compra dos materiais necessários;

Disponível até 17/01/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Auxiliar de Manutenção Predial – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atividades de pintura, alvenaria, locomoção de móveis e acompanhar prestadores de serviço de manutenção.

Disponível até 17/01/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Supervisor de Vendas

Escolaridade – ensino superior completo em Administração; Contabilidade; Gestão Comercial ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter condução própria (carro);

Atividades – supervisionar a rotina da equipe, criar o planejamento de vendas, avaliar os profissionais de vendas de produtos e serviços e apresentar resultados;

Disponível até 17/01/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter condução própria (moto).

Atividades – realizar o atendimento direto ao consumidor, negociar os preços de uma mercadoria, o prazo, as condições de pagamento e os descontos dessa venda, entre outras atividades correlatas;

Disponível até 17/01/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com vendas de veículos e possuir curso de Informática Básica/Avançada ou Pacote Office;

Atividades – atendimento telefônico, suporte administrativo, organização de arquivos;

Disponível até 17/01/2023 ou encerramento da vaga.



10 vagas – Coordenador de loja (Restaurante)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência no ramo de fast-food, será um diferencial;

Atividades – gestão operacional do Restaurante, CMV, manter a loja dentro dos padrões exigidos pela Vigilância Sanitária. Ajudar na gestão do Restaurante em todas as áreas: atendimento, gestão de pessoas, limpezas, vendas e entre outras;

Disponível até 17/01/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Subgerente

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência no ramo de posto de combustível;

Atividades – gestão operacional do Posto, liderança dentro dos padrões exigidos: atendimento, gestão de pessoas, limpeza, vendas e entre outras;

Disponível até 17/01/2023 ou encerramento da vaga.



7 vagas – Vendedor Porta a Porta

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ser dinâmico, comunicativo, que saiba trabalhar em equipe e com metas, resiliente, disposição para caminhar no sol e deslocar-se pela cidade;

Atividades – realiza a prospecção de novos clientes para a empresa, priorizando a identificação das necessidades desses potenciais clientes e oferecendo as melhores soluções de acordo com as demandas e o fit deles em relação à sua oferta;

Disponível até 20/01/2023 ou encerramento da vaga.



4 vagas – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira De Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter informática básica; Disponibilidade para trabalhar no horário da noite e residir próximo ao Japiim;

Atividades – responsável por fazer a abertura e o fechamento de caixa, processar e receber o pagamento e emitir notas fiscais. Além das tarefas administrativas, o operador de caixa atua diretamente no atendimento ao cliente, uma vez que é a pessoa que concretiza e finaliza a compra;

Disponível até 17/01/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Operador de Máquinas Pesadas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira De Trabalho;

Requisitos obrigatórios – disponibilidade para viagem;

Atividades – operar máquina escavadeira em obras, realizar demolições, escavações, carregamento de caçambas e terraplenagem em solos. Verificar condições dos acessórios e funcionamento do sistema hidráulico e elétrica;

Disponível até 30/01/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Motorista de Caçamba

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira De Trabalho;

Requisitos obrigatórios – disponibilidade para viagem;

Atividades – transportar, coletar e entregar cargas em geral. Movimentar cargas volumosas e pesadas para fábricas ou centros de varejo e distribuição, inspecionar veículos quanto a itens mecânicos e problemas de segurança e realizar a manutenção preventiva; planejar rotas e cumprir os horários de entrega.

Disponível até 30/01/2023 ou encerramento da vaga.

8 vagas – Atendente de Lanchonete

Escolaridade – ensino médio incompleto;

Experiência – primeiro emprego;

Requisitos obrigatórios – os candidatos devem residir nos seguintes bairros: Redenção, Nova Esperança I e II, Santo Agostinho, Compensa I, II e III, Vila da Prata, São Jorge, Bairro da União, Manôa e Monte das Oliveiras. É necessário ter as 4 doses da vacina atualizada (COVID).

Atividades - realizar atendimento ao público no balcão e nas mesas, anotando pedidos, solicitando o preparo dos alimentos junto a cozinha, acertando comandas, efetuando o recebimento de valores, organizando o estoque e repondo produtos em prateleiras, higienização de utensílios e etc.

Disponível até 17/01/2023 ou encerramento da vaga.



4 vagas – Gestor de Loja

Escolaridade – ensino médio completo ou cursando superior;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – devem ter informática básica, boa comunicação e conhecimento no ramo de vendas;

Atividades – responsável pela loja, seu time e sua mercadoria. Criar um time de excelência onde será avaliado e monitorado o desempenho de todos levando-os ao estado desejado. Precisa estar apto para aprender, crescer e transformar pessoas. Além disso, o desafio vai fazer parte de sua vida, metas.

Disponível até 17/01/2023 ou encerramento da vaga.



Vagas na Indústria – 18



1 vaga – Mecânico de Manutenção

Escolaridade – ensino técnico em elétrica, eletrotécnica, eletrônica, automação industrial ou mecânica completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – morar preferencialmente nas proximidades da Zona Sul.

Atividades – atuar nas atividades de manutenção mecânica, montando e desmontando máquinas, equipamentos, tubulações, dispositivos; controlando, reparando e/ou substituição de peças e/ou dispositivos, visando o perfeito funcionamento dos equipamentos e/ou sistemas, para prolongamento de sua vida útil, realizar manutenções preventivas, realizar análise, inspeções, medições e lubrificação periódica visando garantir o funcionamento adequado dos equipamentos, instalações e/ou estruturas.

Disponível até 17/01/2023 ou encerramento da vaga.



5 vagas – Assistente Administrativo – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atendimento telefônico, suporte administrativo e organização de arquivos.

Disponível até 17/01/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – candidatos devem residir em bairros próximos à empresa;

Atividades – realizar limpeza em geral, áreas internas e externas;

Disponível até 17/01/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Limpador de Piscina

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executam serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos. Conservam vidros e fachadas, limpam recintos e acessórios e tratam de piscinas, trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

Disponível até 17/01/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino superior cursando em ciências contábeis;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar a limpeza e manutenção das áreas internas e externas.

Disponível até 17/01/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Assistente de Engenharia

Escolaridade – ensino superior em engenharia elétrica ou mecânica cursando ou completo

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com rotinas de manutenção predial e faciliteis, desejável conhecer fiscalização de serviços de manutenção predial e projetos/ memorial descritivo, organização do software de gestão de manutenção, controle de cumprimento de prazos, controle e gestão dos contratos terceiros e controle das atividades de manutenção predial.

Atividades – auxiliar na realização de levantamentos, desenvolvimento e legalização de projetos de edificações sob supervisão, planejar a execução, orçar e providenciar suprimentos e supervisionar a execução de obras e serviços, realizando levantamentos, desenvolver e legalizar projetos de edificações sob supervisão de um engenheiro civil, planejam a execução, orçam e providenciam suprimentos e supervisionam a execução de obras e serviços. Treinar mão-de-obra e realizar o controle tecnológico de materiais e do solo.

Disponível até 17/01/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Operador de Extrusora

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com extrusora de chapa PP ou PS;

Atividades – manusear máquina extrusora, controlar a temperatura e registrar as não-conformidades. Conhecer montagem e desmontagem da máquina, além de realizar a manutenção preventiva e corretiva da mesma.

Disponível até 17/01/2023 ou encerramento da vaga.



4 vagas – Auxiliar de Produção

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – noções em marcenaria e montagem de móveis modulados;

Atividades - realizar manutenção mecânica preventiva e corretiva de veículos, montar e trocar peças, lubrificar motor, regular mecanismos e alinha direção. Auxiliar o cliente quanto à substituição e aproveitamento de componentes.

Disponível até 17/01/2023 ou encerramento da vaga.



Vagas em Serviços – 93



15 vagas – Auxiliar de Produção – vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar no processo produtivo, tarefas diversas;

Disponível até 17/01/2023 ou encerramento da vaga.



3 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atuar na limpeza de pátios, banheiros e salas comerciais;

Disponível até 17/01/2023 ou encerramento da vaga.



4 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – seis na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar a limpeza e manutenção das áreas internas e externas;

Disponível até 17/01/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Professor de Língua Inglesa

Escolaridade – ensino superior em língua inglesa completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – estimular o estudante para que aprenda de forma ativa, ou seja, com verdadeiro interesse pelo aprendizado; incentivar essa dedicação para que o aluno se exponha de maneira natural ao idioma;

Disponível até 17/01/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Auxiliar de Limpeza – vaga exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar limpeza em geral, áreas internas e externas.

Disponível até 17/01/2023 ou encerramento da vaga.



5 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter habilitação categoria "D" dentro do prazo de validade; disponibilidade pela parte da manhã e tarde e residir na zona leste;

Atividades – transporte de cargas para clientes do Polo industrial de Manaus (PIM).

Disponível até 17/01/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Manipulador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria B dentro do prazo de validade e disponibilidade de horário;

Atividades – analisar amostras de insumos e matérias-primas; efetuar o processo produtivo, executar ensaios físico-químicos, participar do desenvolvimento de produtos e processos, da definição ou reestruturação das instalações industriais; supervisionar operação de processos químicos e operações unitárias de laboratório e de produção conforme atividades pertinentes ao cargo.

Disponível até 17/01/2023 ou encerramento da vaga.



5 vagas – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – planejar atividades de manutenção, avaliando condições de funcionamento e desempenho de máquinas e equipamentos. Lubrificar máquinas, componentes e ferramentas. Além de documentar informações técnicas, fazer a manutenção preventiva e corretiva em máquinas e equipamentos como: betoneiras, marteletes, compactadores, elevadores de obras e automação. Manutenção em equipamentos industriais e pneumáticos.

Disponível até 17/01/2023 ou encerramento da vaga.



3 vagas – Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir no bairro da Ponta Negra ou adjacências;

Atividades – auxiliar na realização de serviços em geral como recebimento, separação e distribuição de correspondência e materiais, atividades de limpeza, copa e conservação de instalações.

Disponível até 17/01/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – morar na zona Leste de Manaus;

Atividades – atendimento ao cliente; executar o visual merchandising (reposição de roupas), atuar na área comercial que é responsável por qualificar possíveis clientes e vender produtos e/ou serviços;

Disponível até 17/01/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Supervisor de Vendas Externas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – planejar vendas, atender clientes e coletar indicadores do mercado. Supervisionar rotina de equipe de vendas, recrutar, treinar e avaliar profissionais de vendas de produtos e serviços. Apresentar resultados das metas de vendas. Dinâmico, comunicativo, que saiba trabalhar em equipe e com metas, resiliente, disposição para caminhar no sol e deslocar-se pela cidade.

Disponível até 17/01/2023 ou encerramento da vaga.



4 vagas – Vendedor Porta a Porta

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ser dinâmico, comunicativo, que saiba trabalhar em equipe e com metas, resiliente, disposição para caminhar no sol e deslocar-se pela cidade;

Atividades – realizar a prospecção de novos clientes para a empresa, priorizando a identificação das necessidades desses potenciais clientes e oferecendo as melhores soluções de acordo com as demandas e o fit deles em relação à sua oferta;

Disponível até 19/01/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Mecânico de Automóvel de Linha Pesada

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar manutenção mecânica preventiva e corretiva de veículos, montar e trocar peças, lubrificar motor, regular mecanismos e alinha direção. Auxiliar o cliente quanto à substituição e aproveitamento de componentes.

Disponível até 17/01/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Inspetor de Alunos – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – cuidar da segurança do aluno nas dependências e proximidades da escola. Inspecionar o comportamento dos alunos no ambiente escolar.

Disponível até 17/01/2023 ou encerramento da vaga.



3 vagas – Eletricista de Baixa Tensão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – devem ter disponibilidade para viajar;

Atividades – reparação e manutenção elétrica de baixa tensão e realizar instalações.

Disponível até 17/01/2023 ou encerramento da vaga.



3 vagas – Bombeiro Hidráulico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – devem ter disponibilidade para viajar;

Atividades – operacionalizar projetos de instalações de tubulações, definir traçados e dimensionar tubulações; especificar, quantificar e inspecionar materiais; preparar locais para instalações, realizar pré-montagem e instalar tubulações. Realizar testes operacionais de pressão de fluidos e testes de estanqueidade.

Disponível até 17/01/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Orçamentista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – devem ter disponibilidade para viajar;

Atividades – interpretar projetos e especificações técnicas e fazer visita técnica para levantamento de dados. Cotar preços de insumos e serviços, fazer composição de custos diretos e indiretos, elaborar planilha de quantidade e de custos.

Disponível até 17/01/2023 ou encerramento da vaga.



4 vagas – Técnico de Edificações

Escolaridade – ensino técnico em edificações completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter o Carteira de Registro dos Técnicos (CFT); conhecimentos em autocad e o curso de NR -35 atualizada;

Atividades – desenvolver e legalizar projetos de edificações sob supervisão de um engenheiro civil; planejar a execução, orçar e providenciam suprimentos e supervisionar a execução de obras e serviços. Treinar mão-de-obra e realizar o controle tecnológico de materiais e do solo, atuando na regularização de obra ou construção junto aos órgãos competentes.

Disponível até 17/01/2023 ou encerramento da vaga.



3 vagas – Encarregado de Obras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – devem ter disponibilidade para viajar;

Atividades – supervisionar colaboradores, leitura e execução de projetos, acompanhar cronograma e medições de obras e controlar equipamentos, contratação de serviços e matéria-prima.

Disponível até 17/01/2023 ou encerramento da vaga.



3 vagas – Montador de ACM

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – devem ter disponibilidade para viajar;

Atividades – realizar a montagem e desmontagem de estrutura metálica.

Disponível até 17/01/2023 ou encerramento da vaga.



3 vagas – Encarregado de Terraplanagem

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – devem ter disponibilidade para viajar;

Atividades – supervisionar colaboradores, acompanhar cronograma e fazer medição da obra.

Disponível até 17/01/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Compras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – devem ter conhecimento em Material de Construção e disponibilidade para viajar;

Atividades – fazer cotação e ordem de serviço.

Disponível até 17/01/2023 ou encerramento da vaga.



5 vagas – Motoboy

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – devem ter CNH A. Diferencial da vaga é possuir noções hidráulicas por causa da instalação dos purificadores de água;

Atividades – instalar purificadores de água, fazer a coleta e entrega de malotes. Efetuar pagamentos de boletos e depósitos. Organizar documentos, traçar rotas e verificar endereços.

Disponível até 17/01/2023 ou encerramento da vaga.



5 vagas – Operador Telemarketing

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades - atender chamadas de clientes em potencial. Utilizar roteiros para fornecer informações sobre os recursos, preços, etc. do produto e apresentar seus benefícios.

Disponível até 17/01/2023 ou encerramento da vaga.



5 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – devem ter informática básica e boa comunicação;

Atividades – atendimento ao cliente; executar o visual merchandising (reposição de roupas), atua na área comercial que é responsável por qualificar possíveis clientes e vender produtos e/ou serviços.

Disponível até 17/01/2023 ou encerramento da vaga.



5 vagas – Instalador de Redes Telefônicas

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – instalação de câmeras IP e sistema CFTV; montagem de infraestrutura de rede lógica e voz e fibra óptica; banco de dados do sistema CFTV; cabeamento estruturado de rede.

Disponível até 17/01/2023 ou encerramento da vaga.