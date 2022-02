Sine Manaus oferta 168 vagas de emprego nesta segunda; confira

Manaus/AM - O Sine Manaus vai ofertar 168 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta segunda-feira (14), de 8h às 17h.

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Para concorrer a uma das vagas disponíveis ou receber orientação de Cadastro, Carteira de Trabalho Digital e Seguro-Desemprego, os cidadãos devem realizar o agendamento por meio do link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento e comparecer ao posto escolhido no dia e hora marcados, portando o comprovante de vacinação (covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência).

Confira

Vagas Novas – 45

20 vagas – Motorista de Van

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Registrada na carteira de trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Possuir curso de transporte de passageiros atualizado e CNH ''D'' dentro do prazo de validade;

Atividades – Dirigir e manobrar veículos de porte leve, elaborar checklist de entrada e saída de veículos.

Para concorrer à vaga, o candidato deve acessar o link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento para realizar o agendamento à Pré-Seleção de vagas ofertadas pelo Sine Manaus.

Vaga disponível até o dia 23/02/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Motorista de Carro de Passeio

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência - Registrada na carteira de trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Possuir curso de transporte de passageiros atualizado e CNH ''B'' dentro do prazo de validade.

Atividades – Dirigir e manobrar veículos de porte leve, elaborar checklist de entrada e saída de veículos.

Para concorrer à vaga, o candidato deve acessar o link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento para realizar o agendamento à Pré-Seleção de vagas ofertadas pelo Sine Manaus.

Vaga disponível até o dia 23/02/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade – Ensino fundamental completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Residir nos bairros Crespo, Educandos, Morro da liberdade, São Lázaro, Lagoa verde, Betânia ou Centro.

Atividades – Realizar a limpeza nos banheiros (lavar e recolher).

Para concorrer à vaga, o candidato deve acessar o link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento para realizar o agendamento à Pré-Seleção de vagas ofertadas pelo Sine Manaus.

Vaga disponível até o dia 14/02/2022 ou até o encerramento da vaga.

6 vagas – Estágio em Administração

Escolaridade – Ensino superior cursando Administração, a partir do 2° período;

Experiência – Não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – Que o candidato leve sua declaração de matrícula no dia da entrevista e que estude no turno da manhã ou da noite.

Atividades – Auxiliar nas atividades operacionais do departamento, separar documentos para clientes, conferir relatórios e preparar informações para atualização de banco de dados dos clientes.

Para concorrer à vaga, o candidato deve acessar o link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento para realizar o agendamento à Pré-Seleção de vagas ofertadas pelo Sine Manaus.

Vaga disponível até o dia 16/02/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar Financeiro

Escolaridade – Ensino médio completo ou superior cursando Contabilidade, Gestão Financeira ou Administração;

Experiência - Registrada na carteira de trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Possuir conhecimento em PROCV e Tabelas dinâmicas;

Atividades – Efetuar conciliação bancária, emitir cheques, separar notas para pagamento e efetuar o pagamento autorizado, entre outras atividades inerentes à função.

Para concorrer à vaga, o candidato deve acessar o link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento para realizar o agendamento à Pré-Seleção de vagas ofertadas pelo Sine Manaus.

Vaga disponível até o dia 16/02/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – Ensino fundamental completo;

Experiência – Primeiro emprego;

Requisitos Obrigatórios – Possuir total disponibilidade de horário;

Atividades – Realizar limpeza de banheiros, cozinha áreas internas e externas; Auxiliar na manutenção em geral.

Para concorrer à vaga, o candidato deve acessar o link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento para realizar o agendamento à Pré-Seleção de vagas ofertadas pelo Sine Manaus.

Vaga disponível até o dia 14/02/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Atendente de Loja - Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Não é necessário;

Atividades – Realizar atendimento ao cliente, arrumação e distribuição de rotas.

Para concorrer à vaga, o candidato deve acessar o link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento para realizar o agendamento para a Pré-Seleção de vagas ofertadas pelo Sine Manaus.

Vaga disponível até o dia 15/02/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Analista Contábil

Escolaridade – Ensino superior em Contabilidade ou áreas afins cursando ou completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Diferencial possuir cursos de qualificação na área contábil e fiscal;

Atividades – Analisar, controlar e verificar atividades inerentes à área contábil; Analisar classificar contas patrimoniais, pagamentos e parcelamentos de tributos e impostos.

Para concorrer à vaga, o candidato deve acessar o link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento para realizar o agendamento para a Pré-Seleção de vagas ofertadas pelo Sine Manaus.

Vaga disponível até o dia 15/02/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Patrimônio

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Ter experiência com inventários e pacote office atualizado;

Atividades – Realizar inventários, conferindo, revisando e fiscalizando os bens ativos imobilizados. Emitir relatórios de controle de patrimônio e efetuar lançamentos de bens no sistema. Realizar troca de plaquetas das plaquetas de patrimônio ilegíveis e danificadas.

Para concorrer à vaga, o candidato deve acessar o link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento para realizar o agendamento para a Pré-Seleção de vagas ofertadas pelo Sine Manaus.

Vaga disponível até o dia 15/02/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Administrativo Financeiro – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Ter cursos relacionados, como informática, Excel, Word ou na área administrativa;

Atividades – Responsável pelo acompanhamento das movimentações de notas fiscais de entrada e saída de mercadorias ou materiais; Rotinas financeiras das unidades do grupo.

Para concorrer à vaga, o candidato deve acessar o link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento para realizar o agendamento para a Pré-Seleção de vagas ofertadas pelo Sine Manaus.

Vaga disponível até o dia 15/02/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Peixeiro

Escolaridade – Ensino fundamental completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Atividades – Preparar, limpar e cortar pescado para comercialização, examinar peixes recebidos, armazenar os peixes e manter a ordem e higiene no ambiente de trabalho.

Para concorrer à vaga, o candidato deve acessar o link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento para realizar o agendamento para a Pré-Seleção de vagas ofertadas pelo Sine Manaus.

Vaga disponível até o dia 16/02/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Açougue

Escolaridade – Ensino fundamental completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Cuidar da arrumação dos balcões, equipamentos e sala de preparação; Embalar produtos; Prestar atendimento ao cliente e recebimento e armazenamento de mercadoria.

Para concorrer à vaga, o candidato deve acessar o link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento para realizar o agendamento para a Pré-Seleção de vagas ofertadas pelo Sine Manaus.

Vaga disponível até o dia 16/02/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vagas em Andamento – 123

15 vagas – Medidor de Móveis Planejados

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Medição física de ambientes do imóvel do cliente; desenho e registro dessas medições em documentação; entregar medidas digitalizadas;

Para concorrer à vaga, o candidato deve acessar o link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento para realizar o agendamento à pré-seleção de vagas ofertadas pelo Sine Manaus.

Vaga disponível até o dia 14/02/2022 ou até o encerramento da vaga.

15 vagas – Conferente de Móveis Planejados

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Verificando a viabilidade de fabricação de acordo com os padrões estabelecidos através do Promob, certificando-se que não haverá qualquer inconsistência que impossibilite a produção e montagem; realizar conferência de medidas na casa do cliente visita técnica; desenvolver caderno técnico; desenvolver guia de montagens envio de projetos para fábrica.

Para concorrer à vaga, o candidato deve acessar o link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento para realizar o agendamento à Pré-Seleção de vagas ofertadas pelo Sine Manaus.

Vaga disponível até o dia 14/02/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Possuir conhecimentos em manutenção de Split, Acj, Self, Piso, Teto, NR-10 E NR-35. Residir nos bairros adjacentes: São Raimundo, Compensa, Aparecida, Gloria, Matinha;

Atividades – Montar, instalar e pôr em funcionamento equipamentos.

Para concorrer à vaga, o candidato deve acessar o link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento para realizar o agendamento à Pré-Seleção de vagas ofertadas pelo Sine Manaus.

Vaga disponível até o dia 14/02/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Coordenador de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)

Escolaridade – Ensino superior Administração, Engenharia Elétrica ou Mecânica Industrial Completo;

Experiência – Registrada na carteira de trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Possuir inglês intermediário, Pacote Office avançado, conhecimento em refrigeração, sólidos conhecimentos na política do PPB;

Atividades – Coordenar projetos de pesquisa e desenvolvimento (P&D), que promovam o uso de novas tecnologias, protocolos e aplicações em redes de computadores. Realizar divulgação dos resultados dos projetos de pesquisa e promover a apresentação dos projetos de pesquisa em eventos.

Para concorrer à vaga, o candidato deve acessar o link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento para realizar o agendamento à Pré-Seleção de vagas ofertadas pelo Sine Manaus.

Vaga disponível até o dia 14/02/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Tapeceiro

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Montagem de sofás e tapeçaria em geral, preenchimento de estofado.

Para concorrer à vaga, o candidato deve acessar o link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento para realizar o agendamento à Pré-Seleção de vagas ofertadas pelo Sine Manaus.

Vaga disponível até o dia 17/02/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Administrativo – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Realizar rotinas administrativas, fazer manuseio de planilhas eletrônicas e fazer controle de documentos.

Para concorrer à vaga, o candidato deve acessar o link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento para realizar o agendamento à Pré-Seleção de vagas ofertadas pelo Sine Manaus.

Vaga disponível até o dia 14/02/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Costureira

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Realizar cortes e fabricação de cortinas em geral.

Para concorrer à vaga, o candidato deve acessar o link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento para realizar o agendamento à Pré-Seleção de vagas ofertadas pelo Sine Manaus.

Vaga disponível até o dia 14/02/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Confeiteiro

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Possuir curso de confeitaria, disponibilidade de horário, ter agilidade, proatividade e facilidade para trabalhar em equipe;

Atividades – Atuar na confecção de bolos, tortas finas, sobremesas, biscoitos e na elaboração de receitas, entre outras atividades inerentes à função.

Para concorrer à vaga, o candidato deve acessar o link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento para realizar o agendamento à Pré-Seleção de vagas ofertadas pelo Sine Manaus.

Vaga disponível até o dia 14/02/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Atendente de Peixaria

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Não é necessário;

Atividades – Auxiliar o peixeiro na escolha do produto, preparar e conservar os peixes.

Para concorrer à vaga, o candidato deve acessar o link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento para realizar o agendamento à Pré-Seleção de vagas ofertadas pelo Sine Manaus.

Vaga disponível até o dia 14/02/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 Vaga – Almoxarife

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Possuir CNH categoria AB, Pacote office intermediário / avançado e disponibilidade de horário;

Atividades – Realizar recebimento, conferência e estocagem dos materiais, conferir as notas fiscais de entrada e controlar as saídas, organizar arquivos e peças, verificando as condições gerais dos materiais e embalagens;

Para concorrer à vaga, o candidato deve acessar o link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento para realizar o agendamento à Pré-Seleção de vagas ofertadas pelo Sine Manaus.

Vaga disponível até o dia 11/02/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Apresentar carta de recomendação de empregos anteriores;

Atividades – Realizar limpeza em geral e manter o ambiente limpo e organizado e fazer o controle de materiais de limpeza.

Para concorrer à vaga, o candidato deve acessar o link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento para realizar o agendamento à Pré-Seleção de vagas ofertadas pelo Sine Manaus.

Vaga disponível até o dia 14/02/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Produção – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Não é necessário;

Atividades – Executar serviços na linha de produção, tais como: montagens de componentes, conexão de fiação, fixando partes, soldando peças, colocando e encaixando as peças nos gabinetes e utilizando-se de parafusadeiras e ferro de solda na posição em pé.

Para concorrer à vaga, o candidato deve acessar o link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento para realizar o agendamento à Pré-Seleção de vagas ofertadas pelo Sine Manaus.

Vaga disponível até o dia 14/02/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Produção – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – Residir nos Bairros: Tarumã, Santa Etelvina, Cidade Nova, Novo Israel, Parque São Pedro, Col. Santo Antônio ou Ponta Negra;

Atividades – Executar serviços na linha de produção, tais como: montagens de componentes, conexão de fiação, fixando partes, soldando peças, colocando e encaixando as peças nos gabinetes e utilizando-se de parafusadeiras e ferro de solda na posição em pé.

Para concorrer à vaga, o candidato deve acessar o link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento para realizar o agendamento à Pré-Seleção de vagas ofertadas pelo Sine Manaus.

Vaga disponível até o dia 15/02/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Manter a comunicação com o cliente, se mostrando empático e não invasivo, para fortalecer a relação cliente empresa.

Para concorrer à vaga, o candidato deve acessar o link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento para realizar o agendamento à Pré-Seleção de vagas ofertadas pelo Sine Manaus.

Vaga disponível até o dia 15/02/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Borracheiro

Escolaridade – Ensino fundamental completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Possuir disponibilidade de horário;

Atividades – Prestar socorro à frota; Transportar o equipamento necessário, realizar troca de pneus e reparos em ônibus.

Para concorrer à vaga, o candidato deve acessar o link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento para realizar o agendamento à Pré-Seleção de vagas ofertadas pelo Sine Manaus.

Vaga disponível até o dia 14/02/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Motorista de Ônibus

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Registrada na carteira de trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Possuir experiência com transporte urbano ou coletivo, Curso de Direção Preventiva, Transporte coletivo de passageiros. E CNH categoria "D";

Atividades – Dirigir e manobrar veículos de porte leve, elaborar checklist de entrada e saída de veículos.

Para concorrer à vaga, o candidato deve acessar o link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento para realizar o agendamento à Pré-Seleção de vagas ofertadas pelo Sine Manaus.

Vaga disponível até o dia 14/02/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Auxiliar de Limpeza – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino fundamental incompleto;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar serviços de limpeza nas áreas internas e externas.

Para concorrer à vaga, o candidato deve acessar o link