Sine Manaus oferta 161 vagas de emprego nesta terça; confira

Manaus/AM - O Sine Manaus, oferta 161 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta terça-feira, 30, de 8h às 17h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e Seguro-Desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus (localizados na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul, e shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Norte.

Vagas Posto Constantino Nery

Vagas Novas

2 vagas – Auxiliar de Produção – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Informática Básica;

Atividades – executar serviços na linha de produção, tais como: montagens de componentes e conexão de fiação, fixando partes, soldando peças, colocando e encaixando as peças nos gabinetes.

Vaga disponível até 1/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

4 vagas – Vendedor Porta-Porta

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar vendas de produtos ou serviços de telecomunicações, por meio de reuniões presenciais, apresentações e negociações de follow-up de vendas.

Vaga disponível até 30/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente Fiscal

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar apuração e declaração de impostos diretos e indiretos e escrituração fiscal; atender fiscalizações e participar na análise dos procedimentos tributários da empresa.

Vaga disponível até 30/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Atendente de Padaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Atividades – atender clientes em lojas, telefonar e realizar coleta de pedidos e encomendas; demonstrar produtos e efetuar vendas internas.

Vaga disponível até 30/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Eletricista de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de eletricista, SEP, NR-35, NR-12 e NR-10;

Atividades – realizar manutenção preventiva e corretiva; instalação de quadros de distribuição de força; analisar consumo de energia, ligação e desligamento de aparelhos elétricos e eletrônicos; identificar defeitos elétricos para reparar ou substituir componentes, ajustando peças e simulando o funcionamento dos equipamentos.

Vaga disponível até 30/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Artífice de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar serviços de manutenção preventiva e corretiva de rede elétrica, hidráulica, hidro sanitária, de pintura, carpintaria, marcenaria, serralheria, alvenaria e refrigeração; preparar infraestrutura para máquinas e equipamentos, quando necessário.

Vaga disponível até 30/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico de refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – instalar ramais de dutos; montar tubulações de refrigeração; aplicar vácuo em sistemas de refrigeração; carregar sistemas de refrigeração com fluido refrigerante; realizar testes nos sistemas de refrigeração.

Vaga disponível até 30/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vagas Manutenção

1 vaga – Eletrotécnico de Manutenção

Escolaridade – ensino técnico em Eletrotécnico completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-12, NR-10 e NR-35;

Atividades – planejar e executar serviços de corretivas e preventivas elétricas em máquinas e equipamentos de alta tensão, quadros de forças e comandos com baixa e alta tensão; desenvolver e controlar os trabalhos de manutenção e de conservação em equipamentos e instalações de acordo com as normas de segurança e regulamentos específicos em vigor; fazer instalações, reparações e ensaios de vários tipos de máquinas, motores e outros equipamentos industriais; inspecionar diariamente o funcionamento das máquinas.

Vaga disponível até 30/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Mecânico de Autos em Geral

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos na área de mecânica; saber realizar manutenção em empilhadeiras;

Atividades – realizar manutenção de órgãos de transmissão, freios, direção, suspensão e equipamento auxiliar, para assegurar condições de funcionamento regular dos veículos da empresa (carros e empilhadeiras, entre outros).

Vaga disponível até 30/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vagas Comércio

5 vagas – Atendente de Lanchonete – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Atividades – realizar atendimento ao público no balcão e nas mesas, anotando pedidos, solicitando o preparo dos alimentos junto à cozinha, acertando comandas, efetuando o recebimento de valores, organizando o estoque e repondo produtos em prateleiras; higienização de utensílios.

Vaga disponível até 30/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Assistente de Vendas – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – auxiliar no empacotamento das compras do cliente no caixa; auxiliar o cliente a levar as compras até o veículo (se o mesmo desejar); realizar reposição de mercadorias nas prateleiras.

Vaga disponível até 30/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – preferencialmente residir nas proximidades do Bairro Planalto;

Atividades – auxiliar no preparo de refeições, sobremesas, lanches, sopas e cardápios mais elaborados; na higienização e armazenamento de verduras, carnes, peixes e cereais para preparação dos alimentos; manter a ordem e limpeza da cozinha (balcões, pias, fornos, paredes), entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 30/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Confeitaria

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar a produção de massas e doces variados, tais como: salgados, canapés, biscoitos, bolos, recheios e coberturas.

Vaga disponível até 30/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Vendedor Porta-Porta

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – efetuar visitas aos possíveis compradores objetivando a oferta de produto ou serviço.

Vaga disponível até 30/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Copeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – contribuir com a experiência dos pacientes da clínica, realizando um atendimento conforme os padrões da clínica, servindo alimentos, suplementos e bebidas a este público; higienizar louças, utensílios, equipamentos e o ambiente da copa, zelando pela conservação; atuar com carisma, organização e proatividade junto às demandas do setor.

Vaga disponível até 30/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Atendente de Agência – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” e curso de Informática básica atualizado;

Atividades – recepcionar os clientes nas lojas, esclarecendo dúvidas; realizar as vendas de serviços adicionais oferecidos pela empresa, como abertura e fechamento de caixa; conferir e acompanhar as reservas no sistema, de modo a organizar a disponibilidade de veículos; identificar e cadastrar clientes, in loco e no sistema com conferência e verificação de documentos; abrir, alterar, substituir e fechar contratos no sistema; classificar, separar, organizar e encaminhar documentos relativos aos processos de locação aos setores administrativos da loja; abrir ordens de serviços necessárias à disponibilidade de veículos para atendimento e funcionamento da loja; realizar eventualmente entrega e recepção de veículos locados, com execução de procedimentos de vistoria.

Vaga disponível até 30/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – preferencialmente ter conhecimento em produtos para marcenaria, serralheria e construção à seco;

Atividades – apresentar soluções diretas à direção da empresa; prospectar clientes para divulgação de produtos e serviços; negociar, elaborar propostas comerciais e fechar negócios.

Vaga disponível até 1/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Projetista de Móveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de Informática, PROMOB, SKETCHUP e AUTOCAD;

Atividades – realizar pesquisas de tendências de mercado, avaliar materiais e desenvolver protótipos de móveis, interpretando desenhos e modelos; elaborar desenhos de móveis e gabaritos de software de Design Gráfico, dimensionando componentes, especificando materiais e acessórios.

Vaga disponível até 1/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vagas Administrativo

1 vaga – Coordenador de Infraestrutura

Escolaridade – ensino superior completo em Administração;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – administrar as rotinas de manutenção, implantação e configuração de infraestrutura de telecomunicações, redes, servidores e internet; acompanhar o suporte aos usuários e desenvolver soluções de tecnologia, a fim de manter a alta disponibilidade dos serviços.

Vaga disponível até 30/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Gerente Administrativo Financeiro

Escolaridade – ensino superior completo em Administração, Ciências Contábeis ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter ampla experiência na área Administrativa/financeira e em plano de ação e de negócios; ter perfil hands-on (dinâmico e proativo);

Atividades – gerenciar as áreas administrativa e financeira da empresa; foco em gestão de times e acompanhamento orçamentário, gestão de fluxo de caixa, de orçamentos e custos, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 30/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vagas Indústria

1 vaga – Supervisor de Produção

Escolaridade – ensino superior completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em liderança de equipe; preferencialmente ter curso de Manipulação de Alimentos;

Atividades – liderar equipe para realização das atividades diárias; controle de escala de trabalho; verificar e controlar as condições dos produtos expostos para venda, observando prazo de validade e boa qualidade dos produtos; definir diariamente o volume de fabricação de bolos, tortas, sobremesas, salgados e recheios, e informar a equipe da Padaria e Confeitaria para a execução.

Vaga disponível até 30/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” e curso de Direção Defensiva atualizado;

Atividades – transportar os colaboradores em serviços externos; efetuar e controlar registros de quilometragem do veículo de apoio, bem como registro de paradas; realizar quando necessário, serviços de entrega e protocolo de documentos, para as áreas internas e externas da empresa; manter sigilo das informações recebidas e de documentos confidenciais; garantir a integridade física ao transportar as pessoas; zelar pelos equipamentos sob sua responsabilidade, mantendo o veículo sempre que possível limpo, abastecido e em condições de uso; utilizar o EPI adequado de acordo com o tipo de risco.

Vaga disponível até 30/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Alimentador de Produção – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar no processo produtivo e tarefas diversas.

Vaga disponível até 30/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Almoxarife – vaga exclusiva para pessoa com deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – receber, conferir, transportar, organizar, armazenar, embalar, abastecer e acompanhar a expedição de material em geral; controlar, distribuir e solicitar compra de material, peças e produtos do estoque conforme a demanda.

Vaga disponível até 30/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vagas Posto Shopping Phelippe Daou

Vagas Novas

1 vaga – Vendedor

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar vendas presencial e online, organização de loja e prospecção de novos clientes.

Vaga disponível até 1/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Babá

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – cuidar de bebês, a partir de objetivos estabelecidos, zelando pelo bem-estar, saúde, alimentação e higiene pessoal.

Vaga disponível até 1/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

30 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Direção Defensiva e Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade;

Atividades – cumprir as ordens de coletas, realizar checklist, acompanhar, conferir e organizar o embarque e desembarque dos materiais e outras atividades pertinentes ao cargo.

Vaga disponível até 1/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Analista de Licitação

Escolaridade – ensino superior em Administração ou áreas afins completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável por organizar, protocolar e licitar o serviço, pregão e todos os serviços referentes ao setor.

Vaga disponível até 8/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter domínio em rotinas administrativas, Pacote Office e envio de documentos; desejável ter experiência com licitações;

Atividades – atendimento telefônico e presencial; organização de arquivos; criação de planilhas e verificação da entrada e saída de correspondências; auxílio ao setor administrativo; faturamento: emissão de notas e boletos e lançamentos de pagamentos no sistema.

Vaga disponível até 8/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Fiscal de Prevenção de Perdas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – fazer ronda na loja com o objetivo de fiscalizar possíveis furtos; representar a empresa quando houver situação que tenha que se dirigir à distrito de polícia; monitorar por meio de câmeras de segurança o acesso das pessoas nas dependências da loja.

Vaga disponível até 30/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Auxiliar de Açougue

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atendimento no balcão; examinar as peças de carnes recebidas, verificando se está de acordo com a aquisição para comprovar a qualidade e a quantidade; armazenar a carne, dispondo-a em frigorífico para evitar sua deterioração.

Vaga disponível até 8/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vagas Mecânica Automotiva

1 vaga – Eletricista de Automóveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar serviços de elétrica automotiva em geral; manutenção preventiva e corretiva de sistema de ar condicionado automotivo; leitura e diagnóstico de falhas.

Vaga disponível até 30/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vagas Comércio

1 vaga – Vendedor

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – conhecimento em ferramentas e peças; saber usar catálogo eletrônico;

Atividades – realizar rotinas administrativas; organizar contas a pagar e a receber.

Vaga disponível até 30/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar cortes normais e especiais; realizar atendimento ao cliente.

Vaga disponível até 31/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

4 vagas – Atendente de Lanchonete – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar atendimento ao cliente; entregar cardápio e servir o cliente.

Vaga disponível até 30/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com atendimento ao público e reposição de mercadorias, de preferência na área de perfumaria;

Atividades – atendimento presencial e telefônico, orientando os clientes nas escolhas dos produtos; verificar diariamente necessidade de reposição e limpeza das gôndolas; verificar se há novos produtos para exposição e estar atento a ordenação dos expositores.

Vaga disponível até 30/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter veículo próprio;

Atividades – atender clientes, atuar no pós-venda e prospectar novos clientes.

Vaga disponível até 30/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Repositor de Mercadorias – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – auxiliar no atendimento ao cliente, realizar reposição, alterar preço, verificar data de validade, realizar higienização e manutenção das gôndolas.

Vaga disponível até 02/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor de Autopeças

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – promover vendas no balcão, ser responsável pela pré e pós venda.

Vaga disponível até 30/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vagas Indústria

1 vaga – Líder de Conservação Patrimonial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência no segmento industrial;

Atividades – liderar a equipe da conservação e limpeza através da aplicação dos conceitos de limpeza, higienização, gestão de desenvolvimento de pessoal e políticas, seguindo os procedimentos estabelecidos a fim de entregar resultados satisfatórios aos seus clientes internos.

Vaga disponível até 1/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

15 vagas – Auxiliar de Produção – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar materiais para alimentação de linhas de produção; organizar a área de serviço; abastecer linhas de produção; alimentar máquinas e separar materiais para reaproveitamento.

Vaga disponível até 30/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Promotor de Vendas (Repositor)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” dentro do prazo de validade; candidatos podem ter experiência como Repositor de Mercadorias;

Atividades – efetuar abastecimento e layout de geladeiras/freezers; assegurar a troca de produtos fora dos padrões de qualidade; contribuir na manutenção dos informativos com preços e exposição.

Vaga disponível até 30/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Marceneiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar o local de trabalho, planejando e ordenando fluxos do processo de produção; interpretar projetos, desenhos e especificações, esboçando o produto conforme solicitação.

Vaga disponível até 31/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Tapeceiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar materiais, equipamentos e ferramentas para a confecção de artefatos de tecidos e couros; preparar tecidos para o corte e realizar testes e inspeções.

Vaga disponível até 31/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atividades de carregamento, descarregamento, empacotamento, envasamento e etiquetagem de produtos.

Vaga disponível até 31/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Movimentação e Armazenagem de Cargas – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – recebimento, armazenamento e devolução de medicamentos.

Vaga disponível até 31/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vagas Serviços

10 vagas – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade;

Atividades – executar serviços de apoio nas áreas de Recursos Humanos; realizar serviços externos para o acompanhamento de mão de obra nas tomadoras de serviços.

Vaga disponível até 2/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar manutenção preventiva e corretiva na área de refrigeração.

Vaga disponível até 1/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categorias “A” ou “B” dentro do prazo de validade;

Atividades – auxiliar na instalação, manutenção preventiva e corretiva de sistemas de refrigeração e ventilação; montar tubulações, avaliar o dimensionamento de locais para instalação de equipamento e realizar testes finais nos equipamentos.

Vaga disponível até 1/9/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Recepcionista – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – recepcionar, identificar e orientar visitantes e colaboradores; auxiliar no controle do acesso às dependências da fábrica.

Vaga disponível até 31/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vagas Construção Civil

5 vagas – Encarregado de Obras

Escolaridade – ensino técnico em Edificações completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos na área e ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade;

Atividades – supervisionar equipes de trabalhadores da construção civil que atuam em usinas de concreto, canteiro de obras civis e ferrovias; elaborar documentação técnica e controlar recursos produtivos da obra; controlar padrões produtivos da obra, tais como inspeção da qualidade dos materiais de insumos utilizados.

Vaga disponível até 30/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

4 vagas – Operador de Escavadeira Hidráulica

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – trabalhar em esquema de 12×8, sendo 12 dias na empresa e 8 dias de folga; estar com cartão de vacinação atualizado;

Atividades – ter experiência com escavação, carregamento de caçambas, obras de terraplanagem e operar o equipamento baseado em regras de segurança.

Vaga disponível até 30/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vagas Tecnologia

1 vaga – Automação de Testes de Software

Escolaridade – ensino superior em Ciência/Engenharia da Computação, Sistemas de Informação ou similar completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – familiaridade com as linguagens Java, Python, C++; desejável conhecimento em sistema operacional Android; conhecimentos em Machine Learning e na suite de SWs da National Instruments (LabVIEW, TestStand) como diferencial.

Atividades – automação de testes de SW para medir e avaliar o desempenho de baterias em smartphones Android; desenvolvimento de ferramentas para análise de performance de diferentes produtos; atuação em soluções de SW diversas, usando diferentes linguagens de programação para automatizar processos, capturar evidências e analisar resultados.

Vaga disponível até 31/8/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Engenheiro de Dados

Escolaridade – ensino superior em Ciência/Engenharia da Computação ou similar completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência prévia em desenvolvimento de aplicações usando solução em cloud; experiência com desenvolvimento ágil; experiência com alguma ferramenta de controle de versão de software (GIT,Subversion, entre outros); experiência com banco de dados não relacionais; bons conhecimentos em linguagem SQL; conhecimentos em linguagem Python; Inglês intermediário/avançado;

Atividades – atuar como engenheiro de dados em parceria com grande empresa multinacional; desenvolver novos pipelines de dados e aplicações Web; dar manutenção e melhorar aplicações já existentes; análise, levantamento e negociação de requisitos para a criação de relatórios; produzir relatórios que impactam as decisões de gestores e analistas utilizando Data Studio.

Vaga disponível até 31/8/2022 ou até o encerramento da vaga.