Sine Manaus oferta 135 vagas de emprego para esta terça-feira

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar de Mecânico de Autos”

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Servente de Obras”

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Gerente de Loja”

Atividades - formar equipe junto com o setor de desenvolvimento humano, levar novas ideias para encontrar os clientes e, se preciso, formatar algumas ações com os colaboradores.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Analista de Desenvolvimento Humano - Especialista em Recrutamento e Seleção e Treinamento e Desenvolvimento”

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Estágio em Administração”

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Servente de Limpeza”

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar Financeiro”

Requisitos obrigatórios - experiência com pacote office. Desejável conhecimento no sistema TOTVS;

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Consultor de Vendas - Projetista”

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Motorista de Carro de Passeio”

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Lavador de Automóveis”

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Estágio em Contabilidade”

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar Administrativo”

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Mecânico de Automóveis (Socorrista)”

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Alinhador de Pneus”

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Mecânico de Automóveis”

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Serralheiro”

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Artífice de Manutenção”

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Pintor de Obras”

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar de Manutenção Industrial”

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Psicólogo”

Requisitos obrigatórios - ter CRP (Conselho Regional de Psicologia) ativo. Desejável ter experiência com atendimento infantil, neuropediátrico e ou/UTI pedriátrica e competência para atuar com reabilitação e habilidade para o trabalho em equipe;

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Terapeuta Ocupacional”

Requisitos obrigatórios - ter Crefito (Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional) ativo. Desejável ter experiência com atendimento infantil, neuropediátrico e/ou UTI pediátrica e competência para atuar com reabilitação e habilidade para o trabalho em equipe;

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Recepcionista”

Requisitos obrigatórios - desejável experiência no sistema Konsist e com tratamento seriado;

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar de Serviços Gerais”

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Fonoaudiólogo”

Requisitos obrigatórios – ter Crefono (Conselho Regional de Fonoaudiologia) ativo. Desejável ter experiência com atendimento infantil, neuropediátrico e/ou UTI Pediátrica, competência para atuar com reabilitação e habilidade para o trabalho em equipe;

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Carregador de Armazém – Contrato Por Tempo Determinado”

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Analista de Controladoria Sênior – Contrato Por Tempo Determinado”

Atividades - analisar informações para a conciliação de contas, conferir compras no caixa fixo, participar da elaboração do inventário anual, fazer lançamento de descontos financeiros para clientes, controlar imobilizado, dar suporte às demais áreas da unidade referente a procedimento, prazos e legislação.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Pizzaiolo”

Enviar currículos e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar de Limpeza (PcD)”

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Marinheiro Fluvial – Auxiliar de Máquina”

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Planejador de Manutenção”

Enviar currículos e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Operador de Produção (PcD)”

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Mecânico de Manutenção”

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Eletricista de Autos”

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Estágio em Técnico Eletrônico”

