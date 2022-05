Sine Manaus oferta 126 vagas de emprego nesta terça; confira

Manaus/AM - O Sine Manaus oferece 126 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta terça-feira (3), de 8h às 17h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Vagas ofertadas para esta terça-feira:



Vagas Novas – 32

20 vagas – Atendente de Lanchonete

Escolaridade – ensino médio ou superior cursando;

Experiência – primeiro emprego;

Atividades – realizar atendimento ao público no balcão e nas mesas, anotando pedidos, solicitando o preparo dos alimentos junto à cozinha, acertando comandas, efetuando o recebimento de valores, organizando o estoque e repondo produtos em prateleiras, higienização de utensílios.

Vaga disponível até 04/05/2022 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Produção – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar manutenção e operação de máquinas, distribuição e abastecimento de materiais. Também é responsável pela organização e limpeza das máquinas e do ambiente de trabalho, controle de entrada e saída de materiais, registro de produtos e controle de qualidade.

Vaga disponível até 04/05/2022 ou até encerramento da vaga.

10 vagas – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável por captar novos clientes para a empresa, realizando atendimentos e negociações com prospects que ainda não fazem parte da carteira de clientes da organização.

Vaga disponível até 09/05/2022 ou até encerramento da vaga.



Vagas em Andamento – 94

5 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – vaga estendida para Pessoa com Deficiência;

Atividades – realizar a desossa, limpeza e embalagem de carnes e fazer a montagem do balcão.

Vaga disponível até 03/05/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Líder de FLV

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – garantir a operação do setor de FLV, fazer a seleção de frutas, verduras e legumes, acondicionar os hortifrutigranjeiros no depósito, ser responsável pela conservação de alimentos e abastecer as gôndolas, produzir bandejas, embalar e precificar as mercadorias, fazer atendimento ao cliente e pesagem de produtos, ser responsável pela exposição, precificação, limpeza e organização do setor. Supervisionar os colaboradores do FLV e ser responsável pela avaria do setor.

Vaga disponível até 03/05/2022 ou até encerramento da vaga.

5 vagas – Operador de Caixa – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – registrar as mercadorias em um ponto de venda e receber o pagamento do cliente.

Vaga disponível até 05/05/2022 ou até encerramento da vaga.

10 vagas – Auxiliar de Estoque – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – prestar auxílio em vários fluxos existentes no estoque, desde o recebimento de mercadorias até a expedição para atender a pedidos. Receber mercadorias e realizar a conferência dos lotes para verificar se a entrega está correta.

Vaga disponível até 05/05/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Recursos Humanos – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atendimento a funcionários, receber/conferir e organizar documentação de pessoal, manter atualizado o cadastro de funcionários, auxiliar nas atividades de: vale-transporte, auxílio alimentação, refeitório e atividades sociais, cadastro e controle do registro de ponto (eletrônico) dos funcionários, apoio nas atividades de rotina do RH.

Vaga disponível até 03/05/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Máquinas Pesadas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “E” e curso de qualificação/reciclagem nas máquinas (guindaste, pá mecânica e carreta);

Atividades – executar atividades de movimentação de materiais para produção, carregar e descarregar balsas e demais apoio a produção operando máquinas (guindaste, pá mecânica e carreta); Realizar manutenção preventiva básica das Máquinas; Atividades realizadas dentro do pátio da empresa.

Vaga disponível até 04/05/2022 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Lavador de Veículos

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação “A” e veículo próprio;

Atividades – realizar a lavagem de veículos, aspirar carpetes, bancos e porta-malas, pincelar painel, limpar partes plásticas internas. Limpar vidros, aplicar cera nas partes plásticas externas e na pintura, lavar o motor, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 03/05/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Informática Básica;

Atividades – atendimento online e presencial, prospecção de novos clientes, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 03/05/2022 ou até encerramento da vaga.

3 vagas – Assistente de Vendas – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – atendimento ao cliente, organização do setor e exposição de produtos na área de vendas.

Vaga disponível até 04/05/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Doceiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com produtos de confeitaria;

Atividades – realizar a produção de biscoitos, geleias e bombons.

Vaga disponível até 03/05/2022 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com produtos de confeitaria;

Atividades – auxiliar no pré-preparo, preparo e processamento de alimentos, na montagem de pratos, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 03/05/2022 ou até encerramento da vaga.

3 vagas – Repositor de Mercadorias – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – responsável por executar tarefas de reposição e arrumação, providenciar o recolhimento de produtos sem condições de venda e de mercadorias que estão fora das suas respectivas gôndolas, para seu respectivo reaproveitamento, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 05/05/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Eletricista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” e curso de NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade) e NR-35 (Trabalho em Altura) atualizado;

Atividades – auxiliar o eletricista na instalação e/ou substituição de luminárias públicas; Preencher formulário com informações do serviço;

Vaga disponível até 03/05/2022 ou até encerramento da vaga.

5 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” e moto própria;

Atividades – deslocar-se até potenciais clientes para tentar vender produtos ou serviços, por meio de reuniões presenciais, com apresentações, negociações e follow-up de vendas.

Vaga disponível até 03/05/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Marceneiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar o eletricista na instalação e/ou substituição de luminárias públicas; Preencher formulário com informações do serviço;

Vaga disponível até 03/05/2022 ou até encerramento da vaga.

3 vagas – Alimentador de Produção – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar no processo produtivo e tarefas diversas.

Vaga disponível até 05/05/2022 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Artífice

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter certificado do curso de artífice;

Atividades – realizar manutenções corretivas e preventivas de máquinas e instrumentos, sistemas hidráulicos, sistemas elétricos, reparos de alvenaria e demais atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 05/05/2022 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Pintor de Obras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter certificado do curso de pintor de obras;

Atividades – realizar a pintura interna e externa de edifícios e outras obras civis.

Vaga disponível até 05/05/2022 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar no pré-preparo, preparo e processamento de alimentos e atendimento ao cliente.

Vaga disponível até 03/05/2022 ou até encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar Administrativo – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável por dar suporte às tarefas administrativas de uma empresa ou organização, todos os procedimentos operacionais e as suas respectivas documentações.

Vaga disponível até 03/05/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Confeiteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – confeitar bolos e tortas, ter experiência com preparo de bolos e doces.

Vaga disponível até 05/05/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Comprador

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando Ciências Contábeis, Administração ou áreas fins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar compras de materiais diversos mediante solicitação via e-mail, programações periódicas, mensais e anuais, manter contato com os fornecedores, realizar cota de preços, condições de pagamentos e prazos de entrega.

Vaga disponível até 04/05/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Analista Comercial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atendimento ao cliente, recebimento de pedidos, direcionamento das necessidades dos clientes para os setores envolvidos na produção do material.

Vaga disponível até 04/05/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Orçamentista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar o preparo de orçamentos a pedido dos clientes para a cotação de serviços executados pela empresa, apurar os custos da produção e gerar um pré cálculo incluindo valores de matéria prima.

Vaga disponível até 04/05/2022 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Marceneiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência como marceneiro;

Atividades – preparar o local de trabalho, ordenando fluxos do processo de produção, e planejar o trabalho, interpretando projetos, desenhos e especificações e esboçando o produto conforme solicitação.

Vaga disponível até 06/05/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Designer de Mídias e Marketing

Escolaridade – cursando ensino superior em Marketing;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – elaborar peças criativas para mídias digitais, que convertam documentar e desenvolver processos de design como: jornadas, workshops, criar novas soluções com base em feedback de usuários e atuar de forma direta na publicidade em geral da empresa.

Vaga disponível até 03/05/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente Fiscal

Escolaridade – ensino superior completo em Contabilidade ou Administração;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar emissão de notas fiscais eletrônicas de saídas, fazer o lançamento de notas fiscais de entrada, fazer análise de documentos fiscais, organizar a documentação referente a contabilidade da empresa e fazer fechamentos fiscais.

Vaga disponível até 03/05/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Controladoria

Escolaridade – ensino superior completo em Administração;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar na administração de contratos de permutas junto a área comercial, classificar, contabilizar e baixar permutas e outras despesas, prestar auxílio na elaboração de relatórios de controle de gastos e auxiliar no processo de fechamento contábil.

Vaga disponível até 03/05/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente Financeiro

Escolaridade – ensino superior completo em Administração, Contabilidade ou Ensino Técnico Financeiro;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar levantamentos e controles de transações financeiras, acompanhar o fluxo de caixa, contas a pagar e receber.

Vaga disponível até 03/05/2022 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Assistente Fiscal

Escolaridade – cursando ensino superior em Contabilidade ou Administração;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Fazer balancetes, calcular impostos, classificar contabilidade, analisar e lançar contas e folhas salariais.

Vaga disponível até 03/05/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Encarregado de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade para realizar viagens;

Atividades – planejar, supervisionar os serviços da cozinha, planejar e elaborar os cardápios de acordo com as necessidades, conferindo a disponibilidade dos ingredientes necessários e providenciando a substituição de itens em falta.

Vaga disponível até 04/05/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino técnico em Mecânico de Refrigeração completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Amplos conhecimentos em sistema de climatização e refrigeração; equipamentos industriais (chillers, torres de resfriamento, câmaras frigoríficas);

Atividades – executar serviços de manutenção mecânica preventiva e corretiva em todos os equipamentos e respectivos acessórios, assegurando o seu adequado funcionamento.

Vaga disponível até 04/05/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Almoxarifado – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – receber os materiais nas obras e coletar assinaturas dos responsáveis que transportam o material, manter o estoque de materiais organizados, verificar diariamente as ordens de serviço no sistema, fazer o levantamento dos materiais necessários, receber e conferir diversos tipos de materiais.

Vaga disponível até 04/05/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar a limpeza das salas de aula, limpeza de área externa e recolher lixo das dependências.

Vaga disponível até 03/05/2022 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar Administrativo – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atendimento ao público, abertura de protocolos, recebimento, conferência e controle de documentos.

Vaga disponível até 03/05/2022 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar Administrativo – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atendimento ao público interno e externo, presencial e telefônico, abertura de protocolo via sistema interno, recebimento, conferência e controle de documentos para arquivo.

Vaga disponível até 04/05/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Gerente de Salão de Beleza

Escolaridade – ensino superior completo em Administração ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar pagamento de funcionários, organizar equipe de trabalho, suporte ao cliente, fiscalização do trabalho de equipe.

Vaga disponível até 04/05/2022 ou até encerramento da vaga.

6 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar limpeza em geral, áreas internas e externas.

Vaga disponível até 06/06/2022 ou até encerramento da vaga.

3 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar desossa e limpeza de carnes vermelhas e brancas,

Vaga disponível até 06/05/2022 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar cortes normais e especiais e realizar atendimento ao cliente.

Vaga disponível até 06/05/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade;

Atividades – realizar entregas, conferência das mercadorias, compras de materiais, conservação de veículos e prestação de contas com o setor financeiro.

Vaga disponível até 03/05/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Estacionamento

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – candidatos podem ter experiência como Atendente, Operador de Caixa ou Recepcionista;

Atividades – dar orientação a clientes, ronda no estacionamento, suporte na cancela, apoio na faixa de pedestre, uso de equipamento de rádio (conhecimento em linguagem de código Q) e apoio em guichê.

Vaga disponível até 03/05/2022 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Encarregado de Restaurante

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar pagamento de funcionários, organizar equipe de trabalho, suporte ao cliente, fiscalização do trabalho de equipe.

Vaga disponível até 03/05/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista de Caminhão Truck

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – os candidatos precisam ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade e experiência com caminhões pesados;

Atividades – realizar entregas e coletas de caçambas estacionárias (entulho), enlonar o caminhão e preenchimento de cautelas.

Vaga disponível até 03/05/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Atendente de Telemarketing

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com informática;

Atividades – realizar atendimento de telefones, pedidos para rota, prospectar clientes e realizar orçamentos.

Vaga disponível até 03/05/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar limpeza em geral, áreas internas e externas.

Vaga disponível até 03/05/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Depósito – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – fazer recebimento e verificação da validade de produtos; Controlar avarias e perdas; Organizar estoque; Realizar balanços, inventários e separação de mercadorias.

Vaga disponível até 03/05/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Cozinha – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparação inicial de alimentos, limpeza de material de trabalho, auxiliar o cozinheiro nos cortes, organização e armazenagem de alimentos.

Vaga disponível até 03/05/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga Auxiliar de Limpeza – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar limpeza em geral, áreas internas e externas.

Vaga disponível até 03/05/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Cozinha – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade para dormir no Hotel de Selva;

Atividades – reparação inicial de alimentos, limpeza de material de trabalho, auxiliar o cozinheiro nos cortes, organização e armazenagem de alimentos.

Vaga disponível até 03/05/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Confeiteiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade para dormir no Hotel de Selva;

Atividades – confeitar doces, preparar recheios e confeccionar pães e salgados.

Vaga disponível até 03/05/2022 ou até encerramento da vaga.