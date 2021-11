Sine Manaus oferta 125 vagas de emprego nesta quinta

Manaus/AM - O Sine Manaus oferta 125 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta quinta-feira, 4, de 8h às 17h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho, e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Confira abaixo as vagas ofertadas para esta quinta-feira:

Vagas novas – 14

1 vaga – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir disponibilidade de horário;

Atividades – realizar o pré-preparo de sobremesas, doces, lanches, saladas, aves, carne e peixes, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 4/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o email: [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir disponibilidade de horário;

Atividades – realizar a limpeza geral do restaurante e em horário de maior movimento, reabastecer as bancadas e limpar as louças.

Vaga disponível até 4/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o email: [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Almoxarifado

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir disponibilidade de horário;

Atividades – efetuar entrada e saída de mercadorias, assim como controle e organização. Realizar lista de contagem dos produtos para solicitação de pedidos.

Vaga disponível até 4/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o email: [email protected]

1 vaga – Cozinheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir disponibilidade de horário;

Atividades – preparar os ingredientes para usar no processo culinário, garantir ótima apresentação dos pratos a serem servidos, verificar a qualidade dos ingredientes, monitorar o estoque e fazer pedidos quando houver falta; garantir o correto armazenamento dos alimentos e liderar a equipe.

Vaga disponível até 4/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o email: [email protected]

1 vaga – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional Habilitação categoria D;

Atividades – Transportar, coletar e entregar cargas em geral.

Vaga disponível até 4/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o email: [email protected]

1 vaga – Auxiliar Administrativo – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística.

Vaga disponível até 5/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o email: [email protected]

2 vagas – Pintor

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na carteira de trabalho, ou avulso;

Atividades – realizar pintura em paredes internas e externas. Preparar as superfícies antes de pintá-las, como limpeza, aplicação de massa fina ou corrida e lixamento; aplicar papel de parede e gesso para acabamento.

Vaga disponível até 5/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o email: [email protected]

Vagas em andamento: 111

1 vaga – Padeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir experiência e disponibilidade de horário;

Atividades – fabricar pães (rústico, panetones, baguetes, multigrãos, brioches, pizzas, croissants, biscoitos, folhados, fermentados).

Vaga disponível até 4/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o email: [email protected]

1 vaga – Confeiteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – ser criativo e ter disponibilidade de horário;

Atividades – Realizar a confecção de tortas, bolos confeitados, sobremesas, salgados diversos e confeitaria seca, criar e desenvolver novas receitas.

Vaga disponível até 4/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o email: [email protected]

3 vagas – Pedreiro Azulejista

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – atuar em assentamento de cerâmicas, azulejos e porcelanatos, e demais atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 4/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o email: [email protected]

2 vagas – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Atendimento ao cliente presencial e online via whatsapp e ligação – soldagem e fechamento.

Vaga disponível até 4/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o email: [email protected]

2 vagas – Auxiliar de Produção – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – responsável por organizar a área de trabalho, conduzir e operar as máquinas de produção, limpeza periódica dos equipamentos.

Vaga disponível até 4/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o email: [email protected]

2 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir veículo moto ou carro com carteira nacional de habilitação “AB”.

Atividades – Responsável por visitas aos possíveis compradores objetivando a oferta de produto ou serviços de vendas está intimamente ligada a alguns produtos, como cosméticos.

Vaga disponível até 4/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o email: [email protected]

1 vaga – Agente de Viagem – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir curso de informática básica;

Atividades – realizar vendas de passagens, auxiliar no embarque e desembarque de passageiros.

Vaga disponível até 4/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o email: [email protected]

1 vaga – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”, dentro do prazo de validade.

Atividades – realizar prospecções de clientes de forma presencial, interna e externa e em plataformas digitais. Realizar atendimento personalizado ao cliente (leads e presencial) e fazer vendas de veículos.

Vaga disponível até 5/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o email: [email protected]

1 vaga – Vendedor de Veículos

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” e disponibilidade de horário.

Atividades – Realizar vendas internas e prospecção de novos clientes.

Vaga disponível até 5/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o email: [email protected]

3 vagas – Lubrificador de Automóveis

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – lubrificar máquinas e equipamentos, sinalizando pontos de lubrificação, realizar inspeções preventivas, conservar ferramentas e materiais para lubrificação, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 5/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o email: [email protected]

1 vaga – Técnico de Manutenção de ETA

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir curso técnico em Eletromecânica, Elétrica ou Mecânica, conhecimento teórico em química da água, conhecimento prático em deionizador e osmose reversa, em manuseio de equipamentos de aferição de parâmetros: pH, condutividade, dureza total, cloro, turbidez, cor aparente e SDI.

Atividades – realizar manutenção preventiva e corretiva de ETA (Estação de Tratamento de Água), confeccionar relatório técnico das ações realizadas na operação e manutenção das ETA’s.

Vaga disponível até 5/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o email: [email protected]

1 vaga – Supervisor Operacional

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando em Administração;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – atuar com administração em geral; acompanha orçamentos, compras, contratações de serviços, frequência, registro de faltas e atrasos de funcionários e realização de obra, reformas; emitir relatórios semanais, quinzenais e mensais, executar o planejamento orçamentário mensal e anual e realizar vistorias; precisa ser dinâmico, capaz de coordenar diferentes atividades, ter perfil de liderança, jogo de cintura na resolução de problemas e no trato com as pessoas.

Vaga disponível até 4/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o email: [email protected]

5 vagas – Auxiliar de Almoxarifado – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – fazer atendimento ao público, abertura de protocolos, recebimento, conferência e controle de documentos.

Vaga disponível até o dia 4/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado, laudo e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

10 vagas – Atendente – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar atendimento ao público, prestar informações e realizar atendimento telefônico.

Vaga disponível até o dia 4/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado, laudo e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

10 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – acompanhar, conferir e organizar o embarque e desembarque dos materiais;

Requisitos obrigatórios – candidato deve possuir curso de Direção Defensiva, MOPP e Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade.

Vaga disponível até o dia 5/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Analista de Recrutamento e Seleção Jr

Escolaridade – ensino superior em Psicologia completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – elaborar e divulgar vagas e triagens de currículos; agendamento e aplicação de testes; entrevistas coletivas e individuais;

Requisitos obrigatórios – elaborar e divulgar vagas e triagens de currículos; agendamento e aplicação de testes; entrevistas coletivas e individuais.

Vaga disponível até o dia 4/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

7 vagas – Jardineiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável por selecionar adubos e preparar substrato; realizam manutenção pertinente aos jardins;

Requisitos obrigatórios – obrigatório ter experiência com roçadeira.

Vaga disponível até o dia 5/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

5 vagas – Auxiliar Administrativo – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – operar máquinas copiadoras; distribuir cópias solicitadas; receber requisição para cópias devidamente autorizadas; efetuar controle de estoque de papel e todo material necessário para execução das atividades;

Requisitos obrigatórios – diferencial ter cursos nas áreas de Administrativas, Vendas, Comercial, Marketing e Tecnologia da Informação.

Vaga disponível até o dia 5/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

5 vagas – Auxiliar de Limpeza – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – desenvolver atividades de limpeza e conservação em geral, bem como serviços de entrega, recebimento, confecção e atendimento, utilizando os materiais e instrumentos adequados; executar o tratamento e descarte dos resíduos de materiais provenientes do seu local de trabalho;

Vaga disponível até o dia 5/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

5 vagas – Auxiliar de Manutenção Predial – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – atuar na área de manutenção, preparando peças, ferramentas e instrumentos necessários para a manutenção preventiva e corretiva de edifícios, máquinas, motores, veículos, móveis, circuitos hidráulicos, elétricos entre outras; montar vidros nos encaixes, para efetuar sua instalação, executar serviços de solda ou confecção de pequenas peças de ferro; instalar e efetuar manutenção de instalação elétrica preventiva, corretiva, preditiva e efetuar pintura à mão;

Vaga disponível até o dia 5/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Supervisor de Vendas

Escolaridade – ensino superior em Administração completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – planejar as vendas, atendendo clientes e coletando indicadores do mercado consumidor; buscar atingir os resultados por meio de uma integração e colaboração da equipe de trabalho.

Vaga disponível até o dia 5/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Promotor de Vendas

Escolaridade – ensino superior em Administração completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – dar assistência ao planejamento das áreas de comercialização, marketing e comunicação da empresa; buscar atingir os resultados por meio de sua integração e colaboração na equipe de trabalho; enfrentar desafios com resolutividade para atingir as metas propostas na empresa.

Vaga disponível até o dia 5/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Designer Gráfico

Escolaridade – ensino superior em Designer completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – criação e produção de animações para o meio digital; logotipos, marcas e embalagens; definição da aparência e formato de páginas de jornais e revistas; criação visual de sites, blogs, banners para a internet.

Vaga disponível até o dia 5/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

12 vagas – Fiscal de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar rotinas nos setores determinados, fiscalizando e observando de modo a prevenir perdas, utilizar equipamentos de comunicação com os demais integrantes da equipe de forma adequada, realizar recolhimento de sacolas e cabides encaminhando para as áreas responsáveis.

Vaga disponível até o dia 9/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Fiscal de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – liderar a equipe de caixa para garantir o atendimento aos clientes dentro dos padrões de excelência definidos pela empresa e desenvolvimento das atividades diárias da equipe, realizar a tesouraria, garantindo o fechamento dos caixas em tempo hábil e correto reavaliando quando necessário cada processo e realizar atividades diversas na administração de pessoal.

Vaga disponível até o dia 9/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

23 vagas – Promotor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – organizar e expor mercadorias, bem como solicitar e repor na área de vendas, prestar atendimento ao cliente, oferecer produtos financeiros e informações sobre o pagamento e benefícios, atender às solicitações do caixa quando solicitado referente às mercadorias e garantir a precificação das peças na área de vendas.

Vaga disponível até o dia 9/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Torneiro Mecânico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – relacionadas à tornearia, confecção de peças e usinagem.

Vaga disponível até o dia 5/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga –Técnico de Manutenção de CNC

Escolaridade – ensino técnico em Manutenção completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar manutenção preventiva e corretiva de máquinas CNC e Torno.

Requisitos obrigatórios – será um diferencial ter cursos em automação, eletrotécnica, eletrônica e mecatrônica.

Vaga disponível até o dia 8/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]