Sine Manaus divulga quase 200 vagas de emprego para esta quinta; confira

Manaus/AM - O Sine Manaus oferta 198 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta quinta-feira (25), de 8h às 16h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Jorge Teixeira, zona Leste.

Vagas Novas – 51

1 vaga – Auxiliar Financeiro

Escolaridade – ensino superior incompleto em administração ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência na área financeira e informática básica; residir nos seguintes bairros: Tarumã, Parque São Pedro, Monte das Oliveira, Manoa, Colônia Terra Nova, Monte Pascoal, Conjunto João Paulo, Novo Israel, Nova Cidade, Flores, Santa Etelvina, Viver Melhor, Barreira, União da Vitória, Cidade de Deus, Jesus Te Deu, Parque Riachuelo, Campos Sales, Lago Azul, Lírio do Vale ou Jorge Teixeira (Bola do Produtor);

Atividades – realizar pagamentos; fazer o controle de contas a pagar e de tesouraria como um todo; controlar fluxos de caixa, acompanhar extratos bancários, realizar balanços financeiros, preparar relatórios e apoiar o setor de Contabilidade no pagamento de tributos.

Disponível até 25/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”; residir nos seguintes bairros: Tarumã, Parque São Pedro, Monte das Oliveira, Manoa, Colônia Terra Nova, Monte Pascoal, Conjunto João Paulo, Novo Israel, Nova Cidade, Flores, Santa Etelvina, Viver Melhor, Barreira, União da Vitória, Cidade de Deus, Jesus Te Deu, Parque Riachuelo, Campos Sales, Lago Azul, Lírio do Vale ou Jorge Teixeira (Bola do Produtor);

Atividades – dirigir e manobrar veículos, transportar pessoas, cargas ou valores; realizar verificações e manutenções básicas do veículo.

Disponível até 25/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – zelar pela manutenção, organização e conservação dos equipamentos e ferramentas de trabalho, lâmpadas, entre outros; realizar serviços básicos de carpintaria, marcenaria e hidráulica; ter vivência em construção civil ou shopping center será um diferencial.

Disponível até 25/05/2023 ou encerramento da vaga.

15 vagas – Atendente de Lanchonete

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário;

Atividades – realizar atendimento ao público no balcão e nas mesas, anotando pedidos, solicitando o preparo dos alimentos junto à cozinha, acertando comandas, efetuando o recebimento de valores, organizando o estoque e repondo produtos em prateleiras; realizar higienização de utensílios.

Disponível até 25/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Gerente de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em eletrônica e disponibilidade de horário;

Atividades – gerenciar as atividades de manutenção, reparação e reformas de instalações e equipamentos; definir e otimizar os meios e métodos de manutenção; aperfeiçoar o desempenho das instalações produtivas em termos de custos e taxas de utilização dos equipamentos.

Disponível até 25/05/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Subgerente de Posto

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – planejar, organizar e controlar as rotinas de comércios varejistas e atacadistas, envolvendo a liderança de equipes, arrumação de mercadorias, gestão de estoque e programação de compras.

Disponível até 25/05/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Coordenador de Restaurante

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – coordenar os funcionários na elaboração de refeições, administrar e controlar a reposição e abastecimento de alimentos e acompanhar os recursos financeiros do restaurante.

Disponível até 25/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Ajudante de Depósito – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – controlar o estoque dos produtos ou materiais; localizar os lotes a expedir; emitir notas fiscais; conferir as encomendas e o material a expedir.

Disponível até 25/05/2023 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Ajudante de Depósito

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – controlar o estoque dos produtos ou materiais, localizar os lotes a expedir; emitir notas fiscais; conferir as encomendas e o material a expedir.

Disponível até 25/05/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Empilhadeira atualizado em 2022 e Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”;

Atividades – controlar o estoque dos produtos ou materiais; localizar os lotes a expedir; emitir notas fiscais; conferir as encomendas e o material a expedir.

Disponível até 25/05/2023 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” e experiência com entregas;

Atividades – dirigir e manobrar veículos e transportar pessoas, cargas ou valores. Realizar verificações e manutenções básicas do veículo.

Disponível até 25/05/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Motorista Carreteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “E”;

Atividades – trabalhar para empresas de transporte de mercadorias (alimentos, líquidos, produtos para varejo, materiais de construção e insumos agrícolas).

Disponível até 25/05/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Ajudante de Caminhão

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar, entregar e manusear cargas e descargas de mercadorias; reparar embalagens danificadas e controlar a qualidade dos serviços prestados; operar equipamentos de carga e descarga; realizar atividades de limpeza e conservação nos locais de trabalho.

Disponível até 25/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Pizzaiolo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Pizzaiolo;

Atividades – profissional especializado no preparo de pizzas; preparar a massa, os recheios, o tempero e os aperitivos que acompanham a pizza; garantir a qualidade e o sabor do alimento, bem como o aspecto atraente, que agrade aos clientes.

Disponível até 25/05/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – limpar e conservar ambientes internos e externos, banheiros e demais ambientes de higiene pessoal; executar coleta de lixo comum e reciclável; limpar portas e janelas de vidro, paredes e teto; cuidar dos vasos de plantas internas; varrer ambientes externos, coletando folhas secas; limpar cozinhas, área de serviço, garagens, pátios, móveis, assoalhos, carpetes e tapetes; abastecer os ambientes com materiais; executar outras tarefas relacionadas à área.

Disponível até 25/05/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Oficial de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – executar serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria; substituir, trocar, limpar, reparar e instalar peças, componentes e equipamentos; conservar vidros e fachadas, limpar recintos e acessórios; trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

Disponível até 25/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Empregada Doméstica

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atender às necessidades da família; responsável pela limpeza, cozinha, lavanderia, manutenção domiciliar.

Disponível até 25/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Artífice de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável pelos serviços de manutenção geral e pequenos reparos; auxiliar na limpeza, conservação e organização dom ambiente; oferecer suporte técnico e operacional para as tarefas rotineiras.

Disponível até 25/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Eletricista Predial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável por fazer instalações, manutenções preditivas, preventivas e corretivas e vistorias em sistemas elétricos.

Disponível até 25/05/2023 ou encerramento da vaga.



Vagas no Comércio – 20

1 vaga – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” dentro do prazo de validade e veículo próprio;

Atividades – realizar a leitura de loja objetivando ofertar ao cliente os produtos necessários para manter o abastecimento; garantir a precificação dos produtos no PDV; organizar gôndolas e freezers; abastecer a loja com produtos não expostos; buscar dentro de sua área geográfica de atuação, prospecção de novos clientes potenciais.

Disponível até 25/05/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Assistente de Vendas – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – vendas, abastecimento e merchandising.

Disponível até 25/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Logística – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável pelo recebimento, conferência e armazenagem dos produtos no estoque; fazer levantamento dos itens de avarias, conferência das devoluções e manter o centro de distribuição em boas condições de higiene; colaborar com a organização da armazenagem de mercadorias de modo a facilitar a movimentação, localização e utilização de espaços; separar os produtos no estoque utilizando o mapa de separação para comparação com as informações em nota fiscal.

Disponível até 25/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Agente de Pesquisa de Mercado

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – aplicar questionários e roteiros de pesquisa; efetuar entrevistas de opinião pública; coletar preços de bens e serviços; aplicar instrumentos para pesquisa de mercado; cadastrar informantes; verificar a consistência de informações e participar do planejamento de atividades de campo.

Disponível até 25/05/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Habilitação Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” e moto própria; desejável ter noções de vendas;

Atividades – prospectar clientes, realizar apresentações, enviar propostas comerciais, negociar e fechar vendas; ser comunicativo, proativo, responsável e gostar de trabalhar em equipe.

Disponível até 24/05/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Vendedor Interno – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Atividades – atender clientes, prestando um atendimento personalizado com qualidade para concluir a venda e buscar a melhor experiência de compra; responsável pela abertura, recebimento e pagamento de valores; operar a máquina registradora, conferir e armazenar valores no cofre de fundo fixo, emitir o movimento e o fechamento diário do caixa e encaminhar todos os documentos para o Departamento de Tesouraria; armazenar mercadorias comercializadas na empresa, organizando o estoque para facilitar a movimentação dos itens armazenados e auxiliando na entrega dos produtos aos clientes.

Disponível até 25/05/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” e veículo próprio;

Atividades – atendimento a carteira de clientes, levantamento de necessidade de produtos no ponto de venda, positivação do pedido e abertura de novos clientes.

Disponível até 25/05/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar no preparo de refeições, sobremesas e lanches; manter a ordem e a limpeza da cozinha, realizando a coleta e a lavagem das bandejas e talheres.

Disponível até 25/05/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar nos Serviços de Alimentação

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atuar na área do pré-preparo, preparo e processamento de alimentos e na montagem de pratos; verificar a qualidade dos gêneros alimentícios, minimizando riscos de contaminação.

Disponível até 25/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista Entregador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”;

Atividades – realizar o embarque e conferência da carga a ser entregue para o cliente em diversos itinerários; verificar se o veículo se encontra em boas condições para realizar entregas diárias; fazer prestação de conta diariamente da carga ao setor financeiro.

Disponível até 25/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Supervisor Comercial

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando administração, marketing ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter informática avançada e boa comunicação;

Atividades – supervisionar a equipe de gestores de loja; apresentar estratégia de vendas, relatórios e apresentação de indicadores.

Disponível até 25/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Supervisor de Marketing

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando marketing;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – implementação e supervisão de pesquisas de satisfação e relacionamento com o cliente; retenção de clientes através do marketing digital; conceber e implementar campanhas de marketing bem sucedidas; configurar sistemas de rastreamento para atividades de marketing on-line; identificar e analisar concorrentes; criar textos claros de marketing de produto e organizar atividades promocionais para novos produtos e serviços; preparar previsões mensais, trimestrais e anuais; supervisionar assistente de Marketing, auxiliar e designer; coordenar e supervisionar o atendimento a influenciadores e agências de mídia em geral; auxiliar nos processos de criação publicitária orientando ou encaminhando trabalhos desenvolvidos por agências de publicidade e gráficas na elaboração de folhetos comerciais, anúncios e campanhas, para divulgação dos produtos e imagens da empresa; colher o material produzido, apresentar ao supervisor, registrar alterações, solicitar retrabalhos e acompanhar o processo até sua conclusão; desenvolver e acompanhar todo o material publicitário para divulgação da imagem da empresa, incluindo: logotipos, catálogos, amostras de produtos e embalagens, fotos, entre outros.

Disponível até 25/05/2023 ou encerramento da vaga.

Vagas na Indústria – 36

1 vaga – Analista Fiscal Sênior

Escolaridade – ensino superior em administração, ciências contábeis, direito ou economia completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em nota fiscal, corredor de importação, emissão de PIN e conhecimento no TOTVS (DATASUL);

Atividades – atuar na apuração e declaração de impostos diretos e indiretos; realizar escrituração fiscal; atender fiscalizações e participar na análise dos procedimentos fiscais da empresa.

Disponível até 25/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico de Vendas

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando administração ou engenharia;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em pacote Office, Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” e experiência em vendas externas;

Atividades – analisar produtos e serviços da empresa; caracterizar o tipo de cliente e recolher informações sobre a concorrência e o mercado em geral; preparar, promover e efetuar a venda de produtos e serviços.

Disponível até 25/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Produção – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – atuar no setor de produção da empresa do segmento eletroeletrônico: montagem de placas, embalagem em processos de linha de produção e controle de qualidade. Desejável ter curso de TBO.

Disponível até 25/05/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Almoxarife – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – dar apoio ao controle de recebimento e expedição de produtos, na organização do estoque, no pedido de reposição de e distribuição de produtos dentro dos setores da empresa, conforme necessário.

Disponível até 25/05/2023 ou encerramento da vaga.

12 vagas – Auxiliar de Manutenção Predial – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – efetuar trabalhos de manutenção corretiva e preventiva de hidráulica, elétrica, pintura e alvenaria, com objetivo de adequar e conservar instalações prediais. Desejável ter curso de NR-35.

Disponível até 25/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar no preparo de refeições, sobremesas e lanches; manter a ordem e a limpeza da cozinha, realizando coleta e lavagem de bandejas e talheres; auxiliar no serviço de copeiragem em geral e na montagem dos balcões térmicos.

Disponível até 25/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Recepcionista – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atender chamadas telefônicas; anotar recados; prestar informações; registrar visitas e telefonemas recebidos.

Disponível até 25/05/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Contabilidade

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com impostos federais, estaduais, municipais e Suframa;

Atividades – realizar conciliações contábeis, registrar lançamentos e auxiliar na apuração de impostos; elaboração de balancetes e preenchimento das guias de recolhimento entregues aos órgãos do governo.

Disponível até 25/05/2023 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Almoxarife I

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de NR-11 e informática básica;

Atividades – realizar o recebimento, movimentação e estocagem de matérias-primas e produtos; receber e conferir as notas fiscais de entrada dos materiais adquiridos, verificar quantidade, descrição e condições gerais dos materiais e embalagens; controle de estoque e recebimento.

Disponível até 25/05/2023 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Almoxarife II

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de NR-11 e informática básica;

Atividades – realizar o recebimento, movimentação e estocagem de matérias-primas e produtos; receber e conferir as notas fiscais de entrada dos materiais adquiridos, verificar quantidade, descrição e condições gerais dos materiais e embalagens; controle de estoque e recebimento; técnicas de Inventários.

Disponível até 25/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente de Materiais I

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de informática básica, Assistente Administrativo e Controle de Estoque;

Atividades – preparar materiais para alimentação de linhas de produção; organizar a área de serviço; abastecer linhas de produção; alimentar máquinas e separar materiais para reaproveitamento.

Disponível até 25/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Produção – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar etapas de fabricação de produtos (como embalagem ou montagem), com atenção aos detalhes para identificar mais fácil e rapidamente possíveis erros e imperfeições.

Disponível até 25/05/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Apontador de produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir na zona Norte de Manaus;

Atividades – atuar na área de manufatura com apontamento periódico dos produtos fabricados; realizar inspeção em linha de peso, comprimento, quantidade, tonalidade e formação, usando balança, paquímetro, trena, micrômetro, câmara de luz e outros instrumentos de medição.

Disponível até 25/05/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Serralheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável ter curso de Serralheiro;

Atividades – executar serviços de serralheria, trabalhando o material, medindo, riscando, furando, cortando, torcendo e unindo partes por meio de parafusos, rebites e outros, de acordo com as especificações de projetos, para reparar, confeccionar e montar estruturas metálicas em geral.

Disponível até 25/05/2023 ou encerramento da vaga.

Vagas em Serviços – 91

1 vaga – Serralheiro de Esquadria

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em fabricação de portas, janelas e divisórias em esquadria de alumínio;

Atividades – realizar cortes, furos e soldas em materiais metálicos, e produzir peças com esses materiais, como tubos, grades, chapas, entre outros.

Disponível até 25/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Analista de Produção

Escolaridade – ensino superior em engenharia eletrônica, elétrica, eletrotécnica ou mecatrônica Completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Leitura e Interpretação de Diagramas Elétricos e Programação de Servo Motores e Inversores; necessário ter domínio na linguagem de programação C e C++ para microcontroladores, programação de CLP com ladder e texto estruturado; ter sólidos conhecimentos em softwares de prototipagem e simulação de circuitos eletrônicos Altium Design e Proteus;

Atividades – recrutar e selecionar novos colaboradores, levantando necessidades de treinamento e avaliando desempenho de pessoal, desenvolvendo planos de carreiras e disseminando cultura organizacional dentro do setor e da empresa.

Disponível até 25/05/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Estofador de Móveis

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – fazer moldes, traçar linhas, reparar e trocar partes danificadas dos estofamentos e colchões, móveis, revestimentos de interiores em tecidos, couros e outros materiais; colocar, dispor e prender molas, enchimento e tapeçaria dos móveis e cortinas; zelar pela conservação do local de trabalho.

Disponível até 25/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista de Ônibus Rodoviário

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”; curso de Transporte Coletivo de Passageiros; experiência em mecânica leve e pesada e como motorista rodoviário; disponibilidade para viagens e trabalho em regime de escala 12×8;

Atividades – atuar na condução de transporte coletivo, seguindo as normas de trânsito e realizando as rotas estipuladas pela empresa.

Disponível até 25/05/2023 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atuar na limpeza de pátios, banheiros e salas comerciais.

Disponível até 25/05/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Polidor de Veículos

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – fazer o polimento e cristalização de veículos após a pintura ou lavagem, utilizando processos manuais, semiautomáticos e automáticos.

Disponível até 25/05/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Operador de Guindauto (Munck)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-11 e NR-12, certificado de Operador e Carteira Nacional de Habilitação categoria “E”;

Atividades – transportar materiais e produtos para diversos itinerários; elaborar relatórios de viagem e rotas; efetuar a prestação de contas das despesas do veículo.

Disponível até 25/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Motor Marítimo

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar manutenção em motores de popa, inspecionando, testando e substituindo componentes, seguindo procedimentos, normas técnicas, ambientais, de saúde e segurança no trabalho.

Disponível até 25/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico em Segurança do Trabalho

Escolaridade – ensino técnico completo em segurança do trabalho;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para viagens e trabalho em regime de escala 12×8;

Atividades – realizar inspeção de segurança e recomendar medidas de prevenção e controle, apresentação de DDS, relatórios, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 25/05/2023 ou encerramento da vaga.

33 vagas – Azulejista

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade imediata;

Atividades – fazer revestimentos em paredes, pisos, muros e outras partes de construções com ladrilhos, pastilhas, cerâmicas ou material similar.

Disponível até 25/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Encarregado de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – programar e supervisionar os serviços de instalação e paradas de máquinas para manutenção preventiva e corretiva, visando minimizar o tempo não produtivo dos equipamentos, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 25/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Jardineiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A”;

Atividades – cuidar da jardinagem, roçagem das plantas, poda de galhos, retirar árvores que ofereçam risco de queda, manter o gramado sempre cortado e evitar doenças e pragas.

Disponível até 25/05/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”;

Atividades – dirigir de forma segura e econômica, usando os equipamentos necessários, seguindo sempre as normas de trânsito e boa conduta; assegurar o cumprimento da rota; conferir a troca dos produtos no processo de entrega, conforme nota fiscal, garantindo o retorno dos produtos provenientes da troca; evitar retorno de produtos; orientar e auxiliar a carga e descarga de produtos do veículo; monitorar a segurança e integridade do veículo, através do preenchimento diário do checklist, atestando suas condições de uso. Os candidatos realizarão um teste prático.

Disponível até 25/05/2023 ou encerramento da vaga.

6 vagas – Motorista de Ônibus Especial

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação Categoria “D” (remunerada), curso de direção preventiva e transporte coletivo de passageiros;

Atividades – atuar na condução de transporte coletivo, seguindo as normas de trânsito e realizando as rotas estipuladas pela empresa.

Disponível até 25/05/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Técnico em Segurança do Trabalho

Escolaridade – ensino técnico completo em segurança do trabalho;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-33 e NR-35;

Atividades – realizar inspeção de segurança; recomendar medidas de prevenção e controle; produzir relatórios, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 25/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Ajudante de Obras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação Categoria “A”;

Atividades – apoio às atividades de campo; transportar materiais, fazer limpeza da área de serviços externos, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 25/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente Administrativo Fiscal

Escolaridade – ensino superior completo em administração ou ciências contábeis;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em Suframa, CTe, ICMS, inventário e tratativa com fornecedores de transportadora;

Atividades – atuar em monitoramento de estoque e identificar necessidades de compra; realizar o follow-up com fornecedores para confirmar ou alterar pedidos; análise de formação de preço, cotação e análise de preços e produtos, análise fiscal de produtos, entradas e saídas. Preferencialmente residir próximo ao bairro Santa Etelvina e adjacências;

Disponível até 25/05/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Assistente Administrativo – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento no Pacote Office;

Atividades – realizar atendimento ao cliente, preenchimento de planilhas, relatórios e formulários, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 25/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Fresador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Mecânico, Torneiro Mecânico e Ferramenteiro; ter experiência na área metalúrgica (confecção de peças ferramental, matriz, punção e de manutenção preventiva e corretiva em geral); ter noções em máquinas operacionais (Torno, Fresadora, Furadeira, entre outras).

Disponível até 25/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Torneiro Mecânico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Mecânico, Torneiro Mecânico e Ferramenteiro;

Atividades – operador de máquina operatriz, especializado em torneamento, processamento por corte de peças rotativas ou ferramentas de corte rotativas, no processamento de madeira, metal, plástico e demais materiais.

Disponível até 25/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Jardineiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar serviços de jardinagem nas áreas verdes da empresa, aparando a grama e fazendo a poda de plantas em vasos e jardins.

Disponível até 25/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar a limpeza do local de trabalho; controle de materiais; organização dos ambientes e diferentes tipos de serviços de manutenção.

Disponível até 25/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Motoboy

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A”;

Atividades – fazer coleta e entrega de pequenos volumes, documentos e demais produtos; efetuar pagamentos de boletos e depósitos; organizar documentos, traçar rotas e verificar endereços.

Disponível até 25/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista Entregador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”;

Atividades – responsável por cargas e descargas; fazer entregas e coletas, traçar rotas e realizar conferências; responsável pela manutenção, higiene, verificações e lavagens do veículo.

Disponível até 25/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista Carreteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “E”;

Atividades – transportar, coletar e entregar cargas em geral; guinchar, destombar e remover veículos avariados e prestar socorro mecânico; movimentar cargas volumosas e pesadas, operar equipamentos, realizar inspeções e reparos em veículos; vistoriar cargas e verificar documentação de veículos e cargas; definir rotas e assegurar a regularidade do transporte; as atividades devem ser desenvolvidas em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de segurança.

Disponível até 25/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista Munck

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “E”;

Atividades – operar e avaliar as condições de funcionamento das máquinas e equipamentos de elevação, realizando a verificação do painel de instrumentos de medição e da fonte de alimentação.

Disponível até 25/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir na zona Norte de Manaus;

Atividades – auxiliar nos serviços de alimentação, no pré-preparo, preparo e processamento de alimentos e na montagem de pratos; verificar a qualidade dos gêneros alimentícios, minimizando riscos de contaminação; trabalhar em conformidade com normas e procedimentos técnicos, de qualidade, segurança, higiene e saúde.

Disponível até 25/05/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Pedreiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – organizar e preparar o local de trabalho na obra; construir fundações e estruturas de alvenaria; aplicar revestimentos e contra pisos.

Disponível até 25/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Expedidor de Mercadorias

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – cuidar da movimentação de mercadorias; organizar o armazenamento; realizar as remessas e monitorar o estoque, garantindo a integridade do patrimônio comercial da empresa.

Disponível até 25/05/2023 ou encerramento da vaga.