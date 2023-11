Sine Manaus divulga mais de 300 vagas de emprego para esta quinta; confira

Manaus/AM - O Sine Manaus oferta 304 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta quinta-feira, (23), de 8h às 16h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Leste.

Vagas Novas – 108

5 vagas – Carregador

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – preparar cargas e descargas de mercadorias; movimentar mercadorias em navios, aeronaves, caminhões e vagões; entregar e coletar encomendas.

Disponível até 23/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para residir no município de Itapiranga (AM); ter pacote Office e conhecimento em rotina de Departamento Pessoal;

Atividades – realizar acompanhamento e controle das rotinas de trabalho das empresas e organizações; atuar como secretário, auxiliando gestores e líderes na condução dos processos operacionais e na interface com os demais setores da empresa.

Disponível até 23/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar abertura e fechamento de caixa; processar e receber pagamentos; emitir notas fiscais.

Disponível até 23/11/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Escritório (Estágio)

Escolaridade – ensino superior incompleto em administração ou áreas afins;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – estar cursando a partir do 1º período; ter conhecimento intermediário em pacote Office (Excel e Word);

Atividades – auxiliar nos processos de compras de materiais para empresas; emitir pedidos e notas fiscais; realizar cotação e acompanhar os prazos de entrega, a qualidade dos produtos e as operações de follow-up junto aos fornecedores.

Disponível até 23/11/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Faxineiro – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiências (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar limpeza e conservação de ambientes residenciais, comerciais, industriais ou públicos.

Disponível até 23/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Peneirador de Minerais

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar o peneiramento de minerais, areia e outros, verificando possíveis anomalias e fazendo o ensacamento dos materiais para entregas.

Disponível até 23/11/2023 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Embalador (Auxiliar de Apoio Logístico)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável pelo setor de embalagem de pallets, liberação dos produtos acabados, tratamento do produto ou material do processo fora de controle, preservação dos materiais utilizados na produção.

Disponível até 23/11/2023 ou encerramento da vaga.

13 vagas – Auxiliar de Produção de Alimentos

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável por organizar a área de trabalho; conduzir e operar as máquinas de produção; realizar limpeza periódica dos equipamentos utilizados.

Disponível até 23/11/2023 ou encerramento da vaga.

50 vagas – Operador de Linha de Montagem

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – sem experiência ou seis meses na Carteira de Trabalho no segmento eletroeletrônico;

Requisitos obrigatórios – ter curso de TBO;

Atividades – auxiliar nas atividades de produção, seguindo as orientações e normas estabelecidas pela empresa; preparação de materiais, montagem de produtos, embalagem, etiquetagem e demais tarefas relacionadas ao processo produtivo.

Disponível até 23/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente de Vendas (SAC)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter informática avançada;

Atividades – atender solicitações, dúvidas e reclamações dos clientes; realizar rastreamento de cargas e registrar as informações no sistema; realizar agendamento de coletas; inserir e anexar documentos de entrega de cargas no sistema; atualizar e enviar planilhas aos clientes; encaminhar problemas apresentados às áreas responsáveis; acompanhar a entrega de cargas.

Disponível até 23/11/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Agente de Portaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter veículo próprio (carro ou moto); Carteira Nacional de Habilitação categoria “A ou B” dentro do prazo de validade; curso de Agente de Portaria atualizado;

Atividades – zelar pela guarda do patrimônio e exercer a vigilância de fábricas, armazéns, residências, estacionamentos, edifícios públicos, privados e outros estabelecimentos, percorrendo-os sistematicamente e inspecionando suas dependências, para evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades; controlar fluxo de pessoas, identificando e encaminhando aos locais desejados; escoltar pessoas e mercadorias; fazer manutenções simples nos locais de trabalho.

Disponível até 23/11/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Bronzeamento

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – residir nos bairros Alvorada, Lírio do Vale ou Redenção;

Atividades – acompanhar clientes na máquina de bronzeamento e no bronzeamento natural; controlar tempo de exposição, entre outras atividades.

Disponível até 23/11/2023 ou encerramento da vaga.

11 vagas – Recepcionista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de pacote Office;

Atividades – recepcionar, identificar e orientar membros da comunidade e visitantes; atender chamadas telefônicas, anotar recados e prestar informações.

Disponível até 23/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Bombeiro Hidráulico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir nos bairros Alvorada, Lírio do Vale ou Redenção;

Atividades – operacionalizar projetos de instalações de tubulações; definir traçados e dimensionar tubulações; especificar, quantificar e inspecionar materiais; preparar locais para instalações, realizar pré-montagem e instalar tubulações; realizar testes operacionais de pressão de fluidos e testes de estanqueidade.

Disponível até 23/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor de Comércio Varejista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atender clientes e apresentar diferentes opções de produtos; manter prateleiras, expositores e produtos organizados; sugerir promoções e campanhas de marketing; acompanhar o relacionamento pós-venda com clientes.

Disponível até 23/11/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar prospecção de clientes, efetuar cadastros e vendas de Tecelon.

Disponível até 23/11/2023 ou encerramento da vaga

2 vagas – Conferente de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com transporte de cargas;

Atividades – conferir a entrada de materiais; organizar e controlar o estoque; inspecionar o estado das mercadorias; preparar a documentação de saída e separar os lotes conforme clientes ou ordem de retirada; aferir peso e medida, separar e etiquetar cargas; movimentar as cargas no depósito e nos veículos; receber e solicitar informações, autorizações e orientações de transporte, embarque e desembarque de mercadorias junto aos clientes.

Disponível até 23/11/2023 ou encerramento da vaga.

Vagas no Comércio – 13

1 vaga – Fotógrafo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com fotografia de produtos e habilidades em Canva, Marketplace e E-commerce;

Atividades – fotografar produtos de alta qualidade, capturando detalhes e características essenciais; escolher locais para ensaio fotográfico.

Disponível até 23/11/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Vendedor de Comércio Varejista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário; ter experiência na área de vendas de varejo e atacado e atendimento ao cliente;

Atividades – recepcionar clientes na entrada da loja; ajudar clientes na escolha dos produtos e informar sobre preços e ofertas especiais; identificar as necessidades do cliente e recomendar produtos; garantir a apresentação adequada dos produtos nas prateleiras.

Disponível até 23/11/223 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Fiscal de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário e experiência em comércio;

Atividades – fiscalizar a entrada e saída de clientes, funcionários e mercadorias; identificar movimentos de pessoas suspeitas; fiscalizar e cumprir as normas de segurança e procedimentos da loja.

Disponível até 23/11/223 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Estoque

Escolaridade – ensino médio completo ou cursando;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – armazenar e organizar produtos; separar e receber entregas; realizar conferência de produtos e armazenar no local indicado, auxiliando os estoquistas.

Disponível até 23/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Supervisor de Vendas Comercial (Externo)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável por garantir a comunicação entre os vendedores e a gerência; liderar e incentivar a equipe de vendas.

Disponível até 23/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista Entregador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A ou B” dentro do prazo de validade e curso de informática básica;

Atividades – dirigir e manobrar motocicletas; transportar cargas; efetuar pagamentos e recebimentos no desempenho das atividades; trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

Disponível até 23/11/2023 ou encerramento da vaga.

Vagas na Indústria – 132

100 vagas – Auxiliar Operacional

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – vaga direcionada a candidatos que buscam novos desafios, com atuação no município de Várzea Grande (MT);

Atividades – responsável por executar atividades operacionais em setores de apoio ou produção de frios, visando garantir a manutenção, organização, limpeza ou operação de atividades na unidade.

Disponível até 23/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Serviço Gerais

Escolaridade – ensino fundamental ou médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar serviços de limpeza em geral (pisos, paredes, tetos, sanitários, pias, vidraças e jardins); transportar móveis e objetos em geral; realizar serviços de carga e descarga de materiais.

Disponível até 23/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino fundamental ou médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência a partir de 2018;

Atividades – atuar na preparação de alimentos, limpeza e conservação das dependências do restaurante, lanchonete e equipamentos; auxiliar no preparo de refeições, sobremesas e lanches; manter a ordem e a limpeza da cozinha, realizando a coleta e a lavagem das bandejas e utensílios.

Disponível até 23/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Eletricista III

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de NR-10; ter disponibilidade para trabalhar e residir no município Lucas do Rio Verde (MT);

Atividades – executar manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos e instalação.

Disponível até 23/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Engenheiro Mecânico Júnior

Escolaridade – ensino superior completo em engenharia mecânica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em softwares, AutoCad ou Solid Works; disponibilidade para trabalhar e residir no município Lucas do Rio Verde (MT);

Atividades – elaborar melhorias técnicas descritivas, orçamentos, levantamento de projetos na unidade, desenvolvimento de novas tecnologias e inovações, propor novos layout e novas ideias de processos de automação de linhas de produção, acompanhamento de obras visando qualidade, custo e segurança; promover a inspeção de vasos de pressão, tubulações e caldeiras; gerenciar e tratar as não conformidades dos laudos NR-13; participar de equipe multidisciplinar para análise de riscos de máquinas e equipamentos NR-12.

Disponível até 23/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Manutenção Predial

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar e residir no município Lucas do Rio Verde (MT);

Atividades – executar manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos e instalações; montar e desmontar máquinas e equipamentos; resolver problemas de média e alta complexidade; capacitar tecnicamente os níveis abaixo; propor e executar melhorias nos equipamentos e instalações.

Disponível até 23/11/2023 ou encerramento da vaga.

8 vagas – Mecânico de Manutenção de Máquina Industrial

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar e residir no município Lucas do Rio Verde (MT);

Atividades – executar manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos e instalações; montar e desmontar máquinas e equipamentos; resolver problemas de média e alta complexidade; capacitar tecnicamente os níveis abaixo; propor e executar melhorias nos equipamentos e instalações.

Disponível até 23/11/2023 ou encerramento da vaga.

9 vagas – Técnico de Manutenção

Escolaridade – ensino técnico completo em mecânica ou eletromecânica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar e residir no município Lucas do Rio Verde (MT);

Atividades – executar manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos e instalações; montar e desmontar máquinas e equipamentos; resolver problemas de média e alta complexidade; suportar tecnicamente em trabalhos de média complexidade dos manutentores e técnicos; capacitar tecnicamente os níveis abaixo; propor e executar melhorias nos equipamentos e instalações.

Disponível até 23/11/2023 ou encerramento da vaga.

6 vagas – Técnico de Manutenção Elétrica

Escolaridade – ensino técnico completo em mecânica ou eletromecânica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de NR-10; ter disponibilidade para trabalhar e residir no município de Lucas do Rio Verde (MT);

Atividades – executar manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos e instalações; montar e desmontar máquinas e equipamentos; resolver problemas de média e alta complexidade; suportar tecnicamente em trabalhos de média complexidade dos manutentores e técnicos; capacitar tecnicamente os níveis abaixo; propor e executar melhorias nos equipamentos e instalações.

Disponível até 23/11/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Técnico em Segurança do Trabalho

Escolaridade – curso técnico em segurança do trabalho;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade;

Atividades – elaborar e implementar política de saúde e segurança no trabalho (SST); realizar auditoria, acompanhamento e avaliação na área; identificar variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente.

Disponível até 23/11/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar Contábil

Escolaridade – ensino superior completo em contabilidade;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir nos bairros Lago Azul, Tarumã, Manoa, Nova Cidade, Monte das Oliveiras, Colônia Terra Nova, Santa Etelvina, União da Vitoria ou João Paulo;

Atividades – prestar assistência contábil e administrativa ao departamento de contabilidade; digitar com precisão e preparar e atualizar documentos e registros contábeis; preparar depósitos bancários, lançamentos contábeis e demonstrativos.

Disponível até 23/11/2023 ou encerramento da vaga.

Vagas em Serviços – 32

3 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade e curso do MOPP;

Atividades – transportar, coletar e entregar cargas no Polo Industrial de Manaus.

Disponível até 23/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico de Som

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos na área de Sonorização e Sincronização, NR-10 e NR-35 atualizados; ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade; ter disponibilidade para viagens;

Atividades – realizar manutenção, instalação e vistoria preventiva em equipamentos de sonorização; levantamento de material para manutenção, reparo e requisição de som completo; pequenos consertos de equipamentos.

Disponível até 23/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico em Segurança do Trabalho

Escolaridade – curso técnico na área;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-33 e NR-35 atualizados;

Atividades – elaborar e implementar política de saúde e segurança no trabalho.

Disponível até 23/11/2023 ou encerramento da vaga

1 vaga – Dedetizador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” e disponibilidade de horário;

Atividades – dedetizar terrenos baldios, residências, prédios comerciais e órgãos públicos, para eliminar e controlar pragas.

Disponível até 23/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade; ter certificado de curso de refrigeração e disponibilidade de horário;

Atividades – especificar materiais e acessórios; instalar equipamentos de refrigeração e ventilação; realizar testes nos sistemas de refrigeração, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 23/11/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Costureira

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com interlock, overlock e galoneira;

Atividades – trabalhar com produção de vestuário, utilizando máquinas de costura para criar roupas, acessórios, artigos para o lar e outros itens.

Disponível até 23/11/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Motorista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade;

Atividades – realizar transporte de refeições para os clientes da empresa.

Disponível até 23/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter domínio em pacote Office e língua portuguesa; ter curso profissionalizante ou técnico concluído na área;

Atividades – prestar atendimento a clientes (via WhatsApp ou telefone); realizar cobranças; lançar pedidos, contratos no sistema, notas fiscais de serviço e faturas; dar suporte em baixas de OS; elaborar planilhas e documentos; auxiliar nas rotinas administrativas em geral. Preferencialmente residir no Bairro Parque 10 ou adjacências.

Disponível até 23/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Artífice

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com elétrica e hidráulica;

Atividades – responsável por manutenções corretivas e preventivas de máquinas e instrumentos, sistemas hidráulicos, sistemas elétricos e reparos de alvenaria.

Disponível até 23/11/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Camareira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – limpar e arrumar em tempo hábil todas as áreas, conforme normas de limpeza; prestar excelente atendimento aos clientes; criar listas de tarefas diárias e registrar todos os quartos atendidos.

Disponível até 23/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Lavanderia

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – lavar, secar peças de vestiário, roupas de cama, mesa e similares, utilizando processos manuais ou mecânicos, para eliminar sujeiras.

Disponível até 23/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Pintor

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter certificado de pintor;

Atividades – preparar e pintar as superfícies externas e internas de edifícios e outras obras civis, raspando, limpando, emassando e cobrindo com uma ou várias camadas de tinta.

Disponível até 23/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Marketing

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando marketing;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em produção e utilização de software de edição imagem de vídeo (Canva), domínio das principais mídias sociais e Inglês básico;

Atividades – criar conteúdo para todas as contas de mídia social da empresa; organizar estratégias de conteúdo para campanhas em datas comemorativas; desenvolver campanhas de mídia social; monitorar os canais sociais; ajudar na prospecção de novos clientes; auxiliar a gerência comercial nas atividades do setor.

Disponível até 23/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Analista de Marketing

Escolaridade – ensino superior completo em marketing ou design;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em produção e utilização de software de edição imagem de vídeo (Canva); domínio das principais mídias sociais e Inglês básico;

Atividades – elaborar estratégias no desenvolvimento de materiais promocionais e campanhas em mídia online e offline; realizar pesquisas de mercado e analisar comportamento do consumidor para atender as necessidades dos clientes e criar novos produtos ou serviços; prestar suporte na organização de feiras, eventos e exposições.

Disponível até 23/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Secretária

Escolaridade – ensino médio completo ou superior cursando;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em escritório jurídico e Carteira de Habilitação Categoria “B” dentro do prazo de validade;

Atividades – recepcionar pessoas; fornecer informações, atender pedidos, solicitações e chamadas telefônicas; filtrar ligações, anotar e transmitir recados; orientar e encaminhar pessoas; prestar atendimento especial a autoridades e usuários diferenciados.

Disponível até 23/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de Mecânica, NR-10 e NR-35 atualizados;

Atividades – realizar instalação e manutenção em equipamentos de refrigeração e climatização comercial, respeitando legislações, normas técnicas, ambientais, de qualidade, saúde e segurança. Ter Carteira Nacional de Habilitação e outros cursos relacionados à área será um diferencial.

Disponível até 23/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Mecânico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar na manutenção de motores, sistemas e partes de veículos automotores; substituir peças, reparar e testar desempenho de componentes e sistemas de veículos.

Disponível até 23/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Serviço Gerais

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – zelar pela guarda, conservação, manutenção, higiene e limpeza dos equipamentos, materiais e local de trabalho; separar materiais recicláveis para descarte; executar o tratamento e descarte de resíduos de materiais provenientes do local de trabalho.

Disponível até 23/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em documentos fiscais eletrônicos (Sefaz); residir no Bairro Colônia Antônio Aleixo;

Atividades – auxiliar o setor de Recursos Humanos; realizar emissão de nota fiscal, guias de imposto, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 23/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Serralheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter certificado de Serralheiro;

Atividades – confeccionar, reparar e instalar peças e elementos diversos em chapas de metal, como aço, ferro galvanizado, cobre, estanho, latão, alumínio e zinco; fazer recorte, modelar e trabalhar barras perfiladas de materiais ferrosos e não ferrosos, para fabricar esquadrias, portas, grades, vitrais e peças similares.

Disponível até 23/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Oficial de Manutenção

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com jardinagem e limpeza em geral;

Atividades – realizar conservação de estrutura de empresas ou indústrias, incluindo reparos em instalações elétricas ou hidráulicas, serviços de pintura, limpeza de piscinas ou jardinagem.

Disponível até 23/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Estoquista

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – recepcionar, conferir e armazenar produtos e materiais em almoxarifados, armazéns, silos e depósitos; fazer os lançamentos da movimentação de entradas e saídas e controlar os estoques; distribuir produtos e materiais a serem expedidos; organizar o almoxarifado para facilitar a movimentação dos itens armazenados, mantendo o estoque limpo e organizado; empacotar e desempacotar produtos; realizar expedição materiais e produtos; providenciar despachos e auxiliar no processo de logística.

Disponível até 23/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de CFTV

Escolaridade – ensino fundamental Completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir na zona Norte de Manaus; ter curso na área;

Atividades – realizar monitoramento através de câmeras, controlando acesso de pedestres e carros; observar e registrar ocorrências para repassar ao superior imediato; elaborar relatórios de ocorrências diárias.

Disponível até 23/11/2023 ou encerramento da vaga.

Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD) – 19

1 vaga – Repositor – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – responsável pela organização, conservação e precificação de produtos; fazer o registro de entrada e saída de mercadorias; controlar os níveis de estoque, solicitando a compra dos materiais necessários para reposição.

Disponível até 23/11/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Repositor de Mercadorias – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – conduzir clientes até a mercadoria desejada; fracionar, contar, pesar e embalar mercadorias; checar lista de mercadorias em promoção para planejamento de exposições semanais; verificar a necessidade de abastecimento dos produtos promocionais na entrada da loja.

Disponível até 23/11/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Merendeira – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – colaborar no processo de produção de alimentos, atuando como agente condutora de técnicas adequadas para o preparo da merenda e de informações sobre hábitos alimentares saudáveis.

Disponível até 23/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Montador – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar montagens de componentes e conexão de fiação, soldando e encaixando as peças nos gabinetes.

Disponível até 23/11/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Oficial de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar trabalhos de limpeza em geral em edifícios e outros locais, para manutenção das condições de higiene e conservação do ambiente.

Disponível até 23/11/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Linha de Produção – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – auxiliar na realização de tarefas operacionais e de produção.

Disponível até 23/11/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Produção – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – atuar no processo final da elaboração dos produtos.

Disponível até 23/11/2023 ou encerramento da vaga.