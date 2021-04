Sine Manaus divulga 81 vagas de emprego para esta terça

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar de Limpeza”

Enviar currículos e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Repositor de Mercadorias (PcD)”

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Peixeiro”

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Montador de Móveis”

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Operador de Caixa para Crediário”

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Estoquista”

Atividades – organizar as mercadorias no estoque.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Vendedor Interno”

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar Técnico de Engenharia C ivil”

Enviar currículos e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar de Limpeza (PcD)”

Enviar currículos e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar de Manutenção (PcD)”

Enviar currículos e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar Administrativo (PcD)”

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Manobrista”

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Encarregado de Padaria”

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar de Garçom”

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar de Limpeza”

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Vendedor Externo”

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar de Refrigeração e Climatização”

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Mecânico de Refrigeração e Climatização”

Requisitos obrigatórios – ter curso de mecânico de refrigeração e curso de “NR35” Norma Regulamentadora para Trabalho em Altura atualizado. Possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria "B", dentro do prazo de validade e ter domínio para realizar o serviço de manutenção preventiva e corretiva em condicionadores de ar das marcas: ACJ, Split, Fan Coil, Casset, Chiller, Self;

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Montador de Móveis”

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Marceneiro de Móveis”

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Vendedor Externo”

Requisitos obrigatórios – ter experiência em grandes negociações e com clientes que tenham atividades sólidas no mercado. Possuir transporte próprio;

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Lavador de Veículos”

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus divulga 81 vagas de emprego em várias áreas de atuação, para esta terça-feira, 20/4, por intermédio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi). Os candidatos interessados nas vagas disponíveis devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] No currículo devem constar os seguintes dados atualizados: números pessoal e secundário, para contato e informações sobre tempo de experiência, caso não seja o primeiro emprego.

