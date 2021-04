Sine Manaus divulga 54 vagas de emprego para esta sexta-feira

Manaus/AM - O Sine Manaus divulga 54 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta sexta-feira (9). Os candidatos interessados nas vagas disponíveis devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] No currículo devem constar os seguintes dados atualizados: números pessoal e secundário para contato e informações sobre tempo de experiência, caso não seja o primeiro emprego.

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site www.gov.br/trabalho, e para concorrer às vagas, deve acessar o site empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Confira abaixo as vagas ofertadas para esta sexta-feira:

2 vagas – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável que more nos bairros próximos à empresa: Adrianópolis, Aleixo, Chapada, Flores, Nossa Senhora das Graças, Parque 10 de Novembro, São Geraldo e adjacências;

Atividades – operar o caixa e realizar expedição no delivery.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Operador de Caixa”

2 vagas – Garçom

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável que more nos bairros próximos à empresa: Adrianópolis, Aleixo, Chapada, Flores, Nossa Senhora das Graças, Parque 10 de Novembro, São Geraldo e adjacências;

Atividades – arrumar o salão, atender os clientes, servir produtos, limpar as mesas e receber dos clientes.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Garçom”

2 vagas – Pizzaiolo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável que more nos bairros próximos à empresa: Adrianópolis, Aleixo, Chapada, Flores, Nossa Senhora das Graças, Parque Dez de Novembro, São Geraldo e adjacências;

Atividades – manipular insumos, abrir massas, rechear e fornear.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Pizzaiolo”

1 vaga – Alinhador de Pneus

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria “AB”, dentro do prazo de validade e ter curso de Informática Básica. Diferencial possuir o curso de mecânica elétrica;

Atividades – atuar com freios, suspensão, alinhamento e balanceamento em 3D (três dimensões), conserto de pneus e elétrica básica.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Alinhador de Pneus”

1 vaga – Consultor de Vendas – Projetista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em empresas de móveis planejados;

Atividades – realizar atendimento ao cliente, realizar negociação e projetar.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Consultor de Vendas – Projetista”

10 vagas – Servente de Obras

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar pedreiros nas obras, carregar e descarregar materiais de construção, preparar canteiros de obras e limpar áreas de trabalho, fazer pequenas manutenções nos equipamentos, limpar máquinas e ferramentas e verificar condições de uso e reparar eventuais defeitos mecânicos.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Servente de Obras”

2 vagas – Auxiliar de Mecânico de Autos

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar os mecânicos nos serviços de manutenção preventiva e corretiva de máquinas e equipamentos, como: caminhão Munck, plataformas elevatórias, guindastes, carretas, caminhão guincho, compressores, empilhadeiras e torres de iluminação. Realizar o reparo, substituição e limpeza de peças e equipamentos, revisar e inspecionar os equipamentos em geral.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar de Mecânico de Autos”

1 vaga – Mecânico de Manutenção de Roçadeiras e Motosserras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Requisitos obrigatórios – experiência em motores de “2 e 4 tempos”, motosserras, roçadeiras e motores em geral. Possuir cursos na área de atuação.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Mecânico de Manutenção de Roçadeiras e Motosserras”

3 vagas – Vigia – Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessária;

Requisitos obrigatórios – diferencial ter cursos profissionalizantes na área;

Atividades – exercer a função de vigia, rondando as dependências das obras e escritórios, observando a entrada e saída de pessoas ou bens, para evitar roubos, atos de violência e outras infrações à ordem e à segurança.

Enviar currículos e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Vigia (PcD)”

1 vaga – Operador de Caixa – Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Atividades – registrar mercadorias, produtos e serviços através de leitor ótico, recolher o pagamento das compras, dar troco ao cliente, emitir cupom fiscal e entregar ao cliente, fazer o fechamento do caixa no fim do turno.

Enviar currículos e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Operador de Caixa (PcD)”

6 vagas – Auxiliar de Açougue

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – montar a vitrine de produtos para início das vendas, ligar os equipamentos do setor, controlar temperatura do freezer das embalagens a vácuo, abastecer o balcão para a venda dos produtos, limpar carnes para exposição e venda dos produtos e auxiliar o açougueiro na desossa das carnes.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar de Açougue”

1 vaga – Repositor de Frios

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar reposição de frios, observar prazos de validade e qualidade para consumo, embalagem e etiquetação de produtos.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Repositor de Frios”

1 vaga – Auxiliar de Confeitaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessária;

Atividades – preparar massas de pães, fazer doces e salgados, em conformidade às normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar de Confeitaria”

1 vaga – Operador de Extrusora

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir o curso de Norma Regulamentadora NR-12, NR-35, metrologia e ter noções de boas práticas de fabricação. Residir nos bairros: Armando Mendes, São José, Zumbi e adjacências;

Atividades – operar máquina extrusora, de acordo com as especificações, realizar verificação do material e adição de possíveis insumos. Interpretar as ordens de serviços (boletim de produção).

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Operador de Extrusora”

1 vaga – Gerente Administrativo

Escolaridade – ensino superior completo em logística, administração, marketing ou áreas afins;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter trabalhado em indústrias ou em empresas de logística. Necessário já ter exercido a função de supervisor, encarregado ou gerente;

Atividades – gerenciar os serviços administrativos, financeiros, produtivos e de riscos da filial, bem como, materiais e serviços terceirizados. Planejar e controlar os recursos e as atividades da filial, com o objetivo de minimizar o impacto financeiro e da materialização dos riscos.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Gerente Administrativo”

4 vagas – Agente de Portaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir curso de agente de portaria (validade de dois anos e, após expirado este prazo, o candidato deverá ter realizado o curso de reciclagem, que é válido por um ano);

Atividades – controlar a entrada e a saída de visitantes e condôminos, além de realizar anotações de ocorrência.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Agente de Portaria”

4 vagas – Artífice de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimentos básicos em gerador e possuir o curso da Norma Regulamentadora NR-35 atualizado;

Atividades – realizar serviços de pintura, hidráulica, elétrica básica, pequenos reparos em gessos e cerâmicas.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Artífice de Manutenção”

1 vaga – Analista Fiscal

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando contabilidade, a partir do 3° período;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento no sistema SAP (Software de Gestão Empresarial);

Atividades – realizar cálculos de impostos, emissão de certidões, contribuições, conferências de notas fiscais e fechamento fiscal.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Analista Fiscal”

1 vaga – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência na área administrativa;

Atividades – dar suporte administrativo para a diretoria e auxiliar no fechamento de folhas de pagamento.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar Administrativo”

4 vagas – Técnico em Atendimento Avançado

Escolaridade – ensino médio-técnico completo ou cursando ensino técnico em elétrica, mecânica ou mecatrônica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”, dentro do prazo de validade e ter conhecimento em informática avançada;

Atividades – realizar manutenção preventiva, registrar informações pertinentes às visitas dos clientes e abrir ordem de serviço.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Técnico em Atendimento Avançado”

1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessária;

Atividades – realizar a venda de mercadorias, auxiliando os clientes na escolha, registrar entrada e saída de mercadorias.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Vendedor Interno”

1 vaga – Auxiliar de Padaria

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Atividades – executar trabalhos de fabricação de pães, preparando e cozinhando massas diversas, elaborar produtos de confeitaria de acordo com as normas e procedimentos técnicos de qualidade, higiene e segurança.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar de Padaria”

1 vaga – Atendente de Loja – Vaga Exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessária;

Atividades – realizar organização de loja, operação de caixa e atendimento ao cliente.

Enviar currículos e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Atendente de Loja (PcD)”

2 vagas – Repositor de Mercadorias – Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessária;

Atividades – realizar o abastecimento das gôndolas do supermercado, verificar data de validade e organização dos produtos, prestar atendimento aos clientes, efetuar a limpeza dos balcões, gôndolas e produtos e participar dos inventários periódicos da seção.

Enviar currículos e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Repositor de Mercadorias (PcD)”