Sine Manaus divulga 371 vagas de emprego para esta terça; confira

Manaus/AM - O Sine Manaus oferta 371 vagas de emprego nesta terça-feira (8), de 8h às 16h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.



Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Leste.



Vagas Novas – 82



1 vaga – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – diferencial que o candidato já tenha trabalhado com vendas de pneus e ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade;

Atividades – responsável pelas estratégias de vendas, desde as mudanças necessárias. Seu objetivo é entender as necessidades dos clientes, oferecer as melhores soluções e, com isso, aumentar os resultados da equipe de vendas;

Disponível até 08/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Estoque

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – prestar auxílio em vários fluxos existentes no estoque, desde o recebimento de mercadorias até a expedição para atender a pedidos.; receber mercadorias e realiza a conferência dos lotes para verificar se a entrega está correta;

Disponível até 08/08/2023 ou encerramento da vaga.



10 vagas – Eletricista

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar em Iranduba;

Atividades – montar, ajustar, instalar, manter e reparar aparelhos e equipamentos elétricos. Instalar e manter as redes de linhas elétricas, de alta e baixa tensão;

Disponível até 08/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Recepcionista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – recepcionar e prestar serviços de apoio a clientes, pacientes, hóspedes, visitantes e passageiros; prestar atendimento telefônico e fornecer informações em escritórios, consultórios, hotéis, hospitais, bancos, aeroportos e outros estabelecimentos; marcar entrevistas ou consultas e receber clientes ou visitantes; averiguar suas necessidades e dirigir ao lugar ou a pessoa procurados; agendar serviços, reservar (hotéis e passagens) e indicar acomodações em hotéis e estabelecimentos similares; observar normas internas de segurança, conferir documentos e idoneidade dos clientes e notificar seguranças sobre presenças estranhas;

Disponível até 08/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Estoquista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – recepcionar, conferir e armazenar produtos e materiais em almoxarifados, armazéns, silos e depósitos; fazer os lançamentos da movimentação de entradas e saídas e controlar os estoques; distribuir produtos e materiais a serem expedidos; organizar o almoxarifado para facilitar a movimentação dos itens armazenados, preservar o estoque limpo e organizado; empacotar e desempacotar os produtos, realizar expedição materiais e produtos, examinando-os, providenciar despachos e auxiliar no processo de logística;

Disponível até 08/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Barman ou Bartender

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atender os clientes, servir alimentos e bebidas em restaurantes, bares, cafeterias, hotéis, hospitais, eventos, etc. Manipular alimentos e preparar sucos, drinks e cafés; realizar serviços de vinho e de café;

Disponível até 08/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Eletricista de Autos

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com elétrica geral em caminhões e máquinas pesadas;

Atividades – planejar serviços de instalação e manutenção elétrica em veículos, estabelecendo cronogramas e estimando prazos; instalar sistemas e componentes; elaborar leituras e esquemas, interpretá-los e corrigi-los; conectar cabos aos equipamentos e acessórios e testar o funcionamento de máquinas, equipamentos e sistemas para operação; realizar manutenções preventiva, preditiva e corretiva, inspecionando visualmente máquinas e equipamentos, diagnosticar defeitos eletroeletrônicos, desmontar, reparar, lubrificar, substituir e montar componentes, ajustar componentes e peças e simular o funcionamento de componentes e equipamentos; elaborar documentação técnica, cumprir normas de segurança, meio ambiente e saúde e realizar com qualidade as instalações eletroeletrônicas;

Disponível até 08/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar Financeiro

Escolaridade – ensino superior completo em Contabilidade ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência em conciliação bancária e curso de Informática Avançada ou Excel Avançado;

Atividades – organizar documentos e efetuar sua classificação contábil; gerar lançamentos contábeis; auxiliar na apuração dos impostos; conciliar contas e preenchimento de guias de recolhimento e de solicitações, junto a órgãos do governo; emitir notas de venda e transferência, entre outras; realizar o arquivo de documentos;

Disponível até 08/08/2023 ou encerramento da vaga.



20 vagas – Ajudante de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade para trabalho braçal;

Atividades – preparar cargas e descargas de mercadorias; movimentar e fixar mercadorias e cargas em caminhões e vagões; entregar e coletar encomendas ; manusear cargas especiais; reparar embalagens danificadas e controlar a qualidade dos serviços prestados; operar equipamentos de carga e descarga; conectar tubulações às instalações de embarque de cargas; estabelecer comunicação, emitir, receber e verificar mensagens, notificando e solicitando informações, autorizações e orientações de transporte, embarque e desembarque de mercadorias;

Disponível até 08/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Oficial de Manutenção – vaga exclusiva para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – limpar e manter limpo ambientes internos e externos, executando limpeza unida e limpeza seca; limpar e conservar limpo banheiros e outros ambientes de higiene pessoal; executar a coleta de lixo comum e reciclável; limpar portas e janelas de vidro, paredes e teto; cuidar dos vasos de plantas internas; varrer ambientes externos, coletando folhas secas, buscando contribuir para manter o ambiente agradável, além de fazer a limpeza de cozinhas, área de serviço, garagens e pátios, assoalhos e móveis, carpetes e tapetes, abastecer os ambientes com materiais;

Disponível até 08/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Eletricista Industrial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de NR-10, 35 e SEP;

Atividades – executar a instalação da rede elétrica para o funcionamento de motores de bomba elétrica, máquinas, equipamentos eletromecânicos para mantê-los em perfeitas condições de uso; efetuar a infraestrutura de eletro-calha e eletro-duto para a instalação da rede elétrica; identificar defeitos elétricos em motores, máquinas e equipamentos recém instalados, procedendo a troca das peças ou executando os serviços de reparos necessários, visando garantir o seu adequado funcionamento; Implementar a comunicação e controle dos comandos elétricos; fazer o lançamento de cabos para proporcionar o envio a rede de distribuição;

Disponível até 08/08/2023 ou encerramento da vaga.



20 vagas – Carpinteiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar em Iranduba;

Atividades – efetuar trabalhos de carpintaria, cortando, armando, instalando e reparando peças de madeira, utilizando ferramentas manuais e mecânicas;

Disponível até 08/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Mecânico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar na manutenção de motores, sistemas e partes de veículos automotores; substituir peças, reparar e testar desempenho de componentes e sistemas de veículos;

Disponível até 08/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Jardineiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – morar na Zona Leste ou em bairros adjacentes ao Distrito Industrial;

Atividades – cortar a grama, podar arbustos e árvores, operar equipamentos como roçadeira e assoprador de folhas; executar a manutenção regular e pequenos reparos nos equipamentos e ferramentas;

Disponível até 08/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Jardineiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com roçagem de jardins e gramados;

Atividades – realizar a preparação de solo para plantio de gramas e mudas, limpar e conservar jardins, liderar equipes;

Disponível até 08/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Manutenção Predial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com instalações elétricas em geral e curso profissionalizante em elétrica ou afins;

Atividades – ajudar na manutenção preventiva e corretiva de quadros elétricos, cabines primárias, geradores de energia elétrica, no-breaks, equipamentos de ar condicionado, manutenção mecânica e hidráulica.

Disponível até 08/08/2023 ou encerramento da vaga



2 vagas – Ajudante de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter residência em alguns desses Bairros onde a empresa tem rota: Tarumã, Pq São Pedro, Monte das Oliveiras, Manôa, Col Terra Nova, Monte Pascoal, Conjunto João Paulo I (papa), Novo Israel, Nova Cidade (Av Margarita), Santa Etelvina, Viver Melhor, Barreira, União da Vitória, Cidade de Deus, Jesus me Deu, Parque Riachuelo, Campos Sales, Lago Azul, Lírio do Vale (Av. Desembargador Joao Machado), Bola do Produtor;

Atividades – realizar carga e descarga de camas, estofados e demais produtos em rotas da empresa; remanejar materiais;

Disponível até 08/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Ajudante de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar cargas e descargas de mercadorias, movimentar mercadorias em transportes, coleta e entrega encomendas; receber e solicita informações, autorizações e orientações de transporte; embarque e desembarque de mercadorias;

Disponível até 08/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Motorista Carreteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “E” dentro do prazo de validade;

Atividades – transportar materiais e produtos para diversos itinerários; elaborar relatórios de viagem e rota; efetuar a prestação de contas das despesas efetuadas com o veículo; zelar pela conservação e segurança dos veículos, providenciando limpeza, ajustes e pequenos reparos;

Disponível até 08/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter residência na Zona Leste;

Atividades – garantir suporte administrativo e operacional às demais áreas da empresa, com o atendimento telefônico, organização de arquivos, envio de documentos, gestão de planilhas etc;

Disponível até 08/08/2023 ou encerramento da vaga.



10 vagas – Fiscal de Atividades Urbanas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Atividades – realizar vendas diretas, cadastros de clientes, repassar orientações em geral aos clientes, realizar verificações de setores, garantindo a imputação de todo e qualquer veículo no sistema rotativo;

Disponível até 08/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – necessário que tenha conhecimento com vendas de lâmpadas de led;

Atividades – organizar vitrines expositoras e espaços internos da loja; auxiliar na precificação de itens; promover produtos e marcas, demonstrar as funcionalidades e benefícios dos produtos, atender clientes e apresentar diferentes opções de escolha;

Disponível até 08/08/2023 ou encerramento da vaga.



3 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atender aos clientes que chegam nas dependências da loja; cumprir com metas de vendas determinadas pelo supervisor e

auxiliar na organização da loja;

Disponível até 08/08/2023 ou encerramento da vaga.





Vagas no Comércio – 30





2 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” dentro do prazo de validade e veículo próprio;

Atividades – realizar atendimentos e negociações com clientes externos.

Disponível até 08/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Confeiteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – quatro meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Atividades – trabalhar na preparação e desenforme de bolos e tortas, caldas, recheios e coberturas, lavagem de louça, limpeza de cozinha, recebimento de mercadorias e controle de estoque; auxiliar no preparo de refeições, sobremesas e lanches; manter a ordem e a limpeza da cozinha, realizando a coleta e a lavagem das bandejas e talheres.

Disponível até 08/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Confeiteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar e criar receitas de bolos, doces, biscoitos, salgados, canapés, sorvetes, caldas, tortas, cupcakes, recheios e coberturas.

Disponível até 08/08/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Atendente de Padaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Requisitos obrigatórios – residir nas proximidades do bairro Flores;

Atividades – atender clientes; prestar informações sobre produtos; separar, pesar, embalar, precificar e organizar os produtos nas prateleiras, agindo com cordialidade e presteza visando a satisfação do cliente.

Disponível até 08/08/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Chapeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Requisitos obrigatórios – residir nas proximidades do bairro Flores;

Atividades – higienizar e organizar o ambiente de trabalho; preparar lanches e pratos rápidos na lanchonete da loja (tapiocas e sanduíches diversos).

Disponível até 08/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Confeiteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar no preparo de massas para a produção de pães e sobremesas e na montagem de pratos; auxiliar na produção de bolos e doces; preparar decoração, recheios e coberturas.

Disponível até 08/08/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atendimento ao cliente online e presencial; prospectar novos clientes e rotinas administrativas em geral;

Disponível até 08/08/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Vendedor Porta a Porta

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência em telemarketing;

Atividades – realizar atendimento a clientes; negociar preço, prazo, condições de pagamento e descontos da venda; orientar quanto às especificações dos produtos e/ou serviços; controlar os pedidos dos clientes, qualidade dos produtos e prazo de entrega estabelecido;

Disponível até 08/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência em telemarketing;

Atividades – responsável pelas vendas, pela negociação do preço do produto ou serviço vendido, negociação do prazo, das condições de pagamento e dos descontos da venda;

Disponível até 08/08/2023 ou encerramento da vaga.



6 vagas – Operador de Telemarketing Receptivo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência em vendas no atacado;

Atividades – atender usuários, oferecer serviços e produtos, prestar serviços técnicos especializados; realizar pesquisas; fazer serviços de cobrança e cadastramento de clientes, sempre via teleatendimento, seguindo roteiros e scripts planejados e controlados para captar, reter ou recuperar clientes;

Disponível até 04/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Açougueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com desossa;

Atividades – abater bovinos e aves, controlar a temperatura e velocidade de máquinas; preparar carcaças de animais (aves, bovinos, caprinos, ovinos e suínos), limpar, retirar vísceras, depilar, riscar pequenos cortes e separar cabeças e carcaças; tratar vísceras limpando e escaldando; preparar carnes para comercialização desossando, identificar tipos, marcar, fatiar, pesar e cortar; realizar tratamentos especiais em carnes, salgando, secando, prensando e adicionando conservantes; acondicionar carnes em embalagens individuais, manualmente ou com o auxílio de máquinas de embalagem a vácuo; trabalhar em conformidade a normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental;

Disponível até 08/08/2023 ou encerramento da vaga.



5 vagas – Promotor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” dentro do prazo de validade e veículo próprio;

Atividades – projetar e desenvolver estratégias de vendas, com o intuito de expandir a visibilidade da marca, bem como trabalhar a sua popularidade e publicidade; definir metas de vendas e administrar contratos com clientes, fechando negócios.

Disponível até 08/08/2023 ou encerramento da vaga.



4 vagas – Demonstrador de Mercadorias

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – promover produtos e serviços e organizar exposição e rotatividade em pontos de venda de acordo com layout estabelecido pela empresa; abordar clientes, esclarecer dúvidas e distribuir panfletos ou amostra grátis;

Disponível até 08/08/2023 ou encerramento da vaga.





Vagas na Indústria – 53





50 vagas – Auxiliar Operacional

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – vaga destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em Chupinguaia-RO ou Várzea Grande-MT;

Atividades – responsável por executar atividades operacionais em setores de apoio ou produção de frios, visando garantir a manutenção, organização, limpeza ou operação de atividades na unidade;

Disponível até 08/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Operador de Extrusora

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – manusear máquina extrusora, controlar a temperatura e registrar as não-conformidades; conhecer montagem e desmontagem da máquina, além de realizar a manutenção preventiva e corretiva da mesma;

Disponível até 08/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Técnico em Eletromecânica

Escolaridade – ensino técnico em Elétrica, eletrônica, eletromecânica ou Eletrotécnica completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – planejar, executar e participar da elaboração de projetos eletromecânicos de máquinas, equipamentos e instalações; usinar peças e interpretar esquemas de montagem e desenhos técnicos, montar máquinas; fazer entrega técnica e realizar manutenção eletromecânica de máquinas, equipamentos e instalações;

Disponível até 08/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Serralheiro Industrial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – confeccionar, reparar e instalar peças e elementos diversos em chapas de metal como aço, ferro galvanizado, cobre, estanho, latão, alumínio e zinco, entre outras atividades;

Disponível até 08/08/2023 ou encerramento da vaga.





Vagas em Serviços – 157





2 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de MOPP e Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade; residir nas proximidades ou na zona Leste de Manaus;

Atividades – transportar, coletar e entregar cargas no Polo Industrial de Manaus.

Disponível até 08/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Técnico de Suporte de TI

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” dentro do prazo de validade e conhecimentos na área de TI;

Atividades – auxiliar os usuários em problemas ou danos específicos, que podem ir desde problemas em impressoras e e-mails até invasões de sistema ou máquinas corrompidas.

Disponível até 08/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Supervisor de Telemarketing

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – gerenciar as atividades de teleatendimento, como distribuição de tarefas à equipe, acompanhamento de procedimentos e regras para um melhor atendimento ao cliente e elaboração de relatórios estatísticos; propor medidas para a correção e prevenção de problemas, entre outras atividades relativas à função.

Disponível até 08/08/2023 ou encerramento da vaga.



30 vagas – Servente de Obras

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar e transportar materiais, ferramentas, aparelhos e demais peças, limpando e arrumando de acordo com instruções; zelar pela conservação dos locais onde estão sendo realizados os serviços.

Disponível até 08/08/2023 ou encerramento da vaga.



20 vagas – Pedreiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – construir alicerces, levantar paredes, muros e construções similares; rebocar estruturas construídas; realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes; armar e desmontar andaimes para execução das obras desejadas.

Disponível até 08/08/2023 ou encerramento da vaga.



10 vagas – Bombeiro Hidráulico

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – operacionalizar projetos de instalações de tubulações, definir traçados e dimensionar tubulações; especificar, quantificar e inspecionar materiais; preparar locais para instalações, realizar pré-montagem e instalar tubulações.

Disponível até 08/08/2023 ou encerramento da vaga.



30 vagas – Pedreiro de Fachada

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar trabalhos em alvenaria, concreto e outros materiais, guiando-se por desenhos, esquemas e especificações, utilizando processos e instrumentos pertinentes ao ofício, para construir, reformar ou reparar prédios e obras similares; verificar as características das obras, examinando plantas e especificações técnicas.

Disponível até 08/08/2023 ou encerramento da vaga.



20 vagas – Montador de Andaimes

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar montagem e desmontagem de andaimes e suportes de acordo com o projeto específico na construção civil; verificar e conferir a qualidade dos equipamentos necessários a cada modelo de andaime.

Disponível até 08/08/2023 ou encerramento da vaga.



15 vagas – Rejuntador

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar argamassas e epóxi; aplicar rejunte em paredes, pisos e fachadas; aplicar juntas especiais movimentação e dessolidarização, realizar o acabamento (frisar juntas), limpar o rejuntamento e operar equipamento de acesso por corda; especificar materiais, medir a área de serviço e calcular quantidade de materiais.

Disponível até 08/08/2023 ou encerramento da vaga.



15 vagas – Azulejista

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável pelos acabamentos da construção; fazer aplicação de azulejos, revestimentos cerâmicos e porcelanatos em paredes e pisos.

Disponível até 08/08/2023 ou encerramento da vaga.



3 vagas – Auxiliar de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar na instalação, manutenção preventiva e corretiva de sistemas de refrigeração e ventilação; montar tubulações, avaliar o dimensionamento de locais para instalação de equipamento e realizar testes finais nos equipamentos;

Disponível até 08/08/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Pintor de Obras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar pintura em paredes internas e externas; preparar as superfícies antes de pintá-las, como limpeza, aplicação de massa fina ou corrida e lixamento;

Disponível até 08/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Encarregado de Manutenção

Escolaridade – ensino superior completo em engenharia elétrica;

Experiência – registrada na carteira de trabalho;

Atividades – programar e supervisionar os serviços de instalação, paradas de máquinas para manutenção preventiva e corretiva, visando minimizar o tempo não produtivo dos equipamentos; elaborar os projetos de desenvolvimento de dispositivos para máquinas e equipamentos;

Disponível até 08/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Técnico de Segurança do Trabalho

Escolaridade – ensino técnico em segurança do trabalho completo;

Experiência – registrada na carteira de trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência como Bombeiro Civil;

Atividades – participar da elaboração e implementar política de saúde e segurança do trabalho; realizar diagnóstico da situação de SST da instituição; identificar variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente;

Disponível até 08/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na carteira de trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar no final de semana e feriado; morar próximo ao bairro São Jorge;

Atividades – executar trabalhos de limpeza em geral em edifícios e outros locais, para manutenção das condições de higiene e conservação do ambiente, coletando o lixo, entre outras atividades correlatas;

Disponível até 08/08/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Assistente de Recursos Humanos

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar os processos relacionados a admissão e demissão, controle de salários, benefícios e direitos trabalhistas (como férias e vale alimentação), controle de banco de horas, processos seletivos, entre outros;

Disponível até 08/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Serralheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência de trabalho dentro de indústrias; conhecimento em leitura de desenho técnico mecânico; curso de solda/serralheria com diploma (diferencial) e disponibilidade em horário comercial;

Atividades – realiza cortes, furos e soldas em materiais metálicos, e produz peças com esses materiais, como tubos, grades, chapas, entre outros;

Disponível até 08/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Ajudante de Estrutura Metálicas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter cursos de qualificação na área são diferenciais (leitura de projetos, cálculo mecânico, etc.); disponibilidade em horário comercial;

Atividades – confeccionam gabaritos e modelos de peças de estruturas metálicas diversas, preparam peças da estrutura; montam, instalam e recuperam estruturas metálicas, realizam manutenção produtiva de máquinas e equipamentos; organizar o local de trabalho para executá-lo conforme normas e procedimentos técnicos, de qualidade, segurança e preservação do meio ambiente;

Disponível até 08/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Marceneiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento em Leitura de Projetos;

Atividades – preparar o ambiente para a confecção de projetos em madeira; seguir planos de corte e cortar peças, ajudar nas correções de projetos quando necessário; dar suporte no processo de montagem;

Disponível até 08/08/2023 ou encerramento da vaga.





Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD) – 49





3 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – executar serviços de limpeza, conservação e higienização de bens móveis e imóveis; realizar arrumação e remoção de móveis e utensílios nas dependências do contrato; entre outras atividades correlatas.

Disponível até 08/08/2023 ou encerramento da vaga.



10 vagas – Atendente de Lanchonete – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar atendimento ao público no balcão e nas mesas, anotando pedidos, solicitando o preparo dos alimentos junto à cozinha, acertando comandas, efetuando o recebimento de valores, organizando o estoque e repondo produtos em prateleiras; realizar higienização de utensílios.

Disponível até 08/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Motorista de Ônibus Especial – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade; cursos de TCP (Transporte Coletivo de Passageiros) e Direção Preventiva atualizados;

Atividades – transportar veículos com cargas ou pessoas, para itinerários definidos; elaborar rotas de transporte.

Disponível até 08/08/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Pintor de Obras – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – disponibilidade para início imediato;

Atividades – fazer revestimentos em paredes, pisos, muros e outras partes de construções com ladrilhos, pastilhas, cerâmicas ou material similar; transportar veículos com cargas ou pessoas, para itinerários definidos, podendo ser também o responsável por elaborar as rotas de transporte;

Disponível até 08/08/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Servente de Obras – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – disponibilidade para início imediato;

Atividades – preparar e transportar materiais, ferramentas, aparelhos ou qualquer peça, limpando-as e arrumando-as de acordo com instruções; auxiliar o oficial ou encarregado, em conjunto ou sozinho para levar a bom termo a execução de suas tarefas; zelar pela conservação dos locais onde estão sendo realizados os serviços; fazer revestimentos em paredes, pisos, muros e outras partes de construções com ladrilhos, pastilhas, cerâmicas ou material similar; transportar veículos com cargas ou pessoas, para itinerários definidos, podendo ser também o responsável por elaborar as rotas de transporte;

Disponível até 08/08/2023 ou encerramento da vaga.



20 vagas – Ajudante Geral – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – responsável pelo auxílio imediato em diversas funções de uma empresa e também garante o suporte necessário ao cliente. Além disso, esse profissional esclarece as dúvidas, realiza carga e descarga de mercadorias, serviços de manutenção e de limpeza;

Disponível até 08/08/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Limpeza – vaga exclusiva para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar a limpeza e manutenção das áreas internas e externas;

Disponível até 08/08/2023 ou encerramento da vaga.



3 vagas – Cobrador – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na carteira de trabalho;

Atividades – realizar cobrança de tarifas em transportes coletivos e repassar o troco, se necessário; prestar informações aos usuários e manter a ordem e limpeza do veículo;

Disponível até 08/08/2023 ou encerramento da vaga.



3 vagas – Auxiliar de Serviços Gerais – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar atividades de limpeza na área externa e interna da empresa;

Disponível até 08/08/2023 ou encerramento da vaga.



4 vagas – Frentista – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – responsável por abastecer veículos, fazer o atendimento de clientes, auxiliar com o pagamento dos serviços prestados, e ajudar na limpeza e manutenção de veículos;

Disponível até 08/08/2023 ou encerramento da vaga.