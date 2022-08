Sine Manaus divulga 219 vagas de emprego para esta terça; confira

Manaus/AM - O Sine Manaus, oferta 219 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta terça-feira (9), de 8h às 17h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Vagas Posto Constantino Nery

Vagas Novas

1 vaga – Mecânico de Manutenção de Máquinas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – planejar atividades de manutenção, avaliando condições de funcionamento e desempenho de máquinas e equipamentos; lubrificar máquinas, componentes e ferramentas, documentar informações técnicas; fazer a manutenção preventiva e corretiva em máquinas e equipamentos como: betoneiras, marteletes, compactadores, elevadores de obras e automação; fazer a reparação de máquinas e equipamentos.

Vaga disponível até 10/08/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Recepcionista de Hotel

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com Sistema Desbravador;

Atividades – realizar atendimento ao cliente, check-in e check-out, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 10/08/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Líder de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”; ter disponibilidade para viajar; diferencial ter curso técnico de Segurança do Trabalho, conhecimento em tratamento de piso e experiência em Liderança e Gestão de Pessoas;

Atividades – responsável por liderar e guiar um grupo; motivar e ajudar a equipe a ser eficaz no trabalho e a cumprir prazos.

Vaga disponível até 10/08/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Encarregado de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”; ter disponibilidade para viajar; diferencial ter curso técnico de Segurança do Trabalho e conhecimento em tratamento de piso;

Atividades – coordenar e fiscalizar os serviços da equipe, verificando o desempenho e controlando a utilização e manutenção de equipamentos e materiais; motivar e ajudar a equipe a ser eficaz no trabalho e a cumprir prazos.

Vaga disponível até 10/08/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Inspetor da Qualidade

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Metrologia básica, Matemática básica, Ferramentas da Qualidade, Informática básica, Leitura e Interpretação de Desenho Técnico e TBO;

Atividades – supervisionar as etapas de produção de um produto, para que todos os procedimentos sejam feitos de acordo com os padrões estabelecidos de uma empresa ou indústria; reportar todos os resultados das análises para a gerência.

Vaga disponível até 10/08/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Soldador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter cursos de Solda, Eletrodo Revestido, NR-35 e NR-12;

Atividades – unir e cortar peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte, tais como Eletrodo Revestido, TIG, MIG, MAG, Oxigás, Arco Submerso, Brasagem e Plasma.

Vaga disponível até 10/08/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Analista de Departamento Pessoal

Escolaridade – ensino superior completo em Contabilidade ou Administração;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – prestar atendimento aos colaboradores com dúvidas trabalhistas, que estão em processos de recebimento de rescisão, 13º, admissões ou demissões; responsável por providenciar as documentações e burocracias necessárias para as admissões e demissões em massa, além de providenciar homologações.

Vaga disponível até 10/08/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vagas Mecânica Automotiva

1 vaga – Borracheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar serviços de borracharia em geral em todos os veículos da empresa, fazer reparos, manutenção e a troca de pneus e rodas, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 09/08/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Manutenção de Veículos

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Mecânica de Veículos, NR-35, NR-33 e NR-10 atualizadas;

Atividades – fazer manutenção em veículos pesados, reparar e substituir peças, fazer ajustes e regulagem, utilizando ferramentas e instrumentos de medição e controle, avaliando as condições de funcionamento e desempenho dos veículos da empresa, manutenção preventiva e corretiva.

Vaga disponível até 09/08/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Ar-Condicionado Automotivo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – atuar com reparo e manuseio de equipamentos de ar condicionado; troca de peças e testes; realizar manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos e componentes.

Vaga disponível até 09/08/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vagas Construção Civil

1 vaga – Marceneiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento em máquina seccionadora, plano de corte de projeto e montagem;

Atividades – confeccionar e reparar móveis e peças, e dar-lhes o acabamento requerido, utilizando equipamento adequado e guiando-se por desenhos e especificações.

Vaga disponível até 09/08/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Orçamentista de Móveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável por elaborar orçamento de móveis planejados e levantamento quantitativo de materiais; elaborar planilha de quantidade e de custos; comparar custos, fazer estimativas de custos, controlar prazo de documentação, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 09/08/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Carpinteiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – cortar, aparar e modelar peças em madeira.

Vaga disponível até 09/08/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico de Segurança do Trabalho

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Requisitos Obrigatórios – ter certificado de Técnico de Segurança do Trabalho e CREA atualizado;

Atividades – realizar auditoria, acompanhamento e avaliação na área; identificar variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente.

Vaga disponível até 09/08/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vagas Comércio

10 vagas – Vendedor Porta a Porta

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – primeiro emprego;

Atividades – efetuar visitas aos possíveis compradores, objetivando a oferta de produto ou serviço.

Vaga disponível até 09/08/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Padeiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – criar receitas, modelar massas, finalizar processos de confecção de pães, liderar equipe, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 09/08/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Atendente de Lanchonete

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Atividades – realizar atendimento ao público no balcão e nas mesas, anotando pedidos, solicitando o preparo dos alimentos junto a cozinha, acertando comandas, efetuando o recebimento de valores, organizando o estoque e repondo produtos em prateleiras; higienização de utensílios.

Vaga disponível até 09/08/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Designer Gráfico

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando Design Gráfico;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Gestão de Tráfego, Adobe Illustrator, Photoshop, Corel Draw e Marketing Digital.

Vaga disponível até 09/08/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Instalador de Segurança

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável por instalar e configurar os sistemas e seus dispositivos componentes, como câmeras, alarmes e cercas; realizar manutenção preventiva e reparação dos equipamentos.

Vaga disponível até 09/08/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vagas Indústria

1 vaga – Encarregado de Produção

Escolaridade – ensino superior completo em Engenharia da Produção ou Administração;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – acompanhar o desempenho dos operadores e orientar quando necessário para manter o ritmo, qualidade e produtividade dos projetos; analisar relatórios de produção e identificar desvios dos padrões do processo.

Vaga disponível até 09/08/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Máquina Retroescavadeira

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – conduzir e operar retroescavadeira; movimentação de materiais.

Vaga disponível até 09/08/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Supervisor de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – supervisor de produção responsável pela equipe de operadores e auxiliares no processo de produção industrial; precisará estar atento à execução e à qualidade das atividades, levando em conta o abastecimento de matérias-primas e o uso adequado de máquinas e equipamentos.

Vaga disponível até 09/08/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Produção – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Atividades – responsável pela organização e limpeza das máquinas e do ambiente de trabalho, controle de entrada e saída de materiais, registro de produtos e controle de qualidade.

Vaga disponível até 09/08/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Cozinheiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar o preparo de comida caseira para os funcionários, além de seguir cronograma das receitas, controlar estoque, medir porções, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 09/08/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Analista de Processo Jr

Escolaridade – ensino superior completo em Engenharia de Produção, Mecânica, Elétrica ou Mecatrônica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – conhecimento e experiência em gestão industrial através de Plano de Ação relacionado a ferramenta 5W2H para gestão industrial; conhecimento e experiência de aplicação das Ferramentas da Qualidade no segmento industrial (FEMEA, MASP, PDCA e afins); Metodologia; conhecimento e G14 Experiência de aplicação da Metodologia Lean Manufacturing no segmento industrial;

Atividades – desenvolver atividades relacionadas a coleta de dados (volume, perdas, causas das perdas, ações a serem tomadas) no processo; preenchimento e controle da sistemática de gestão ao plano de ação unificado e performance fabril; participar e promover reuniões de alinhamento para atendimento do volume de produção do plano mestre, juntamente com as demais áreas produtivas e de suporte da fábrica.

Vaga disponível até 09/08/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Técnico Mecânico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – preferencialmente ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” e curso na área de Mecânica Industrial;

Atividades – elaborar projetos de sistemas eletromecânicos; montar e instalar máquinas e equipamentos; planejar e realizar manutenção de máquinas; desenvolver processos de fabricação e montagem, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 09/08/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vagas Posto Shopping Phelippe Daou

(av. Camapuã, Nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Norte)

Vagas Mecânica Automotiva

1 vaga – Mecânico de Veículos à Diesel

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com linha pesada, manutenção de motores, caixa de marcha e suspensão;

Atividades – montagem e troca de peças; lubrificar e regular motores.

Vaga disponível até 09/08/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vagas Hotelaria

10 vagas – Recepcionista de Hotel

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atendimento ao cliente em relação de hotel e rotinas administrativas.

Vaga disponível até 09/08/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Camareira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar organização de quartos, dobradura de lençol e higienização do ambiente como um todo.

Vaga disponível até 09/08/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Cozinheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – execução de cardápio, organização e controle de alimentos em hotelaria e afins.

Vaga disponível até 10/08/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Manobrista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” ou “AB” dentro do prazo de validade;

Atividades – realizar atendimento ao cliente, manobra de veículos e estacionamento dos mesmos.

Vaga disponível até 10/08/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Cozinheiro Geral

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – dormir no local de trabalho (hotel de selva);

Atividades – preparar refeições a serem servidas seguindo as receitas, normas e procedimentos pré-estabelecidos; trabalhar com a montagem do buffet e pratos à lá carte.

Vaga disponível até 09/08/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vagas Comércio

5 vagas – Auxiliar de Padeiro – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Atividades – auxiliar na reposição de pães e derivados na exposição, assar pães, auxiliar os padeiros com as atividades pertinentes e realizar atendimento ao cliente.

Vaga disponível até 10/08/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Repositor de Mercadorias – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – auxiliar no atendimento ao cliente, realizar reposição, alterar preço, verificar data de validade, realizar higienização e manutenção das gôndolas.

Vaga disponível até 10/08/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Peixeiro – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência em atendimento e manipulação de alimentos;

Atividades – preparar, limpar e cortar pescado para comercialização; examinar os peixes recebidos, verificando se está de acordo com a aquisição para comprovar a qualidade e a quantidade; armazenar os peixes, dispondo-os em frigorífico para evitar sua deterioração.

Vaga disponível até 10/08/2022 ou até o encerramento da vaga.

20 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar, limpar e cortar carnes para comercialização; acondicionar carnes em embalagens individuais, manualmente ou com auxílio de máquinas de embalagem a vácuo.

Vaga disponível até 10/08/2022 ou até o encerramento da vaga.

20 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar vendas de planos de banda larga, TV, telefone fixo e planos para celular, realizar captação e prospecção de novos clientes e realizar reversão de vendas.

Vaga disponível até 09/08/2022 ou até o encerramento da vaga.

4 vagas – Atendente de Telemarketing

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com atendimento ao cliente e curso de Informática básica;

Atividades – realizar atendimento via telefone com o cliente, controlar os registros das chamadas e realizar prospecção de novos clientes.

Vaga disponível até 09/08/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Analista Comercial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – elaborar planos estratégicos na área de comercialização, implementar atividades e coordenar sua execução.

Vaga disponível até 09/08/2022 ou até o encerramento da vaga.

15 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar vendas externas, fornecer produtos, acompanhar entrega dos produtos e cadastrar clientes.

Vaga disponível até 09/08/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Analista Contábil

Escolaridade – ensino superior em Contabilidade ou áreas afins cursando ou completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – diferencial ter cursos de qualificação nas áreas Contábil e Fiscal;

Atividades – analisar, controlar e verificar atividades inerentes à área contábil; analisar classificar e conciliar contas patrimoniais, pagamentos e parcelamentos de tributos e impostos.

Vaga disponível até 10/08/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Analista de Contrato

Escolaridade – ensino superior em Administração ou Contabilidade completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – receber e analisar os documentos do cliente para elaboração de contrato e venda.

Vaga disponível até 09/08/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – conhecimento em ferramentas, máquinas 2T, 4T e materiais agrícolas;

Atividades – realizar rotinas administrativas; organizar contas a pagar e a receber.

Vaga disponível até 15/08/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vagas Construção Civil

3 vagas – Jardineiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável por solucionar adubos e preparar substratos; realizar a manutenção pertinente aos jardins.

Vaga disponível até 08/08/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Oficial de Manutenção Predial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de NR-35;

Atividades – montar e instalar registros e acessórios de tubulação; testar tubulações; executar manutenção preventiva elétrica e hidráulica; serviços de pintura.

Vaga disponível até 09/08/2022 ou até o encerramento da vaga.

4 vagas – Instalador Técnico de Purificador de Água

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento nas zonas da cidade e Carteira Nacional de Habilitação Categoria “AB”;

Atividades – realizar a instalação e limpeza em purificadores e bebedouros de água.

Vaga disponível até 09/08/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Técnico em Automação Residencial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência em automação, telecomunicações ou CFTV; ter conhecimentos básicos em Eletrônica e Informática;

Atividades – desenvolver e implantar sistemas informatizados, dimensionando requisitos e funcionalidade dos sistemas, especificando sua arquitetura e programas, escolhendo ferramentas de desenvolvimento e codificando aplicativos.

Vaga disponível até 09/08/2022 ou até o encerramento da vaga

Vagas Indústria

1 vaga – Operador de Caldeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de NR-13;

Atividades – monitorar a operação de caldeiras, realizando inspeções periódicas nos componentes da mesma, como máquinas e equipamentos; controlar a distribuição de gás, troca de óleos e efetuar pequenos reparos quando necessário.

Vaga disponível até 09/08/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Operador de Máquina Sacoleira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência específica na produção de sacolas plásticas;

Atividades – preparar, regular e operar a máquina sacoleira na fabricação de sacos e sacolas; registrar a produção e documentar as atividades na ordem de produção.

Vaga disponível até 09/08/2022 ou até o encerramento da vaga.

4 vagas – Operador de Máquinas Pesadas

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com Escavadeira Hidráulica e carteira de vacinação atualizada;

Atividades – ter experiência com escavação, carregamento de caçambas, obras de Terraplanagem e operar o equipamento baseado em regras de segurança.

Vaga disponível até 09/08/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente Administrativo Operacional – vaga exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – fazer acompanhamentos de chegadas de carretas em Manaus; pendências Sefaz; lançamento de NF no Sistema; atualização de planilha de faturamento MAO; emissão de NFS-e; Baixa de comprovantes de entrega e arquivamento; emissão de CTRC e Manifesto; acompanhamento de retirada de container e agendamento de entrega e rotinas administrativas.

Vaga disponível até 16/08/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vagas Saúde

2 vagas – Manicure

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – experiência com alongamento de unhas e podologia;

Atividades – cuidar da beleza de mãos e pés; selecionar, preparar e cuidar do local e materiais de trabalho.

Vaga disponível até 09/08/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Cabeleireira

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – tratar da estética e saúde; aplicar produtos químicos para ondular, alisar ou colorir os cabelos; selecionar, preparar e cuidar do local e materiais de trabalho.

Vaga disponível até 09/08/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vagas Serviços

2 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar limpeza em geral, áreas internas e externas.

Vaga disponível até 17/08/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Empregada Doméstica

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar refeições, colaborar na administração da casa conforme orientações recebidas e fazer arrumação ou faxina.

Vaga disponível até 09/08/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Ajudante de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atividades de carregamento, descarregamento, empacotamento, envasamento e etiquetagem de produtos.

Vaga disponível até 09/08/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar limpeza em geral, áreas internas e externas.

Vaga disponível até 10/08/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Depósito – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – fazer recebimento e verificação da validade de produtos; controlar avarias e perdas; organizar estoque; realizar balanços, inventários e separação de mercadorias;

Vaga disponível até 10/08/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Atendente – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar atendimento ao público, prestar informações e atendimento telefônico;

Vaga disponível até 10/08/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vagas Educação

1 vaga – Auxiliar de Desenvolvimento Infantil

Escolaridade – ensino médio completo ou superior cursando;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência em Auxiliar de Desenvolvimento Infantil;

Atividades – orientar a construção do conhecimento; elaborar projeto pedagógico; planejar ações didáticas e avaliar o desempenho dos alunos; preparar material pedagógico; organizar o trabalho no desenvolvimento das atividades; mobilizar um conjunto de capacidades comunicativas.

Vaga disponível até 09/08/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Professora

Escolaridade – ensino superior cursando ou completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência em Auxiliar de Desenvolvimento Infantil;

Atividades – orientar a construção do conhecimento; elaborar projeto pedagógico; planejar ações didáticas e avaliar o desempenho dos alunos; preparar material pedagógico; organizar o trabalho no desenvolvimento das atividades; mobilizar um conjunto de capacidades comunicativas.

Vaga disponível até 09/08/2022 ou até o encerramento da vaga.