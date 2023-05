Sine Manaus divulga 197 vagas de emprego para esta quinta; confira

Manaus/AM - O Sine Manaus, oferta 197 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta quinta-feira (4), de 8h às 16h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Jorge Teixeira, zona Leste.

Vagas Novas – 64

1 vaga – Projetista Industrial

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Escolaridade – ensino superior ou cursando em mecânica, civil ou áreas correlatas;

Requisitos Obrigatórios – ter domínio de Autocad; Desejável: ter familiaridade com a plataforma inventora ou SolidWorks.

Atividades – levantar dados em visitas técnicas; desenvolver peças industriais; planificar peças em chapas metálicas; ler e interpretar desenhos técnicos.

Disponível até 04/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Açougue

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – fazer atendimento ao cliente e fornecer orientação sobre carnes, adquirindo habilidade no preparo. Ajudar o açougueiro no corte de carne, separação e desossa.

Disponível até 04/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Padaria

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável por atuar com auxílio ao padeiro na preparação de pães e doces diversos. Verificar a validade e qualidade dos produtos em área, realizando a limpeza e organização do local.

Disponível até 04/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Laminador de Plástico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – operar máquina de sacola plástica, trocar teflon, encher o balão, trocar tamanho da sacola no painel, observar a sacola está no tamanho correto e com qualidade padrão.

Disponível até 04/05/2023 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Auxiliar de Produção de Alimentos

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável por organizar a área de trabalho, conduzir e operar as máquinas de produção e limpeza periódica dos equipamentos utilizados.

Disponível até 04/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Financeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência em licitações;

Atividades – acompanhar os processos licitatórios, buscar e analisar de editais, cadastrar e renovar a empresa em órgãos públicos e privados e controlar homologações, a fim de viabilizar a participação em pregões eletrônicos e presenciais, organizando toda a documentação necessária.

Disponível até 04/05/2023 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Garçom

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Requisitos Obrigatórios – residir na zona norte de Manaus;

Atividades – Atendimento ao cliente; realizar pedidos e servir; organizar o salão, mesas e utensílios.

Disponível até 04/05/2023 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Atendente de Lanchonete

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Requisitos Obrigatórios – residir na zona norte de Manaus;

Atividades – atender os clientes, servir alimentos e bebidas em restaurantes, bares, eventos, etc. Manipular alimentos e preparar sucos, drinks e cafés. Realizar serviços de vinho e de café.

Disponível até 04/05/2023 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Requisitos Obrigatórios – residir na zona norte de Manaus;

Atividades – auxiliar nos serviços de alimentação, em outros profissionais da área no pré-preparo, preparo e processamento de alimentos, na montagem de pratos. Verificar a qualidade dos gêneros alimentícios, minimizar riscos de contaminação. Trabalhar em conformidade a normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene e saúde.

Disponível até 04/05/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Torneiro Mecânico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar, regular e operar máquinas-ferramenta que usinam peças de metal e compósitos e controlar os parâmetros e a qualidade das peças usinadas, aplicar procedimentos de segurança às tarefas realizadas. Planejar sequências de operações, executar cálculos técnicos; poder implementar ações de preservação do meio ambiente, dependendo da divisão do trabalho na empresa, poder apenas preparar ou operar as máquinas-ferramenta.

Disponível até 04/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atender fornecedores e clientes, fornece e receber informações sobre produtos e serviços; tratar de documentos variados, cumprir todo o procedimento necessário referente aos mesmos; preparar relatórios e planilhas; executar serviços gerais de escritórios.

Disponível até 04/05/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar Técnico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – elaborar projetos de sistemas eletromecânicos; montar e instalar máquinas e equipamentos; planejar e realizar manutenção; desenvolver processos de fabricação e montagem; elaborar documentação; realizar compras e vendas técnicas e cumprir normas e procedimentos de segurança no trabalho e preservação ambiental.

Disponível até 04/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – preferencialmente residir nos seguintes bairros: Cidade Nova, Nova Cidade, São José, Tarumã;

Atividades – executar trabalho de limpeza e conservação em geral nas dependências internas e externas da unidade.

Disponível até 04/05/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Montador – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – efetuar a montagem de equipamentos de acordo com o modelo, especificações, e instruções e peças do conjunto a ser produzido, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 04/05/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento em operação de máquina lavadora e tratamento de piso;

Atividades – responsável por executar trabalhos de limpeza e conservação em geral nas dependências internas e externas da empresa, bem como serviços de coleta de resíduos.

Disponível até 04/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico de Vendas

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando administração ou engenharia;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento em Pacote Office, CNH categoria B e experiência em vendas externas.

Atividades – analisar os produtos e serviços da empresa. Caracterizar o tipo de clientes e recolher informações sobre a concorrência e o mercado em geral. Preparar, promover e efetuar a venda de produtos e serviços.

Disponível até 04/05/2023 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Inspetor de Qualidade

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Informática básica; Metrologia; NR-12; Matemática básica; Leitura e interpretação de Desenho Técnico Mecânico; laudo médico atualizado;

Atividades – realizar ensaios, medições e testes de controle de qualidade de produtos, de acordo com as normas e padrões estabelecidos, analisando sua conformidade dentro das especificações técnicas. Reporta os resultados das inspeções à gerência para elaborar planos de prevenção e correção.

Disponível até 04/05/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Supervisor de Vendas

Escolaridade – ensino superior cursando administração;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – supervisionar as equipes de vendas, acompanhar os pedidos dos clientes e identificar suas necessidades, para definir a melhor forma de atendimento. Acompanhar negociação de preços e prazos de entrega e estabelecer metas para cumprimento dos objetivos da área comercial. Distribuir, orientar e supervisionar atividades para comercialização (vendas e pós-vendas) dos produtos da empresa, garantindo o alcance dos resultados almejados pela empresa.

Disponível até 04/05/2023 ou encerramento da vaga.

Vagas no Comércio – 52

2 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir nas proximidades dos bairros Cidade Nova, Zumbi e Lírio do Vale;

Atividades – atendimento; cortes normais e especiais; realizar limpeza no setor.

Disponível até 04/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Garçom

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – receber o público no estabelecimento; anotar pedidos, servir clientes e prezar pela organização e limpeza das mesas.

Disponível até 04/05/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atuar na limpeza e organização.

Disponível até 04/05/2023 ou encerramento da vaga.

7 vagas – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” dentro do prazo de validade e veículo próprio;

Atividades – realizar a leitura de loja objetivando ofertar ao cliente os produtos necessários para manter o abastecimento; garantir a precificação dos produtos no PDV; organizar gôndolas e freezers; abastecer a loja com produtos não expostos; buscar dentro de sua área geográfica de atuação, prospecção de novos clientes potenciais.

Disponível até 04/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Operações Logísticas

Escolaridade – ensino superior cursando logística;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com Sistema Winthor e curso de Informática intermediária ou avançada;

Atividades – realizar o processo de carregamentos de produtos, atribuindo aos usuários a separação de produtos, por meio da impressão do sistema e material físico; dar suporte à supervisão quanto aos carregamentos, repassando as informações sobre a quantidade de produtos que estão aguardando separação.

Disponível até 04/05/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Assistente de Vendas – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – vendas, abastecimento e merchandising.

Disponível até 04/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Estoquista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de Operador de Empilhadeira e NR-11 atualizado; ter conhecimento em Sistema Winthor e Radiofrequência;

Atividades – receber diariamente as mercadorias no Centros de Distribuição para compor o estoque, por meio da conferência da documentação com os pedidos de compra autorizados, avaliando as condições da mercadoria (apresentação, qualidade, prazos de validade e outros) e liberando a descarga para que seja encaminhada a documentação para programação de pagamento.

Disponível até 04/05/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Logística – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável pelo recebimento, conferência e armazenagem dos produtos no estoque; fazer levantamento dos itens de avarias, conferência das devoluções e manter o centro de distribuição em boas condições de higiene; colaborar com a organização da armazenagem de mercadorias de modo a facilitar a movimentação, localização e utilização de espaços; separar os produtos no estoque utilizando o mapa de separação para comparação com as informações em nota fiscal.

Disponível até 04/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” dentro do prazo de validade e veículo próprio;

Atividades – avaliar e dimensionar locais para instalação de equipamentos de refrigeração, calefação e ar-condicionado; especificar materiais e acessórios; instalar equipamentos de refrigeração e ventilação.

Disponível até 04/05/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Técnico de Refrigeração Automotivo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Atividades – avaliar e dimensionar locais para instalação de equipamentos de refrigeração, calefação e ar-condicionado; especificar materiais e acessórios e instalar equipamentos de refrigeração e ventilação; instalar ramais de dutos, montar tubulações de refrigeração e aplicar vácuo em sistemas de refrigeração.

Disponível até 04/05/2023 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Estágio em Administração

Escolaridade – ensino superior cursando administração;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – estar cursando a partir do 2º período e estudar no período matutino;

Atividades – realizar atendimento ao público, venda de planos, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 04/05/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Agente de Pesquisa de Mercado

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – aplicar questionários e roteiros de pesquisa; efetuar entrevistas de opinião pública; coletar preços de bens e serviços; aplicar instrumentos para pesquisa de mercado; cadastrar informantes; verificar a consistência de informações e participar do planejamento de atividades de campo.

Disponível até 04/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Agente de Viagens

Escolaridade – ensino superior completo ou finalizando curso de turismo ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter pacote Office avançado; experiência em todos os processos de viagens (compras de passagens, hospedagens e traslados); desejável ter Inglês intermediário;

Atividades – determinar as necessidades do cliente e sugerir pacotes de viagem adequados; organizar viagens, incluindo bilhetes, acomodações e transporte; fornecer aos viajantes informações pertinentes e materiais úteis para viagens/férias.

Disponível até 04/05/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Motofretista

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” e condução própria;

Atividades – preparar cargas e descargas de mercadorias e realizar a entrega dos pedidos aos clientes.

Disponível até 04/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Técnico de Indústrias

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência comprovada em vendas técnicas para indústrias e equipamentos de energia solar; ter conhecimento técnico em sistemas fotovoltaicos; ter habilidades interpessoais e de negociação para lidar com clientes e parceiros;

Atividades – responsável por vender soluções técnicas para indústrias, identificando oportunidades de negócios, desenvolvendo relacionamentos com clientes e fechando vendas.

Disponível até 04/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Interno – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar prospecção de novos clientes, fazer venda e pós-venda, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 04/05/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Repositor de Mercadorias – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – repor e organizar produtos em prateleiras; abastecer gôndolas; repor e retirar mercadorias do estoque; auxiliar os clientes a localizar produtos, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 04/05/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – vender mercadorias em estabelecimentos do comércio varejista ou atacadista, auxiliar os clientes na escolha. Registrar entrada e saída de mercadorias. Promover a venda de mercadorias, demonstrar funcionamento. Informar sobre as qualidades e vantagens da aquisição. Expor mercadorias de forma atrativa, em pontos estratégicos de vendas, com etiquetas de preço. Prestar serviços aos clientes, tais como: troca de mercadorias; abastecimento de veículos; aplicação de injeção e outros serviços correlatos. Fazer inventário de mercadorias para reposição. Elaborar relatórios de vendas, de promoções, de demonstrações e de pesquisa de preços.

Disponível até 04/05/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Habilitação CNH A, possuir moto própria. Desejável ter noções de vendas;

Atividades – prospectar clientes, realizar apresentações, enviar propostas comerciais, negociar e fechar a venda. Ser comunicativo, proativo, responsável e gostar de trabalhar em equipe.

Disponível até 04/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de CFTV

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso na área e residir na zona Norte ou mediações;

Atividades – atuar no monitoramento por meio de câmeras, realizando o controle de controle de acesso para pedestres e carros, observa e registra ocorrências para relatar ao seu gerente de linha e relatar os eventos do dia.

Disponível até 04/05/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Faturista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – desejável que o trabalhador resida nas proximidades da Cidade Nova, Zumbi e Lírio do Vale;

Atividades – emissão de Notas Fiscais de Produtos, preparar documentos próprios da área de faturamento, Interior e capital.

Disponível até 04/05/2023 ou encerramento da vaga.

Vagas na Indústria – 24

1 vaga – Eletromecânico

Escolaridade – ensino técnico em eletromecânica ou elétrica completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar em linhas de alta tensão, transformadores 220v, 110v e 380v;

Atividades – planejar, executar e participar da elaboração de projetos de máquinas, equipamentos e instalações; interpretar esquemas de montagem e desenhos técnicos; montar equipamentos e participar da elaboração de planos de manutenção; estabelecer condições de segurança para executar a manutenção; realizar manutenção corretiva e preventiva em equipamentos e máquinas, conforme ordens de serviço; realizar serviços de manutenção e instalação eletroeletrônica; realizar instalações elétricas das máquinas em manutenções; garantir a qualidade dos serviços, executando limpeza, inspeção, troca de componentes e peças.

Disponível até 04/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Analista Fiscal Sênior

Escolaridade – ensino superior em administração, ciências contábeis, direito ou economia completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em nota fiscal, corredor de importação, emissão de PIN e conhecimento no TOTVS (DATASUL);

Atividades – atuar na apuração e declaração de impostos diretos e indiretos; realizar escrituração fiscal; atender fiscalizações e participar na análise dos procedimentos fiscais da empresa.

Disponível até 04/05/2023 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Assistente Administrativo – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de Informática básica e da área administrativa; ter Laudo Médico atualizado;

Atividades – executar funções administrativas em estabelecimentos públicos e privados, como administração de protocolos e arquivos, confecção e expedição de documentos administrativos e controle de estoques.

Disponível até 04/05/2023 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Operador de Produção – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de TBO e NR-12; ter Laudo médico atualizado;

Atividades – preparar materiais para alimentação de linhas de produção; organizar a área de serviço; abastecer linhas de produção; alimentar máquinas e separar materiais para reaproveitamento.

Disponível até 04/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Interno – Televendas

Escolaridade – ensino superior completo em Administração ou áreas afins;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento básico em Informática Básica e cursos relacionados a área de vendas; ser comunicativo e preferencialmente morar nas proximidades do endereço da empresa ou possuir veículo próprio para seu translado. (Tarumã e bairros adjacentes);

Atividades – fazer contatos comerciais direto do escritório, sem ir a campo. Para isso, usar ferramentas como telefone, e-mail e aplicativo de mensagens para fechar negócios.

Disponível até 04/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Soldador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de MIG, MAG e/ou eletrodo revestido;

Atividades – unir e cortar peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte tais como eletrodo revestido, tig, mig, mag, oxigás, arco submerso, brasagem, plasma. Preparar equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem e corte e peças a serem soldadas.

Disponível até 04/05/2023 ou encerramento da vaga.

Vagas em Serviços – 57

1 vaga – Técnico Eletrônico

Escolaridade – ensino técnico em eletrônica completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com equipamentos hospitalares;

Atividades – consertar e instalar aparelhos eletrônicos; desenvolver dispositivos de circuitos eletrônicos, fazer manutenções corretivas, preventivas e preditivas; sugerir mudanças no processo de produção, criar e implementar dispositivos de automação.

Disponível até 04/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Babá

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – apresentar Carta de Recomendação do último emprego;

Atividades – cuidar de bebês e crianças, zelando pelo bem-estar, saúde, alimentação, higiene pessoal, educação, cultura, recreação e lazer; acompanhar horários dos medicamentos, alimentação, escola e banho; realizar atividades que estimulam o desenvolvimento físico, emocional e motor da criança; acompanhar viagens e consultas médicas.

Disponível até 04/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico Eletrônico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” dentro do prazo de validade;

Atividades – montagem, instalação e realização de manutenção preventiva e corretiva de circuitos eletrônicos.

Disponível até 04/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Serralheiro de Esquadria

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em fabricação de portas, janelas e divisórias em esquadria de alumínio;

Atividades – realizar cortes, furos e soldas em materiais metálicos, e produzir peças com esses materiais, como tubos, grades, chapas, entre outros.

Disponível até 04/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Analista de Produção

Escolaridade – ensino superior em engenharia eletrônica, elétrica, eletrotécnica ou mecatrônica Completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Leitura e Interpretação de Diagramas Elétricos e Programação de Servo Motores e Inversores; necessário ter domínio na linguagem de programação C e C++ para microcontroladores, programação de CLP com ladder e texto estruturado; ter sólidos conhecimentos em softwares de prototipagem e simulação de circuitos eletrônicos Altium Design e Proteus;

Atividades – recrutar e selecionar novos colaboradores, levantando necessidades de treinamento e avaliando desempenho de pessoal, desenvolvendo planos de carreiras e disseminando cultura organizacional dentro do setor e da empresa.

Disponível até 04/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Estofador de Móveis

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – fazer moldes, traçar linhas, reparar e trocar partes danificadas dos estofamentos e colchões, móveis, revestimentos de interiores em tecidos, couros e outros materiais; colocar, dispor e prender molas, enchimento e tapeçaria dos móveis e cortinas; zelar pela conservação do local de trabalho.

Disponível até 04/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Financeiro

Escolaridade – ensino superior cursando ciências contábeis;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – classificação fiscal, análise de documentos e lançamentos de notas fiscais; apuração de impostos nos regimes do Lucro Real, Lucro Presumido e Simples Nacional, tais como Pis, Cofins, Icms, DIFAL, ICMS ST, IRRF, CSLL, ISS, DAS e Retenções na Fonte; elaboração, análise, conferência e transmissão das obrigações acessórias (GIA, SPED ICMS e IPI, SPED Contribuições, EFD Reinf e DCTF mensal); operação em sites governamentais (Sefaz, Suframa e Receita).

Disponível até 04/05/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Jardineiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar limpeza em geral, em áreas internas e externas.

Disponível até 04/05/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Pintor Industrial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com pintura de cavidade e pó;

Atividades – aplicação direta da tinta nas superfícies requisitadas.

Disponível até 04/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Administrativo – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino superior cursando administração;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” e experiência na área de suprimentos;

Atividades – auxiliar o setor de suprimentos nos processos de compras, contratos, armazenagem e movimentação de materiais.

Disponível até 04/05/2023 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Motorista de Ônibus Rodoviário

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”; curso de Transporte Coletivo de Passageiros; experiência em mecânica leve e pesada e como motorista rodoviário; disponibilidade para viagens e trabalho em regime de escala 12×8;

Atividades – atuar na condução de transporte coletivo, seguindo as normas de trânsito e realizando as rotas estipuladas pela empresa.

Disponível até 04/05/2023 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Eletricista de Rede

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – vaga para trabalhar no município de Boca do Acre (AM);

Atividades – realizar serviços de construção, operação e manutenção de rede de distribuição de energia elétrica; montagem e instalação de iluminação pública e serviços técnicos comerciais, seguindo normas específicas, técnicas, de qualidade, segurança e meio ambiente.

Disponível até 04/05/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Auxiliar de Eletricista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – vaga para trabalhar no município de Boca do Acre (AM);

Atividades – realizar serviços de construção, operação e manutenção de rede de distribuição de energia elétrica; montagem e instalação de iluminação pública e serviços técnicos comerciais, seguindo normas específicas, técnicas, de qualidade, segurança e meio ambiente.

Disponível até 04/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Aplicador de Adesivos

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – aplicar adesivos em placas de sinalização; acabamento de lonas, banners e demais materiais de comunicação visual; realizar envelopamento de veículos.

Disponível até 04/05/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – captar novos clientes para a empresa, realizando atendimentos e negociações; ser comunicativo, proativo, responsável e gostar de trabalhar em equipe.

Disponível até 04/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Serviços Gerais – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Atividades – realizar a limpeza do local de trabalho, controle de materiais, organização dos ambientes e contato com os demais setores, prestando auxílio quando necessário e demais atividades pertinentes à função.

Disponível até 04/05/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Extrusor de Fios ou Fibras de Vidro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em fibragem de vidro em tanques, caixa d’água e moldes de fibra.

Atividades – preparar e operar fornos para processamento de minerais não-metálicos, máquinas e equipamentos; controlar processos de produção, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 04/05/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar limpeza das áreas de acordo com a divisão de tarefas; prestar suporte aos eventos institucionais; servir coffee break quando necessário; manter copas e setores abastecidos com café, refresco e água.

Disponível até 04/05/2023 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atuar na limpeza de pátios, banheiros e salas comerciais.

Disponível até 04/05/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Agente de Portaria – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – recepcionar os colaboradores, abordar e direcionar o público para o setor solicitado.

Disponível até 04/05/2023 ou encerramento da vaga.