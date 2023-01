Sine Manaus divulga 168 vagas de emprego para esta sexta

Manaus/AM - O Sine Manaus, oferta 168 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta sexta-feira (6) de 8h às 16h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro. Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de Cadastro, Carteira de Trabalho Digital e Seguro-Desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus (av. Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul); Shopping Phelippe Daou (av. Camapuã, nº 2.939, bairro Jorge Teixeira, zona Leste). A Semtepi informa que o atendimento no posto do shopping Phelippe Daou foi reduzido, em virtude de reforma no espaço, orientando os cidadãos a comparecerem preferencialmente ao posto da avenida Constantino Nery.

Vagas Novas – 20

1 vaga – Auxiliar de Manutenção de Edifícios

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento em hidráulica, gesso acartonado, montagem de parede drywall, solda com eletrodo, obra civil (pintura e alvenaria); ter curso de NR35 e disponibilidade para trabalhar em turnos;

Atividades – executar serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos.

Vaga disponível até 06/01/2023 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação “D” dentro do prazo de validade; curso de Direção Defensiva, Preventiva e MOPP;

Atividades – transportar, coletar e entregar cargas no polo industrial de Manaus.

Vaga disponível até 06/01/2023 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar limpeza em geral, áreas internas e externas.

Vaga disponível até 10/01/2023 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Limpador de Piscina

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – executar serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos. Conservar vidros e fachadas, limpar recintos e acessórios e tratar de piscinas.

Vaga disponível até 06/01/2023 ou até encerramento da vaga.

8 vagas – Atendente de Lanchonete

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Requisitos Obrigatórios – necessário ter as 4 doses da vacina atualizada (COVID)

Atividades – realizar atendimento ao público no balcão e nas mesas, anotando pedidos, solicitando o preparo dos alimentos junto a cozinha, acertando comandas, efetuando o recebimento de valores, organizando o estoque e repondo produtos em prateleiras, higienização de utensílios etc.

Vaga disponível até 09/01/2023 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – candidatos devem residir em bairros próximos à empresa;

Atividades – realizar limpeza em geral, áreas internas e externas.

Vaga disponível até 11/01/2023 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Contábil

Escolaridade – ensino superior cursando em ciências contábeis;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência no setor fiscal de empresas do lucro presumido.

Atividades – atuar nos departamentos pessoal, contábil e fiscal, organizando documentos e efetuando sua classificação contábil, gerando lançamentos contábeis, apuração dos impostos, conciliar contas e preenchimento de guias de recolhimento e de solicitações junto a órgãos do governo.

Vaga disponível até 10/01/2023 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Supervisor de Vendas

Escolaridade – ensino superior completo em Administração; Contabilidade; Gestão Comercial ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter condução própria (carro).

Atividades – supervisionar a rotina da equipe, criar o planejamento de vendas, avaliar os profissionais de vendas de produtos e serviços e apresentar resultados.

Vaga disponível até 16/01/2023 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter condução própria (moto).

Atividades – realizar o atendimento direto ao consumidor, negociar os preços de uma mercadoria, o prazo, as condições de pagamento e os descontos dessa venda, entre outras atividades correlatas.

Vaga disponível até 16/01/2023 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação B dentro do prazo de validade e cursos de Informática Intermediária, Inglês Básico e atendimento ao cliente; possuir habilidade com CANVA.

Atividades – Controla pedidos e elabora relatórios sobre as vendas realizadas, fechadas e canceladas. Acompanha os clientes na pós-venda e presta auxílio em informações referentes aos pedidos, datas de entrega etc.

Vaga disponível até 16/01/2023 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico Eletrônico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação B dentro do prazo de validade, curso de Informática Intermediária e elétrica em geral.

Atividades – Consertar e instalar aparelhos eletrônicos, desenvolver dispositivos de circuitos eletrônicos, fazer manutenções corretivas, preventivas e preditivas, sugerir mudanças no processo de produção, criar e implementar dispositivos de automação.

Vaga disponível até 16/01/2023 ou até encerramento da vaga.

Vagas Comércio – 51

1 vaga – Atendente de Padaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – residir no bairro Compensa e adjacências;

Atividades – realizar atendimento ao cliente de forma presencial e online, organização do salão, precificação de produtos, apoio ao caixa, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 06/01/2023 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Atendente de Padaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – residir no bairro Planalto e adjacências;

Atividades – realizar atendimento ao cliente de forma presencial e online, organização do salão, precificação de produtos, apoio ao caixa, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 06/01/2023 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Assistente de Departamento Pessoal

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – preferência por candidatos que residem no bairro Compensa;

Atividades – rotinas de departamento pessoal e recrutamento e seleção (programação de férias, escala de revezamento e banco de horas).

Vaga disponível até 06/01/2023 ou até o encerramento da vaga.

4 vagas – Gestor de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Informática básica, boa comunicação e conhecimento no ramo de vendas;

Atividades – responsável pela loja, equipe e mercadorias; avaliar e monitorar o desempenho da equipe.

Vaga disponível até 06/01/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Analista de T.I

Escolaridade – ensino superior completo em Ciência da Computação ou técnico de Informática;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento em LGPD, sistema TOTVS, Banco de dados Oracle/SQL SERVER;

Atividades – implantação e mapeamento de processos e procedimentos referentes ao departamento, em todos os setores da instituição; resolução de problemas de infraestrutura e do sistema ERP; acompanhamento contínuo de certificados digitais a vencer e contratos de internet; dar suporte aos colaboradores sempre que for necessário no uso do pacote Office e rede.

Vaga disponível até 06/01/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Produção de Alimentos

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – acompanham as atividades dos padeiros, auxiliam na preparação de massas, folhados, bolos, tortas, salgados entre outros.

Vaga disponível até 06/01/2023 ou até encerramento da vaga.

4 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atendimento ao público, abastecimento do balcão, e produção para o balcão.

Vaga disponível até 06/01/2023 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Atendimento

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar atendimento telefônico com foco em prestação de assistência aos clientes em diversas situações.

Vaga disponível até 06/01/2023 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Montador de Móveis Planejado

Escolaridade – ensino médio completo ou cursando superior em administração;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com montagem de móveis projetados;

Atividades – montagem de modulados de acordo com projeto/móveis projetados

Vaga disponível até 08/01/2023 ou até encerramento da vaga.

3 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – morar nas proximidades da Cidade Nova, Zumbi e Lírio do Vale;

Atividades – atendimento, cortes normais e especiais e a limpeza do setor.

Vaga disponível até 06/01/2023 ou até encerramento da vaga.

3 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – informática básica e boa comunicação;

Atividades – atendimento ao cliente; executar o visual merchandising (reposição de roupas), atua na área comercial que é responsável por qualificar possíveis clientes e vender produtos e/ou serviços.

Vaga disponível até 06/01/2023 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Manutenção Predial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter cursos NR10, NR 13 e NR 35;

Atividades – realizar atividades de pintura, alvenaria, locomoção de móveis e acompanhar prestadores de serviço de manutenção.

Vaga disponível até 06/01/2023 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar serviços de limpeza e conservação em geral e rotinas previamente estabelecidas.

Vaga disponível até 06/01/2023 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Cozinheiro Industrial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência comprovada em cozinha Industrial com alta demanda;

Atividades – preparar alimentos sob supervisão de nutricionista, de modo que assegure a qualidade, higiene, sabor, aroma e apresentação da refeição a ser servida. Inspecionar a higienização de equipamentos e utensílios.

Vaga disponível até 06/01/2023 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Cozinheiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – realizar o pré-preparo do processamento dos alimentos; Montagem de pratos; café da manhã; desjejum e saladas.

Vaga disponível até 06/01/2023 ou até encerramento da vaga.

7 vagas – Repositor de Mercadoria – Vagas Exclusivas Para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter carteira nacional de habilitação ”D” atualizada; curso MOPP; residir na proximidade da zona leste;

Atividades – organizar, repor, conservar e precificar os produtos de um estabelecimento; sua tarefa também é controlar os níveis de estoque, solicitando a compra dos materiais necessários.

Vaga disponível até 06/01/2023 ou até encerramento da vaga.

5 vagas – Auxiliar de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos Obrigatórios – residir na zona leste de Manaus ou proximidades do Distrito Industrial;

Atividades – realizar atividades de carregamento, descarregamento, empacotamento, envasamento e etiquetagem de produtos.

Vaga disponível até 06/01/2023 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Manutenção Predial – vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na carteira de trabalho;

Atividades – realizar atividades de pintura, alvenaria, locomoção de móveis e acompanhar prestadores de serviço de manutenção.

Vaga disponível até 06/01/2023 ou até encerramento da vaga.

6 vagas – Vendedor Porta a Porta

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – dinâmico, comunicativo, que saiba trabalhar em equipe e com metas, resiliente, disposição para caminhar no sol e deslocar-se pela cidade.

Atividades – realiza a prospecção de novos clientes para a empresa, priorizando a identificação das necessidades desses potenciais clientes e oferecendo as melhores soluções de acordo com as demandas deles em relação à sua oferta.

Vaga disponível até 06/01/2023 ou até encerramento da vaga.

Vagas Indústrias – 14

1 vaga – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter flexibilidade de horário e cursos de Mecânico de Refrigeração, Técnico em Refrigeração e Climatização;

Atividades – executar manutenção corretiva e preventiva de máquinas, equipamentos e componentes industriais existentes no contrato de manutenção; efetuar as inspeções de rotina para diagnosticar o estado de conservação e funcionamento dos equipamentos mecânicos nas salas e setores.

Vaga disponível até 06/01/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico em Segurança do Trabalho

Escolaridade – ensino técnico em Segurança do Trabalho completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter cursos de NR-05, NR-10, NR-12, NR-33, NR-35, PGR e Ergonomia;

Atividades – atuar na investigação de acidentes nos ambientes de trabalho e na solicitação e inspeção de equipamentos de segurança; avaliar se a organização está atuando conforme as normas de segurança; criar medidas preventivas para qualquer situação de risco que esteja acontecendo dentro da organização, entre outras atividades correlatas.

Vaga disponível até 06/01/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico de Manutenção

Escolaridade – ensino técnico em Elétrica, Eletrotécnica, Eletrônica, Automação Industrial ou Mecânica completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter cursos de Desenho Técnico, Instalações Industriais, Manutenção de Caldeiras, pacote Office, NR-12 e NR-35;

Atividades – realizar manutenção de máquinas, sistemas e instrumentos; supervisionar processos de manutenção; manter equipamentos, instrumentos, máquinas e sistemas em condições plenas de funcionamento; calibrar instrumentos e equipamentos.

Vaga disponível até 06/01/2023 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Manutenção

Escolaridade – ensino técnico em Elétrica, Eletrotécnica, Eletrônica, Automação Industrial ou Mecânica completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – residir preferencialmente nas proximidades da zona Sul de Manaus;

Atividades – atuar nas atividades de manutenção mecânica, montando e desmontando máquinas, equipamentos, tubulações e dispositivos, controlando, reparando e substituindo peças e dispositivos, visando o perfeito funcionamento dos equipamentos e sistemas; realizar manutenções preventivas, análises, inspeções, medições e lubrificação periódica, visando garantir o funcionamento adequado dos equipamentos, instalações e estruturas.

Vaga disponível até 06/01/2023 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Assistente Administrativo – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atendimento telefônico, suporte administrativo e organização de arquivos.

Vaga disponível até 06/01/2023 ou até encerramento da vaga.

5 vagas – Auxiliar de Linha de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou primeiro emprego;

Requisitos Obrigatórios – residir nos seguintes bairros: Jorge Teixeira, Grande Circular, Tarumã, Santa Etelvina, Nova Cidade, Parque São Pedro, pois a empresa só possui rota para esses bairros;

Atividades – Auxiliar na produção de produtos de colchões, camas, mesa e banho

Vaga disponível até 06/01/2023 ou até encerramento da vaga.

Vagas Serviços – 83

1 vaga – Assistente Administrativo – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino superior cursando Administração, Contabilidade ou áreas afins;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiências com pacote Office básico/intermediário em rotinas administrativas e atendimento ao cliente;

Atividades – responsável por dar suporte às tarefas administrativas; organizar, coordenar e controlar todos os procedimentos operacionais e as suas respectivas documentações.

Vaga disponível até 06/01/2023 ou até o encerramento da vaga.

15 vagas – Auxiliar de Produção – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar no processo produtivo e tarefas diversas.

Vaga disponível até 06/01/2023 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atuar na limpeza de pátios, banheiros e salas comerciais.

Vaga disponível até 06/01/2023 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Assistente Administrativo – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atendimento telefônico, suporte administrativo e organização de arquivos.

Vaga disponível até 06/01/2023 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Oficial de Manutenção

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando Contabilidade;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter cursos de NR-10 e NR-35; Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”;

Atividades – realizar manutenção corretiva e preventiva; inspeção de máquinas e equipamentos; identificar necessidades de reparo para preservar as condições de funcionamento em telhado (instalação e correção), hidráulica (instalação e manutenção corretiva), alvenaria, assentamento de cerâmicas e pintura em geral.

Vaga disponível até 06/01/2023 ou até o encerramento da vaga.

4 vagas – Motoboy

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter carteira nacional de habilitação “A”; diferencial noções hidráulicas por causa da instalação dos purificadores de água;

Atividades – Instalar purificadores de água, fazer a coleta e entrega de malotes. Efetua pagamentos de boletos e depósito. Organizar documentos, traçar rotas e verificar endereços.

Vaga disponível até 06/01/2023 ou até encerramento da vaga.

4 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – seis na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar limpeza e manutenção das áreas internas e externas.

Vaga disponível até 06/01/2023 ou até o encerramento da vaga.

4 vagas – Analista de Serviços Digitais

Escolaridade – ensino superior completo em T.I.;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter bons conhecimentos de TI, redes de computadores e utilização do sistema; Disponibilidade para viajar;

Atividades – bons conhecimentos em Telecomunicações ou Processamento de Dados; Perfil organizacional para criação e manutenção de sistemas de TI e chamados técnicos; Habilidade no trato social.

Vaga disponível até 06/01/2023 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Coordenador de Serviços Digitais

Escolaridade – ensino superior completo em T.I.;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência em atividades de tecnologia da informação; em cargos de liderança, preferencialmente em empresas de prestação de serviços; trabalhos com área pública e visão social crítica.

Atividades – habilidades pessoais em liderança, negociação, análise de dados, tomada de decisão, administração de conflitos, agilidade nas tratativas e atendimento ao público; Boa fluência verbal, proatividade, capacidade de análise crítica, capacidade de trabalho em grupo, capacidade de articulação, simpatia e cordialidade no trato social; Bons conhecimentos práticos/teóricos e de legislações em gestão de contratos de prestação de serviços/terceirização, gestão de pessoal, atendimento e gestão da qualidade; Bons conhecimentos de sistemas de computação; Boa redação e facilidade para elaboração de relatórios, textos, controles e etc.

Vaga disponível até 06/01/2023 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Supervisor de Vendas Comercial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter veículo próprio;

Atividades – planejar vendas, atender clientes e coletar indicadores do mercado; supervisionar rotina de equipe de vendas, recrutar, treinar e avaliar profissionais de vendas de produtos e serviços; além de apresentar resultados das metas de vendas.

Vaga disponível até 06/01/2023 ou até encerramento da vaga.

10 vagas – Motoboy

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho ou aplicativo;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de habilitação “A” e moto própria;

Atividades – coletar e entregar documentos, valores, mercadorias e encomendas. Transportar pessoas. Realizar serviços de pagamento e cobrança, roteirizar entregas e coletas.

Vaga disponível até 06/01/2023 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter o curso de Operador de Empilhadeira Elétrica atualizado.

Atividades – responsável por manusear a empilhadeira, retirando os paletes com material de produção e transportando-os para o estoque.

Vaga disponível até 06/01/2023 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico em Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar instalação e manutenção em equipamentos de refrigeração e climatização comercial, respeitando legislações, normas técnicas, ambientais, de qualidade, de saúde e de segurança.

Vaga disponível até 06/01/2023 ou até encerramento da vaga.

7 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter quadro vacinal completo: Hepatite B, Tétano, Febre Amarela, Sarampo e a 3° dose da Covid;

Atividades – Auxiliar no serviço de alimentação, na área do pré-preparo e processamentos de alimentos, na montagem de pratos. Trabalham em conformidade a normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene e saúde.

Vaga disponível até 09/01/2023 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Açougueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – quadro vacinal completo: Hepatite B, Tétano, Febre Amarela, Sarampo e a 3° dose da Covid;

Atividades – realizar atividades relacionadas ao recebimento de animais abatidos, sua desossa, preparação e conservação para a utilização. Realizar a desossa e limpeza de carnes vermelhas e brancas. Preparar as peças de acordo com as instruções recebidas da cozinha.

Vaga disponível até 09/01/2023 ou até encerramento da vaga.

3 vagas – Motorista de caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com cortes de proteína; está com quadro vacinal completo: Hepatite B, Tétano, Febre Amarela, Sarampo e a 3° dose da Covid. Documento de reservista e comprovante de escolaridade. Apresentar a comprovação. Vaga estendida Para Pessoa com Deficiência.

Atividades – transporta materiais e produtos para diversos itinerários. Elabora relatórios de viagem e rotas. Efetua a prestação de contas das despesas efetuadas com o veículo. Zela pela conservação e segurança dos veículos, providenciando limpeza, ajustes e pequenos reparos.

Vaga disponível até 09/01/2023 ou até encerramento da vaga.

12 vagas – Auxiliar de Armazenamento

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – quadro vacinal completo: Hepatite B, Tétano, Febre Amarela, Sarampo e a 3° dose da Covid. Documento de reservista e comprovante de escolaridade. Apresentar a comprovação. Vaga estendida Para Pessoa com Deficiência.

Atividades – Conferir e armazenar produtos e materiais em almoxarifados, armazéns, silos e depósitos. Fazer os lançamentos da movimentação de entradas e saídas e controlar os estoques. Distribuir produtos e materiais a serem expedidos. Organizar o almoxarifado para facilitar a movimentação dos itens armazenados e a armazenar.

Vaga disponível até 06/01/2023 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência comprovada em cozinha Industrial com alta demanda;

Atividades – elaborar projetos de sistemas de refrigeração e climatização, realizar instalação e manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e aplicar testes e regulagens para melhorar o seu funcionamento.

Vaga disponível até 06/01/2023 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter carteira nacional de habilitação ”D” atualizada; curso MOPP; residir na proximidade da zona leste;

Atividades – transportar, coletar e entregar cargas no polo industrial de Manaus.

Vaga disponível até 06/01/2023 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Professor de Língua Inglesa

Escolaridade – ensino superior em Língua Inglesa completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – estimular o estudante para que aprenda de forma ativa, ou seja, com verdadeiro interesse pelo aprendizado; incentivar essa dedicação para que o aluno se exponha de maneira natural ao idioma.

Vaga disponível até 10/01/2023 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar limpeza em geral, áreas internas e externas.

Vaga disponível até 06/01/2023 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar limpeza em geral, áreas internas e externas.

Vaga disponível até 06/01/2023 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação “D” dentro do prazo de validade; curso de direção defensiva, preventiva e MOPP;

Atividades – transportar, coletar e entregar cargas no polo industrial de Manaus.

Vaga disponível até 06/01/2023 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Motorista Carreteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter arteira Nacional de Habilitação “E” dentro do prazo de validade; curso de Direção Defensiva, Preventiva e MOPP;

Atividades – movimentar cargas volumosas e pesadas, operar equipamentos, realizar inspeções e reparos em veículos, vistoriar cargas, verificar documentação de veículos e de cargas, definir rotas e assegurar a regularidade do transporte.

Vaga disponível até 06/01/2023 ou até encerramento da vaga.