Sine Manaus começa semana com oferta de 165 vagas de emprego

Manaus/AM - O Sine Manaus oferta 165 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta segunda-feira(6) , de 8h às 16h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.



Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Jorge Teixeira, zona Leste.





Vagas Novas – 58



1 vaga – Assistente Técnico Eletrônico Industrial

Escolaridade – ensino técnico em elétrica e eletrotécnica completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-10; NR-33; NR-35, SEP, comandos elétricos, CLP básico e sistema SAP; ter habilidades em máquinas de usinagem e CNC (Fanuc, Okuma, Mitsubishi e Siemens, Prensas e Robôs; ter conhecimentos básicos em sensores e suas funções (PNP/NPN);

Atividades – executar serviços de manutenção preventiva e corretiva, aplicação de melhorias e reforma em máquinas e equipamentos; instalação e manutenção, realizando o controle de desenergização de equipamentos; montagem de painéis elétricos, disjuntores, motores elétricos, transformadores de máquinas e equipamentos; aplicação de melhorias de máquinas e equipamentos.

Disponível até 07/02/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Assistente Técnico Mecânico Industrial

Escolaridade – ensino técnico em mecânica ou automação completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-33; NR-35, metrologia, leitura de desenho técnico mecânico, mecânico de usinagem e sistema pneumático e hidráulico; ter habilidades em máquinas de usinagem e CNC (Fanuc, Okuma, Mitsubishi e Siemens, Prensas e Robôs); ter conhecimentos básicos em sensores e suas funções (PNP/NPN); ter no mínimo 2 doses da vacina da Covid-19;

Atividades – efetuar inspeções de rotina de equipamentos vitais e específicos de máquinas; realizar manutenção corretiva, preventiva de máquinas e equipamentos; utilizar ferramentas e instrumentos de aferição compatíveis com cada tipo de serviço (paquímetro, micrômetro, apalpadores e outros); executar trabalhos de limpeza e conservação dos equipamentos; aplicação de melhorias em máquinas, equipamentos e setorial.

Disponível até 07/02/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Pintor Industrial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável pelo preparo dos equipamentos, componentes e produtos aplicados durante o processo de pintura, garantindo sempre a segurança das pessoas envolvidas e a qualidade do resultado final.

Disponível até 08/02/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Assistente de Compras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – monitorar níveis de estoque e identificar necessidades de compra; pesquisar fornecedores em potencial; monitorar pedidos e garantir entregas no prazo.

Disponível até 07/02/2023 ou encerramento da vaga.



19 vagas – Eletricista de Linha Viva

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de linha viva, NR-10, NR-35 e SEP; disponibilidade para viajar;

Atividades – atuar com redes de distribuição de energia elétrica de baixa e média tensão.

Disponível até 07/02/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Motorista Operador Munck

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de direção defensiva e operador de caminhão munck; ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade;

Atividades – realizar cargas, transporte e descarga de materiais pesados, garantir o zelo e a conservação do veículo e do munck.

Disponível até 07/02/2023 ou encerramento da vaga.



4 vagas – Vendedor Porta a Porta

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ser dinâmico, comunicativo e resiliente; saber trabalhar em equipe e com metas; ter disposição para caminhar no sol e deslocar-se pela cidade;

Atividades – realizar prospecção de novos clientes para a empresa, priorizando a identificação das necessidades desses potenciais clientes e oferecendo as melhores soluções de acordo com as demandas.

Disponível até 06/02/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Repositor de Mercadorias – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – residir na zona Sul de Manaus;

Atividades – organizar, repor, conservar e precificar os produtos do estabelecimento; controlar os níveis de estoque, solicitando a compra dos materiais necessários.

Disponível até 06/02/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Operador de Caixa – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – residir na zona Sul de Manaus;

Atividades – responsável por fazer a abertura e o fechamento de caixa, processar e receber o pagamento e emitir notas fiscais; atuar nas tarefas administrativas e atendimento ao cliente.

Disponível até 06/02/2023 ou encerramento da vaga.



15 vagas – Instalador de TV a Cabo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir na zona Sul de Manaus;

Atividades – realizar instalação e manutenção de TV a Cabo, verificar passagens de fios, fazer testes e configurar canais.

Disponível até 12/02/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Empregada Doméstica

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter habilidades na cozinha e disponibilidade de horário;

Atividades – responsável por executar atividades de conservação e limpeza de espaços internos e externos, como limpeza de pisos, higienização de banheiros, varrição de áreas comuns, organização e limpeza de móveis e utensílios.

Disponível até 06/02/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Babá

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter habilidades com crianças a partir de 2 anos e disponibilidade de horário;

Atividades – cuidar de bebês e crianças, zelando pelo bem-estar, saúde, alimentação, higiene pessoal, educação, recreação e lazer; acompanhar horários dos medicamentos, alimentação, escola e banho.

Disponível até 07/02/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Contabilidade

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – estágio ou seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Pacote Office;

Atividades – auxiliar o departamento de contabilidade da empresa; elaborar lançamentos contábeis; realizar conciliações de contas; auxiliar nos fechamentos contábeis, nas obrigações acessórias de contabilidade, em atividades junto a órgãos públicos e demais atividades auxiliares que possam existir no setor.

Disponível até 06/02/2023 ou encerramento da vaga.



6 vagas – Atendente de Lanchonete

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Requisitos obrigatórios – ter as 4 doses da vacina contra Covid-19 e residir nos seguintes bairros: Jorge Teixeira, Cidade de Deus e proximidades;

Atividades – realizar atendimento ao público no balcão e nas mesas, anotando pedidos, solicitando o preparo dos alimentos junto à cozinha, acertando comandas, efetuando o recebimento de valores, organizando o estoque e repondo produtos em prateleiras; higienização de utensílios.

Disponível até 07/02/2023 ou encerramento da vaga.







Vagas no Comércio – 34



3 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir nas proximidades dos bairros Cidade Nova, Zumbi e Lírio do Vale;

Atividades – atendimento, cortes normais e especiais e a limpeza do setor;

Disponível até 06/02/2023 ou até encerramento da vaga.



2 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar serviços de limpeza e conservação em geral e rotinas previamente estabelecidas.

Disponível até 06/02/2023 ou encerramento da vaga.



7 vagas – Repositor de Mercadorias – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” atualizada, curso de MOPP e residir nas proximidades da zona Leste;

Atividades – organizar, repor, conservar e precificar os produtos do estabelecimento. Controlar os níveis de estoque, solicitando a compra dos materiais necessários.

Disponível até 06/02/2023 ou encerramento da vaga.



3 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – atuar na limpeza e organização.

Disponível até 06/02/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Escritório – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de informática básica;

Atividades – executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística. Atender fornecedores e clientes, fornecer e receber informações sobre produtos, serviços e documentos variados. Atuar na concessão de microcrédito a microempresários, atendendo clientes em campo e nas agências, prospectando clientes, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 06/02/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Gerente de Showroom

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – supervisionar a área de vendas de uma operação de varejo, geralmente uma que envolve veículos ou outros produtos de alto valor; liderar e supervisionar uma equipe de especialistas de vendas e pessoal de apoio.

Disponível até 06/02/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Operador de Loja – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – fazer a organização, conservação e precificação dos produtos, registro de entrada e saída de mercadorias e controle dos níveis de estoque, solicitando a compra dos materiais necessários para reposição. Realizar o atendimento e acompanhamento do cliente pela loja, apresentando os produtos.

Disponível até 06/02/2023 ou encerramento da vaga.



4 vagas – Recepcionista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter inglês intermediário e informática básica; disponibilidade de horário;

Atividades – recepcionar e auxiliar membros da comunidade e visitantes; atender chamadas telefônicas, anotar recados e prestar informações.

Disponível até 06/02/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Vendedor Porta a Porta

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ser dinâmico, comunicativo e resiliente; saber trabalhar em equipe e com metas; ter disposição para caminhar no sol e deslocar-se pela cidade;

Atividades – realizar prospecção de novos clientes para a empresa, priorizando a identificação das necessidades dos potenciais clientes e oferecendo as melhores soluções de acordo com as demandas.

Disponível até 06/02/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Departamento Pessoal

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – rotinas de Departamento Pessoal e Recrutamento e Seleção (programação de férias, escala de revezamento e banco de horas).

Disponível até 06/02/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Serralheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar cortes, furos e soldas em materiais metálicos; produzir peças com esses materiais, como tubos, grades e chapas.

Disponível até 06/02/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Assistente Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – ensino superior completo em administração;

Requisitos obrigatórios – desejável ter cursos na área;

Atividades – preparar relatórios, formulários e planilhas; coletar dados, elaborar planilhas de cálculos, confeccionar organogramas, fluxogramas e cronogramas; efetuar cálculos, elaborar correspondência e dar apoio operacional para elaboração de manuais técnicos.

Disponível até 06/02/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Assistente de Recursos Humanos

Escolaridade – ensino superior completo em administração;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – dar apoio e conduzir todas as tarefas relacionadas ao setor de Recursos Humanos da empresa ou organização.

Disponível até 06/02/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em vendas de materiais de construção (hidráulico, ferragens e elétrica);

Atividades – atuar nas dependências da empresa e realizar as vendas por meio de diversos canais de comunicação, como telefone, videochamada, mensagens, redes sociais, e-mails e demais recursos que permitam realizar o processo de negociação com os clientes.

Disponível até 06/02/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar a oferta e venda dos planos, cadastro de biometria de novos clientes, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 09/02/2023 ou encerramento da vaga.





Vagas na Indústria – 12



2 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir em bairros próximos à empresa;

Atividades – realizar limpeza em geral, áreas internas e externas.

Disponível até 06/02/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Limpador de Piscina

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos. Conservar vidros e fachadas, limpar recintos e acessórios e tratar piscinas. Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

Disponível até 06/02/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Técnico de Panificação

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar a produção de pães, massas, pizzas e salgados de maneira artesanal e industrializada. Organizar a área de trabalho e matéria-prima nas produções e executar práticas de manipulação de alimentos.

Disponível até 06/02/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir em bairros próximos à empresa;

Atividades – realizar limpeza e manutenção das áreas internas e externas.

Disponível até 06/02/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Marceneiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – confeccionar e reparar móveis e peças e dar-lhes o acabamento requerido, utilizando equipamento adequado e guiando-se por desenhos e especificações.

Disponível até 06/02/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Projetista de Móveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para início imediato;

Atividades – desenvolver projetos de móveis, analisar medidas, definir matéria-prima e elaborar preço de venda do produto.

Disponível até 06/02/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Oficial de Limpeza – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – atuar na limpeza e conservação de banheiros, pátios e salas comerciais.

Disponível até 06/02/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Conservação Patrimonial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ser atencioso, ter iniciativa, cooperação, organização e bom relacionamento interpessoal;

Atividades – executar trabalhos rotineiros de limpeza em geral.

Disponível até 06/02/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Produção – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter laudo atualizado e no mínimo 3 doses da vacina contra Covid-19;

Atividades – auxiliar no processo produtivo e tarefas diversas.

Disponível até 06/02/2023 ou encerramento da vaga.





Vagas em Serviços – 61



1 vaga – Professor de Língua Inglesa

Escolaridade – ensino superior em língua inglesa completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – estimular o estudante para que aprenda de forma ativa, ou seja, com verdadeiro interesse pelo aprendizado; incentivar essa dedicação para que o aluno se exponha de maneira natural ao idioma.

Disponível até 06/02/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Montador de Esquadria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar montagem, instalação, manutenção e acabamento de esquadrias de alumínio, madeiras, entre outros materiais.

Disponível até 06/02/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Recepcionista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho ou declaração;

Requisitos obrigatórios – disponibilidade para dormir no local de trabalho (hotel de selva) e ter Inglês fluente;

Atividades – atender os clientes, recepcionando-os e fazendo check-in.

Disponível até 06/02/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Forneiro de Panificadora

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – profissional responsável, pontual, habilidoso e experiente;

Atividades – preparar alimentos sob supervisão de nutricionista, de modo que assegure a qualidade, higiene, sabor, aroma e apresentação da refeição a ser servida. Inspecionar a higienização de equipamentos e utensílios.

Disponível até 06/02/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Cobrança

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de planilha Excel avançada e experiência na área de medicamentos;

Atividades – realizar cobrança e conciliação bancária, análise de créditos, negociação de débitos, liberação de pedidos, gerar relatórios, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 06/02/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Operador de Máquinas Pesadas

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter certificado de capacidade técnica como operador de escavadeira hidráulica, Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade, as 4 doses da vacina contra Covid-19, Sarampo, Tétano, Febre Amarela e H1N1;

Atividades – operar máquinas em obras, realizar demolições, escavações, carregamento de caçambas e terraplenagem em solos. Verificar condições dos acessórios e funcionamento do sistema hidráulico e elétrico.

Disponível até 06/02/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Analista Fiscal

Escolaridade – ensino superior completo em contabilidade;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – analisar o ambiente econômico, elaborar e executar projetos de pesquisa econômica, de mercado e de viabilidade econômica, dentre outros. Participar do planejamento estratégico e de curto prazo e avaliar políticas de impacto coletivo para o governo, ONGs e outras organizações. Gerir programação econômico-financeira, atuar nos mercados internos e externos, examinar finanças empresariais. Pode exercer mediação, perícia e arbitragem.

Disponível até 06/02/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Eletricista Veicular

Escolaridade – ensino médio ou técnico em elétrica ou mecânica completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com as marcas Scania, Volvo e Mercedes, cursos na área e residir no bairro Aleixo ou adjacências. Desejável ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade;

Atividades – planejar serviços de instalação e manutenção eletroeletrônicos em veículos, estabelecendo cronogramas e estimando prazos. Instalar sistemas e componentes eletroeletrônicos em veículos, interpretando e corrigindo esquemas, conectando cabos aos equipamentos e acessórios e testando o funcionamento de máquinas, equipamentos e sistemas para operação. Realizar manutenções preventiva, preditiva e corretiva, inspecionando visualmente máquinas e equipamentos, diagnosticando defeitos eletroeletrônicos, desmontando, reparando, lubrificando, substituindo e montando componentes, ajustando componentes e peças e simulando o funcionamento de componentes e equipamentos. Elaborar documentação técnica, realizar com qualidade as instalações eletroeletrônicas e cumprir normas de segurança, meio ambiente e saúde.

Disponível até 06/02/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Mecânico de Veículos

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos na área e disponibilidade para viagens;

Atividades – realizar manutenção mecânica preventiva e corretiva de veículos (ônibus e micro-ônibus), montar e trocar peças, lubrificar motor, regular mecanismos e alinhar direção.

Disponível até 06/02/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Mecânico Eletricista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de NR-35 e disponibilidade para viagens;

Atividades – realizar instalação e manutenção elétrica preventiva e corretiva em veículos, analisar as necessidades de troca e regulagem, montar sistemas e aplicar testes de funcionamento.

Disponível até 06/02/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Analista Contábil

Escolaridade – ensino superior cursando ou completo em ciências contábeis;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência no sistema Sankhya;

Atividades – organizar documentos e efetuar sua classificação contábil; gerar lançamentos contábeis, auxiliar na apuração dos impostos, conciliar contas e preenchimento de guias de recolhimento e solicitações.

Disponível até 06/02/2023 ou encerramento da vaga.



10 vagas – Mecânico de Manutenção de Automóveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar manutenção mecânica preventiva e corretiva de veículos, montar e trocar peças, lubrificar motor, regular mecanismos e alinhar direção. Auxiliar o cliente quanto à substituição e aproveitamento de componentes.

Disponível até 06/02/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Líder de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – acompanhar os serviços de limpeza, verificar se as equipes estão dimensionadas para o volume de atividades, controlando assiduidade, pontualidade e reposição de quadros. Controlar estoque de equipamentos, uniformes e insumos.

Disponível até 06/02/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar Administrativo – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cartão de vacina atualizado com todas as doses da Covid-19;

Atividades – atendimento telefônico, suporte administrativo e organização de arquivos.

Disponível até 06/02/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Borracheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cartão de vacina atualizado com todas as doses da Covid-19;

Atividades – executar serviços de troca, reposição, conserto, montagem e desmontagem de pneus, câmaras e demais determinados pela chefia; lubrificação de veículos e equipamentos pertencentes à frota municipal; lavagem dos veículos e equipamentos; executar outras tarefas afins.

Disponível até 06/02/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Comprador

Escolaridade – ensino superior completo em contabilidade, gestão de recursos humanos, administração ou ciências contábeis;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência no ramo farmacêutico;

Atividades – analisar compra de materiais, equipamentos, matérias-primas e serviços; realizar cotação e negociação com fornecedores, emitir pedidos e acompanhar o fluxo de entrega para cumprimento de todas as condições negociadas.

Disponível até 06/02/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Analista Fiscal

Escolaridade – ensino superior completo em contabilidade, gestão de recursos humanos, administração ou ciências contábeis;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência no ramo farmacêutico;

Atividades – atuar na apuração e declaração de impostos diretos e indiretos, realizar escrituração fiscal, atender fiscalizações e participar da análise dos procedimentos fiscais da empresa.

Disponível até 06/02/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com material de construção e curso de informática básico/avançado ou pacote Office;

Atividades – atender clientes presencialmente e via telefone; processar e gerenciar pedidos de clientes; processar vendas à vista ou à prazo; cadastra clientes; promover os serviços da empresa; participar da análise de relatórios; prospectar e administrar carteira de clientes; organizar a área de vendas, repor mercadorias, participar de inventário, fazer pós venda e acompanhar as vendas realizadas do início ao fim.

Disponível até 06/02/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Vendedor

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência como vendedor de autopeças;

Atividades – atender clientes, identificar as necessidades e orientar com informações referentes aos veículos.

Disponível até 06/02/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Borracheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência na função e parte elétrica;

Atividades – realizar instalação, manutenção preventiva e corretiva de veículos; analisar as necessidades de troca e regulagem dos veículos.

Disponível até 06/02/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Mecânico Eletricista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência na função e parte elétrica; conhecimento em veículos pesados;

Atividades – realizar instalação, manutenção preventiva e corretiva em veículos, analisar as necessidades de troca e regulagem dos veículos.

Disponível até 06/02/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Mensageiro de Hotel

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atendimento ao público, carregar bagagens, conferir apartamentos, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 06/02/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Recepcionista de Hotel

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência no sistema desbravador;

Atividades – realizar registro de hóspedes, gerenciar reservas e fornecer informações sobre quartos, tarifas e conveniências, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 06/02/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente de Recursos Humanos

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com rotinas de departamento Pessoal (folha de ponto, folha de pagamento, rescisão, admissão e demissão, 13º salário.) e pacote Office;

Atividades – realizar recrutamento e seleção, avaliação de desempenho, eventos, indicadores de RH, pesquisa de clima organizacional, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 06/02/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Babá

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – apresentar carta de recomendação do último emprego;

Atividades – cuidar de bebês e crianças, zelando pelo bem-estar, saúde, alimentação, higiene pessoal, educação, cultura, recreação e lazer. Acompanhar horários dos medicamentos, alimentação, escola e banho. Realizar atividades que estimulam o desenvolvimento físico, emocional e motor da criança, viagens e consultas médicas.

Disponível até 06/02/2023 ou encerramento da vaga.



4 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar limpeza e manutenção das áreas internas e externas.

Disponível até 06/02/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Assistente Administrativo – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter informática básica;

Atividades – preparar relatórios, formulários e planilhas; coletar dados e elaborar planilhas de cálculos; confeccionar organogramas, fluxogramas e cronogramas; efetuar cálculos; elaborar correspondência; dar apoio operacional para elaboração de manuais técnicos.

Disponível até 06/02/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Contabilidade – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – superior cursando contabilidade ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter informática básica;

Atividades – realizar conciliações contábeis, registrar lançamentos e auxiliar na apuração de impostos; realizar elaboração de balancetes e o preenchimento das guias de recolhimento entregues aos órgãos do governo.

Disponível até 06/02/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – alimentação de produção, armazenamento de produtos acabados em estoque e demais atividades da função.

Disponível até 06/02/2023 ou encerramento da vaga.



5 vagas – Auxiliar de Manutenção Mecânica

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar transporte de equipamentos e ferramentas necessários ao trabalho; realizar a limpeza, conservação e guarda das peças, ferramentas e equipamentos utilizados.

Disponível até 06/02/2023 ou encerramento da vaga.



3 vagas – Servente de Obras – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar tarefas manuais simples para auxiliar na edificação e reforma de construção civil; auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Disponível até 06/02/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Técnico em Manutenção de Estradas

Escolaridade – ensino técnico em edificações ou estradas completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em manutenção de estradas não pavimentadas ou serviços de terraplanagem; conhecimento em leituras e interpretação de projetos, cursos de pacote Office, Autocad e Project;

Atividades – planejar e implantar projetos de estradas, pontes e viadutos; manutenção de vias terrestres; auxiliar na supervisão de canteiros de obras; elaborar levantamento topográfico e realizar demarcações de terrenos.

Disponível até 06/02/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Técnico em Automação e Instrumentação

Escolaridade – ensino técnico em instrumentação, automação ou eletroeletrônica completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter CFT ativo e cursos de NR-12, NR-10, pacote Office e SEP atualizados;

Atividades – fazer instalações e manutenção de painéis elétricos e de redes industriais (como a Ethernet); parametrizar inversores de frequência, soft-starters, transmissores, relés e multimedidores; executar manutenções corretivas elétricas, preditivas e programadas.

Disponível até 06/02/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Planejador de Manutenção PL

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar em escala de 5x2 e curso de pacote Office;

Atividades – realizar programação de manutenção corretiva, preventiva, preditiva e de rotina; controle de reforma de componentes; ter conhecimentos em gestão de peças, aprovisionamento de matérias, abertura e fechamentos de ordem de serviços e suportes administrativos.

Disponível até 06/02/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar Administrativo – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atendimento telefônico, suporte administrativo e organização de arquivos.

Disponível até 06/02/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Técnico em Segurança do Trabalho

Escolaridade – ensino técnico em segurança do trabalho completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cartão de vacina atualizado com as 4 doses da Covid-19 e Sarampo, Tétano, Febre Amarela e H1N1;

Atividades – elaborar e orientar atividades de segurança do trabalho e preservação física dos funcionários; inspecionar equipamentos e condições de trabalho; investigar e analisar causas de acidentes para eliminar riscos; realizar palestras e DDS diários; participar de reuniões.

Disponível até 06/02/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Separador de Materiais

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – receber, coletar, conferir, fazer triagem e preparar material para expedição; reportar aos superiores os objetos coletados e entregues.

Disponível até 06/02/2023 ou encerramento da vaga.