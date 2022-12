Sine Manaus começa semana com oferta de 155 vagas de emprego

Manaus/AM - O Sine Manaus oferta 155 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta segunda-feira, 19, de 8h às 17h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de Cadastro, Carteira de Trabalho Digital e Seguro-Desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus (avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul); Shopping Phelippe Daou (avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Jorge Teixeira, zona Leste). A Semtepi informa que o atendimento no posto do shopping Phelippe Daou foi reduzido, em virtude de reforma no espaço, orientando os cidadãos a comparecerem preferencialmente ao posto da avenida Constantino Nery.

VAGAS NOVAS – 43

1 vaga – Técnico de Edificações

Escolaridade – ensino técnico em Edificações completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter cursos na área de atuação e nas normas de NR-18 e NR-35 atualizados;

Atividades – realizar o levantamento planialtimétrico, interpretar projetos, planejar o trabalho e execução de obras civis, legalizar projetos e obras, orçar e supervisionar execução de obras.

Vaga disponível até 19/12/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico em Segurança do Trabalho

Escolaridade – ensino técnico em Segurança do Trabalho completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter cursos na área de atuação e das normas NR-06, NR-12, NR-33, NR-18 e NR-35 atualizados;

Atividades – participar da elaboração e implementar política de saúde e segurança do trabalho; realizar diagnóstico da situação de SST da instituição; identificar variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente; desenvolver ações educativas na área de saúde e segurança do trabalho; integrar processos de negociação; participar da adoção de tecnologias e processos de trabalho; investigar e analisar acidentes de trabalho; recomendar medidas de prevenção e controle.

Vaga disponível até 19/12/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Instaladores em Segurança do Trabalho

Escolaridade – ensino técnico em Edificações completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter cursos na área de atuação e de SEP, NR-10, NR-18 e NR-35 atualizados;

Atividades – instalar linhas de redes elétrica e equipamentos elétricos, realizar manutenção e planejar serviços de instalações.

Vaga disponível até 20/12/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Ajudante de Caminhão

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – preparar cargas e descargas de mercadorias; embarque e desembarque de mercadorias em caminhões e instalações portuárias; abastecer os caminhões com as mercadorias e sair para as entregas aos clientes.

Vaga disponível até 20/12/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Carpinteiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter cursos de NR-18 e NR-35 atualizados;

Atividades – planejar trabalho de carpintaria, preparar canteiro de obras, montar formas metálicas, confeccionar formas de madeira e ferro de laje.

Vaga disponível até 20/12/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente de Faturamento

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – emissão de boleto e nota fiscal (notas de saída, devolução e cancelamento de notas); envio de remessa dos boletos para o banco; conferência do relatório das notas de saída do dia; liberação dos motoristas para rota; organização dos pedidos nas pastas; contato com o cliente.

Vaga disponível até 20/12/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Pedreiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na carteira de trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de NR-18 e NR-35 atualizados;

Atividades – organizar e preparar o local de trabalho na obra; construir fundações e estruturas de alvenaria; aplicar revestimentos e contrapisos.

Vaga disponível até 20/12/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Conferente de Mercadorias

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter cursos de NR-18 e NR-35 atualizados;

Atividades – conferir notas fiscais e mercadorias que vão para as entregas nos caminhões; conferir mercadorias de clientes.

Vaga disponível até 20/12/2022 ou até o encerramento da vaga.

7 vagas – Ajudante de Obras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - Ter cursos de NR-18 e NR35 atualizados;

Atividades – preparar o canteiro de obras, preparar massas de concreto, realizar escavações e fazer demolições.

Vaga disponível até 20/12/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Cabeleireiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário e ter seus próprios materiais;

Atividades – trabalhar com estética e saúde; aplicar produtos químicos para ondular, alisar ou colorir cabelos.

Vaga disponível até 22/12/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Manicure

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – cuidar da beleza das mãos e pés; preparar e cuidar do local e dos materiais de trabalho.

Vaga disponível até 22/12/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Serviços Gerais – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Atividades – executar serviços de limpeza, conservação e higienização; realizar arrumação ou remoção de móveis e utensílios nas dependências do contrato.

Vaga disponível até 20/12/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Serralheiro

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – confeccionar, reparar e instalar peças e elementos diversos em chapas de metal, como aço, ferro galvanizado, cobre, estanho, latão, alumínio e zinco; fabricar ou reparar caldeiras, tanques, reservatórios e outros recipientes de chapas de aço.

Vaga disponível até 22/12/2022 ou até o encerramento da vaga.





VAGAS COMÉRCIO – 42

1 vaga – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – preferência para candidatos com experiência no ramo industrial;

Atividades – manusear empilhadeira, transportando os produtos para o estoque.

Vaga disponível até 19/12/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento básico em ferramentas;

Atividades – atendimento ao cliente; executar o visual merchandising (reposição de roupas), atua na área comercial que é responsável por qualificar possíveis clientes e vender produtos e/ou serviços.

Vaga disponível até 19/12/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Garçom – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável por anotar os pedidos de refeição dos clientes e levar aos responsáveis na cozinha ou no bar.

Vaga disponível até 19/12/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Analista de Departamento Pessoal

Escolaridade – ensino superior completo em Recursos Humanos;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria "B";

Atividades – Realizar rotinas do RH, como folha de pagamento, automação do ponto, processo de admissão e benefícios (inclusão, exclusão, concessão da carteira de benefícios, acompanhamento de contrato e processo de pagamento para fornecedores).

Vaga disponível até 19/12/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – vaga exclusiva para Pessoa com deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar limpeza em geral, áreas internas e externas.

Vaga disponível até 19/12/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Depósito – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – fazer recebimento e verificação da validade de produtos; controlar avarias e perdas; organizar estoque; realizar balanços, inventários e separação de mercadorias.

Vaga disponível até 19/12/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Atendente – vaga exclusiva Para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar atendimento ao público e atendimento telefônico.

Vaga disponível até 19/12/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Padeiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar a panificação básica e pães especiais, biscoitos, roscas, pão de queijo, recheios diversos e demais produtos da panificação, entre outras atividades correlatas.

Vaga disponível até 19/12/2022 ou até o encerramento da vaga.

4 vagas – Costureira

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – costurar faixas, pillow, capas e outros artefatos para confecções de colchões.

Vaga disponível até 19/12/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Cozinheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar o pré-preparo do processamento dos alimentos; Montagem de pratos, café da manhã, desjejum e saladas.

Vaga disponível até 19/12/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar Administrativo – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atendimento ao cliente e fornecedores; gerenciar e-mails, chamadas e correspondências; realizar pesquisas gerais e fornecer informações e recomendações; preparar apresentações, documentos e outros relatórios; atuar em redes sociais.

Vaga disponível até 19/12/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Produção de Alimentos

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência em forno e produção de pães; preferencialmente morar nas proximidades do Bairro Tarumã;

Atividades – auxiliar na produção de padaria.

Vaga disponível até 19/12/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Atendente de Padaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – residir no bairro Compensa ou adjacentes;

Atividades – realizar atendimento aos clientes e coleta de pedidos e encomendas, demonstrar produtos e efetuar vendas internas, entre outras atividades correlatas.

Vaga disponível até 19/12/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista Carreteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “E” dentro do prazo de validade e curso de Direção Defensiva e MOPP atualizado;

Atividades – movimentar cargas volumosas e pesadas, operar equipamentos, realizar inspeções e reparos em veículos, vistoriar cargas, verificar documentação de veículos e de cargas, definir rotas e assegurar a regularidade do transporte.

Vaga disponível até 19/12/2022 ou até o encerramento da vaga.

8 vagas – Atendente de Lanchonete

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Atividades – realizar atendimento ao público no balcão e nas mesas, anotando pedidos, solicitando o preparo dos alimentos junto à cozinha, acertando comandas, efetuando o recebimento de valores, organizando o estoque e repondo produtos em prateleiras; higienização de utensílios.

Vaga disponível até 19/12/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Gerente de Restaurante

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – coordenar as operações diárias de gestão do restaurante; oferecer serviço superior de alimentos e bebidas e maximizar a satisfação do cliente; responder com eficiência e precisão às reclamações dos clientes.

Vaga disponível até 19/12/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Repositor de Mercadorias

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – residir nas zonas Norte e Leste de Manaus;

Atividades – repor e arrumar mercadorias em prateleiras; organizar e abastecer gôndolas de produtos; retirar mercadorias do estoque; prestar atendimento aos clientes, tais como troca de mercadorias.

Vaga disponível até 19/12/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Projetista

Escolaridade – ensino superior cursando em Engenharia Elétrica;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento em AutoCad, nas áreas de projetos fotovoltaicos, elétrica de Baixa Tensão e Tráfego Pago; ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”;

Atividades – analisar projetos, elaborar relatórios de resultados, definir metodologia de trabalho, auxiliar no estudo de viabilidade, estimar quantitativos de pranchas de desenho e dimensionar equipe de desenhistas.

Vaga disponível até 19/12/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Supervisor de Vendas

Escolaridade – ensino superior completo em Administração, Contabilidade, Gestão Comercial ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter condução própria (carro);

Atividades – supervisionar a rotina da equipe; criar o planejamento de vendas; avaliar os profissionais de vendas de produtos e serviços e apresentar resultados.

Vaga disponível até 19/12/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter condução própria (moto);

Atividades – realizar atendimento direto ao consumidor; negociar os preços das mercadorias, o prazo, as condições de pagamento e os descontos dessa venda, entre outras atividades correlatas.

Vaga disponível até 19/12/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Motorista de Caminhão Toco

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” atualizada e curso de direção Defensiva;

Atividades – transportar, coletar e entregar cargas.

Vaga disponível até 19/12/2022 ou até o encerramento da vaga.

VAGAS INDÚSTRIA – 34

1 vaga – Assistente Administrativo – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de informática e cursos na área;

Atividades – executar serviços na área da administração; atender fornecedores e clientes, sobre produtos e serviços; trabalhar com documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário.

Vaga disponível até 19/12/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Analista Contábil Sênior

Escolaridade – ensino superior completo em Contabilidade;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência em Indústria;

Atividades – montar e analisar as conciliações contábeis; realizar o controle ativo fixo e cálculo de depreciação; executar lançamentos contábeis.

Vaga disponível até 19/12/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – residir na zona Leste da cidade;

Atividades – executar serviços de limpeza e conservação em geral e rotinas previamente estabelecidas.

Vaga disponível até 19/12/2022 ou até o encerramento da vaga.

20 vagas – Promotor de Vendas

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria "A"; candidatos podem ter experiência como Repositor de Mercadorias;

Atividades – efetuar abastecimento e layout de geladeiras/freezers; assegurar a troca de produtos fora dos padrões de qualidade; contribuir na manutenção dos informativos com preços e exposição.

Vaga disponível até 19/12/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Artífice de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência como pedreiro;

Atividades – ter experiência em atividades de manutenção preventiva e corretiva de rede hidráulica e hidrosanitária, carpintaria, serralheria, marcenaria e alvenaria.

Vaga disponível até 19/12/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Artífice de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter certificado de Artífice;

Atividades – realizar manutenções corretivas e preventivas de máquinas e instrumentos, sistemas hidráulicos, sistemas elétricos, reparos de alvenaria e demais atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 19/12/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Artífice

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – preferencialmente residir em bairros da zona Leste de Manaus;

Atividades – executar serviços de manutenção preventiva e corretiva de rede hidráulica, hidrossanitário, pintura, carpintaria, marcenaria, serralheria e alvenaria; desmontar, montar e fazer os ajustes necessários em ferramentas de trabalho, entre outras atividades correlatas.

Vaga disponível até 19/12/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento em operação de máquina lavadora e tratamento de piso;

Atividades – responsável por executar trabalhos de limpeza e conservação em geral nas dependências internas e externas da empresa, bem como serviços de coleta de resíduos.

Vaga disponível até 19/12/2022 ou até o encerramento da vaga.

VAGAS SERVIÇOS – 37

1 vaga – Técnico de Informática

Escolaridade – ensino superior em técnico em Eletrônica, Eletroeletrônica, Eletrotécnica ou Telecomunicações, Processamento de dados ou Informática completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência comprovada na área de suporte e manutenção de informática e redes de computadores, cabeadas e wireless; ter conhecimento de servidores de rede Windows/Domínio/Active Directory e Cabeamento Estruturado; ter habilidade no trato social, noções básicas de hidráulica, elétrica e telefonia.

Vaga disponível até 19/12/2022 ou até o encerramento da vaga.

4 vagas – Analista de Serviços Digitais

Escolaridade – ensino superior completo em Tecnologia da Informação;

Experiência – registrada na Carteira de trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter bons conhecimentos de T.I, redes de computadores, utilização do sistema, Telecomunicações ou Processamento de Dados; ter perfil organizacional para criação e manutenção de sistemas de T.I, chamados técnicos e habilidade no trato social.

Vaga disponível até 19/12/2022 ou até o encerramento da vaga.

7 vagas – Motorista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria "D", cursos de Direção Defensiva e TCP (Transporte Coletivo de Passageiros);

Atividades – dirigir e manobrar veículos; transportar pessoas dentro de perímetro urbano; realizar verificações básicas dos veículos e utilizar equipamento de segurança no desenvolvimento das atividades; trabalhar seguindo normas no transporte de passageiros da residência para as fábricas.

Vaga disponível até 19/12/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Eletricista Veicular

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria "D";

Atividades – manutenção de sistemas elétricos de veículos de transporte urbano, inspeção, manutenção preventiva e corretiva.

Vaga disponível até 19/12/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico Veicular

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades - manutenção de veículos de transporte urbano, inspeção, manutenção preventiva e corretiva.

Vaga disponível até 19/12/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Agente Administrativo – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar rotinas administrativas de forma geral; atendimento ao público interno e externo; cadastro de dados; recepcionar clientes; prestar apoio administrativo eficaz aos departamentos, garantindo procedimentos adequados dentro dos prazos preestabelecidos.

Vaga disponível até 19/12/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Oficial de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter certificados de cursos na área Elétrica e NR-35 atualizadas;

Atividades – realizar manutenções preventivas e corretivas; atuar em atividades de pintura, elétrica (substituição de lâmpadas), hidráulica (substituição de torneiras e tubulações) e civil (substituição de cerâmicas).

Vaga disponível até 19/12/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparação de alimentos; limpeza e conservação das dependências do restaurante, lanchonete e equipamentos existentes.

Vaga disponível até 19/12/2022 ou até o encerramento da vaga.

4 vagas – Estágio em Administração

Escolaridade – ensino superior cursando Administração, a partir do 2° período;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de trabalho no turno vespertino;

Atividades – auxiliar nas atividades operacionais do departamento; separar documentos para clientes; conferir relatórios; preparar informações para atualização de banco de dados dos clientes.

Vaga disponível até 19/12/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente Administrativo – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino superior cursando Administração, Contabilidade ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com pacote Office intermediário em rotinas administrativas e atendimento ao cliente;

Atividades – responsável por dar suporte às tarefas administrativas, organizar, coordenar e controlar todos os procedimentos operacionais e as suas respectivas documentações.

Vaga disponível até 19/12/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Contábil

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando Contabilidade;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – organizar documentos e efetuar classificação contábil; gerar lançamentos contábeis, auxiliar na apuração dos impostos, conciliar contas e preenchimento dos impostos, emitir notas de venda e de transparência; realizar o arquivamento de documentos.

Vaga disponível até 19/12/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Coordenador de Serviços Digitais

Escolaridade – ensino superior completo em Tecnologia da Informação;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência em atividades de tecnologia da informação; experiência profissional em cargos de liderança, preferencialmente em empresas de prestação de serviços; desejável ter experiência na área pública e visão social crítica; ter habilidades pessoais em liderança, negociação, análise de dados, tomada de decisão, administração de conflitos, agilidade nas tratativas e atendimento ao público; boa fluência verbal, proatividade, capacidade de análise crítica, capacidade de trabalho em grupo e de articulação, simpatia e cordialidade no trato social; bons conhecimentos práticos/teóricos e de legislações em gestão de contratos de prestação de serviços/terceirização, gestão de pessoal, atendimento e gestão da qualidade, sistemas de computação; boa redação e facilidade para elaboração de relatórios, textos, controles e demais documentos.

Vaga disponível até 19/12/2022 ou até o encerramento da vaga.

4 vagas – Pedreiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter cartão de vacina atualizado (4 doses de Covid-19, Febre Amarela, Hepatite B e Antitetânica);

Atividades – organizar e preparar o local de trabalho na obra, construir fundações e estruturas de alvenaria, aplicar revestimentos e contrapisos, entre outras atividades correlatas.

Vaga disponível até 19/12/2022 ou até o encerramento da vaga.

4 vagas – Servente de Obras

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter cartão de vacina atualizado (4 doses de Covid-19, Febre Amarela, Hepatite B e Antitetânica);

Atividades – preparar e transportar materiais, ferramentas, aparelhos e demais peças, limpando e arrumando de acordo com instruções.

Vaga disponível até 19/12/2022 ou até o encerramento da vaga.