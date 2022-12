Sine Manaus abre seleção para 151 vagas de emprego nesta terça-feira

Manaus/AM - O Sine Manaus está com 151 vagas de emprego em aberto para seleção de candidatos nesta terça-feira (6), de 8h às 17h. Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e Seguro-Desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus.

Os mesmos estão localizados na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; e no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Norte. No posto do shopping Phelippe Daou foi reduzido, em virtude de reforma no espaço.



Os interessados devem levar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência), todos originais.

VAGAS NOVAS – 28



1 vaga – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – emissão de notas fiscais, rotina de contas a pagar e receber, arquivamento e relatórios mensais.

Vaga disponível até 6/12/2022 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Repositor de Mercadorias

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir na zona Oeste de Manaus;

Atividades – responsável por organizar, repor, conservar e precificar os produtos do estabelecimento; controlar os níveis de estoque, solicitando a compra dos materiais necessários.

Vaga disponível até 6/12/2022 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atuar na limpeza e conservação de banheiros, pátios e salas comerciais.

Vaga disponível até 6/12/2022 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Padeiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar a panificação básica e pães especiais, biscoitos, roscas, pão de queijo, recheios diversos e demais produtos da panificação, entre outras atividades correlatas.

Vaga disponível até 6/12/2022 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Açougue

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar atendimento ao público, arrumação do balcão e auxiliar o açougueiro.

Vaga disponível até 6/12/2022 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Repositor de Mercadorias – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – morar próximo ao bairro Compensa;

Atividades – organizar, repor, conservar e precificar os produtos do estabelecimento; controlar os níveis de estoque, solicitando a compra dos materiais necessários.

Vaga disponível até 6/12/2022 ou até o encerramento da vaga.



20 vagas – Auxiliar de Estoque

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – prestar auxílio em vários fluxos existentes no estoque, desde o recebimento de mercadorias até a expedição para atender a pedidos; receber mercadorias e realizar a conferência dos lotes para verificar se a entrega está correta.

Vaga disponível até 6/12/2022 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Projetista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter domínio em Promob e conhecimento em Sketchup;

Atividades – desenvolver projetos de móveis planejados; decoração de interiores; analisar medidas e definir matéria prima.

Vaga disponível até 6/12/2022 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Assistente de Mídias Sociais

Escolaridade – ensino superior completo em Publicidade ou Marketing;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em campanhas nas plataformas Google, Canva e Instagram; conhecimento em produtos de informática;

Atividades – desenvolver campanhas de produção e conteúdo para redes sociais; garantir frequência de publicação e realizar interações com os clientes nas mídias sociais; acompanhar o desempenho dos site e campanhas.

Vaga disponível até 6/12/2022 ou até o encerramento da vaga.



VAGAS COMÉRCIO – 44



6 vagas – Churrasqueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em cortes de carne; desejável ter experiência com Sistema A7;

Atividades – responsável por realizar a rotina da churrasqueira, preparando proteínas e acompanhamentos.

Vaga disponível até 6/12/2022 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Eletricista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar serviços de manutenção elétrica, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos eletrônicos.

Vaga disponível até 6/12/2022 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – preferência para candidatos com experiência no ramo industrial;

Atividades – manusear empilhadeira, transportando os produtos para o estoque.

Vaga disponível até 6/12/2022 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Vendedor

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento básico em ferramentas;

Atividades – atendimento ao cliente; executar o visual merchandising (reposição de roupas), atua na área comercial que é responsável por qualificar possíveis clientes e vender produtos e/ou serviços.

Vaga disponível até 6/12/2022 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Garçom – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável por anotar os pedidos de refeição dos clientes e levar aos responsáveis na cozinha ou no bar.

Vaga disponível até 6/12/2022 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Repositor de Mercadorias

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter condução própria (moto);

Atividades – organizar os produtos nas redes de supermercados e comércio; realizar ponto de venda; verificar a rotatividade e validade dos produtos, entre outras atividades correlatas.

Vaga disponível até 6/12/2022 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Vendedor Atacadista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter condução própria (moto);

Atividades – negociar e comercializar produtos através de visita ao cliente, a fim de abastecer o mercado e atingir as metas estabelecidas; prospectar novos clientes através de visitas para a comercialização de produtos; criar pedido de venda através do smartphone para o registro no sistema de gestão.

Vaga disponível até 6/12/2022 ou até o encerramento da vaga.



5 vagas – Estágio de Atendimento

Escolaridade – cursando 2° ano do ensino médio;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Informática e boa comunicação;

Atividades – recepcionar e atender os clientes; organizar, conferir e controlar materiais de trabalho, listas de espera, limpeza, higiene e segurança do local de trabalho; preparar alimentos e bebidas.

Vaga disponível até 6/12/2022 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Garçom

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável por anotar os pedidos de comida e bebida dos clientes e levar aos responsáveis na cozinha ou no bar.

Vaga disponível até 6/12/2022 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparação de alimentos, limpeza e conservação das dependências do restaurante, lanchonete e equipamentos existentes.

Vaga disponível até 6/12/2022 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Churrasqueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir na zona Centro-Oeste de Manaus;

Atividades – atuar no manuseio de carnes e produtos derivados para a realização de churrascos; operar a grelha, preparar a carne de acordo com os cortes a serem utilizados para assar, elaborar os temperos que serão incorporados aos alimentos preparados e atuar no serviço ao cliente de acordo com o ponto e cortes solicitados.

Vaga disponível até 6/12/2022 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Analista de Departamento Pessoal

Escolaridade – ensino superior completo em Recursos Humanos;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria "B";

Atividades – Realizar rotinas do RH, como folha de pagamento, automação do ponto, processo de admissão e benefícios (inclusão, exclusão, concessão da carteira de benefícios, acompanhamento de contrato e processo de pagamento para fornecedores).

Vaga disponível até 6/12/2022 ou até o encerramento da vaga.



5 vagas – Atendente de Lanchonete

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Atividades – realizar atendimento ao público no balcão e nas mesas, anotando pedidos, solicitando o preparo dos alimentos junto à cozinha, acertando comandas, efetuando o recebimento de valores, organizando o estoque e repondo produtos em prateleiras; higienização de utensílios.

Vaga disponível até 6/12/2022 ou até o encerramento da vaga.



15 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Requisitos obrigatórios – ter boa comunicação e curso de Informática básica;

Atividades – atendimento ao cliente; executar o visual merchandising (reposição de roupas); atuar na área comercial, responsável por qualificar possíveis clientes e vender produtos e serviços.

Vaga disponível até 6/12/2022 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Limpeza – vaga exclusiva para Pessoa com deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar limpeza em geral, áreas internas e externas.

Vaga disponível até 7/12/2022 ou até o encerramento da vaga



1 vaga – Auxiliar de Depósito – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – fazer recebimento e verificação da validade de produtos; controlar avarias e perdas; organizar estoque; realizar balanços, inventários e separação de mercadorias.

Vaga disponível até 13/12/2022 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Atendente – vaga exclusiva Para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar atendimento ao público e atendimento telefônico.

Vaga disponível até 13/12/2022 ou até o encerramento da vaga



VAGAS INDÚSTRIA – 60

1 vaga – Assistente Administrativo – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de informática e cursos na área;

Atividades – executar serviços na área da administração; atender fornecedores e clientes, sobre produtos e serviços; trabalhar com documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário.

Vaga disponível até 6/12/2022 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Analista Contábil Sênior

Escolaridade – ensino superior completo em Contabilidade;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em Indústria;

Atividades – montar e analisar as conciliações contábeis; realizar o controle ativo fixo e cálculo de depreciação; executar lançamentos contábeis.

Vaga disponível até 6/12/2022 ou até o encerramento da vaga.



4 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de trabalho;

Atividades – preparação de alimentos, limpeza e conservação das dependências do restaurante, lanchonete e equipamentos existentes.

Vaga disponível até 6/12/2022 ou até o encerramento da vaga.



5 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir na zona Leste da cidade;

Atividades – executar serviços de limpeza e conservação em geral e rotinas previamente estabelecidas.

Vaga disponível até 6/12/2022 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Chefe de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo ou superior em Gastronomia;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com pratos orientais;

Atividades – atuar na criação de pratos, administração de estoques, verificação de qualidade e apresentação de pratos.

Vaga disponível até 6/12/2022 ou até o encerramento da vaga.



20 vagas – Promotor de Vendas

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria "A"; candidatos podem ter experiência como Repositor de Mercadorias;

Atividades – efetuar abastecimento e layout de geladeiras/freezers; assegurar a troca de produtos fora dos padrões de qualidade; contribuir na manutenção dos informativos com preços e exposição.

Vaga disponível até 6/12/2022 ou até o encerramento da vaga.



2 vagas – Inspetor de Qualidade – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino técnico em Qualidade completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar ensaios, medições e testes de controle de qualidade de produtos, de acordo com as normas e padrões estabelecidos, analisando a conformidade dentro das especificações técnicas, entre outras atividades correlatas.

Vaga disponível até 6/12/2022 ou até o encerramento da vaga.



2 vagas – Artífice de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência como pedreiro;

Atividades – ter experiência em atividades de manutenção preventiva e corretiva de rede hidráulica e hidrosanitária, carpintaria, serralheria, marcenaria e alvenaria.

Vaga disponível até 6/12/2022 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Técnico de Segurança do Trabalho

Escolaridade – ensino técnico em Segurança do Trabalho;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”, cursos NR-10 e NR-35 e cursos na área;

Atividades – atuar na investigação de acidentes no ambiente de trabalho, na solicitação e inspeção de equipamentos de segurança; avaliar se a organização está atuando conforme as normas de segurança, criar medidas preventivas para qualquer situação de risco que esteja acontecendo dentro da organização, entre outras atividades correlatas.

Vaga disponível até 6/12/2022 ou até o encerramento da vaga.



2 vagas – Operador de Extrusora

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com extrusora de chapa PP ou PS;

Atividades – manusear máquina extrusora, controlar a temperatura e registrar as não-conformidades; conhecer montagem e desmontagem da máquina; realizar manutenção preventiva e corretiva.

Vaga disponível até 6/12/2022 ou até o encerramento da vaga.



9 vagas – Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência na indústria e cursos de NR-35 e NR-20;

Atividades – auxiliar e manter a ordem e a limpeza da cozinha, procedendo a coleta e a lavagem das bandejas e talheres; varrer o ambiente; retirar resíduos das lixeiras, realizando a higienização; limpar paredes e rejuntes, portas e janelas.

Vaga disponível até 6/12/2022 ou até encerramento da vaga.



1 vaga – Encarregado de Manutenção Elétrica

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência na área industrial e formação elétrica;

Atividades – interpretar projetos, relatórios, registros da construção e ordens de serviço; participar das instalações elétricas do canteiro de obras, definindo locais físicos conforme projeto; compor equipes, distribuir tarefas, controlar estoques de materiais, entre outras atividades correlatas.

Vaga disponível até 6/12/2022 ou até o encerramento da vaga.



10 vagas – Auxiliar de Produção – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atuar na produção de medidores de energia.

Vaga disponível até 7/12/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Artífice de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter certificado de Artífice;

Atividades – realizar manutenções corretivas e preventivas de máquinas e instrumentos, sistemas hidráulicos, sistemas elétricos, reparos de alvenaria e demais atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 7/12/2022 ou até o encerramento da vaga



VAGAS SERVIÇOS – 38



1 vaga – Controlador de Pragas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria "A";

Atividades – realizar serviços de controle de pragas urbanas, visando o bem-estar dos clientes e do meio ambiente.

Vaga disponível até 7/12/2022 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Técnico de Informática

Escolaridade – ensino superior em técnico em Eletrônica, Eletroeletrônica, Eletrotécnica ou Telecomunicações, Processamento de dados ou Informática completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência comprovada na área de suporte e manutenção de informática e redes de computadores, cabeadas e wireless; ter conhecimento de servidores de rede Windows/Domínio/Active Directory e Cabeamento Estruturado; ter habilidade no trato social, noções básicas de hidráulica, elétrica e telefonia.

Vaga disponível até 7/12/2022 ou até o encerramento da vaga.



4 vagas – Analista de Serviços Digitais

Escolaridade – ensino superior completo em Tecnologia da Informação;

Experiência – registrada na Carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter bons conhecimentos de T.I, redes de computadores, utilização do sistema, Telecomunicações ou Processamento de Dados; ter perfil organizacional para criação e manutenção de sistemas de T.I, chamados técnicos e habilidade no trato social.

Vaga disponível até 7/12/2022 ou até o encerramento da vaga.



2 vagas – Carpinteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – planejar trabalhos de carpintaria, preparar canteiro de obras e montar formas metálicas; confeccionar formas de madeira e forro de laje (painéis).

Vaga disponível até 6/12/2022 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Armador de Estrutura de Concreto

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar confecção de armações e estruturas de concreto e de corpos de prova; dobrar ferragens de lajes, montar e aplicar armações de fundações, pilares e vigas; moldar corpos de prova.

Vaga disponível até 6/12/2022 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Operador de Betoneira

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – programar a produção e o fornecimento de concreto e misturar seus agregados; preparar o ambiente, os equipamentos de trabalho e os insumos do concreto.

Vaga disponível até 6/12/2022 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Pedreiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – reporta-se ao encarregado de obras ou superior imediato; atuar na construção e reforma da parte estrutural e acabamento de prédios comerciais e residenciais (grande, médio ou pequeno porte); fazer o controle do fluxo de serviços, recebimento e checagem de materiais.

Vaga disponível até 6/12/2022 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Contador

Escolaridade – ensino superior completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter CRC ativo;

Atividades – realizar emissão de Certidões Negativas de Débitos; Assessoria Trabalhista; Planejamento Tributário; Gestão Financeira e encerramento de Empresa.

Vaga disponível até 6/12/2022 ou até o encerramento da vaga.



4 vagas – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Operador de Empilhadeira atualizado e Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”;

Atividades – realizar diariamente a armazenagem de pallets e caixas, operando empilhadeira elétrica.

Vaga disponível até 6/12/2022 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Artífice de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável ter certificado dos cursos NR-10 e NR-35;

Atividades – responsável pela realização de manutenção corretiva e preventiva de instalações prediais, como elétrica, pintura, hidráulica, mecânica, torneiras, lâmpadas e tomadas; realizar reparo em paredes e alvenaria, analisando as necessidades de trocas, além de testes de funcionamento; auxiliar geral em manutenção predial.

Vaga disponível até 6/12/2022 ou até o encerramento da vaga.



7 vagas – Motorista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria "D", cursos de Direção Defensiva e TCP (Transporte Coletivo de Passageiros);

Atividades – dirigir e manobrar veículos; transportar pessoas dentro de perímetro urbano; realizar verificações básicas dos veículos e utilizar equipamento de segurança no desenvolvimento das atividades; trabalhar seguindo normas no transporte de passageiros da residência para as fábricas.

Vaga disponível até 7/12/2022 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Eletricista Veicular

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria "D";

Atividades – manutenção de sistemas elétricos de veículos de transporte urbano, inspeção, manutenção preventiva e corretiva.

Vaga disponível até 7/12/2022 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Mecânico Veicular

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades - manutenção de veículos de transporte urbano, inspeção, manutenção preventiva e corretiva.

Vaga disponível até 7/12/2022 ou até o encerramento da vaga.



2 vagas – Oficial de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter certificados de cursos na área Elétrica e NR-35 atualizadas;

Atividades – realizar manutenções preventivas e corretivas; atuar em atividades de pintura, elétrica (substituição de lâmpadas), hidráulica (substituição de torneiras e tubulações) e civil (substituição de cerâmicas).

Vaga disponível até 6/12/2022 ou até o encerramento da vaga.



5 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparação de alimentos; limpeza e conservação das dependências do restaurante, lanchonete e equipamentos existentes.

Vaga disponível até 6/12/2022 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Agente Administrativo – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar rotinas administrativas de forma geral; atendimento ao público interno e externo; cadastro de dados; recepcionar clientes; prestar apoio administrativo eficaz aos departamentos, garantindo procedimentos adequados dentro dos prazos preestabelecidos.

Vaga disponível até 6/12/2022 ou até o encerramento da vaga.



4 vagas – Estágio em Administração

Escolaridade – ensino superior cursando Administração, a partir do 2° período;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de trabalho no turno vespertino;

Atividades – auxiliar nas atividades operacionais do departamento; separar documentos para clientes; conferir relatórios; preparar informações para atualização de banco de dados dos clientes.

Vaga disponível até 6/12/2022 ou até o encerramento da vaga.