Sine faz seleção para sete vagas de emprego na área de TI em Manaus

Manaus/AM - O Sine Manaus está com sete vegas em aberto para seleção nesta segunda-feira (27), no horário das 8h às 17h.

As vagas oferecidas são uma parceria do Sine Manaus com a empresa Getter Amplified Industry.

Os interessados nas vagas devem realizar o agendamento por meio do link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento e comparecer ao posto escolhido

Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

Caso o interessado não consiga realizar o agendamento dentro do prazo da vaga pretendida, ele pode comparecer diretamente a um dos postos do Sine Manaus.

Vagas de TI oferecidas para esta segunda-feira: