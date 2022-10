Sine faz seleção para 10 vagas de operador de chat em Manaus; Saiba mais

Interessados devem procurar um dos postos do Sine Manaus, na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul e no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Norte.

Entre as atividades, os contratados irão atender usuários, prestar serviços técnicos especializados, realizar pesquisas e cadastramento de clientes via chat, seguindo roteiros e scripts planejados.

No total são 10 vagas ofertadas para candidatos com ou sem experiência. Para participar da seleção, é necessário apenas ter a formação e também curso de informática avançada.

