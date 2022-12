Sine Amazonas tem vagas de emprego do fundamental ao superior nesta sexta

Manaus/AM - O Sistema Nacional de Empregos do Amazonas (Sine/AM), divulga a oferta de 110 vagas de emprego para esta sexta-feira (16). Os interessados em concorrer às vagas devem acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro, ou comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping), que realiza distribuição de senhas e atendimento das 8h às 14h

Portal do Trabalhador

O candidato também poderá concorrer às vagas acessando o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br), no qual irá anexar o currículo na vaga pretendida. Caso esteja dentro do perfil, a equipe de captação entrará em contato com o concorrente para que compareça no posto do Sine Amazonas.

10 VAGAS: AGENTE DE SANEAMENTO

Escolaridade: Ensino fundamental completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em serviços gerais ou trabalho braçal, ter a documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ATENDENTE DE HOSPEDAGEM

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter inglês fluente, curso de informática, documentação completa e currículo atualizado.

06 VAGAS: REPOSITOR DE MERCADORIAS

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: SERVENTE

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: OFICIAL DE MANUTENÇÃO

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: PINTOR

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ANALISTA DE SISTEMA

Escolaridade: Ensino Superior completo em Informática ou áreas afins

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em SGBD, conhecimento na linguagem Structured Query Language, documentação completa e currículo atualizado.

04 VAGAS: CUMIM

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: CHEFE DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter curso na área de Gastronomia, conhecimento em procedimentos culinários em geral, documentação completa e currículo atualizado.

04 VAGAS: SUQUEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: FORNEIRO DE PADARIA

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência na área de padarias de supermercados, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE AÇOUGUE

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência na área.

OBS: Ter cursos na área será um diferencial, documentação completa e currículo atualizado.

07 VAGAS: ARTÍFICE

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em manutenção predial, elétrica, civil ou hidráulica, cursos de NR-10, NR-20, NR-33 e NR-35, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: MANOBRISTA

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria “B”, documentação completa e currículo atualizado.

06 VAGAS: CONSULTOR COMERCIAL

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em vendas de equipamentos industriais, CNH categoria “B”, veículo próprio, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: COSTUREIRA

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de corte e costura, ter a documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: CONFEITEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter ampla experiência na produção de doces e salgados, cursos profissionalizantes na área de Confeitaria, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: GERENTE

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em gerência de restaurantes, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: EMPREGADA DOMÉSTICA

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência na área.

OBS: Ter disponibilidade para residir no local, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AÇOUGUEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em cortes especiais de carne e limpeza de maquinário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: PEIXEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e currículo atualizado.

10 VAGAS: CARPINTEIRO DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

10 VAGAS: SOLDADOR II

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência na área.

OBS: Ter cursos de NR-10, NR-35, documentação completa e currículo atualizado.

VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

20 VAGAS: REPOSITOR (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com ou sem experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR CONTÁBIL (PCD)

Escolaridade: Ensino Superior cursando Ciências Contábeis ou áreas afins

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em rotinas contábeis em geral, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

01 VAGA: TÉCNICO EM INFORMÁTICA (PCD)

Escolaridade: Ensino Superior cursando Tecnologia da Informação (TI) ou áreas afins

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em redes, servidores e backups, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE CPD (PCD)

Escolaridade: Ensino Superior cursando Tecnologia da Informação (TI) ou áreas afins

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento no Pacote Office, ter conhecimento no sistema TOTVS, ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.