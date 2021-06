Sine Amazonas oferta mais de 200 vagas de emprego nesta terça

Manaus/AM - A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp) está ofertando 251 vagas de emprego para amanhã (08). Os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador, no endereço eletrônico (www.portaldotrabalhador.am.gov.br), e anexar o currículo na vaga a que pretende concorrer.

