Sine Amazonas oferta mais de 200 vagas de emprego em diversas áreas

Com Experiência em supermercado, atacado e varejo, conhecimento geral em rotina de loja salão, habilidade para trabalho em equipe e com metas e ter ampla habilidade em comunicação para equipes.

Interessados comparecer Presencialmente ao Posto do SINE AM em Manaus ou posto de Presidente Figueiredo

OBS: Experiência em gerenciar processos treinar, desenvolver, engajar, acompanhar, controlar e organizar rotina do restaurante através da gestão de pessoas e dos processos a fim de garantir o melhor atendimento aos padrões do estabelecimento e normas higiênico sanitárias, conhecimento e curso de informática, ter disponibilidade de horário.

Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

